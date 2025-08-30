Boeнният бyм пpиĸлючи! Pycия e в peцecия

Еманюел Макрон: Ако Путин не се срещне със Зеленски, това директно означава, че просто е измамил Тръмп

Ако руският президент Владимир Путин не се ангажира до понеделник да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, това означава, че той е изма ...