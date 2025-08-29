Новини
Фидан: Турция не е страна във войната между Русия и Украйна
Фидан: Турция не е страна във войната между Русия и Украйна

29 Август, 2025 05:26, обновена 29 Август, 2025 05:30 560 6

Започва изграждането на нови бомбоубежища във всички окръзи на страната

Фидан: Турция не е страна във войната между Русия и Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан заяви в специално интервю за турската телевизия ТГРТ (TGRT), че Турция не е страна във войната между Русия и Украйна и затова не нямала място на срещите в Аляска и Вашингтон, на които бяха обсъдени условията за постигане на мир.

„В Аляска се срещнаха Путин и Тръмп, а във Вашингтон Тръмп се срещна с европейските лидери и Зеленски. Това означава, че Тръмп се е срещнал с воюващите страни. Ние не сме страна в тази война. Затова нито трябва да бъдем в Аляска, нито във Вашингтон“, заяви Хакан Фидан като по този начин отговори и на обвиненията на опозицията.

В студиото външният министър на Турция коментира и днешния си разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, с когото са обсъдили намирането на решение за глада в Газа, както и хода на преговорите между Русия и Украйна. Хакан Фидан заяви, че Турция е обнадеждена за постигането на мир между Русия и Украйна.

"Имаме много причини за тази надежда. По време на преговорите в Истанбул, и при трите кръга имаше теми, по които беше постигат напредък. Видяхме, че теми и позиции, които бяха поставени на масата по време на третия кръг от преговори, след това бяха утвърдени в Аляска. Но има ли проблеми – има! Преди руснаците искаха контрола на четири области и техните граници. Сега отказвайки се от тези искания, искат да останат по линията на контакт, с изключение на Донбас. Искат също така 25-30% от Донецк да им бъде върнат и да бъдат в постоянен контакт със Запорожието“, обясни Фидан.

Другата важна тема, която той коментира, беше ситуацията в Газа, за която Меджлисът на Турция свиква извънредно заседание на 29 август 2025 година. На него ще бъде изслушан и самият Хакан Фидан.

„Риториката и езика на света по този въпрос се промени. Позициите, които нямаше как да бъдат променени по отношение на Израел и Палестина, бяха размити. Това, заради което тази промяна е възможна, са жените и децата, които загинаха там и проляха кръвта си. Геноцидът в Газа няма да спре изведнъж, но тази кръв, е символ на надигането на глава от угнетените пред света", заяви турският външен министър.

Според него светът вече вижда, че „зад маската на сигурността на Израел, се крие желание за разширяване на териториите“.

Хакан Фидан коментира и ролята на САЩ във войната като подчерта, че именно Вашингтон може да спре Нетаняху. Външният министър на Турция прогнозира, че въпросът за подкрепата на Израел ще окаже влияние върху вътрешната политика на САЩ.

Властите в Турция обявиха началото на проект за изграждане на нови бомбоубежища във всички окръзи на страната с цел турските граждани да бъдат по-добре подготвени за извънредни ситуации като войни, природни бедствия и изтичания на радиация, съобщи електронното издание „Дейли Сабах“.

Още новини от Украйна

Инициативата за изграждането на новите бомбоубежища е на турското министерство на околната среда, градоустройството и изменението на климата, като подкрепа за проекта е изразил и турският президент Реджеп Тайип Ердоган. Във връзка с проекта министерството е възложило на Администрацията за жилищно развитие на Турция (TOKİ) да изгради нужната инфраструктура, като работата в някои от окръзите, сред които и окръг Анкара, вече е започнала, отбелязва „Дейли Сабах“.

Изискванията за изграждане на бомбоубежища не са ново явление в Турция. Съгласно разпоредба, въведена през 1987 г., големите сгради в страната задължително трябва да включват скривалища за своите обитатели. Прилагането на разпоредбите обаче е игнорирано почти напълно, а в много от случаите зоните, определени за изграждане на бомбоубежища, се използват като паркинги или складови помещения, отбелязва още „Дейли Сабах“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 да бе

    6 0 Отговор
    как ли пък не сте

    05:37 29.08.2025

  • 2 Никой

    3 0 Отговор
    Каква радиация - няма такова бомбоубежище. Това е комично. Това да не е електронна игра или филм. Падне ли атомната бомба - дедовия.

    Те и в България - в София има тунели - некакви глупости.

    Не може да се спасим от радиацията - чрез бомбоубежище. Едно и също си приказваме.

    Атомната енергия е за мирни цели, отопление и електричество.

    05:43 29.08.2025

  • 3 Вярно ли

    7 0 Отговор
    А, завода за дронове близо до Киев, който беше ударен от руска ракета??

    05:45 29.08.2025

  • 4 Емил Стефанов

    3 0 Отговор
    Тя само да става оръжия,логистика и разузнавателни данни и средства на укронацисткият режим.

    05:46 29.08.2025

  • 5 Гориил

    3 0 Отговор
    Според руското военно командване, Турция е, ако не най-активният участник във войната, то много проактивен и заинтересован. Русия заема изчаквателна позиция по отношение на Близкия изток и демонстрира добра воля и подкрепа за новия сирийски режим. Това не е точно това, което Анкара очакваше от сирийския преврат. Инатът на Ердоган може да бъде оценен и разбран, но той няма да може да навреди на Русия без загуби за себе си.Турция е твърде слаба и уязвима и разполага с ограничени ресурси. А това е най-важното нещо, когато се оценява ролята на Анкара в украинската криза.

    06:00 29.08.2025

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ЧАКАТ РЕДЖЕП ДА УМРЕ
    И ОСМАНЛИИТЕ ЩЕ СЕ СБИЯТ ЗА СУЛТАНСКИЯ
    ТРОН
    ... АЛЕКСАНДЪР - ИСКАНДЕР БЕГ - ШИШМАН
    Е УМРЯЛ В ЕДНА ТАКАВА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА КАТО
    ТУРСКИ ФЕОДАЛ :)

    06:18 29.08.2025

Новини по държави:
