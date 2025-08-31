Началникът на Генералния щаб: Руската армия контролира над 70% от Донецка, Запорожка и Херсонска област

Русия контролира повече от 70% от територията на Донецка, Запорожка и Херсонска област в Украйна, заяви началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов, цитиран от Би Би Си.
По думите му Москва контролира 99,7% от територията на самопровъзгласилата се Луганска народна република и 79% от територията на Донецката. В Запорожка област руските сили контролират 74% от територията, а в Херсонска - 76%.
Герасимов подчерта, че руската армия "нанася целенасочени удари единствено по военни и военно-промишлени обекти на Украйна". Той посочи за пример нощните атаки по Запорожие, при които според украинските власти, при които е загинал един човек и над 20 са пострадали. Герасимов заяви, че целта е била заводът "Мотор Сич".
Относно ударите по Киев в нощта на 28 август той изброи като цели предприятия "Спецоборонмаш", "Киевски радиозавод", "Укрспецсистемс" и "Самсунг-Украина", за които Москва твърди, че произвеждат компоненти за ракетните комплекси "Сапсан" и "Гром-2" и за ударни дронове. Украинските власти съобщиха, че жертвите от атаката в столицата са 25 души.
"Днес стратегическата инициатива изцяло е в ръцете на руските войски," заяви Герасимов, като добави, че задачите за есенния период ще бъдат уточнени в близките дни и че настъпателните действия ще продължат.
1 бай Кольо
12:36 31.08.2025
2 Хахахаха
Коментиран от #26, #28, #71, #84
12:38 31.08.2025
3 ЦЕКО
Коментиран от #25, #42, #53
12:38 31.08.2025
4 Εβροмин ΔиΛиΤε.....
други данни 😁
Коментиран от #19
12:38 31.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пламен
Коментиран от #12, #16, #32, #34, #55
12:39 31.08.2025
7 az СВО Победа80
Нали вече четвърта година Русия губи войната?
Нали така ни разказват????
🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #8, #11, #60
12:39 31.08.2025
8 Руснак без крак
До коментар #7 от "az СВО Победа80":Утре влизам в Киев!Може и без глава.
Коментиран от #18
12:40 31.08.2025
9 Това няма как да е вярно, защото
Коментиран от #118
12:40 31.08.2025
10 Наблюдател
С радио, телевизия, патка и центаджия избягвайте да спорите! Няма смисъл.
Коментиран от #14, #15, #20, #30
12:40 31.08.2025
11 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #7 от "az СВО Победа80":Бавноразвиващият днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря предварително!
Коментиран от #33, #36
12:41 31.08.2025
12 Аз само украински
До коментар #6 от "Пламен":копiйки признавам!
12:42 31.08.2025
13 Факт
Коментиран от #31
12:42 31.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Памелке
До коментар #6 от "Пламен":За 🟤-та τΝ Το4κΑ калибърът
има ли значение,
или колкото по–голям......
12:43 31.08.2025
17 Генерален щаб Валерий Герасимов
12:43 31.08.2025
18 Бандеровец язовец без крак
До коментар #8 от "Руснак без крак":Аз не можах да изляза от Запорожка област, останах си там завинаги.
12:43 31.08.2025
19 Да се знае❗❗❗❗
До коментар #4 от "Εβροмин ΔиΛиΤε.....":Разрушени са: В Киев: 1.монтажен завод на ракетно-космическата 2.промишленост ООО „Спецоборонмаш“;
3.Завод за ракетни агрегати и компоненти АД "Киевски радиозавод";
4.промишлено предприятие „Киев-22“ ООД
5. Укрспецсистемс“, където са произведени дроновете ПД-2 и Шарк;
6.предприятие на компанията Samsung-Ukraine;
7.недовършена турска фабрика за дронове Байрактар;
8.Офис на Британския съвет; 9.Сграда на мисията на ЕС.
