"Няма само да се браним!" - Тръмп търси начин да преименува Министерството на отбраната на „Министерство на войната“

31 Август, 2025 06:18, обновена 31 Август, 2025 06:23

Това би изисквало одобрение от Конгреса

"Няма само да се браним!" - Тръмп търси начин да преименува Министерството на отбраната на „Министерство на войната“ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Администрацията на американския президент Доналд Тръмп проучва начини за преименуване на Министерството на отбраната на САЩ на „Министерство на войната“, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според тяхна информация, още „през първите седмици от втория мандат на Тръмп“ Пентагонът е започнал работа по „законодателни предложения“, които биха променили името на ведомството и позицията на неговия ръководител. Тъй като това би изисквало одобрение от Конгреса, Белият дом търси други начини да направи това, отбелязва изданието.

Министерството на войната на САЩ съществува от 1789 до 1947 г., когато е преобразувано в национално военно ведомство. През 1949 г. е преименувано на Министерство на отбраната на САЩ.

Тръмп многократно е заявявал, че не е против връщането на предишното име на Пентагона. Американският лидер обясни, че смята името „Министерство на войната“ за по-звучно и че САЩ „не искат само отбрана, но искат и нападение“. Министърът на отбраната Пит Хегсет също се е изказал в подкрепа на тази идея. На 25 август ръководителят на Белия дом обяви, че американските власти скоро ще обявят „известна информация по този въпрос“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бай Бай

    0 0 Отговор
    Много важно как щяло да се казва някакво министерство.
    Не името определя действията, а хората.
    За Мексиканския залив нещо да каже?
    Или ще прави десант в.... Гренландия?

    06:51 31.08.2025

  • 2 Въпросителен

    1 0 Отговор
    Нали САЩ са победителите във Втората световна война?!??

    Защо Тръмп НЕ е поканен и не участва в тържествените събития в Китай , посветени на 80-годишнината от Победата във Втората световна война ...???

    Коментиран от #3

    07:08 31.08.2025

  • 3 бай Бай

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Въпросителен":

    сащ пуснаха атомни бомби над хората в два японски града и щяха да пуснат още ако японците не бяха обявили безусловна капитулация - това е най-отвратителното действие в човешката история.
    Големи победители били, няма що!

    07:16 31.08.2025

  • 4 факуса

    0 0 Отговор
    избомбиха целия свят с отбранителни действия кво ли ще е с военни такива

    08:16 31.08.2025