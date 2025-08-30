Дългата ръка на Мосад! В Иран са арестувани осем души за връзки с израелската шпионска агенция

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи днес, че е арестувал осем души, заподозрени в опит да предадат координатите на чувствителни обекти и подробности за висши военни фигури на израелската разузнавателна агенция Мосад, съобщиха ирански медии, цитирани от Ройтерс, пише БТА.

Задържаните са обвинени, че са предоставили информацията на Мосад по време на въздушната война на Израел срещу Иран през юни, когато Израел атакува ирански ядрени съоръжения и уби висши военни командири, както и цивилни граждани, при най-тежкия удар срещу Ислямската република от войната с Ирак през 80-те години на миналия век. Иран отвърна с ракетни удари по израелски военни обекти, инфраструктура и градове. САЩ се включиха във военните действия на 22 юни, като нанесоха удари по ирански ядрени съоръжения.

В изявление на Революционната гвардия се твърди, че заподозрените са получили специализирано обучение от Мосад чрез онлайн платформи. В него се казва, че те са били задържани в Североизточен Иран, преди да осъществят плановете си, а също, че са били иззети материали за изработване на пускови устройства, бомби, взривни вещества и маскировка за взривни устройства.

Държавните медии съобщиха по-рано този месец, че иранската полиция е арестувала 21 000 "заподозрени" по време на 12-дневната война с Израел, макар да не посочват в какво са били заподозрени тези хора.

През последните месеци Иран екзекутира най-малко осем души, включително ядрения учен Рузбех Вади, обесен на 9 август за предаване на информация на Израел за друг учен, убит при израелски въздушни удари.