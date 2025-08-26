Новини
Бум на круизния туризъм в Турция

26 Август, 2025 07:49 863 4

  • туризъм-
  • турция-
  • круизи-
  • круизен кораб-
  • туристи

675 круизни кораба са акостирали на турските пристанища от началото на годината

Бум на круизния туризъм в Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Броят на туристите, които са пристигнали в Турция с круизни кораби, в периода януари-юли 2025 г. надхвърля 1,06 милиона души, с което страната отбелязва ръст от 19 процента на годишна база, както и най-доброто представяне за същия период от 2013 насам, съобщи „Хюриет дейли нюз“, предаде БТА.

По данни на турското министерство на транспорта и инфраструктурата общо 675 круизни кораба са акостирали на турските пристанища от началото на годината, което е значителен ръст спрямо същия период на 2024 г., когато броят им е бил 577.

Данните показват, че в същия период най-натоварено е било пристанището на курортния град Кушадасъ, където са пристигнали 316 круизни кораба с над половин милион туристи. На второ място се нарежда пристанището в Истанбул, което е посрещнало 127 круизни кораба с над 300 000 туристи, а на трето остава това в Бодрум, което е било посетено от над 65 000 туристи.

Въпреки силния сезон за круизния туризъм в Турция, официалната статистика сочи, че в периода януари – юли страната е посрещнала общо 28,4 милиона чуждестранни туристи, което е спад с 2,1 процента спрямо същия период на 2024 г., отбелязва „Хюриет дейли нюз“.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Злобното Джуджи

    1 3 Отговор
    Бум на туризъма.....
    Русия ще постигне целите си в СВО 😆😆😆

    07:53 26.08.2025

  • 2 Българин

    1 1 Отговор
    А в гербария има срив на всякакъв туризъм.. оня скъсан парашут го показаха по всички европейски медии честито!

    08:13 26.08.2025

  • 3 Колко е днес лирата,вчера беше 1 стот.?

    1 4 Отговор
    Всеки ходи в бедна държава, с каквото може да им помогне да не гладуват, беден народ турски!

    08:16 26.08.2025

  • 4 Факт

    1 1 Отговор
    Бързаме за нашето си море!

    08:16 26.08.2025

Новини по държави:
