Новини
Свят »
Франция »
Френският външен министър пристигна в Гренландия, ще успокоява местните заради намеренията на Тръмп

Френският външен министър пристигна в Гренландия, ще успокоява местните заради намеренията на Тръмп

31 Август, 2025 06:53, обновена 31 Август, 2025 05:57 393 4

  • франция-
  • министър-
  • гренландия-
  • посещение-
  • сащ

Жан-Ноел Баро ще изрази солидарността на Франция с гренландския народ, чиято територия е обект на американски амбиции

Френският външен министър пристигна в Гренландия, ще успокоява местните заради намеренията на Тръмп - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският външен министър Жан-Ноел Баро пристигна вчера вечерта на посещение в Гренландия, за изрази солидарността на Франция с гренландския народ, чиято територия е обект на американски амбиции, заяви френското външно министерство, цитирано от Франс прес и БТА.

Баро пристига в Гренландия три дни след като датска телевизия съобщи, че най-малко трима американци, свързани с президента на САЩ Доналд Тръмп, са провели кампании по оказване на влияние в Гренландия.

Дания, чиято територия е Гренландия, извика американския шарже д'афер, за да поиска обяснения.

Посещението на Баро ще продължи и днес.

"Това пътуване ще позволи да подчертаем дълбочината на нашите двустранни приятелски отношения и ще свидетелства за солидарността на Франция по отношение на Дания, Гренландия и гренландския народ, на фона на сегашните предизвикателства", се казва в изявление на френското външно министерство.

Френският президент Еманюел Макрон посети Гренландия в средата на юни, за да изрази солидарността на Европа с гренландския народ. Макрон разкритикува амбициите на Доналд Тръмп да присъедини Гренландия към САЩ.


Франция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уса

    2 0 Отговор
    Нема да помогне пдрсчето

    06:00 31.08.2025

  • 2 бай Бай

    3 0 Отговор
    Турист.
    Нямаш картите.

    06:01 31.08.2025

  • 3 Митко саллаков

    0 0 Отговор
    Ще бъде американска земя,до края на мандата на Тръмп. 100%

    06:10 31.08.2025

  • 4 Само питам

    0 1 Отговор
    А, ще пратят ли непобедоносната френска армия да помогнат на грландците??

    06:13 31.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания