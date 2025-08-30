Дългата ръка на Мосад! В Иран са арестувани осем души за връзки с израелската шпионска агенция

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи днес, че е арестувал осем души, заподозрени в опит да предадат координатите на чувствителни обекти и подробности за висши военни фигури на израелската разузнавателна агенция Мосад, съобщиха ирански медии, цитирани от Ройтерс, пише БТА.
Задържаните са обвинени, че са предоставили информацията на Мосад по време на въздушната война на Израел срещу Иран през юни, когато Израел атакува ирански ядрени съоръжения и уби висши военни командири, както и цивилни граждани, при най-тежкия удар срещу Ислямската република от войната с Ирак през 80-те години на миналия век. Иран отвърна с ракетни удари по израелски военни обекти, инфраструктура и градове. САЩ се включиха във военните действия на 22 юни, като нанесоха удари по ирански ядрени съоръжения.
В изявление на Революционната гвардия се твърди, че заподозрените са получили специализирано обучение от Мосад чрез онлайн платформи. В него се казва, че те са били задържани в Североизточен Иран, преди да осъществят плановете си, а също, че са били иззети материали за изработване на пускови устройства, бомби, взривни вещества и маскировка за взривни устройства.
Държавните медии съобщиха по-рано този месец, че иранската полиция е арестувала 21 000 "заподозрени" по време на 12-дневната война с Израел, макар да не посочват в какво са били заподозрени тези хора.
През последните месеци Иран екзекутира най-малко осем души, включително ядрения учен Рузбех Вади, обесен на 9 август за предаване на информация на Израел за друг учен, убит при израелски въздушни удари.
До коментар #2 от "минувач":недолЮбвах !
5 А сега да припомним един индивид
" Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир , а не терористи. Израелската армия не е друга форма на по-добре подготвена терористична организация , а високохуманна и морална институция, която да брани народа си.“ Това заяви Александър Оскар, председател на организацията на евреите в България ,,Шалом” в ефира на Нова.
"Защото сме хора, искащи мир , а не терористи" ...Александър Оскар, бившият председател на организацията на "евреите" в България ,,Шалом" говори от името на израелската армия както виждате !!!!! И сами преценете дали ,,Шалом" е организацията на "евреите" в България или терористична ционистка клетка на престъпната държава Израел. Александър Оскар.....
"Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир ," Е няма друг подобен случай в Европа пичове.Председател на организация на "евреите" ,,Шалом" да говори от името на израелската армия. Няма ..... Подобна наглост няма верно
7 Щом са предоставили информацията на
10 Ционизма не е политика
До коментар #6 от "Ционист":А престъпна античовешка идеология сходна с Апартейда и Нацизма . И геноцида не е политика а военно престъпление и престъпление срещу човечеството. И да не забравяме колега, че сме член на Римският статут и МНС и сме длъжни дериктивите му да изпълняваме !
До коментар #9 от "Копейки,":И теб те знаят със сигурност ! Щраус , от тях спасение няма !
12 Съучастници във ядрен тероризъм
Ако Русия удар по украинската ядрена програма и ядрени обекти била извършила, що не и по българската, полската , румънската ....и т.н . По логиката на САЩ няма да е нападение срещу държава а нападение срещу ядрена програма, тоест няма чл.5 ......Бааааахххмааааму и атлантически ценности ....и НАТЮ ...
13 Ционист
До коментар #10 от "Ционизма не е политика":1,во няма апартейд. Има араби в армията ЦАХАЛ, 2 ро зам.председателя на вашият съд, и членове на върховния съд са араби..
Имат и партия в кнесета.
До коментар #2 от "минувач":Перси-фанатици!? Ти чуваш ли се? Фанатиците са араби,а персите са народа мачкан от арабите!
п.п.
В Иран смъртните присъди са чрез обесване. А бесенето се осъществява като връзват вратлето на предателчето с едно въженце за кофата на една фадрома. После фадромиста пали машината и дръпва лоста, който отговаря за подема на кофата.
И всичко това се прави е неделя на стадиона и пред публика. Много публика, която ръкопляска, когато обесения почне да ритка с краченца.
16 Да бе, и ние четем израелски медии
Други, включително крайнодесните и ултранационалистическите политици, като министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир в Израел, твърдят, че всяко действие – дори групово изнасилване – е допустимо, ако е предприето за сигурността на държавата....На въпроса на Ахмад Тиби, един от арабските депутати в израелския Кнесет миналата седмица дали е законно „да се вкара пръчка в ректума на човек“, Ханох Милвидски, член на управляващата партия Ликуд на премиера Бенямин Нетаняху, отговори : „Ако е Нухба , всичко е законно да прави! Всичко!“.......че не се отваряй а си пиши в израелските форуми ако може тъпотиите
До коментар #16 от "Да бе, и ние четем израелски медии":Колко много лъжи, дай линк.
Врагът на моя враг, е мой приятел"!
До коментар #14 от "Джо":Прочети за теокрацията ! Прочети повечко за Иран и ще разбереш за какво иде реч в написаното от мен !
21 Изчезни пич....
До коментар #13 от "Ционист":Пиши си в израелските нацистки медии ако обичаш. Не си желан тук. Както и въобще в България не сте желани впрочем ционистите . Килимарските бомбардировки, масовите убийства и гладната блокада на ивицата Гааза превърнаха Израел в държава-парий, презирана и мразена по целия свят.148 държави-членки на ООН вече са признали Палестина: почти всички страни в Африка, Азия, Латинска Америка, Китай, Индия и Бразилия. Преди година беше ред на Словения и Армения да направят тази крачка. В рамките на Европейския съюз 12 от 27-те държави-членки вече са признали Палестина. Ето ти света!... разпечатай си го.. а септември пак ...
