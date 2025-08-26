Бум на круизния туризъм в Турция

Броят на туристите, които са пристигнали в Турция с круизни кораби, в периода януари-юли 2025 г. надхвърля 1,06 милиона души, с което страната отбелязва ръст от 19 процента на годишна база, както и най-доброто представяне за същия период от 2013 насам, съобщи „Хюриет дейли нюз“, предаде БТА.
По данни на турското министерство на транспорта и инфраструктурата общо 675 круизни кораба са акостирали на турските пристанища от началото на годината, което е значителен ръст спрямо същия период на 2024 г., когато броят им е бил 577.
Данните показват, че в същия период най-натоварено е било пристанището на курортния град Кушадасъ, където са пристигнали 316 круизни кораба с над половин милион туристи. На второ място се нарежда пристанището в Истанбул, което е посрещнало 127 круизни кораба с над 300 000 туристи, а на трето остава това в Бодрум, което е било посетено от над 65 000 туристи.
Въпреки силния сезон за круизния туризъм в Турция, официалната статистика сочи, че в периода януари – юли страната е посрещнала общо 28,4 милиона чуждестранни туристи, което е спад с 2,1 процента спрямо същия период на 2024 г., отбелязва „Хюриет дейли нюз“.