В останалата част на Украйна:
1.предприятие "Василков-1"; 2.ремонтно предприятие за авиационната; 3.радиоелектронната промишленост НПК „Искра“ в Запорожие;
4.голям железопътен възел и локомотивно депо в Казатин, Виническа област, както и влакът Intercity+;
5.подстанция PS-110/35/10, която остави десетки хиляди жители без ток; 6.разузнавателният кораб „Симферопол“ на украинските ВМС е унищожен в устието на Дунав;
7. удари бяха извършени по летищата на Староконстантинов, Коломия, Миргород и Луцк;
8. Засегнати са и складове, ремонтни хангари и пунктове за временно разполагане. За срутени панелки няма информация. За тях четете сред геройствата на ПВО.
Коментиран от #38, #122
12:43 31.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 БРАВО!
Коментиран от #62
12:43 31.08.2025
22 лъже
12:44 31.08.2025
23 Последния Софиянец
Коментиран от #39
12:44 31.08.2025
24 Браво на Русия
12:44 31.08.2025
25 Иван Вазов
До коментар #3 от "ЦЕКО":А дано! Давайте Карловци! Сега цяла България вази гледа!
12:44 31.08.2025
26 Украинска копiйка
До коментар #2 от "Хахахаха":така е, важното е контраступа да върви.А това, че 25 % от територията на Украйна вече е в състава на Руската федерация не е от значение.Перемога да има.
Коментиран от #29
12:44 31.08.2025
27 аz СВО Победа80
12:45 31.08.2025
28 Това не е вярно, защото всички които
До коментар #2 от "Хахахаха":четем редовно форума на Факти бг знаем, че руснаците за 14 години не могат да превземат и две села.
Коментиран от #65
12:45 31.08.2025
29 Копейка
До коментар #26 от "Украинска копiйка":На нас тук каква ни е далаверата?
Коментиран от #37, #49
12:45 31.08.2025
30 и още
До коментар #10 от "Наблюдател":Пропусна и копейкаджия!
12:46 31.08.2025
31 прошляк ,
До коментар #13 от "Факт":,,поне 100 години -,, - значи урките още толкова ще ги бият руснаците както циганин не си бие кучето !
12:46 31.08.2025
32 Хохо Бохо
До коментар #6 от "Пламен":Перемогата как върви? Великият план за победа добре ли е? Одеса ще е руска без една пушка да гръмне там
12:46 31.08.2025
33 Временното явление ЕС
До коментар #11 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":БързоГОпоемащ, на третия ден танковете
не бяха ли в Киев ?
12:46 31.08.2025
34 Питай майка си
До коментар #6 от "Пламен":Тя е по картечниците, е и други работи умее..
12:47 31.08.2025
35 само
До коментар #15 от "Хтъйг":Че има едно условие,копейката трябва да бъде обезателно украинска.
12:48 31.08.2025
36 Няма вече специална военна операция,
До коментар #11 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":защото контраступа след като освободи окупираните Запорожка, Херсонска, Донецка и Луганска област, освободи у цялата Курска област заедно с град Курск, после цялата Белгородска област, и сега вече някъде към Владивосток и освобождава Сахалин.Докато както е известно за 14 години СВО, руснаците не могат да превземат и две села.
Коментиран от #45
12:48 31.08.2025
37 Русия
До коментар #29 от "Копейка":мачка фашизма.
12:48 31.08.2025
38 гайтанджиева
До коментар #19 от "Да се знае❗❗❗❗":Това са руски фейкове.
Коментиран от #44
12:48 31.08.2025
39 много лъже
До коментар #23 от "Последния Софиянец":Пак лъжеш!.Не си на автопохода.Даваш дежурство на компютъра!
12:48 31.08.2025
40 ЖЕКО
12:48 31.08.2025
41 Ти си утрепан
До коментар #15 от "Хтъйг":по рождение.
12:48 31.08.2025
42 БРАВО!
До коментар #3 от "ЦЕКО":Дано е вярно!!! Дай БОЖЕ да е истина!!! Ако е така,ще си е получила заслуженото за всички злини,които причи и продължава да причинява на Европа и Европейските народи!!!
12:48 31.08.2025
43 Тредстоун
Коментиран от #86
12:49 31.08.2025
44 Ти си
До коментар #38 от "гайтанджиева":украински фейк целия.
12:49 31.08.2025
45 Димяща ушанка
До коментар #36 от "Няма вече специална военна операция,":Утре съм в Киев!!На 350%
Коментиран от #57, #85
12:49 31.08.2025
46 стоян георгиев-сторарото
12:49 31.08.2025
47 Симитли корпорейшън
Работете братя!
12:50 31.08.2025
48 хххх
Коментиран от #56, #64
12:50 31.08.2025
49 Не знам, украинските
До коментар #29 от "Копейка":копiйки какъв го дирите тук?
12:50 31.08.2025
50 Копейки,
Коментиран от #58, #73
12:51 31.08.2025
51 az СВО Победа80
Очакваме подробности!
Коментиран от #59, #69
12:51 31.08.2025
52 Сатана Z
12:51 31.08.2025
53 Меко
До коментар #3 от "ЦЕКО":Поне да я бяха евали
Коментиран от #63
12:52 31.08.2025
54 доктор
Коментиран от #61, #67, #70
12:52 31.08.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Щом са те изкарали
До коментар #48 от "хххх":да се излагаш, Русия пак смачка фашизма.
12:52 31.08.2025
57 Замразен Азовец в леден блок
До коментар #45 от "Димяща ушанка":важното е, че с Леопардите освободихме Крим, и после цялата Курска област заедно с град Курск.
12:53 31.08.2025
58 Фашета
До коментар #50 от "Копейки,":Никой не купува фабрика на 8 септември,освен глупаците от Райх Метал
12:53 31.08.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Тредстоун
До коментар #7 от "az СВО Победа80":А не е ли така , какво точно е спечелила тая просия , хахахахаха , смешници , що бой отнесе тая велика кафява ... , що бой ще отнесе оюе , вече нямат трица в задника ... , свърши бензина в бензиностанцията ....
Коментиран от #79
12:53 31.08.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 ПЕРО
До коментар #53 от "Меко":МНОГО СБРЪЧКАНА БЕ БРАТ МИ
12:53 31.08.2025
64 Освен това нямат ракети и се
До коментар #48 от "хххх":бият със сапьорски лопатки.
Коментиран от #89
12:54 31.08.2025
65 Хахахаха
До коментар #28 от "Това не е вярно, защото всички които":А не е ли така? Я виж, колко територия са окупирали с война? Повечето територия е окупирана без война, копейки. Рашата няма окупиран нито един областен град след 2022 година! Нито един.
Коментиран от #74, #80, #83
12:54 31.08.2025
66 До една
12:54 31.08.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Н.Колеввв
12:54 31.08.2025
69 ха ха ха ха ха
До коментар #51 от "az СВО Победа80":Взривил ти се е бръснатят задНик.
12:54 31.08.2025
70 Не, бъркал ги с
До коментар #54 от "доктор":украинските копiйки.
12:54 31.08.2025
71 Лятна ушанка
До коментар #2 от "Хахахаха":Супер си! Абсолютно точно показваш резултатите от днешното образование!!!
Значи:
100% - 79% = 28%, така ли?
Учете, деца, учете, не преписвайте!
12:55 31.08.2025
72 Гледайки теб
До коментар #62 от "фашистки рашастан в изолация":и такива като теб, виждаме пропадналият запад.
Коментиран от #81
12:55 31.08.2025
73 ЧОКО
До коментар #50 от "Копейки,":ТЕЗИ КОИТО КУПИХА ОТ БАИРАКТАР ИЗГОРЯХА
12:55 31.08.2025
74 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #65 от "Хахахаха":От руснак войник не става!В това е причината.
12:55 31.08.2025
75 Щом форумните уктротролове квичат
12:57 31.08.2025
76 79% от територията на ДНР
Със същия успех заглавието може да бъде: "Руската армия контролира над 2% от Донецка, Запорожка и Херсонска област."
12:58 31.08.2025
77 Смешник
12:58 31.08.2025
78 И Покровск превзехте..... 🤣....
Коментиран от #90
12:58 31.08.2025
79 Кер Естетто
До коментар #60 от "Тредстоун":Къв тредстоун си бе ,гееейZeрчее,един зад врата и си напълнил до горе потурите .
12:58 31.08.2025
80 Фактите показват, че 25% от територията
До коментар #65 от "Хахахаха":Украйна са в състава на Руската федерация.
12:58 31.08.2025
81 да си знаеш
До коментар #72 от "Гледайки теб":Най-развитите,богати и успешни държави били пропаднали,а обора Русия който е една от най-бедните,миzepстващи и изостанали държави на тоя свят сигурно е много успешен нали ? Да не говорим,че сте изритани в ъгъла и по принуда сте дружно събрани с останалите изтърcaци Северна Корея,Беларус и още 2-3 никакви подобия на държави
Коментиран от #88, #100
12:59 31.08.2025
82 ВРЕМЕ Е
Коментиран от #91
12:59 31.08.2025
83 Интересното е и друго, че украинците
До коментар #65 от "Хахахаха":От две години и половина не могат и едно село да си върнат, а само отстъпват.
Коментиран от #112
13:00 31.08.2025
84 Смешник
До коментар #2 от "Хахахаха":Че много ли са в началото на Сво бяха 70 процента под украински контрол
13:00 31.08.2025
85 ПреΔозирал със Зеленки
До коментар #45 от "Димяща ушанка":Ъ, ти днес не знаеш къде си...
13:01 31.08.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
13:01 31.08.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Ти и за Бахмут така врякаше,
До коментар #78 от "И Покровск превзехте..... 🤣....":преди това и за Авдеевка, и за Торецк, и за Мариупол, и за Соледар, и за Курахово, скоро и за Покровск ще забравиш така както забрави и за горните и ще почнеш да врякаш за поредния град който ще изгуби стратегическо значение.
13:02 31.08.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Пилешки е твоят мозък, защото нищо друго
До коментар #89 от "Е добре де.....":не можеш да отговориш на фактите които писа свободният западен свят - че Русия няма ракети и се бият със сапьорски лопатки.
13:03 31.08.2025
93 Джони Инглиш
Нещо тази новина е фейк, ако е умрял. Или пък сте излъгали, че е умрял, както винаги, а?
13:03 31.08.2025
94 Лъжеш като кирлив мургавелко
До коментар #91 от "България и българите мразят русия":Бегай да се изкъпеш!
13:03 31.08.2025
95 да си знаеш
До коментар #88 от "Пропадналият човек":В коментара ти си описал точно и ясно резюмето на Русия.С единствената разлика е ,че ем са клошари ем са и най-низсшата прослойка от лъжци,лицемери и noлyчовеци
Коментиран от #105
13:03 31.08.2025
96 Единствено български в теб е
До коментар #91 от "България и българите мразят русия":че си български ром.
Коментиран от #106
13:04 31.08.2025
97 Е айде де
До коментар #89 от "Е добре де.....":колко години няколко глупака реват, че Русия няма ракети. 😄 Тъпо, но факт. Много глупак има. Да знаеш. Пази се, че е тъжно да гледаш прости хора продадени като сардини.
13:04 31.08.2025
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 ОТКАКТО
Коментиран от #109
13:05 31.08.2025
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Бат Тъньо Кочаня
До коментар #91 от "България и българите мразят русия":Защо слагаш равенство между небинарните многополлови ,на които им цепп ватт ∆πππ€татта от яко куаттенье и нормалните българи .Ясно ти от кои си 🛴.
13:06 31.08.2025
102 не на войната
Коментиран от #138
13:06 31.08.2025
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Сефер
Коментиран от #110
13:07 31.08.2025
105 Ами имайки предвид
До коментар #95 от "да си знаеш":95% западна пропаганда срещу Русия, е ясно кой съм описал. Жалкото за теб е, че и те се показваш такъв. Лъжеца е дъно в едно общество. Затова е по жалък и от клошар.
13:07 31.08.2025
106 Кубински ром е
До коментар #96 от "Единствено български в теб е":Българският ром е марка "циганин".
13:08 31.08.2025
107 Гъливер
13:08 31.08.2025
108 УРСОСПИЯТА
13:10 31.08.2025
109 Тагаренковците
До коментар #99 от "ОТКАКТО":вече са запрянковци.
Запират се като магарета на мост и не щат да умират за Натю и за зеления киевски наркоман.
13:11 31.08.2025
110 хасан двата у..
До коментар #104 от "Сефер":ХАХАХА ПАЛЯЧООООО,ВАЖНОТО Е ДА СЕ ТЕПАТ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ УКРИ ,ХИЛЯДИ СЕНЕГАЛЦИ,ЧАКАТ ДА ТРЪГНАТ ДА ОБЛАГОРОДЯВАТ ЖЕНСКИТЕ УКРО ИНДИВИДИ ,МАЛКО ОТ МАЛКО ДА СТАНАТ ХОРА
Коментиран от #114
13:13 31.08.2025
111 Медуза
Супер си, Герасимов, действай. В Русия пак официален език ще е тюркския!
Коментиран от #116
13:14 31.08.2025
112 Хахахаха
До коментар #83 от "Интересното е и друго, че украинците":Ай стига бе! А кой освободи Харков, Херсон, Киевска област? Рашите не бягаха ли от там като бити....?
13:15 31.08.2025
113 Тръмпоча 2
Понеже толкова тежко се оплетоха с лъжи, че ще сринат Кримския мост, че ще пресекат Сухоземния коридор с Контранастъплението, че ще превземат Курск, и въобще ежедневна пропаганда с пълни бълвочи, та единствено останаха да им вярват самите автори на собствената си пропаганда.
Украинците се опитват да се измъкнат от Украйна, армията пази границата на запад, за да не офейка нито един, който може да бъде изпратен под бомбите. Ченгетата плячкосват хора по улиците и ги пращат в окопите.
Едва ли я чака някога нещо хубаво Украйна. Като я вземат руснаците там вече няма да има украинци. Празна територия в разруха. НАТО ще си е съсипало икономиката, за да налива в тази дупка.
Коментиран от #117
13:15 31.08.2025
114 Ха ха ха ха
До коментар #110 от "хасан двата у..":Сенегалците са у Росзия. Гледай в Тюбата. По московските дискотеки вече само руси девочки и тъмнокожи мужики.
13:16 31.08.2025
115 стоян георгиев
Коментиран от #127
13:16 31.08.2025
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 стоян георгиев
До коментар #113 от "Тръмпоча 2":Да те питам колко пари хора и военна техника загуби Русия?това отразява ли се на страната?
Коментиран от #125
13:18 31.08.2025
118 Туфтаж
До коментар #9 от "Това няма как да е вярно, защото":Факти прокарват финно руска пропаганда. Във Факти Русия побеждава ли побеждава и от четири години или четиринадесет все 70% от Донецка област завоюват.
13:18 31.08.2025
119 От руснак войник не става там е проблема
Коментиран от #121
13:21 31.08.2025
120 професор Кантарджиев
Това не е майтап, сериозно е.
13:21 31.08.2025
121 Ха ха
До коментар #119 от "От руснак войник не става там е проблема":Затова разбиват през историята си назад НАТО, САЩ, САЩ, САЩ, Германия, Франция, Турция.