22 И това ли е лъжа?
До коментар #17 от "Ционист":Цитирам без коментар: ===== Да умреш в „Ада“: Съдбата на палестински медици, затворени от Израел
Един от най-известните лекари в Гааза може да е бил изнасилен до смърт, показват последните разкрития. Той не е единственият.---- Ръководителят на ортопедията в болницата al-Shifa в Гааза работеше в болницата al-Awda в Северна Гааза през декември, когато той и други медици бяха арестувани от израелската армия по, според тях, „съображения за национална сигурност“.Четири месеца по-късно пазачите на затвора Офер завлякоха Ал-Бурш и го захвърлиха в двора на затвора, гол от кръста надолу, кървящ и неспособен да се изправи, според изявление, предоставено от израелската правозащитна организация HaMoked.
Разпознавайки го, някои от другите затворници отнесоха Ал-Бурш в близката стая и той почина мигове по-късно
24 И това ли е лъжа?
До коментар #17 от "Ционист":Във Франция беше публикувано че
Разследващата медия +972 е разкрила, че тайно израелско военно разузнавателно звено, наречено „Клетка за легитимация“, е било натоварено със задачата да профилира и индифицира "про-палестински" журналисти....освен да намира начини да дискредитира работата им, която Израелските "отбранителни" сили (IDF) считат за "пропаганда в услуга на врага" целта им е била да бъдат убииити. 185 журналисти са убииити в Гааза... Независимото израелско списание +972 разкри на 14 август за съществуването на тази терористична клетка, и че паралелно с военните е пряк участник във предумишлените убийства на повечето от тези журналисти.
До коментар #21 от "Изчезни пич....":Няма да изчезна ,ей така на пук. Колко много глупости пишеш, от сайтовете финансирани от катар и Иран, Русия..
До коментар #26 от "Ционист":Дали го няма и в Ройтерс публикувано даже а? Дали те не са публикували и +972 за "Клетката за легитимация" ... или си мислиш че ви минават някъде ционистките тъпотии ? Или и Ройтерс сигурно е руска а?
До коментар #15 от "Механик":Телчицата няма да се размине на рускитеКурви.
30 Новата стратегия на нацистки Израел
До коментар #26 от "Ционист":""" Когато говорим за апартейда, трябва да подчертаем разликата с апартейда в Южна Африка. Последният беше апартейд на господство, като белите искаха да доминират над чернокожите, за да ги експлоатират по-добре. Израелският апартейд има за цел да принуди палестинците, независимо дали имат израелско гражданство или не, в крайна сметка да напуснат Палестина, за да направят път на изключително еврейско население. В този смисъл, както чрез позоваването си на историята, така и чрез политиката на етническо прочистване и апартейда, ционизмът има сходства с другите две крайни форми на национализъм. Да се каже или откаже да се каже, че Държавата Израел е фашистка или е на път към фашизъм, е само въпрос на избор на думи; важното е политиката, която се води срещу палестинците, и да стигне докрай.....Тук трябва да добавим една специфична характеристика на ционизма. Докато другите две форми на краен национализъм, фашизмът и нацизмът, се развиваха в съответните страни, Италия и Германия, страни, в които всяка от тях претендираше да представлява местното население, като историческите права, подкрепяни от тези идеологии, се представяха като права на населението на тези страни, ционизмът си постави за основна цел, в името на мъглявата представа за исторически права, да възстанови държавата в древна родина и това с цената на (повторното) завладяване на тази родина и прогонването на населението, което може да се обобщи като: необходимо беше да се променят местните жители..
31 Новата стратегия на нацистки Израел
До коментар #26 от "Ционист":Е не да отрича очевидното а да манипулира и прави аналогии за да получи оправдание на престъпленията си . Има една статия на Санд ......не трябва да се пазим от аналогии, остава да можем да разглеждаме ционизма като една от крайните форми на национализъм по подобие на Хердер. Ако сравнението с фашизма и нацизма представлява проблем, въпреки това можем да отбележим приликите между тези три крайни форми, които възвеличават нацията, и можем да се позовем на фразата на Бен Гурион, цитирана в епиграфа. Следователно въпросът е по-малко да се каже дали Израел е фашистка държава или е в процес на фашизация, а да се отбележи какво в ционизма наподобява фашизма и нацизма....Новата стратегия на нацистки Израел....
Приликите между трите форми на краен национализъм: фашизъм, нацизъм и ционизъм са неоспорими като фактология. Несправедливостта, извършена срещу палестинците е достатъчна причина да се осъди ционизмът. И все пак ние ционистите трябва да наблягаме на факта, че превръщането на движенията, борещи се срещу потисничеството, в потиснически движения е често срещано явление в историята.....(Новата стратегия на нацистки Израел)....Това не трябва да се допуска! Новата стратегия на нацистки Израел е не да отрича очевидното а да маниполира и прави аналогии за да получи оправдание на престъпленията си . Ъхъъъъъ..
32 Няма по малоумно нещо от ционизма
33 И това ли е лъжа?
До коментар #17 от "Ционист":Че в иранският парламент има служебно запазени места за евреи? Лъжа е нали? ...
До коментар #33 от "И това ли е лъжа?":Не е ,2 -ма .за замазване. Ако не си мюсюлманин ,нямаш право да бъдеш държавен служител, и съдия, полицай. Ти бил ли си в Иран някога
До коментар #32 от "Няма по малоумно нещо от ционизма":Грешна престава имаш ..
