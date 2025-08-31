Новини
Началникът на Генералния щаб: Руската армия контролира над 70% от Донецка, Запорожка и Херсонска област
  Тема: Украйна

Началникът на Генералния щаб: Руската армия контролира над 70% от Донецка, Запорожка и Херсонска област

31 Август, 2025 12:33

Валерий Герасимов подчерта, че руската армия нанася целенасочени удари единствено по военни и военно-промишлени обекти на Украйна

Началникът на Генералния щаб: Руската армия контролира над 70% от Донецка, Запорожка и Херсонска област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Русия контролира повече от 70% от територията на Донецка, Запорожка и Херсонска област в Украйна, заяви началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов, цитиран от Би Би Си.

По думите му Москва контролира 99,7% от територията на самопровъзгласилата се Луганска народна република и 79% от територията на Донецката. В Запорожка област руските сили контролират 74% от територията, а в Херсонска - 76%.

Герасимов подчерта, че руската армия "нанася целенасочени удари единствено по военни и военно-промишлени обекти на Украйна". Той посочи за пример нощните атаки по Запорожие, при които според украинските власти, при които е загинал един човек и над 20 са пострадали. Герасимов заяви, че целта е била заводът "Мотор Сич".

Относно ударите по Киев в нощта на 28 август той изброи като цели предприятия "Спецоборонмаш", "Киевски радиозавод", "Укрспецсистемс" и "Самсунг-Украина", за които Москва твърди, че произвеждат компоненти за ракетните комплекси "Сапсан" и "Гром-2" и за ударни дронове. Украинските власти съобщиха, че жертвите от атаката в столицата са 25 души.

"Днес стратегическата инициатива изцяло е в ръцете на руските войски," заяви Герасимов, като добави, че задачите за есенния период ще бъдат уточнени в близките дни и че настъпателните действия ще продължат.


  • 1 бай Кольо

    34 6 Отговор
    Осрайна ще е 50% руска,а Вовата още продължава с настъплението.

    12:36 31.08.2025

  • 2 Хахахаха

    8 31 Отговор
    Копейки кво стаа? 28 процента от Донецка област са под контрола на ВСУ, нали така? Герасимов ви го потвърждава!

    Коментиран от #26, #28, #71, #84

    12:38 31.08.2025

  • 3 ЦЕКО

    32 4 Отговор
    ГРЪМНАЛИ МАРСУЛА В СОПОТ

    Коментиран от #25, #42, #53

    12:38 31.08.2025

  • 4 Εβροмин ΔиΛиΤε.....

    20 1 Отговор
    ....сега ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ ще изкарат
    други данни 😁

    Коментиран от #19

    12:38 31.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пламен

    7 26 Отговор
    Копейки , картечницата на снимката какъв калибър е ?

    Коментиран от #12, #16, #32, #34, #55

    12:39 31.08.2025

  • 7 az СВО Победа80

    30 9 Отговор
    Е, как така?!?!?

    Нали вече четвърта година Русия губи войната?

    Нали така ни разказват????
    🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #8, #11, #60

    12:39 31.08.2025

  • 8 Руснак без крак

    4 17 Отговор

    До коментар #7 от "az СВО Победа80":

    Утре влизам в Киев!Може и без глава.

    Коментиран от #18

    12:40 31.08.2025

  • 9 Това няма как да е вярно, защото

    16 5 Отговор
    всички които редовно четем форума на Факти бг знаем, че за 14 години руснаците не могат да превземат и две села.

    Коментиран от #118

    12:40 31.08.2025

  • 10 Наблюдател

    25 4 Отговор
    Уважаеми коментатори, моля да спазвате следното правило :

    С радио, телевизия, патка и центаджия избягвайте да спорите! Няма смисъл.

    Коментиран от #14, #15, #20, #30

    12:40 31.08.2025

  • 11 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 19 Отговор

    До коментар #7 от "az СВО Победа80":

    Бавноразвиващият днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?




    Благодаря предварително!

    Коментиран от #33, #36

    12:41 31.08.2025

  • 12 Аз само украински

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пламен":

    копiйки признавам!

    12:42 31.08.2025

  • 13 Факт

    7 19 Отговор
    Няма значение по кво удряте - след алчните ви изцепки няма украинец, който да не ви пререже гърлото с удоволствие - и 100% да я завладеете, ще има съпротива, партизани, атентати и т.н поне 100 години - превърнахте и Украйна, и московията в Бейрут на европата... :((

    Коментиран от #31

    12:42 31.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Памелке

    15 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пламен":

    За 🟤-та τΝ Το4κΑ калибърът
    има ли значение,
    или колкото по–голям......

    12:43 31.08.2025

  • 17 Генерален щаб Валерий Герасимов

    7 11 Отговор
    и за тоя скоро ще чуем добри вести.

    12:43 31.08.2025

  • 18 Бандеровец язовец без крак

    17 2 Отговор

    До коментар #8 от "Руснак без крак":

    Аз не можах да изляза от Запорожка област, останах си там завинаги.

    12:43 31.08.2025

  • 19 Да се знае❗❗❗❗

    24 3 Отговор

    До коментар #4 от "Εβροмин ΔиΛиΤε.....":

    Разрушени са: В Киев: 1.монтажен завод на ракетно-космическата 2.промишленост ООО „Спецоборонмаш“;
    3.Завод за ракетни агрегати и компоненти АД "Киевски радиозавод";
    4.промишлено предприятие „Киев-22“ ООД
    5. Укрспецсистемс“, където са произведени дроновете ПД-2 и Шарк;
    6.предприятие на компанията Samsung-Ukraine;
    7.недовършена турска фабрика за дронове Байрактар;
    8.Офис на Британския съвет; 9.Сграда на мисията на ЕС.

    В останалата част на Украйна:
    1.предприятие "Василков-1"; 2.ремонтно предприятие за авиационната; 3.радиоелектронната промишленост НПК „Искра“ в Запорожие;
    4.голям железопътен възел и локомотивно депо в Казатин, Виническа област, както и влакът Intercity+;
    5.подстанция PS-110/35/10, която остави десетки хиляди жители без ток; 6.разузнавателният кораб „Симферопол“ на украинските ВМС е унищожен в устието на Дунав;
    7. удари бяха извършени по летищата на Староконстантинов, Коломия, Миргород и Луцк;
    8. Засегнати са и складове, ремонтни хангари и пунктове за временно разполагане. За срутени панелки няма информация. За тях четете сред геройствата на ПВО.

    Коментиран от #38, #122

    12:43 31.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 БРАВО!

    23 3 Отговор
    Браво на братушките!!! Напред и само напред,до окончателното изтребване на укрофашистката хунта!!! РУСИЯ има отново Божието призвание да отърве Европа от зараждащата се кафява чума на фашизма! Бой по укрократуните до окончателната победа на СВО!!! Успех и победа!!!

    Коментиран от #62

    12:43 31.08.2025

  • 22 лъже

    4 18 Отговор
    Герасимов лъже повече от последният софиянец.

    12:44 31.08.2025

  • 23 Последния Софиянец

    19 0 Отговор
    Тръгваме на автопоход от София до Сопот да посрещнем Урсула.

    Коментиран от #39

    12:44 31.08.2025

  • 24 Браво на Русия

    24 3 Отговор
    Прочиства от фашистката сган.

    12:44 31.08.2025

  • 25 Иван Вазов

    21 1 Отговор

    До коментар #3 от "ЦЕКО":

    А дано! Давайте Карловци! Сега цяла България вази гледа!

    12:44 31.08.2025

  • 26 Украинска копiйка

    19 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хахахаха":

    така е, важното е контраступа да върви.А това, че 25 % от територията на Украйна вече е в състава на Руската федерация не е от значение.Перемога да има.

    Коментиран от #29

    12:44 31.08.2025

  • 27 аz СВО Победа80

    5 17 Отговор
    Пропуснах! Междувременно два руски хеликоптера паднаха.В Крим.

    12:45 31.08.2025

  • 28 Това не е вярно, защото всички които

    16 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хахахаха":

    четем редовно форума на Факти бг знаем, че руснаците за 14 години не могат да превземат и две села.

    Коментиран от #65

    12:45 31.08.2025

  • 29 Копейка

    4 10 Отговор

    До коментар #26 от "Украинска копiйка":

    На нас тук каква ни е далаверата?

    Коментиран от #37, #49

    12:45 31.08.2025

  • 30 и още

    2 12 Отговор

    До коментар #10 от "Наблюдател":

    Пропусна и копейкаджия!

    12:46 31.08.2025

  • 31 прошляк ,

    13 2 Отговор

    До коментар #13 от "Факт":

    ,,поне 100 години -,, - значи урките още толкова ще ги бият руснаците както циганин не си бие кучето !

    12:46 31.08.2025

  • 32 Хохо Бохо

    15 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пламен":

    Перемогата как върви? Великият план за победа добре ли е? Одеса ще е руска без една пушка да гръмне там

    12:46 31.08.2025

  • 33 Временното явление ЕС

    13 1 Отговор

    До коментар #11 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    БързоГОпоемащ, на третия ден танковете
    не бяха ли в Киев ?

    12:46 31.08.2025

  • 34 Питай майка си

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пламен":

    Тя е по картечниците, е и други работи умее..

    12:47 31.08.2025

  • 35 само

    9 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хтъйг":

    Че има едно условие,копейката трябва да бъде обезателно украинска.

    12:48 31.08.2025

  • 36 Няма вече специална военна операция,

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    защото контраступа след като освободи окупираните Запорожка, Херсонска, Донецка и Луганска област, освободи у цялата Курска област заедно с град Курск, после цялата Белгородска област, и сега вече някъде към Владивосток и освобождава Сахалин.Докато както е известно за 14 години СВО, руснаците не могат да превземат и две села.

    Коментиран от #45

    12:48 31.08.2025

  • 37 Русия

    13 3 Отговор

    До коментар #29 от "Копейка":

    мачка фашизма.

    12:48 31.08.2025

  • 38 гайтанджиева

    2 20 Отговор

    До коментар #19 от "Да се знае❗❗❗❗":

    Това са руски фейкове.

    Коментиран от #44

    12:48 31.08.2025

  • 39 много лъже

    6 4 Отговор

    До коментар #23 от "Последния Софиянец":

    Пак лъжеш!.Не си на автопохода.Даваш дежурство на компютъра!

    12:48 31.08.2025

  • 40 ЖЕКО

    10 6 Отговор
    КОПЕИКАДЖИИ НЕ СЕ ХАБЕТЕ ФАКТИ СИ Е СОРОСКИ САИТ И ТРИЯТ ИСТИНАТА

    12:48 31.08.2025

  • 41 Ти си утрепан

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хтъйг":

    по рождение.

    12:48 31.08.2025

  • 42 БРАВО!

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЦЕКО":

    Дано е вярно!!! Дай БОЖЕ да е истина!!! Ако е така,ще си е получила заслуженото за всички злини,които причи и продължава да причинява на Европа и Европейските народи!!!

    12:48 31.08.2025

  • 43 Тредстоун

    2 17 Отговор
    ...70% само в празните брчури на рашистите .. , не са мръднали и метър , по вероятно е да си останат вечно в чернозема на Украйна тия примати ... , вече няма гориво за техниката ... , днес махнаха още две рафинерии ... мъка

    Коментиран от #86

    12:49 31.08.2025

  • 44 Ти си

    16 1 Отговор

    До коментар #38 от "гайтанджиева":

    украински фейк целия.

    12:49 31.08.2025

  • 45 Димяща ушанка

    2 12 Отговор

    До коментар #36 от "Няма вече специална военна операция,":

    Утре съм в Киев!!На 350%

    Коментиран от #57, #85

    12:49 31.08.2025

  • 46 стоян георгиев-сторарото

    14 1 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат от злоба душите черни катранени душмански !

    12:49 31.08.2025

  • 47 Симитли корпорейшън

    14 1 Отговор
    Давайте братушки, изчиствайте зелената фашистка чума до крак!

    Работете братя!

    12:50 31.08.2025

  • 48 хххх

    2 14 Отговор
    Руските военни джуджета за 3 години война са успяли да мръднат напред с няколко километрата от които по-голямата част дори са от преди войната и всичко това с цената на над 1 милион жертви,загуба на 40% от военните си възможности и разпад на и без това пропадналата им икономика.И това нещо срещу малка Украйна ?! Въпроса е къде са тръгнали тези дребосъци да джафкат и да се перчат на големите сили,като който и да ги хване ще ги бие като маче у дирек.

    Коментиран от #56, #64

    12:50 31.08.2025

  • 49 Не знам, украинските

    8 1 Отговор

    До коментар #29 от "Копейка":

    копiйки какъв го дирите тук?

    12:50 31.08.2025

  • 50 Копейки,

    5 12 Отговор
    Купувайте акции на Райнметал!

    Коментиран от #58, #73

    12:51 31.08.2025

  • 51 az СВО Победа80

    10 2 Отговор
    Товарен кораб се взеиви на украинска морска мина в Черно море около Одеса!

    Очакваме подробности!

    Коментиран от #59, #69

    12:51 31.08.2025

  • 52 Сатана Z

    12 4 Отговор
    А Жълтопаветната измет твърдяха,че "контранступа" ще върне 404 в реални граници.

