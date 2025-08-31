"Няма само да се браним!" - Тръмп търси начин да преименува Министерството на отбраната на „Министерство на войната“

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп проучва начини за преименуване на Министерството на отбраната на САЩ на „Министерство на войната“, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според тяхна информация, още „през първите седмици от втория мандат на Тръмп“ Пентагонът е започнал работа по „законодателни предложения“, които биха променили името на ведомството и позицията на неговия ръководител. Тъй като това би изисквало одобрение от Конгреса, Белият дом търси други начини да направи това, отбелязва изданието.

Министерството на войната на САЩ съществува от 1789 до 1947 г., когато е преобразувано в национално военно ведомство. През 1949 г. е преименувано на Министерство на отбраната на САЩ.

Тръмп многократно е заявявал, че не е против връщането на предишното име на Пентагона. Американският лидер обясни, че смята името „Министерство на войната“ за по-звучно и че САЩ „не искат само отбрана, но искат и нападение“. Министърът на отбраната Пит Хегсет също се е изказал в подкрепа на тази идея. На 25 август ръководителят на Белия дом обяви, че американските власти скоро ще обявят „известна информация по този въпрос“.