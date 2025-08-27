Берлин: Групата, взривила „Северен поток“, е включвала седем души

Групата, извършила атаките срещу газопроводите „Северен поток“, е включвала седем души, включително координатора на операцията, украинския гражданин Сергей Кузнецов, който е арестуван в Италия по искане на Германия, сочи европейската заповед за арест, предаде РИА Новости, която разполага с документа.
"Кузнецов е бил натоварен със задачата да координира цялата операция и да ръководи екипажа, състоящ се от капитана на платноходката, четирима водолази и експерт по взривни вещества“, се казва в документа.
След залагането на взривните вещества на 22 септември 2022 г., участниците се завърнали в пристанището Вик, след което Кузнецов бил отведен в Украйна. Четири дни по-късно, около 2:03 и 19:03, са възникнали експлозии, причиняващи разкъсвания на тръбопроводи с дължина до няколкостотин метра, сериозни щети и изтичане на големи обеми газ в Балтийско море.
„Целта на действията на обвиняемите и съучастниците е била дългосрочно спиране на доставките на газ от Руската федерация за Германия“, уточнява заповедта.
В резултат на това газопроводът „Северен поток 1“, който преди това е осигурявал около половината от годишните нужди на Германия от газ, е станал неизползваем. „Северен поток 2“ е завършен, но все още не е бил пуснат в експлоатация по време на експлозиите. И двата тръбопровода завършват в Любмин, Германия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе..
Коментиран от #3
06:06 27.08.2025
2 Mими Кучева🐕🦺
06:07 27.08.2025
3 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #1 от "Абе..":Подготвят общественото мнение за екстрадиране на окраинските мъже от ЕС обратно към Окраина .На Зеленски му свърши живата сила. 😎🌈🛴🌈😎
06:10 27.08.2025
4 Боруна Лом
06:10 27.08.2025
5 Дистанционно
06:11 27.08.2025
6 Елементарно Уотсън!
Коментиран от #12, #14, #15
06:12 27.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Mими Кучева🐕🦺
06:15 27.08.2025
9 Абе що се прайте на луди
От кой е бил натоварен? Кой е поръителя?
Коментиран от #11
06:16 27.08.2025
10 Северен поток
Версията за лодката е пълна лъжа, скалъпена от ЦРУ, защото залагането на взрив от на някол места на такава дълбочина е невъзможно без специално оборудване.
06:16 27.08.2025
11 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #9 от "Абе що се прайте на луди":Путин ве,Путин!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🥳🖕
06:17 27.08.2025
12 хихи
До коментар #6 от "Елементарно Уотсън!":Само че, "Победителите не ги съдят" а такива като България, които винаги са от страната на Булката, ги "Освобождават" бомбят, плащат репарации и правят паметници на "Освободителя" и бомбилия ги....
06:18 27.08.2025
13 Негодници но наши
06:20 27.08.2025
14 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #6 от "Елементарно Уотсън!":Ама разбира се!Раша требеше да спи, и да чака НАТО да се настани в предградията на Москва. 😎🌈🛴🤣🥳🖕
06:21 27.08.2025
15 Елементарни частици
До коментар #6 от "Елементарно Уотсън!":Откъде знаеш кой кого е нападнал? От новините пубитиви и нова, нали? Преди Пърл Харбър е потопена японска разузнавателна подводница, така че технически САЩ нападат Япония, а не обратното.
06:23 27.08.2025
16 Анонимен
Коментиран от #17
06:23 27.08.2025
17 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #16 от "Анонимен":С тротинетки!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🤣🥳🖕
06:24 27.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.