Венецуела освободи от затвора 13 дисиденти

Венецуела освободи от затвора 13 дисиденти

25 Август, 2025 05:29, обновена 25 Август, 2025 05:33

Еквадор иззе взривни вещества, предназначени за "терористични актове" в Колумбия,

Венецуела освободи от затвора 13 дисиденти - 1
Снимка: hrw.org
Венецуела е освободила от затвора 13 дисиденти, съобщи ДПА, цитирана от БТА, като се позовава на опозиционера и бивш кандидат за президент Енрике Каприлес.

Някои от освободените от затвора са поставени под домашен арест, написа днес Каприлес в платформата Екс.

Опонентите на правителството бяха задържани около президентските избори във Венецуела през юли миналата година, които опозицията и международната общност определиха като нагласени.

Венецуелският президент Николас Мадуро, който е на власт от 2013 г., беше обявен за победител от избирателната комисия, смятана за вярна на режима, което му дава още един шестгодишен мандат.

От години силите за сигурност на Венецуела извършват репресии срещу членове на опозицията, припомня ДПА.

Според неправителствената организация „Форо Пенал“ над 800 политически затворници остават зад решетките в южноамериканската страна.

Еквадорските власти иззеха "голяма пратка" експлозиви, превозвани транзит от Перу за Колумбия и предназначени за извършването на "терористични актове", съобщи еквадорската полиция, цитирана от Франс прес, цитирана от БТА.

Органите на реда конфискуваха 3750 кашона с експлозиви и 25 000 метра детониращ шнур при операция, довела до ареста на двама еквадорци. Дотук се стига, след като в четвъртък в Югозападна Колумбия беше извършено нападение с камион бомба, при което загинаха шест души.


Венецуела
