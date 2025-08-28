Унгария даде на съд решението за използване на замразени руски активи за финансиране на военна помощ за Украйна

Унгария заведе дело срещу Съвета на ЕС и Европейския фонд за мир, оспорвайки решението им да използват замразени руски активи за финансиране на военна помощ за Украйна.

Според вестник „Magyar Nemzet“, който е близък до правителството, делото е изпратено до Съда на ЕС през юни и е прието за разглеждане на 25 август.

Според изданието Будапеща смята, че решението на Съвета на ЕС и ръководството на Европейския фонд за мир е незаконно, тъй като е взето без да се вземе предвид мнението на Унгария. Става дума за решението на Брюксел от февруари 2025 г., според което 99,7% от нетната печалба от управлението на замразени руски активи ще бъде изпращана в Европейския фонд за мир, осигурявайки непрекъснато финансиране за военна подкрепа за Украйна в размер на 3-5 милиарда евро годишно.

Датата за разглеждане на делото все още не е определена. Както отбеляза „Magyar Nemzet“, това дело може да се проточи с години. Междувременно, според изчисленията на изданието, от Европейския фонд за мир вече са отпуснати 11 милиарда евро за предоставяне на военна помощ на Украйна.