Дългата ръка на Мосад! В Иран са арестувани осем души за връзки с израелската шпионска агенция

30 Август, 2025 16:15

Задържаните са обвинени, че са предоставили информация по време на въздушната война през юни, когато Израел атакува ирански ядрени съоръжения и уби висши военни командири

Дългата ръка на Мосад! В Иран са арестувани осем души за връзки с израелската шпионска агенция - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи днес, че е арестувал осем души, заподозрени в опит да предадат координатите на чувствителни обекти и подробности за висши военни фигури на израелската разузнавателна агенция Мосад, съобщиха ирански медии, цитирани от Ройтерс, пише БТА.

Задържаните са обвинени, че са предоставили информацията на Мосад по време на въздушната война на Израел срещу Иран през юни, когато Израел атакува ирански ядрени съоръжения и уби висши военни командири, както и цивилни граждани, при най-тежкия удар срещу Ислямската република от войната с Ирак през 80-те години на миналия век. Иран отвърна с ракетни удари по израелски военни обекти, инфраструктура и градове. САЩ се включиха във военните действия на 22 юни, като нанесоха удари по ирански ядрени съоръжения.

В изявление на Революционната гвардия се твърди, че заподозрените са получили специализирано обучение от Мосад чрез онлайн платформи. В него се казва, че те са били задържани в Североизточен Иран, преди да осъществят плановете си, а също, че са били иззети материали за изработване на пускови устройства, бомби, взривни вещества и маскировка за взривни устройства.

Държавните медии съобщиха по-рано този месец, че иранската полиция е арестувала 21 000 "заподозрени" по време на 12-дневната война с Израел, макар да не посочват в какво са били заподозрени тези хора.

През последните месеци Иран екзекутира най-малко осем души, включително ядрения учен Рузбех Вади, обесен на 9 август за предаване на информация на Израел за друг учен, убит при израелски въздушни удари.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И в България трябва също

    15 5 Отговор
    Да се арестуват доста бооклуци за връзки с израелски шпионски и терористични агенции и организации.

    16:18 30.08.2025

  • 2 минувач

    5 14 Отговор
    В кой век живеем, че да се бесят хора като кучета ? Затова не харесвам чалмите , та , ако ще и перси да са .Фанатици , това са те . Недолябвах Щатите , но не упреквам Тръмп за тях .

    Коментиран от #3, #14

    16:19 30.08.2025

  • 3 минувач

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "минувач":

    недолЮбвах !

    16:20 30.08.2025

  • 4 Георгиев

    13 4 Отговор
    В Иран няма лабаво! Обстановката го изисква и службите им работят качествено. Браво!

    16:21 30.08.2025

  • 5 А сега да припомним един индивид

    13 4 Отговор
    какво каза в ефира на Нова. : ....... и сами преценете хора .... и ДАНС да го чете също!
    " Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир , а не терористи. Израелската армия не е друга форма на по-добре подготвена терористична организация , а високохуманна и морална институция, която да брани народа си.“ Това заяви Александър Оскар, председател на организацията на евреите в България ,,Шалом” в ефира на Нова.

    "Защото сме хора, искащи мир , а не терористи" ...Александър Оскар, бившият председател на организацията на "евреите" в България ,,Шалом" говори от името на израелската армия както виждате !!!!! И сами преценете дали ,,Шалом" е организацията на "евреите" в България или терористична ционистка клетка на престъпната държава Израел. Александър Оскар.....
    "Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир ," Е няма друг подобен случай в Европа пичове.Председател на организация на "евреите" ,,Шалом" да говори от името на израелската армия. Няма ..... Подобна наглост няма верно

    Коментиран от #6

    16:22 30.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Щом са предоставили информацията на

    9 4 Отговор
    Мосад естествено, че трябва да бъдат арестувани и съдени.

    16:29 30.08.2025

  • 8 язе

    7 6 Отговор
    Иран няма шанс срещу Израел , респективно Мосад - най-доброто разузнаване в Света !

    16:31 30.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ционизма не е политика

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "Ционист":

    А престъпна античовешка идеология сходна с Апартейда и Нацизма . И геноцида не е политика а военно престъпление и престъпление срещу човечеството. И да не забравяме колега, че сме член на Римският статут и МНС и сме длъжни дериктивите му да изпълняваме !

    Коментиран от #13

    16:34 30.08.2025

  • 11 оли ,

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Копейки,":

    И теб те знаят със сигурност ! Щраус , от тях спасение няма !

    16:38 30.08.2025

  • 12 Съучастници във ядрен тероризъм

    9 3 Отговор
    Категорично смъртна присъда заслужават. ..И кви са тея атлантически ценности, все не мога да разбера ... още през март 2022 сенатор Линдзи Греъм призова за убийство на руския президент Владимир Путин. Това се случи в в телевизионно интервю на Fox. Поводът беше среднощната престрелка между военни в Запорожската атомна електроцентрала. Тогава обвиняваше президент Путин че уж това било ядрен тероризъм, но затова пък сега това което направиха престъпната им хунта във Иран не било .... кво да се коментира подобно същество? Можете ли? Същият този неадекватен индивид Линдзи Греъм, сега обяснява че удара по ядрените съоръжения на Иран не било ядрен тероризъм ..... а де? Коментирайте ...
    Ако Русия удар по украинската ядрена програма и ядрени обекти била извършила, що не и по българската, полската , румънската ....и т.н . По логиката на САЩ няма да е нападение срещу държава а нападение срещу ядрена програма, тоест няма чл.5 ......Бааааахххмааааму и атлантически ценности ....и НАТЮ ...

    16:39 30.08.2025

  • 13 Ционист

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ционизма не е политика":

    1,во няма апартейд. Има араби в армията ЦАХАЛ, 2 ро зам.председателя на вашият съд, и членове на върховния съд са араби..
    Имат и партия в кнесета.

    Коментиран от #20, #21

    16:40 30.08.2025

  • 14 Джо

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "минувач":

    Перси-фанатици!? Ти чуваш ли се? Фанатиците са араби,а персите са народа мачкан от арабите!

    Коментиран от #19

    16:42 30.08.2025

  • 15 Механик

    4 3 Отговор
    Яко работа ще се отвори на ирнаските фадромисти.
    п.п.
    В Иран смъртните присъди са чрез обесване. А бесенето се осъществява като връзват вратлето на предателчето с едно въженце за кофата на една фадрома. После фадромиста пали машината и дръпва лоста, който отговаря за подема на кофата.
    И всичко това се прави е неделя на стадиона и пред публика. Много публика, която ръкопляска, когато обесения почне да ритка с краченца.

    Коментиран от #29

    16:45 30.08.2025

  • 16 Да бе, и ние четем израелски медии

    5 1 Отговор
    в интервю за X, бивш Twitter, Безалел Смотрич поиска „незабавно криминално разследване, за да се открият разпространителите на популярното видео, което е имало за цел да навреди на резервистите и е причинило огромни щети на Израел по света, и да се изчерпи цялата строгост на закона срещу тях“.
    Други, включително крайнодесните и ултранационалистическите политици, като министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир в Израел, твърдят, че всяко действие – дори групово изнасилване – е допустимо, ако е предприето за сигурността на държавата....На въпроса на Ахмад Тиби, един от арабските депутати в израелския Кнесет миналата седмица дали е законно „да се вкара пръчка в ректума на човек“, Ханох Милвидски, член на управляващата партия Ликуд на премиера Бенямин Нетаняху, отговори : „Ако е Нухба , всичко е законно да прави! Всичко!“.......че не се отваряй а си пиши в израелските форуми ако може тъпотиите

    Коментиран от #17

    16:45 30.08.2025

  • 17 Ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Да бе, и ние четем израелски медии":

    Колко много лъжи, дай линк.

    Коментиран от #22, #24, #33

    16:49 30.08.2025

  • 18 Ддд

    4 1 Отговор
    Да припомня ли че, преди идването на сегашния режим в Иран, държавата е била светска, което означава че каквото е било в Европа, там е било същото. При идването на този диктаторски режим, унищожават всичко светско. Съвсем нормално е да има противници на режима, които да се опитват да го свалят, като работят за врагът на сегашния режим.
    Врагът на моя враг, е мой приятел"!

    16:50 30.08.2025

  • 19 минувач

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Джо":

    Прочети за теокрацията ! Прочети повечко за Иран и ще разбереш за какво иде реч в написаното от мен !

    16:50 30.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Изчезни пич....

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ционист":

    Пиши си в израелските нацистки медии ако обичаш. Не си желан тук. Както и въобще в България не сте желани впрочем ционистите . Килимарските бомбардировки, масовите убийства и гладната блокада на ивицата Гааза превърнаха Израел в държава-парий, презирана и мразена по целия свят.148 държави-членки на ООН вече са признали Палестина: почти всички страни в Африка, Азия, Латинска Америка, Китай, Индия и Бразилия. Преди година беше ред на Словения и Армения да направят тази крачка. В рамките на Европейския съюз 12 от 27-те държави-членки вече са признали Палестина. Ето ти света!... разпечатай си го.. а септември пак ...

    Коментиран от #26

    16:54 30.08.2025

  • 22 И това ли е лъжа?

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ционист":

    Цитирам без коментар: ===== Да умреш в „Ада“: Съдбата на палестински медици, затворени от Израел

    Един от най-известните лекари в Гааза може да е бил изнасилен до смърт, показват последните разкрития. Той не е единственият.---- Ръководителят на ортопедията в болницата al-Shifa в Гааза работеше в болницата al-Awda в Северна Гааза през декември, когато той и други медици бяха арестувани от израелската армия по, според тях, „съображения за национална сигурност“.Четири месеца по-късно пазачите на затвора Офер завлякоха Ал-Бурш и го захвърлиха в двора на затвора, гол от кръста надолу, кървящ и неспособен да се изправи, според изявление, предоставено от израелската правозащитна организация HaMoked.

    Разпознавайки го, някои от другите затворници отнесоха Ал-Бурш в близката стая и той почина мигове по-късно

    16:57 30.08.2025

  • 23 пешо

    3 2 Отговор
    пасито кога ша го арестуваме

    16:59 30.08.2025

  • 24 И това ли е лъжа?

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ционист":

    Във Франция беше публикувано че
    Разследващата медия +972 е разкрила, че тайно израелско военно разузнавателно звено, наречено „Клетка за легитимация“, е било натоварено със задачата да профилира и индифицира "про-палестински" журналисти....освен да намира начини да дискредитира работата им, която Израелските "отбранителни" сили (IDF) считат за "пропаганда в услуга на врага" целта им е била да бъдат убииити. 185 журналисти са убииити в Гааза... Независимото израелско списание +972 разкри на 14 август за съществуването на тази терористична клетка, и че паралелно с военните е пряк участник във предумишлените убийства на повечето от тези журналисти.

    17:00 30.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ционист

    1 4 Отговор

    До коментар #21 от "Изчезни пич....":

    Няма да изчезна ,ей така на пук. Колко много глупости пишеш, от сайтовете финансирани от катар и Иран, Русия..

    Коментиран от #28, #30, #31

    17:02 30.08.2025

  • 27 В Иран

    1 1 Отговор
    След обработка ще си признаеш, че си шпионин и на марсианците.

    17:07 30.08.2025

  • 28 Я провери

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ционист":

    Дали го няма и в Ройтерс публикувано даже а? Дали те не са публикували и +972 за "Клетката за легитимация" ... или си мислиш че ви минават някъде ционистките тъпотии ? Или и Ройтерс сигурно е руска а?

    17:08 30.08.2025

  • 29 Кочо Стоянов

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Телчицата няма да се размине на рускитеКурви.

    17:11 30.08.2025

  • 30 Новата стратегия на нацистки Израел

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ционист":

    """ Когато говорим за апартейда, трябва да подчертаем разликата с апартейда в Южна Африка. Последният беше апартейд на господство, като белите искаха да доминират над чернокожите, за да ги експлоатират по-добре. Израелският апартейд има за цел да принуди палестинците, независимо дали имат израелско гражданство или не, в крайна сметка да напуснат Палестина, за да направят път на изключително еврейско население. В този смисъл, както чрез позоваването си на историята, така и чрез политиката на етническо прочистване и апартейда, ционизмът има сходства с другите две крайни форми на национализъм. Да се ​​каже или откаже да се каже, че Държавата Израел е фашистка или е на път към фашизъм, е само въпрос на избор на думи; важното е политиката, която се води срещу палестинците, и да стигне докрай.....Тук трябва да добавим една специфична характеристика на ционизма. Докато другите две форми на краен национализъм, фашизмът и нацизмът, се развиваха в съответните страни, Италия и Германия, страни, в които всяка от тях претендираше да представлява местното население, като историческите права, подкрепяни от тези идеологии, се представяха като права на населението на тези страни, ционизмът си постави за основна цел, в името на мъглявата представа за исторически права, да възстанови държавата в древна родина и това с цената на (повторното) завладяване на тази родина и прогонването на населението, което може да се обобщи като: необходимо беше да се променят местните жители..

    17:12 30.08.2025

  • 31 Новата стратегия на нацистки Израел

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ционист":

    Е не да отрича очевидното а да манипулира и прави аналогии за да получи оправдание на престъпленията си . Има една статия на Санд ......не трябва да се пазим от аналогии, остава да можем да разглеждаме ционизма като една от крайните форми на национализъм по подобие на Хердер. Ако сравнението с фашизма и нацизма представлява проблем, въпреки това можем да отбележим приликите между тези три крайни форми, които възвеличават нацията, и можем да се позовем на фразата на Бен Гурион, цитирана в епиграфа. Следователно въпросът е по-малко да се каже дали Израел е фашистка държава или е в процес на фашизация, а да се отбележи какво в ционизма наподобява фашизма и нацизма....Новата стратегия на нацистки Израел....
    Приликите между трите форми на краен национализъм: фашизъм, нацизъм и ционизъм са неоспорими като фактология. Несправедливостта, извършена срещу палестинците е достатъчна причина да се осъди ционизмът. И все пак ние ционистите трябва да наблягаме на факта, че превръщането на движенията, борещи се срещу потисничеството, в потиснически движения е често срещано явление в историята.....(Новата стратегия на нацистки Израел)....Това не трябва да се допуска! Новата стратегия на нацистки Израел е не да отрича очевидното а да маниполира и прави аналогии за да получи оправдание на престъпленията си . Ъхъъъъъ..

    17:15 30.08.2025

  • 32 Няма по малоумно нещо от ционизма

    3 1 Отговор
    А той се свежда основно до съждението: Всички католици във Ватикана, всички евреи във Израел, всички мусюлмани в Мека... нещо очевидно отречено и от всички евреи които не живеят в Нацистки Израел

    Коментиран от #35

    17:19 30.08.2025

  • 33 И това ли е лъжа?

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ционист":

    Че в иранският парламент има служебно запазени места за евреи? Лъжа е нали? ...

    Коментиран от #34

    17:24 30.08.2025

  • 34 Ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "И това ли е лъжа?":

    Не е ,2 -ма .за замазване. Ако не си мюсюлманин ,нямаш право да бъдеш държавен служител, и съдия, полицай. Ти бил ли си в Иран някога

    17:35 30.08.2025

  • 35 Ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Няма по малоумно нещо от ционизма":

    Грешна престава имаш ..

    17:36 30.08.2025