    12:51 31.08.2025

  • 53 Меко

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЦЕКО":

    Поне да я бяха евали

    Коментиран от #63

    12:52 31.08.2025

  • 54 доктор

    4 13 Отговор
    Като бъде избито доволно количество копейки България ще дръпне напред.

    Коментиран от #61, #67, #70

    12:52 31.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Щом са те изкарали

    9 2 Отговор

    До коментар #48 от "хххх":

    да се излагаш, Русия пак смачка фашизма.

    12:52 31.08.2025

  • 57 Замразен Азовец в леден блок

    12 2 Отговор

    До коментар #45 от "Димяща ушанка":

    важното е, че с Леопардите освободихме Крим, и после цялата Курска област заедно с град Курск.

    12:53 31.08.2025

  • 58 Фашета

    13 1 Отговор

    До коментар #50 от "Копейки,":

    Никой не купува фабрика на 8 септември,освен глупаците от Райх Метал

    12:53 31.08.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Тредстоун

    3 8 Отговор

    До коментар #7 от "az СВО Победа80":

    А не е ли така , какво точно е спечелила тая просия , хахахахаха , смешници , що бой отнесе тая велика кафява ... , що бой ще отнесе оюе , вече нямат трица в задника ... , свърши бензина в бензиностанцията ....

    Коментиран от #79

    12:53 31.08.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ПЕРО

    10 0 Отговор

    До коментар #53 от "Меко":

    МНОГО СБРЪЧКАНА БЕ БРАТ МИ

    12:53 31.08.2025

  • 64 Освен това нямат ракети и се

    8 1 Отговор

    До коментар #48 от "хххх":

    бият със сапьорски лопатки.

    Коментиран от #89

    12:54 31.08.2025

  • 65 Хахахаха

    4 6 Отговор

    До коментар #28 от "Това не е вярно, защото всички които":

    А не е ли така? Я виж, колко територия са окупирали с война? Повечето територия е окупирана без война, копейки. Рашата няма окупиран нито един областен град след 2022 година! Нито един.

    Коментиран от #74, #80, #83

    12:54 31.08.2025

  • 66 До една

    4 2 Отговор
    Година над 170%

    12:54 31.08.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Н.Колеввв

    1 7 Отговор
    УРКИТЕ нали са си пройзвели мощна ракета какво чакат или са малко на брой.

    12:54 31.08.2025

  • 69 ха ха ха ха ха

    3 4 Отговор

    До коментар #51 от "az СВО Победа80":

    Взривил ти се е бръснатят задНик.

    12:54 31.08.2025

  • 70 Не, бъркал ги с

    6 0 Отговор

    До коментар #54 от "доктор":

    украинските копiйки.

    12:54 31.08.2025

  • 71 Лятна ушанка

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хахахаха":

    Супер си! Абсолютно точно показваш резултатите от днешното образование!!!
    Значи:

    100% - 79% = 28%, така ли?

    Учете, деца, учете, не преписвайте!

    12:55 31.08.2025

  • 72 Гледайки теб

    4 3 Отговор

    До коментар #62 от "фашистки рашастан в изолация":

    и такива като теб, виждаме пропадналият запад.

    Коментиран от #81

    12:55 31.08.2025

  • 73 ЧОКО

    9 0 Отговор

    До коментар #50 от "Копейки,":

    ТЕЗИ КОИТО КУПИХА ОТ БАИРАКТАР ИЗГОРЯХА

    12:55 31.08.2025

  • 74 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 7 Отговор

    До коментар #65 от "Хахахаха":

    От руснак войник не става!В това е причината.

    12:55 31.08.2025

  • 75 Щом форумните уктротролове квичат

    9 0 Отговор
    на умряло, значи нещата се движат в правилна посока!

    12:57 31.08.2025

  • 76 79% от територията на ДНР

    5 0 Отговор
    В манипулативното заглавие 79% се обявяват като над 70%.

    Със същия успех заглавието може да бъде: "Руската армия контролира над 2% от Донецка, Запорожка и Херсонска област."

    12:58 31.08.2025

  • 77 Смешник

    6 0 Отговор
    Жертвите са много малко сигурно са били от персонала на промишлените предприятия

    12:58 31.08.2025

  • 78 И Покровск превзехте..... 🤣....

    2 7 Отговор
    И Украйна и НАТО победихте, сега да се готвят Фарьорските острови 🤣, велика армия еййй.

