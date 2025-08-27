Берлин: Групата, взривила „Северен поток“, е включвала седем души

Групата, извършила атаките срещу газопроводите „Северен поток“, е включвала седем души, включително координатора на операцията, украинския гражданин Сергей Кузнецов, който е арестуван в Италия по искане на Германия, сочи европейската заповед за арест, предаде РИА Новости, която разполага с документа.

"Кузнецов е бил натоварен със задачата да координира цялата операция и да ръководи екипажа, състоящ се от капитана на платноходката, четирима водолази и експерт по взривни вещества“, се казва в документа.

След залагането на взривните вещества на 22 септември 2022 г., участниците се завърнали в пристанището Вик, след което Кузнецов бил отведен в Украйна. Четири дни по-късно, около 2:03 и 19:03, са възникнали експлозии, причиняващи разкъсвания на тръбопроводи с дължина до няколкостотин метра, сериозни щети и изтичане на големи обеми газ в Балтийско море.

„Целта на действията на обвиняемите и съучастниците е била дългосрочно спиране на доставките на газ от Руската федерация за Германия“, уточнява заповедта.

В резултат на това газопроводът „Северен поток 1“, който преди това е осигурявал около половината от годишните нужди на Германия от газ, е станал неизползваем. „Северен поток 2“ е завършен, но все още не е бил пуснат в експлоатация по време на експлозиите. И двата тръбопровода завършват в Любмин, Германия.