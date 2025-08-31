Новини
Под тежък обстрел! Русия свали 112 украински дрона и нанесе удари по пристанища и енергийна инфраструктура в Украйна
  Тема: Украйна

Под тежък обстрел! Русия свали 112 украински дрона и нанесе удари по пристанища и енергийна инфраструктура в Украйна

31 Август, 2025 16:33 854 42

Украинската армия заяви, че Русия е атакувала Украйна със 142 дрона през нощта и че силите за противовъздушна отбрана са успели да свалят 126 от тях

Под тежък обстрел! Русия свали 112 украински дрона и нанесе удари по пристанища и енергийна инфраструктура в Украйна - 1
Русия е свалила 112 украински дрона през последните 24 часа и е нанесла удари по пристанищната инфраструктура в Украйна, използвана за военни цели, съобщи днес руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс, пише БТА.

Руска атака с дронове снощи е повредила четири електроенергийни съоръжения близо до южния украински град Одеса, оставяйки над 29 000 клиенти без електроенергия тази сутрин, съобщи управителят на Одеска област. Информацията потвърди и украинската частна енергийна компания ДТЕК.

Най-силно засегнат е пристанищният град Чорноморск, в непосредствена близост до Одеса, където са нанесени щети на жилищни и административни сгради, съобщи областният управител Олег Кипер в "Телеграм".

„Критичната инфраструктура функционира с генератори“, каза Кипер и добави, че един човек е бил ранен в резултат на атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според най-новото официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Руски дронове атакуваха и северната Черниговска област, като нанесоха щети на енергийната инфраструктура и оставиха 30 000 домакинства без електричество, съобщи управителят Вячеслав Чаус.

Украинската армия заяви, че Русия е атакувала Украйна със 142 дрона през нощта и че силите за противовъздушна отбрана са успели да свалят 126 от тях. Останалите дронове обаче са поразили 10 обекта. Украинските въоръжени сили не предоставиха подробности.


  • 1 Българка 😺-Маца

    27 2 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат от злоба душите черни душмански !

    Коментиран от #20

    16:34 31.08.2025

  • 2 Тепърва започва

    6 22 Отговор
    Тръмп докара в Украйна 3000 крилати ракети!
    Тръмп докара Стелт В2 в Норвегия!
    Европа увеличава 7 пъти военното производство!
    Сопот и Казанлък работят на 3 смени!
    Ще правим най големият завод за барут в Европа!

    Коментиран от #4, #5, #8, #11

    16:35 31.08.2025

  • 3 ха-ха

    20 2 Отговор
    Хищникът си знае работата - до последния оцелял укрин !

    16:35 31.08.2025

  • 4 оли ,

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тепърва започва":

    Е , и ?!

    16:36 31.08.2025

  • 5 онзи

    22 3 Отговор

    До коментар #2 от "Тепърва започва":

    А войната все още не е започнала ...Укрите има още много да реват , че ги бият лошите руснаци !

    16:37 31.08.2025

  • 6 Я пък тоя

    17 3 Отговор
    Засилиха се. От 21 станаха 112 счупени дрона!
    Я пишете Зеленски какви ги върши, не бройте дроновете!
    Скоро искал ли е нещо, има ли план от 10 точки, ще почива ли в Крим?
    В Крим има ли затвор, да бутнат там Зеленски да си почива?🤣

    16:38 31.08.2025

  • 7 тоя

    15 1 Отговор
    Вчера май Парубий дал фира , или нещо съм в грешка ?!

    16:40 31.08.2025

  • 8 Ами

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тепърва започва":

    Петров и Баширов слушат и си записват в бележниците .

    16:40 31.08.2025

  • 9 хихи

    11 1 Отговор
    поне половината от 150 хил са по черноморието

    16:40 31.08.2025

  • 10 Само

    17 1 Отговор
    бой по укро- племето !

    16:41 31.08.2025

  • 11 хихи

    19 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тепърва започва":

    "Ще правим най големият завод за барут в Европа!"

    Легитимна цел така да се каже....

    16:42 31.08.2025

  • 12 Ружа Игнатова

    16 1 Отговор
    Специално ви благодаря ,за поредното информиране за точния брой на българите в Одеска област .

    Коментиран от #13

    16:42 31.08.2025

  • 13 хихи

    3 7 Отговор

    До коментар #12 от "Ружа Игнатова":

    половината са на българското черноморие..

    16:43 31.08.2025

  • 14 УДРИ ВОВА

    12 3 Отговор
    БРАВО !!! ОЩЕ И ОЩЕ И ОЩЕ ....

    Коментиран от #19, #35

    16:44 31.08.2025

  • 15 Шопо

    14 1 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #17

    16:44 31.08.2025

  • 16 Дада

    1 11 Отговор
    Русия се хвали с 112 свалени дрона и удари по пристанищата. Генералите им явно са преминали курс по „Как да преувеличаваме успехите си и да се правим на страшни, докато всичко се срутва около нас“. Те целят толкова криво, че дроновете сами падат..от смях, пристанищата се чудят дали да работят или да си отворят пакет пуканки, а руските военните планове изглеждат като сценарий за абсурден комедиен сериал. Ако някой се чуди кой е истинският терорист – това са точно тези генерали, които превръщат всяка битка в шоу на собствената си некадърност.

    Коментиран от #18

    16:45 31.08.2025

  • 17 Путинистче идиотче

    2 7 Отговор

    До коментар #15 от "Шопо":

    Тръмп избива руснаците...в Аляска Путин са ръкува със своя....убиец.

    Коментиран от #21, #33, #37

    16:46 31.08.2025

  • 18 прошляк ,

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Дада":

    Ако знаеше колко си проЗСт , сигурно щеше да си сложиш въженцето отдавна !

    16:47 31.08.2025

  • 19 Воеа, Вода......

    1 10 Отговор

    До коментар #14 от "УДРИ ВОВА":

    Избиха ти армията в Украйна...Натовското оръжие не прощава....

    Коментиран от #24, #25

    16:47 31.08.2025

  • 20 Град Козлодуй

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българка 😺-Маца":

    Украинец в България - по нагло същество от това няма !

    Коментиран от #28

    16:48 31.08.2025

  • 21 ха-ха-хаааааааа

    10 0 Отговор

    До коментар #17 от "Путинистче идиотче":

    Нещо по-умно не можа ли да ти измисли гънката , че се излагаш с тия тъпотии по сайтовете ?

    16:48 31.08.2025

  • 22 Путинистче идиотче

    0 6 Отговор
    Мачкат ни като хлебарки в Покровск и Суми....
    Май само Путин не го разбра.....

    16:50 31.08.2025

  • 23 Има

    3 0 Отговор
    16 дрона избягали някъде, Интерпол да се заемат с издирването.

    16:50 31.08.2025

  • 24 е , да де ,

    9 0 Отговор

    До коментар #19 от "Воеа, Вода......":

    Ама на жужака му викат шмъркача , а на Путин - хищника . Кой кого трепе според теб , бе , мой ?

    16:50 31.08.2025

  • 25 е , да де ,

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "Воеа, Вода......":

    На зеления жужак му викат шмъркача , а на Путин - хищника . Кой кого трепе според теб , бе , мой ?

    Коментиран от #27, #29, #30

    16:51 31.08.2025

  • 26 Путинистче кретенче

    0 4 Отговор
    Щатско оръжие убива руснаците.....в Аляска Путин приветства своя щатски убиец...Тръмп.

    16:52 31.08.2025

  • 27 Путинистче идиотче

    0 3 Отговор

    До коментар #25 от "е , да де ,":

    Не е важно как им викат....Вовата загроби над милион путинисти в украйна....и още загробва. Особенно про Покровск и Суми.

    Коментиран от #31

    16:53 31.08.2025

  • 28 Българка 😺-Маца

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Град Козлодуй":

    Явно малко им е млатенето ,трябва повече .

    16:54 31.08.2025

  • 29 Путинистче кретенче

    0 4 Отговор

    До коментар #25 от "е , да де ,":

    С прякори не става......егаси хищника....четири години са мъчи с...Донбас....

    Коментиран от #32

    16:55 31.08.2025

  • 30 Стига бе

    0 3 Отговор

    До коментар #25 от "е , да де ,":

    На сатрапа кремълски не му ли викаха пред...офис...често.

    16:56 31.08.2025

  • 31 Д-р Фройдашки

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Путинистче идиотче":

    Верно си идиотче ,нещо пу умно не можа ли да измислиш бе ,козяшки крее тенн?Явно покрай кофите ви наемат само с забавано умствено развитие .

    16:57 31.08.2025

  • 32 оли ,

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Путинистче кретенче":

    Не се мъчи , а ги гърчи укрите да им е гадно още поне толкова години . Путин не бърза ....

    Коментиран от #34, #36

    16:58 31.08.2025

  • 33 Кривоверен алкаш

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Путинистче идиотче":

    Фризера дрррртьофлек ...наблюдавай фризера ,че ще умиришеш маалата ...

    16:59 31.08.2025

  • 34 Стига бе

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "оли ,":

    На сатрапа кремълски не му ли викаха пред...офис...често.

    17:00 31.08.2025

  • 35 Луми

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "УДРИ ВОВА":

    Алодисменти за Путин – браво, продължавай да удряш! Колко мило… Само че истината е, че всеки удар, който той нанася, се връща като бумеранг право в собствената му главица. Този човек вече е карикатура – плъх наметнал императорска пелерина 🤣🤣, прокажен от собствената си лудост и с планове толкова ненормални, че дори собствените му генерали се чудят дали да ръкопляскат или да се скрият под масата. Всеки негов „героичен удар“ е като епизод от трагикомедия, в която той сам е главният провал.

    17:01 31.08.2025

  • 36 Путинистче идиотче

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "оли ,":

    И НАТО не бърза.....избива руските захватчици като за последно....Натовското оръжие де.

    Коментиран от #39

    17:01 31.08.2025

  • 37 Дррр Тиа КриптоГрафф

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Путинистче идиотче":

    Дяд Каа по читаво име не можа ли да си измислиш бе Ветеран от Прайда ,явно вече Де Ментсията яко те блъска и се хлъзгаш надолу безвъзвратно .

    Коментиран от #40

    17:03 31.08.2025

  • 38 Вова, Вова.....

    0 1 Отговор
    Не разбра ли че колкото повече шаваш, толкова повече ти ....избиват руските захватчици...не можеш извади толкова войници, колкото куршуми може да произведе...НАТО.

    17:03 31.08.2025

  • 39 ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Путинистче идиотче":

    Ти наистина си такъв като ника ти , само без ,,путинисче ,, , че да е по- автентично !

    17:05 31.08.2025

  • 40 Путинистче кретенче

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Дррр Тиа КриптоГрафф":

    Избиват ни като мухи щатските ракети....а в Аляска ....путинягата са ръкува с нашия убиец.....

    17:05 31.08.2025

  • 41 Руски захватчик

    0 0 Отговор
    Скъсаха ни гащите от бой и е.....Ама ние пак се натискаме да ни трепат и е....т

    17:08 31.08.2025

  • 42 И ОЩЕ НЕЩО

    0 0 Отговор
    БАКУ Е РУСКИ ГРАД. ДА СЕ ОСВОБОДИ НЕЗАБАВНО ОТ РАЗНИ ТАМ НАСТАНИЛИ СЕ И СЕГА СЕ ПРАВЯТ НА ВЕЛИКИ

    17:08 31.08.2025