ISW: Вицегубернаторът на Курска област Владимир Базаров бил присвоил повече от 12 млн. долара
  Тема: Украйна

ISW: Вицегубернаторът на Курска област Владимир Базаров бил присвоил повече от 12 млн. долара

26 Август, 2025 20:25 1 191 24

Вероятно това е част от продължаващите усилия на Кремъл да превърне местните служители в изкупителни жертви за провалите в сигурността на руските граници

ISW: Вицегубернаторът на Курска област Владимир Базаров бил присвоил повече от 12 млн. долара - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руските власти наскоро задържаха временно изпълняващия длъжността вицегубернатор на Курска област Владимир Базаров.

Вероятно това е част от продължаващите усилия на Кремъл да превърне местните служители в изкупителни жертви за провалите в сигурността на руските граници.

Това коментира Институтът за изследване на войната.

Изпълняващият длъжността губернатор на Курска област Александър Хинштейн заяви пред кремълската информационна агенция ТАСС на 25 август, че руските правоохранителни органи са задържали Базаров в рамките на по-голямо наказателно дело за разследване на злоупотреба с фондове, които руските власти са отпуснали за изграждането на отбранителни укрепления в граничните райони на Белгородска област по време на мандата на Базаров в администрацията на Белгородска област.

Хинштейн твърди, че Базаров е присвоил един милиард рубли (около 12,4 милиона долара) от тези средства.

Руските власти преди това задържаха бившия губернатор на Курска област Алексей Смирнов, бившия вицегубернатор на Брянска област Николай Симоненко и бившия вицегубернатор на Белгородска област Рустем Зайнулин по подобни обвинения в присвояване.

Руският президент Владимир Путин също уволни руския министър на транспорта и бивш губернатор на Курска област Роман Старовойт на 7 юли, точно преди Старовойт да се самоубие на 7 юли.

ISW продължава да оценява, че тези арести и кадрови промени са част от съгласуваните усилия на Кремъл да използва областните служители като изкупителни жертви за неуспеха на Русия да отблъсне украинското нахлуване в област Курск през август 2024 г.

Кремъл вероятно също се опитва да направи местните служители изкупителни жертви за неуспеха на Русия да отблъсне украинското нахлуване.

Западните партньори на Украйна продължават да предоставят военна помощ на страната, включително чрез закупуване на американски оръжия и съвместни производствени предприятия.

Германският вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл обяви на 25 август, че Германия ще отпусне девет милиарда евро (около 10 милиарда долара) на Украйна годишно за следващите две години.

На 24 август НАТО обяви, че Канада ще финансира пакет от помощи на стойност 500 милиона долара за закупуване на американско военно оборудване за Украйна чрез инициативата "Приоритетен списък с нужди на Украйна" (PURL).

Украинският министър на отбраната Денис Шмихал обяви на 24 август, че Украйна и Канада са подписали споразумение за съвместно производство в областта на отбраната, което ще опрости създаването на украински отбранителни промишлени компании в Канада, ще улесни обмена на технологии и ще помогне за снабдяването на украинските сили с модерно оръжие и военно оборудване в дългосрочен план.

Шмихал и литовският министър на отбраната Лауринас Касцюнас подписаха по подобен начин на 25 август писмо за намерения за съвместно производство на отбранителни продукти в двете страни, с акцент върху съвместното производство на дронове с голям обсег.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Разбойко

    19 0 Отговор
    Жълти стотинки.Аз за толкова не се навеждам да ги взема.

    20:26 26.08.2025

  • 2 Българка

    18 2 Отговор
    Ако рашъните са се провалили с корупцията то ние в частност, както и гейропатра, сме тотален траш и щета. По цяс свят ни дават за пример за най-корумпирана територия, благодарение на тиквата и прасето.

    Коментиран от #20

    20:28 26.08.2025

  • 3 Зелен джуджак

    13 0 Отговор
    Пък и аз иЖенка ми колко опоскахме, вие за жълти стотинки говорите.

    Коментиран от #5

    20:29 26.08.2025

  • 4 Сандо

    14 0 Отговор
    От няколко години в Русия протича тиха и безкомпромисна борба с корупцията.Но за целите на пропагандата може да се даде и друго,подходящо за обработка на стадото тълкувание.А и защо да пишем,че руснаците се борят с корупцията,когато в България,както и в целия западен свят тя процъфтява?

    20:31 26.08.2025

  • 5 То тук мисирките

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "Зелен джуджак":

    за зеления шут няма да напишат, нищо че информация за неговите кражби се изнесе в западните медии. Тази информация изведнъж ще гръмне в точния момент, когато свалят шута от длъжност

    20:32 26.08.2025

  • 6 А самозванци те от

    9 0 Отговор
    ЕК колко присвоила? Това ме интересува повече.

    Коментиран от #9

    20:36 26.08.2025

  • 7 Гориил

    9 2 Отговор
    Имате уникална пропагандна логика. В Русия се води безкомпромисна и безмилостна борба с корупцията.Времената се промениха. Съветвам ви да се борите с европейската корупция.

    Коментиран от #13

    20:38 26.08.2025

  • 8 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Сигурни сме ,че е вярно на 101%щом го пише isw а не ай дик@@@

    20:38 26.08.2025

  • 9 Баба Мърсула

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "А самозванци те от":

    Прав си.

    20:40 26.08.2025

  • 10 Помак

    2 1 Отговор
    Както се казва - целта оправдава средствата ..на война като на война ,другото е пълнеж макар и с дорали да е

    20:43 26.08.2025

  • 11 Кривоверен алкаш

    2 2 Отговор
    Може да е истина а може да е и кьорфишек...на Кремъл вяра...НИКОГА.....

    Коментиран от #24

    20:43 26.08.2025

  • 12 Оценител на Базирани Мозъци

    2 2 Отговор
    Как е възможно да не им вярвате на оценките!

    "ISW продължава да оценява, че тези арести и кадрови промени са част от съгласуваните усилия на Кремъл да използва областните служители като изкупителни жертви за неуспеха на Русия да отблъсне украинското нахлуване в област Курск през август 2024 г."

    Ако не беше така, щеше ли да има статия за тия факти!!!

    20:44 26.08.2025

  • 13 гост

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    Ти наисъина ли вярваш в таласъми...Ние че сме толкова години в ЕС и корупцията още е на ниво.какво остава за държавите от бившият СССР..че те без корупция не могат да дишат...

    20:49 26.08.2025

  • 14 ИЗМИСЛЕНИЯ ИНСТИТУТ

    3 2 Отговор
    НАЛИ САМО С ВОЙНА СЕ ЗАНИМАВА

    20:52 26.08.2025

  • 15 Дон Корлеоне

    0 3 Отговор
    Олигарсите ще продадат Хаяско.

    20:53 26.08.2025

  • 16 Жалка работа

    2 1 Отговор
    Т.н. Институт за изследване на войната е украинският клон на ISW!
    Мара преписва като луда, защото така са и наредили тия, които получават мангизи от странство за да храчат!

    20:56 26.08.2025

  • 17 Тома

    3 2 Отговор
    В Русия крадците отиват в Сибир както беше и с Навални

    20:57 26.08.2025

  • 18 Серьоша

    0 0 Отговор
    Не мое да бъде !

    21:00 26.08.2025

  • 19 Хм...

    0 0 Отговор
    От началото на СВО живота на олигарси, корумпирани държавни служители и икономически престъпници в Русия се усложни значително. Преди, когато държавата погнеше някой от горните, той бягаше на запад и почваше да пищи колко лош е Путин. И всички нпо, "правозащитници" и структури на ЕсеС, сащ и пудели почваха да вият в един глас за нарушени човешки права, политически преследвания и т.н.
    Сега, след като неколцина олигарси и корупционери влязоха в затвора, скочиха от прозореца или се застреляха в гърба нещата в това отношение слегнаха значително. И корупцията не че изчезна, но започна да става твърде рисковано начинание.

    21:02 26.08.2025

  • 20 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българка":

    В сравнение с гигантската корупция в Проссия, България е детската градинка.Мащабите са различни.

    21:08 26.08.2025

  • 21 И да се знае

    1 0 Отговор
    ISW е институт за пропаганда и дезинформация.Всеки сам си решава да им вярва или не.

    21:11 26.08.2025

  • 22 Тити

    1 0 Отговор
    Много скромен само 12 милиона долара сравнение с нашите мафиоти пред жълтите павета.

    21:13 26.08.2025

  • 23 Джон Къри бургията

    0 0 Отговор
    Губернатора ще направи кариера в дърводобива.

    21:14 26.08.2025

  • 24 Еий

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Кривоверен алкаш":

    Абе ти много готино име имаш бе,сигурно си кръстен на дядо си Алкаш

    21:15 26.08.2025