    Коментиран от #90

    12:58 31.08.2025

  • 79 Кер Естетто

    6 0 Отговор

    До коментар #60 от "Тредстоун":

    Къв тредстоун си бе ,гееейZeрчее,един зад врата и си напълнил до горе потурите .

    12:58 31.08.2025

  • 80 Фактите показват, че 25% от територията

    7 3 Отговор

    До коментар #65 от "Хахахаха":

    Украйна са в състава на Руската федерация.

    12:58 31.08.2025

  • 81 да си знаеш

    3 8 Отговор

    До коментар #72 от "Гледайки теб":

    Най-развитите,богати и успешни държави били пропаднали,а обора Русия който е една от най-бедните,миzepстващи и изостанали държави на тоя свят сигурно е много успешен нали ? Да не говорим,че сте изритани в ъгъла и по принуда сте дружно събрани с останалите изтърcaци Северна Корея,Беларус и още 2-3 никакви подобия на държави

    Коментиран от #88, #100

    12:59 31.08.2025

  • 82 ВРЕМЕ Е

    9 2 Отговор
    Българските бандери да слагат каските и на фронта да мрат за Зеленски.

    Коментиран от #91

    12:59 31.08.2025

  • 83 Интересното е и друго, че украинците

    8 2 Отговор

    До коментар #65 от "Хахахаха":

    От две години и половина не могат и едно село да си върнат, а само отстъпват.

    Коментиран от #112

    13:00 31.08.2025

  • 84 Смешник

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хахахаха":

    Че много ли са в началото на Сво бяха 70 процента под украински контрол

    13:00 31.08.2025

  • 85 ПреΔозирал със Зеленки

    7 0 Отговор

    До коментар #45 от "Димяща ушанка":

    Ъ, ти днес не знаеш къде си...

    13:01 31.08.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 1 Отговор
    Как пък един жълтопаветен боkkk .Лук не замина да защитава Осрайна .

    13:01 31.08.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Ти и за Бахмут така врякаше,

    7 0 Отговор

    До коментар #78 от "И Покровск превзехте..... 🤣....":

    преди това и за Авдеевка, и за Торецк, и за Мариупол, и за Соледар, и за Курахово, скоро и за Покровск ще забравиш така както забрави и за горните и ще почнеш да врякаш за поредния град който ще изгуби стратегическо значение.

    13:02 31.08.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Пилешки е твоят мозък, защото нищо друго

    5 1 Отговор

    До коментар #89 от "Е добре де.....":

    не можеш да отговориш на фактите които писа свободният западен свят - че Русия няма ракети и се бият със сапьорски лопатки.

    13:03 31.08.2025

  • 93 Джони Инглиш

    8 1 Отговор
    А, нали бяхте писали няколко пъти, че Герасимов е умрял на фронта?

    Нещо тази новина е фейк, ако е умрял. Или пък сте излъгали, че е умрял, както винаги, а?

    13:03 31.08.2025

  • 94 Лъжеш като кирлив мургавелко

    7 4 Отговор

    До коментар #91 от "България и българите мразят русия":

    Бегай да се изкъпеш!

    13:03 31.08.2025

  • 95 да си знаеш

    1 5 Отговор

    До коментар #88 от "Пропадналият човек":

    В коментара ти си описал точно и ясно резюмето на Русия.С единствената разлика е ,че ем са клошари ем са и най-низсшата прослойка от лъжци,лицемери и noлyчовеци

    Коментиран от #105

    13:03 31.08.2025

  • 96 Единствено български в теб е

    7 0 Отговор

    До коментар #91 от "България и българите мразят русия":

    че си български ром.

    Коментиран от #106

    13:04 31.08.2025

  • 97 Е айде де

    4 1 Отговор

    До коментар #89 от "Е добре де.....":

    колко години няколко глупака реват, че Русия няма ракети. 😄 Тъпо, но факт. Много глупак има. Да знаеш. Пази се, че е тъжно да гледаш прости хора продадени като сардини.

    13:04 31.08.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 ОТКАКТО

    7 1 Отговор
    Зеленски отвори границите окраинските хлопци бягат презглава. Тагаренковците да заминават да попълват липсите.

    Коментиран от #109

    13:05 31.08.2025

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Бат Тъньо Кочаня

    4 0 Отговор

    До коментар #91 от "България и българите мразят русия":

    Защо слагаш равенство между небинарните многополлови ,на които им цепп ватт ∆πππ€татта от яко куаттенье и нормалните българи .Ясно ти от кои си 🛴.

