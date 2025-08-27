Новини
Берлин: Групата, взривила „Северен поток“, е включвала седем души

27 Август, 2025 05:53, обновена 27 Август, 2025 06:00 824 18

  • северен поток-
  • заповед-
  • арест-
  • тръбопровод-
  • взрив

Четирима от тях били водолази, сочи европейската заповед за арест на украинския гражданин Сергей Кузнецов, който бе задържан в Италия

Берлин: Групата, взривила „Северен поток“, е включвала седем души - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Групата, извършила атаките срещу газопроводите „Северен поток“, е включвала седем души, включително координатора на операцията, украинския гражданин Сергей Кузнецов, който е арестуван в Италия по искане на Германия, сочи европейската заповед за арест, предаде РИА Новости, която разполага с документа.

"Кузнецов е бил натоварен със задачата да координира цялата операция и да ръководи екипажа, състоящ се от капитана на платноходката, четирима водолази и експерт по взривни вещества“, се казва в документа.

След залагането на взривните вещества на 22 септември 2022 г., участниците се завърнали в пристанището Вик, след което Кузнецов бил отведен в Украйна. Четири дни по-късно, около 2:03 и 19:03, са възникнали експлозии, причиняващи разкъсвания на тръбопроводи с дължина до няколкостотин метра, сериозни щети и изтичане на големи обеми газ в Балтийско море.

„Целта на действията на обвиняемите и съучастниците е била дългосрочно спиране на доставките на газ от Руската федерация за Германия“, уточнява заповедта.

В резултат на това газопроводът „Северен поток 1“, който преди това е осигурявал около половината от годишните нужди на Германия от газ, е станал неизползваем. „Северен поток 2“ е завършен, но все още не е бил пуснат в експлоатация по време на експлозиите. И двата тръбопровода завършват в Любмин, Германия.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе..

    19 3 Отговор
    Боклуци са си украинците…

    Коментиран от #3

    06:06 27.08.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 3 Отговор
    Великолепната седморка, Седемте самураи, или Седемте джуджета?🦧🥳🖕🥳🦧

    06:07 27.08.2025

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Абе..":

    Подготвят общественото мнение за екстрадиране на окраинските мъже от ЕС обратно към Окраина .На Зеленски му свърши живата сила. 😎🌈🛴🌈😎

    06:10 27.08.2025

  • 4 Боруна Лом

    11 3 Отговор
    А ЗЕЛЕНСКИ,КОГА ЩЕ БЪДЕ АРЕСТУВАН КАТО ОСНОВНИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ НА ГРУПАТА?

    06:10 27.08.2025

  • 5 Дистанционно

    4 6 Отговор
    е ръководена от бивш таксиджия,агент на Щази !

    06:11 27.08.2025

  • 6 Елементарно Уотсън!

    2 10 Отговор
    Ами, ако Раша не беше нападнала Украйна... никой нямаше да взривява тази тръба. То е много близо до акъла.

    Коментиран от #12, #14, #15

    06:12 27.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор
    Групата е била съставена от четирима водолази и трима пе/де/ра/зи.🌈🌈🌈🛴🛴🛴🤣🥳🖕

    06:15 27.08.2025

  • 9 Абе що се прайте на луди

    5 0 Отговор
    Кузнецов е бил натоварен със задачата да координира цялата операция и да ръководи екипажа, състоящ се от капитана на платноходката, четирима водолази и експерт по взривни вещества“, се казва в документа.
    От кой е бил натоварен? Кой е поръителя?

    Коментиран от #11

    06:16 27.08.2025

  • 10 Северен поток

    6 0 Отговор
    Го взривиха НАТО по заповед на спящия Джо. Два месеца НАТО прави учения в района и бяха заложени взривовете на 100 м дълбочина. Неслучайно Русия не бе допусната до "разследването". ....

    Версията за лодката е пълна лъжа, скалъпена от ЦРУ, защото залагането на взрив от на някол места на такава дълбочина е невъзможно без специално оборудване.

    06:16 27.08.2025

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Абе що се прайте на луди":

    Путин ве,Путин!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🥳🖕

    06:17 27.08.2025

  • 12 хихи

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Елементарно Уотсън!":

    Само че, "Победителите не ги съдят" а такива като България, които винаги са от страната на Булката, ги "Освобождават" бомбят, плащат репарации и правят паметници на "Освободителя" и бомбилия ги....

    06:18 27.08.2025

  • 13 Негодници но наши

    2 0 Отговор
    Международен тероризъм в действие. Заповедта е изпълнена и целта е постигната. А сега американците ни продават паз на много по-висока цена.Нали за това сме приятели.

    06:20 27.08.2025

  • 14 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Елементарно Уотсън!":

    Ама разбира се!Раша требеше да спи, и да чака НАТО да се настани в предградията на Москва. 😎🌈🛴🤣🥳🖕

    06:21 27.08.2025

  • 15 Елементарни частици

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Елементарно Уотсън!":

    Откъде знаеш кой кого е нападнал? От новините пубитиви и нова, нали? Преди Пърл Харбър е потопена японска разузнавателна подводница, така че технически САЩ нападат Япония, а не обратното.

    06:23 27.08.2025

  • 16 Анонимен

    1 0 Отговор
    Тези взривни устройства как се пренасят спокойно през Европа?

    Коментиран от #17

    06:23 27.08.2025

  • 17 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Анонимен":

    С тротинетки!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🤣🥳🖕

    06:24 27.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

