Унгария даде на съд решението за използване на замразени руски активи за финансиране на военна помощ за Украйна

Унгария заведе дело срещу Съвета на ЕС и Европейския фонд за мир, оспорвайки решението им да използват замразени руски активи за финансиране на военна помощ за Украйна.
Според вестник „Magyar Nemzet“, който е близък до правителството, делото е изпратено до Съда на ЕС през юни и е прието за разглеждане на 25 август.
Според изданието Будапеща смята, че решението на Съвета на ЕС и ръководството на Европейския фонд за мир е незаконно, тъй като е взето без да се вземе предвид мнението на Унгария. Става дума за решението на Брюксел от февруари 2025 г., според което 99,7% от нетната печалба от управлението на замразени руски активи ще бъде изпращана в Европейския фонд за мир, осигурявайки непрекъснато финансиране за военна подкрепа за Украйна в размер на 3-5 милиарда евро годишно.
Датата за разглеждане на делото все още не е определена. Както отбеляза „Magyar Nemzet“, това дело може да се проточи с години. Междувременно, според изчисленията на изданието, от Европейския фонд за мир вече са отпуснати 11 милиарда евро за предоставяне на военна помощ на Украйна.
1 Орбанчо
06:13 28.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Факт
06:23 28.08.2025
5 Нищо изненадващо...
06:29 28.08.2025
6 Абе
Коментиран от #15
06:35 28.08.2025
7 Утре ще вземат пари от теб щото
До коментар #2 от "Много правилно":Орбан не иска да се взима от агресора Русия.
06:37 28.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Копейкин
06:41 28.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Фонд
06:45 28.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Всеизвестен факт е...
До коментар #3 от "Леле - леле ?! 😜":Нищо в това решение не е скрито..
06:58 28.08.2025
15 Как беше постигнат мира
До коментар #6 от "Абе":през ВСВ?
С много бой по агресора Германия. Сега е наред Русия.
07:01 28.08.2025
16 Нико
07:03 28.08.2025
17 крадливия ес си намери друг начин
07:07 28.08.2025
18 Ццц
07:09 28.08.2025
19 А не бе
07:09 28.08.2025