    13:06 31.08.2025

  • 102 не на войната

    5 1 Отговор
    БЪЛГАРИ ,ДА ПОСРЕЩНЕМ ДОСТОЙНО УРСУСПИЯТА - ВОЖДА НА КОАЛИЦИЯТА НА ВОЙНАТА - ДАГОНАБИЯНАМАЙКАИФСТАТАГРОЗНА

    Коментиран от #138

    13:06 31.08.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Сефер

    3 3 Отговор
    Да контролира.Цената на контрола е 1200000 хил. елиминирани руснаци.Очаква се до края на 2025г.руснаците да дадат още 300000хил.жертви.Путин е за трепане!

    Коментиран от #110

    13:07 31.08.2025

  • 105 Ами имайки предвид

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "да си знаеш":

    95% западна пропаганда срещу Русия, е ясно кой съм описал. Жалкото за теб е, че и те се показваш такъв. Лъжеца е дъно в едно общество. Затова е по жалък и от клошар.

    13:07 31.08.2025

  • 106 Кубински ром е

    4 0 Отговор

    До коментар #96 от "Единствено български в теб е":

    Българският ром е марка "циганин".

    13:08 31.08.2025

  • 107 Гъливер

    6 1 Отговор
    Трагичното е, в съотношението на тpyповете на войниците които обменят. 5% руски и 95% украински. Също xaкери свалиха списък на 1.7 милиона зaгинали и изчезнали украински войници. Ранените не са в този списък.

    13:08 31.08.2025

  • 108 УРСОСПИЯТА

    5 0 Отговор
    УКРАЙНА ГУБИ ВОЙНАТА ,ТОВА Е ЯСНО И ЩЕ СЕ СЛУЧИ КАКТО СЛЪНЦЕТА ЗАЛЯЗВА ВСЕКИ ДЕН ,НИЩО И НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ИМ ПОМОГНЕ,НО НАСЕЛЕНИЕТО НА ЕВРОПА ТРЯБВА ДА СЕ ТОРМОЗИ ТАКА ,ЧЕ.....ШЕ ГО ПАПКАТЕ

    13:10 31.08.2025

  • 109 Тагаренковците

    5 0 Отговор

    До коментар #99 от "ОТКАКТО":

    вече са запрянковци.

    Запират се като магарета на мост и не щат да умират за Натю и за зеления киевски наркоман.

    13:11 31.08.2025

  • 110 хасан двата у..

    4 0 Отговор

    До коментар #104 от "Сефер":

    ХАХАХА ПАЛЯЧООООО,ВАЖНОТО Е ДА СЕ ТЕПАТ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ УКРИ ,ХИЛЯДИ СЕНЕГАЛЦИ,ЧАКАТ ДА ТРЪГНАТ ДА ОБЛАГОРОДЯВАТ ЖЕНСКИТЕ УКРО ИНДИВИДИ ,МАЛКО ОТ МАЛКО ДА СТАНАТ ХОРА

    Коментиран от #114

    13:13 31.08.2025

  • 111 Медуза

    2 4 Отговор
    Ипминимум 220 000 млади руцские са дали фира, заедно с милион покалечение!

    Супер си, Герасимов, действай. В Русия пак официален език ще е тюркския!

    Коментиран от #116

    13:14 31.08.2025

  • 112 Хахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #83 от "Интересното е и друго, че украинците":

    Ай стига бе! А кой освободи Харков, Херсон, Киевска област? Рашите не бягаха ли от там като бити....?

    13:15 31.08.2025

  • 113 Тръмпоча 2

    3 2 Отговор
    Евроатлантите измислиха невероятна формула, че Путин постига всичко с много жертви, а тези под руските бомби не умират.

    Понеже толкова тежко се оплетоха с лъжи, че ще сринат Кримския мост, че ще пресекат Сухоземния коридор с Контранастъплението, че ще превземат Курск, и въобще ежедневна пропаганда с пълни бълвочи, та единствено останаха да им вярват самите автори на собствената си пропаганда.

    Украинците се опитват да се измъкнат от Украйна, армията пази границата на запад, за да не офейка нито един, който може да бъде изпратен под бомбите. Ченгетата плячкосват хора по улиците и ги пращат в окопите.

    Едва ли я чака някога нещо хубаво Украйна. Като я вземат руснаците там вече няма да има украинци. Празна територия в разруха. НАТО ще си е съсипало икономиката, за да налива в тази дупка.

