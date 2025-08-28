Новини
Унгария даде на съд решението за използване на замразени руски активи за финансиране на военна помощ за Украйна

Унгария даде на съд решението за използване на замразени руски активи за финансиране на военна помощ за Украйна

28 Август, 2025 06:05, обновена 28 Август, 2025 06:10 1 791 19

Делото е изпратено до Съда на ЕС през юни и е прието за разглеждане на 25 август

Унгария даде на съд решението за използване на замразени руски активи за финансиране на военна помощ за Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Унгария заведе дело срещу Съвета на ЕС и Европейския фонд за мир, оспорвайки решението им да използват замразени руски активи за финансиране на военна помощ за Украйна.

Според вестник „Magyar Nemzet“, който е близък до правителството, делото е изпратено до Съда на ЕС през юни и е прието за разглеждане на 25 август.

Според изданието Будапеща смята, че решението на Съвета на ЕС и ръководството на Европейския фонд за мир е незаконно, тъй като е взето без да се вземе предвид мнението на Унгария. Става дума за решението на Брюксел от февруари 2025 г., според което 99,7% от нетната печалба от управлението на замразени руски активи ще бъде изпращана в Европейския фонд за мир, осигурявайки непрекъснато финансиране за военна подкрепа за Украйна в размер на 3-5 милиарда евро годишно.

Датата за разглеждане на делото все още не е определена. Както отбеляза „Magyar Nemzet“, това дело може да се проточи с години. Междувременно, според изчисленията на изданието, от Европейския фонд за мир вече са отпуснати 11 милиарда евро за предоставяне на военна помощ на Украйна.


Унгария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Орбанчо

    32 25 Отговор
    иска да гушне малко активи !

    06:13 28.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Факт

    11 25 Отговор
    Незаконни разходи!

    06:23 28.08.2025

  • 5 Нищо изненадващо...

    34 29 Отговор
    Отдавна се знае, че Орбан и Фицо са долни и гнycни, руски тротинетки.

    06:29 28.08.2025

  • 6 Абе

    22 27 Отговор
    Да се смееш ли да плачеш ли не знам.Европейския фонд за мир финансра войната в Украйна.

    Коментиран от #15

    06:35 28.08.2025

  • 7 Утре ще вземат пари от теб щото

    23 13 Отговор

    До коментар #2 от "Много правилно":

    Орбан не иска да се взима от агресора Русия.

    06:37 28.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Копейкин

    7 11 Отговор
    Браво

    06:41 28.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Фонд

    13 15 Отговор
    За мир и спонсориране на война си е чист оксиморон. Освен това си е нагла кражба на чужди пари, едно е да ги замразиш, друго е да крадеш

    06:45 28.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Всеизвестен факт е...

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Леле - леле ?! 😜":

    Нищо в това решение не е скрито..

    06:58 28.08.2025

  • 15 Как беше постигнат мира

    12 4 Отговор

    До коментар #6 от "Абе":

    през ВСВ?
    С много бой по агресора Германия. Сега е наред Русия.

    07:01 28.08.2025

  • 16 Нико

    8 3 Отговор
    Горките унгарци. орбан докара богата и горда Унгария до фалит, а унгарците, които първи през 1956 година се вдигнаха срещу съветския окупатор, ги принизи до там - да са единствените поддръжници на новия, съветско-руски окупатор.

    07:03 28.08.2025

  • 17 крадливия ес си намери друг начин

    1 4 Отговор
    начин на крадене ужким да се въоражава сращу русия

    07:07 28.08.2025

  • 18 Ццц

    2 2 Отговор
    Европейският фонд за мир финансира война с лихви от крадени пари. Да ви (18) и ценностите атлантически.

    07:09 28.08.2025

  • 19 А не бе

    1 2 Отговор
    Евросъююза са едни долнопробни крадци

    07:09 28.08.2025

