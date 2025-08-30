Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран: Не искаме война, но ще отговорим решително

30 Август, 2025 05:03, обновена 30 Август, 2025 05:06

  • пезешкиан-
  • иран-
  • война

Иранското посолство във Великобритания призова да бъде обърнато внимание на лишения от свобода ирански гражданин

Техеран: Не искаме война, но ще отговорим решително - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че Иран не иска война, но ако Израел и САЩ отново го атакуват, Техеран ще отговори решително, предаде Ройтерс.

"Америка и Израел се стремят да разделят и разрушат Иран, но нито един иранец не иска разделение", каза иранският президент в предварително записано телевизионно интервю.

Посолството на Иран в Лондон изрази дълбока загриженост относно влошаващото се здравословно състояние на ирански гражданин, задържан в затвора Франкланд в североизточна Англия и призовава британските власти спешно да улеснят хоспитализацията му и достъпа до основни медицински грижи, предава иранската новинарска агенция ИРНА.

В съобщение, публикувано в социалната мрежа „Екс“ (Х) вчера, посолството написа, че на 27 август 2025 г. посланикът на Иран във Великобритания Сейед Али Мусави се е срещнал с Ричард Джон, ирански християнски гражданин, който лежи в затвора Франкланд повече от две десетилетия. Джон многократно е изразявал желанието си да се завърне в Иран.

В изявлението се добавя, че Джон, който страда от тежко заболяване, е поискал спешна хоспитализация и достъп до спешна медицинска помощ.

Посланик Мусави го увери, че случаят му, включително необходимостта от подходящи медицински грижи, ще бъде разгледан незабавно от компетентните британски власти.

Иранското посолство изтъкна, че здравословното състояние на Джон е критично и че са необходими незабавни действия, за да се спаси животът му.

През юли 2024 г. Казем Гарибабади, тогавашният секретар на Висшия съвет за правата на човека на Иран, критикува британското правителство за отказа да помилва и репатрира Джон.

В писмо до Министерството на външните работи Гарибабади посочи, че Джон, който е осъден на доживотен затвор в Обединеното кралство, се е отказал от британското си гражданство с надеждата да бъде освободен от затвора и да се върне в Иран.

Въпреки това, Комисията по условно освобождаване към Министерството на правосъдието на Обединеното кралство продължава да се противопоставя на помилването и депортирането му, добави той.

Гарибабади също така отбеляза, че на Джон не е бил предоставен нито един ден отпуск през последните 20 години, а британските власти дори са блокирали прехвърлянето му в специализирана защитена болница, за да му бъде оказана помощ.


Иран (Ислямска Република)
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Курански

    3 4 Отговор
    Какво ще отговорите, само за 24 часа САЩ ви локализираха и унищожиха половината лидери с точни попадения без цивилна жертва, а съюзника ви Русия се скри в миша дупка...

    Коментиран от #6

    05:39 30.08.2025

  • 3 Трийте, трийте

    1 3 Отговор
    Фащ така или иначе потъват!

    Коментиран от #4

    05:41 30.08.2025

  • 4 Кольо вица

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трийте, трийте":

    Дедо на 90 години стана и пак в твойта стая каниш 18 годишни девоки, каква е тайната?
    Ееееех моето момче и навремето и сега 100 долара са си 100 долара!

    05:48 30.08.2025

  • 5 Анонимен

    0 0 Отговор
    Самолетният режим явно го дразни!

    05:57 30.08.2025

  • 6 Бакшиша Пуслер

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Курански":

    Евреин съм

    06:45 30.08.2025

Новини по държави:
