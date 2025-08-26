ISW: Вицегубернаторът на Курска област Владимир Базаров бил присвоил повече от 12 млн. долара

Руските власти наскоро задържаха временно изпълняващия длъжността вицегубернатор на Курска област Владимир Базаров.
Вероятно това е част от продължаващите усилия на Кремъл да превърне местните служители в изкупителни жертви за провалите в сигурността на руските граници.
Това коментира Институтът за изследване на войната.
Изпълняващият длъжността губернатор на Курска област Александър Хинштейн заяви пред кремълската информационна агенция ТАСС на 25 август, че руските правоохранителни органи са задържали Базаров в рамките на по-голямо наказателно дело за разследване на злоупотреба с фондове, които руските власти са отпуснали за изграждането на отбранителни укрепления в граничните райони на Белгородска област по време на мандата на Базаров в администрацията на Белгородска област.
Хинштейн твърди, че Базаров е присвоил един милиард рубли (около 12,4 милиона долара) от тези средства.
Руските власти преди това задържаха бившия губернатор на Курска област Алексей Смирнов, бившия вицегубернатор на Брянска област Николай Симоненко и бившия вицегубернатор на Белгородска област Рустем Зайнулин по подобни обвинения в присвояване.
Руският президент Владимир Путин също уволни руския министър на транспорта и бивш губернатор на Курска област Роман Старовойт на 7 юли, точно преди Старовойт да се самоубие на 7 юли.
ISW продължава да оценява, че тези арести и кадрови промени са част от съгласуваните усилия на Кремъл да използва областните служители като изкупителни жертви за неуспеха на Русия да отблъсне украинското нахлуване в област Курск през август 2024 г.
Кремъл вероятно също се опитва да направи местните служители изкупителни жертви за неуспеха на Русия да отблъсне украинското нахлуване.
Западните партньори на Украйна продължават да предоставят военна помощ на страната, включително чрез закупуване на американски оръжия и съвместни производствени предприятия.
Германският вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл обяви на 25 август, че Германия ще отпусне девет милиарда евро (около 10 милиарда долара) на Украйна годишно за следващите две години.
На 24 август НАТО обяви, че Канада ще финансира пакет от помощи на стойност 500 милиона долара за закупуване на американско военно оборудване за Украйна чрез инициативата "Приоритетен списък с нужди на Украйна" (PURL).
Украинският министър на отбраната Денис Шмихал обяви на 24 август, че Украйна и Канада са подписали споразумение за съвместно производство в областта на отбраната, което ще опрости създаването на украински отбранителни промишлени компании в Канада, ще улесни обмена на технологии и ще помогне за снабдяването на украинските сили с модерно оръжие и военно оборудване в дългосрочен план.
Шмихал и литовският министър на отбраната Лауринас Касцюнас подписаха по подобен начин на 25 август писмо за намерения за съвместно производство на отбранителни продукти в двете страни, с акцент върху съвместното производство на дронове с голям обсег.
