Новини
Свят »
САЩ »
Палестинският президент Махмуд Абас няма да получи американска виза за участие в Общото събрание на ООН

Палестинският президент Махмуд Абас няма да получи американска виза за участие в Общото събрание на ООН

30 Август, 2025 04:57, обновена 30 Август, 2025 05:01 718 10

  • махмуд абас-
  • виза-
  • сащ-
  • палестина

По време на форума няколко съюзници на САЩ възнамеряват да признаят палестинска държава

Палестинският президент Махмуд Абас няма да получи американска виза за участие в Общото събрание на ООН - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ заявиха днес, че няма да издадат виза на палестинския президент Махмуд Абас за участие в сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк следващия месец, по време на което няколко американски съюзници възнамеряват да признаят палестинска държава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Служител на Държавния департамент на САЩ съобщи, че Абас и около 80 други палестински представители ще бъдат засегнати от решението за отказ и анулиране на визи за членове на Организацията за освобождение на Палестина (ООП) и Палестинската автономна власт.

Абас планираше да участва в годишната сесия на Общото събрание на ООН в централата на организацията в Манхатън. Той също така се подготвяше за участие в съпредседателствана от Франция и Саудитска Арабия среща на върха, на която Великобритания, Франция, Австралия и Канада се очаква официално да признаят държавата Палестина, посочва Ройтерс.

От канцеларията на Абас изразиха недоумение от решението на САЩ и посочиха, че то нарушава споразумението за централата на ООН.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Всичко

    8 2 Отговор
    Което правят Сащ (войни, санкции, пропаганда), се обръща срещу тях! Превърнаха се в книжен тигър, който се опитва да хапе.

    05:46 30.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бай Онзи

    2 0 Отговор
    "демокрация", ко да прайш!

    06:34 30.08.2025

  • 9 ЗОРО

    2 0 Отговор
    Централата на ООН не трябва да е в САЩ. И това ще се промени!

    06:44 30.08.2025

  • 10 САЩ е империята на злото

    1 0 Отговор
    Да се закрие централата на ООН в Ню Йорк и да остане само тази в Женева. Другото е ала-бала

    06:57 30.08.2025