    Коментиран от #117

    13:15 31.08.2025

  • 114 Ха ха ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #110 от "хасан двата у..":

    Сенегалците са у Росзия. Гледай в Тюбата. По московските дискотеки вече само руси девочки и тъмнокожи мужики.

    13:16 31.08.2025

  • 115 стоян георгиев

    0 4 Отговор
    Вчера даже руските военни кореспонденти под опасност да влязат в затвора обявиха Герасимов за лъжец.може да влезете в канала варгонзоми да се уверите сами,а канала е един от основните на руската специална операция.

    Коментиран от #127

    13:16 31.08.2025

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 стоян георгиев

    3 4 Отговор

    До коментар #113 от "Тръмпоча 2":

    Да те питам колко пари хора и военна техника загуби Русия?това отразява ли се на страната?

    Коментиран от #125

    13:18 31.08.2025

  • 118 Туфтаж

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Това няма как да е вярно, защото":

    Факти прокарват финно руска пропаганда. Във Факти Русия побеждава ли побеждава и от четири години или четиринадесет все 70% от Донецка област завоюват.

    13:18 31.08.2025

  • 119 От руснак войник не става там е проблема

    3 5 Отговор
    Руският войник е като стадо крави, които са забравили каските си: бавно се лутат из калта, бутат едни други, докато танковете им, направени сякаш от желе, пропадат още в първата локва. Машините буксуват като стар трактор без гуми, артилерията често стреля накриво, командирите им, с изражение на натровени с мазут морски риби, дават заповеди, които звучат несериозно и се губят с хаоса на реалността, докато самите войници се чудят дали да се бият или просто да пасат трева. Всяка “стратегия” се разпада за секунди, а цялата армия изглежда като комичен хаос – стадо едър рогат добитък в калта, което се опитва да бъде страшно и героично, но всичко, което прави, е да забавлява света.

    Коментиран от #121

    13:21 31.08.2025

  • 120 професор Кантарджиев

    6 1 Отговор
    Дано да продължава войната, че свърши ли връщат Ковид-пландемията.

    Това не е майтап, сериозно е.

    13:21 31.08.2025

  • 121 Ха ха

    3 3 Отговор

    До коментар #119 от "От руснак войник не става там е проблема":

    Затова разбиват през историята си назад НАТО, САЩ, САЩ, САЩ, Германия, Франция, Турция.

    Ходи разправяй на украинците, че руснаците не са страшни. С едни съдомиялни спукват Натовската техника.

    13:23 31.08.2025

  • 122 Чбат

    4 7 Отговор

    До коментар #19 от "Да се знае❗❗❗❗":

    Мерси. Вече знаем, че Путлерова Русия е терористична държава. Как въобще има изроди, които търгуват и се занимават с нея ум не ми го побира. Ценности, явно, някои харесват изради и Сатанизма и такива стават русофили.

    13:24 31.08.2025

  • 123 Късалкашников

    4 4 Отговор
    С бинокила вече смотрям Киев !

    13:24 31.08.2025

  • 124 Руснаков

    4 3 Отговор
    Ей...неадекватен...и 80 процента да са...как може да обявиш че нещо е твое когато не си го завладял...зомбирана нация...

    13:25 31.08.2025

  • 125 Вероятно се отразява....

    2 0 Отговор

    До коментар #117 от "стоян георгиев":

    Но на свинете търкалящи се в кал и фекалии НЕ!

    13:26 31.08.2025

  • 126 Какалашников

    5 1 Отговор
    Дори прибрайме и кукуруза у Донецко !

    13:27 31.08.2025

  • 127 мушмул

    3 1 Отговор

    До коментар #115 от "стоян георгиев":

    "да влезете в канала варгонзоми", канала е Варгонзо! А ти що го гледаш и му вярваш, а тука напяваш на опонентите ти да не вярват на руска пропаганда?

    Коментиран от #133

    13:27 31.08.2025

  • 128 Мишел

    4 0 Отговор
    За 6 месеца, от март до август, руската армия превзе 3500 кв.км. и 149 селища ( Герасимов)

    Коментиран от #134

    13:28 31.08.2025

  • 129 Историк

    1 2 Отговор
    Защо цял свят говори за война? За да се пази от Русия. Хубаво е всички миротворци путинолизци да осъзнаят, че Путин обяви война на света като нападна вероломно Украйна с цел да я унищожи. НАТО е отбранителна организация и Путин я разшири с Финландия и Швеция, които искат да се пазят от Русия и похарчиха милиони да изграждат огради с Русия. Всички прибалтийски републики и Полша се въоръжават до зъби и изградиха огромни стени по границите си с Русия, също за да се пазят от Русия. Светът се пази от заплахата за световния мир Русия. Сега всеки бюджет е военен,вместо социален. Този нов световен ред иска да наложи Путин . В чугунените глави това е хубаво, но за никой нормален човек не е.

    Коментиран от #130

    13:28 31.08.2025

  • 130 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #129 от "Историк":

    Трудно може да обясниш на трол на заплата истината за ситуацията.тези другари призовават Путлер да използва ядрено оръжие срещу собствената им страна.готови са да го преглътнат дори да пада върху домовете им.

    13:30 31.08.2025

  • 131 Богдан Хмелницки

    2 1 Отговор
    За последните 1030 дни война, откакто ги изгониха от Херсон, руzия е успяла да окупира, четете внимателно- умопомрачителните 0,96 % украинска територия. Почти 3 години война, над милион жертви, за по-малко от процент завладяна територия. И това било световна сила, мощна държава и не знам си какви още щуротии. Ами не, това дори не е и регионална сила, още по-малко мощна. Това е бедна и изостанала, но много агресивна фашистка държава с БВП по- нисък от един американски щат.

    13:31 31.08.2025

  • 132 Кимченков

    0 0 Отговор
    В луганско аснавахме 6 севернокорейски пасьолки !

    13:31 31.08.2025

  • 133 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #127 от "мушмул":

    Аз не съм като теб ме мишка гледам всичко.особено много гледам руската страна и гледна точка.така правят хората с критично мислене,но става въпрос за хора и за критично мислене,а ти ме отговаряш о на двете.

    Коментиран от #136

    13:31 31.08.2025

  • 134 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #128 от "Мишел":

    Прочети пегов .той пита защо Герасимов веднъж е освободил Луганска област преди шест месеца по думите му а сега се оказва че отново ще я освободи?кашеварова казва че за подобни неща би трябвало да го разстрелят ако е било през втората световна.та пегов и кашеварова би трябвало да знаеш кои са.и ако знаеш защо не си ги чел?

    Коментиран от #137

    13:33 31.08.2025

  • 135 Путин каза

    2 0 Отговор
    "Вие ще отидете в Рая, а онези просто ще сдохнут" и милиони руснаци отидоха на заколение. 220 000 от тях са мъртви в Руский Рай. Руските съдилища откриват по 2200 нови дела за признаване на безследно изчезнали за мъртви всеки месец. Само за 2025та руските убити са 50 000.

    13:37 31.08.2025

  • 136 Димитър Георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #133 от "стоян георгиев":

    Вярно ли е че чушкопека ти бил с доста по тясно гнездо ?Чак се заинтригувах да го пробвам лично .

    Коментиран от #140, #141, #142, #144

    13:37 31.08.2025

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Чебурашка

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "не на войната":

    И аз, и аз!!!!

    13:38 31.08.2025

  • 139 хххх

    0 1 Отговор
    След два милиона жертви на СВО, Русия контролира толкова, колкото и преди СВО.

    13:39 31.08.2025

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Лю боф Замфировна

    0 0 Отговор

    До коментар #136 от "Димитър Георгиев":

    Тр адицио нните рус ки и комун естически ценн ости - винаги мерак за е дно п оловна, обратна, ЛГ БТ, д ж енд ърска, мек окитк ова люб оф!

    Коментиран от #145

    13:42 31.08.2025

  • 143 Десислава Димитрова

    1 0 Отговор
    Аз не вярвам ,но злите езици говорят че си бил хюю мннее и тесняк ?Има ли нещо такова любими ?

    13:42 31.08.2025

  • 144 Мужик

    0 0 Отговор

    До коментар #136 от "Димитър Георгиев":

    Ей п е д а л! Изчезни!

    Коментиран от #146

    13:42 31.08.2025

  • 145 Десислава Димитрова

    0 0 Отговор

    До коментар #142 от "Лю боф Замфировна":

    Ами не позна mofo,от години живея в Оолбъни -ъпстейт Нюю Йоорк ,а в България си идвам рядко .А ти кой беше Цоцолане ,че не се сещам .

    13:45 31.08.2025

  • 146 Алексбг

    0 0 Отговор

    До коментар #144 от "Мужик":

    Изчезни ще викаш на умрррсанната си от бяуоо те ченние м@й каа ,пррррр ∆льооо оаакннн.

    13:47 31.08.2025