Ходи разправяй на украинците, че руснаците не са страшни. С едни съдомиялни спукват Натовската техника.
13:23 31.08.2025
122 Чбат
До коментар #19 от "Да се знае❗❗❗❗":Мерси. Вече знаем, че Путлерова Русия е терористична държава. Как въобще има изроди, които търгуват и се занимават с нея ум не ми го побира. Ценности, явно, някои харесват изради и Сатанизма и такива стават русофили.
13:24 31.08.2025
123 Късалкашников
13:24 31.08.2025
124 Руснаков
13:25 31.08.2025
125 Вероятно се отразява....
До коментар #117 от "стоян георгиев":Но на свинете търкалящи се в кал и фекалии НЕ!
13:26 31.08.2025
126 Какалашников
13:27 31.08.2025
127 мушмул
До коментар #115 от "стоян георгиев":"да влезете в канала варгонзоми", канала е Варгонзо! А ти що го гледаш и му вярваш, а тука напяваш на опонентите ти да не вярват на руска пропаганда?
Коментиран от #133
13:27 31.08.2025
128 Мишел
Коментиран от #134
13:28 31.08.2025
129 Историк
Коментиран от #130
13:28 31.08.2025
130 стоян георгиев
До коментар #129 от "Историк":Трудно може да обясниш на трол на заплата истината за ситуацията.тези другари призовават Путлер да използва ядрено оръжие срещу собствената им страна.готови са да го преглътнат дори да пада върху домовете им.
13:30 31.08.2025
131 Богдан Хмелницки
13:31 31.08.2025
132 Кимченков
13:31 31.08.2025
133 стоян георгиев
До коментар #127 от "мушмул":Аз не съм като теб ме мишка гледам всичко.особено много гледам руската страна и гледна точка.така правят хората с критично мислене,но става въпрос за хора и за критично мислене,а ти ме отговаряш о на двете.
Коментиран от #136
13:31 31.08.2025
134 стоян георгиев
До коментар #128 от "Мишел":Прочети пегов .той пита защо Герасимов веднъж е освободил Луганска област преди шест месеца по думите му а сега се оказва че отново ще я освободи?кашеварова казва че за подобни неща би трябвало да го разстрелят ако е било през втората световна.та пегов и кашеварова би трябвало да знаеш кои са.и ако знаеш защо не си ги чел?
Коментиран от #137
13:33 31.08.2025
135 Путин каза
13:37 31.08.2025
136 Димитър Георгиев
До коментар #133 от "стоян георгиев":Вярно ли е че чушкопека ти бил с доста по тясно гнездо ?Чак се заинтригувах да го пробвам лично .
Коментиран от #140, #141, #142, #144
13:37 31.08.2025
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Чебурашка
До коментар #102 от "не на войната":И аз, и аз!!!!
13:38 31.08.2025
139 хххх
13:39 31.08.2025
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Лю боф Замфировна
До коментар #136 от "Димитър Георгиев":Тр адицио нните рус ки и комун естически ценн ости - винаги мерак за е дно п оловна, обратна, ЛГ БТ, д ж енд ърска, мек окитк ова люб оф!
Коментиран от #145
13:42 31.08.2025
143 Десислава Димитрова
13:42 31.08.2025
144 Мужик
До коментар #136 от "Димитър Георгиев":Ей п е д а л! Изчезни!
Коментиран от #146
13:42 31.08.2025
145 Десислава Димитрова
До коментар #142 от "Лю боф Замфировна":Ами не позна mofo,от години живея в Оолбъни -ъпстейт Нюю Йоорк ,а в България си идвам рядко .А ти кой беше Цоцолане ,че не се сещам .
13:45 31.08.2025
146 Алексбг
До коментар #144 от "Мужик":Изчезни ще викаш на умрррсанната си от бяуоо те ченние м@й каа ,пррррр ∆льооо оаакннн.
13:47 31.08.2025