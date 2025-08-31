Началникът на Генералния щаб: Руската армия контролира над 70% от Донецка, Запорожка и Херсонска област

Русия контролира повече от 70% от територията на Донецка, Запорожка и Херсонска област в Украйна, заяви началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов, цитиран от Би Би Си.

По думите му Москва контролира 99,7% от територията на самопровъзгласилата се Луганска народна република и 79% от територията на Донецката. В Запорожка област руските сили контролират 74% от територията, а в Херсонска - 76%.

Герасимов подчерта, че руската армия "нанася целенасочени удари единствено по военни и военно-промишлени обекти на Украйна". Той посочи за пример нощните атаки по Запорожие, при които според украинските власти, при които е загинал един човек и над 20 са пострадали. Герасимов заяви, че целта е била заводът "Мотор Сич".

Относно ударите по Киев в нощта на 28 август той изброи като цели предприятия "Спецоборонмаш", "Киевски радиозавод", "Укрспецсистемс" и "Самсунг-Украина", за които Москва твърди, че произвеждат компоненти за ракетните комплекси "Сапсан" и "Гром-2" и за ударни дронове. Украинските власти съобщиха, че жертвите от атаката в столицата са 25 души.

"Днес стратегическата инициатива изцяло е в ръцете на руските войски," заяви Герасимов, като добави, че задачите за есенния период ще бъдат уточнени в близките дни и че настъпателните действия ще продължат.