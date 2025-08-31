Новини
Аляска е на ръба на газова криза, Анкъридж може да остане без електричество

31 Август, 2025 07:52, обновена 31 Август, 2025 07:59 752 12

  • аляска-
  • сащ-
  • газова криза

Проблемът с изчерпаните запаси е известен от повече от 15 години, но все още няма единен план за решаването му

Аляска е на ръба на газова криза, Анкъридж може да остане без електричество - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският щат Аляска е на ръба на газова криза, а най-големият му град, Анкъридж, може да остане без електричество през следващите години на фона на изчерпването на газовите запаси в залива Кук, съобщава New York Times.

„Газът преди беше толкова изобилен, че Аляска го използваше не само за отопление на домове и производство на електричество, но и за изпращане на танкери с горивото в чужбина. Сега повечето сондажни компании са си тръгнали и газът в залива Кук намалява. Длъжностните лица очакват, че през следващите няколко години може да нямат достатъчно гориво, за да поддържат Анкъридж, най-големият град в щата, напълно осветен“, се казва в изданието.

Както отбелязва вестникът, щатът, чиято икономика е изградена върху петрол и газ, сега е „на ръба на газова криза“, въпреки факта, че все още ги произвежда в големи обеми. Проблемът с изчерпаните запаси е известен от повече от 15 години, но все още няма единен план за решаването му.

Местните комунални дружества предполагат, че вероятно ще трябва да купуват газ от чужбина поне за известно време от около 2028 г., което ще доведе до покачване на разходите за енергия и отопление с 10-40%.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Злобното Джуджи

    4 10 Отговор
    Където дойде Русия настъпва просия 😄👍

    Коментиран от #5

    07:57 31.08.2025

  • 2 БгТопИдиот🇧🇬

    2 2 Отговор
    Да няма санкции и срещу бившите територии на Мецан?

    07:58 31.08.2025

  • 3 Ами да обърнат тръбата

    11 1 Отговор
    Руснаците от северен поток 3, че да ги спасят. Следващите са Германия и Франция. Това да носиш газ с кораби е като да пълниш каца с лъжичка за кафе.

    Коментиран от #12

    08:05 31.08.2025

  • 4 Кравария

    3 1 Отговор
    оттича в канала!

    08:06 31.08.2025

  • 5 Пешо

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Злобното Джуджи":

    Аз виждам друго ... щом ще внасят цената се вдига 10 и 40% . А тук 35г. Ни убеждават , че вносното е по-Убаво и ннай-еФтино

    08:07 31.08.2025

  • 6 факуса

    2 1 Отговор
    ха ха и що от чужбина кат сте велики бе амери,или вашият ви е много скъп,можехте при чичко путин да изпросите кат ви доде на крака

    08:10 31.08.2025

  • 7 Политолок с чашка

    3 0 Отговор
    Ами една тръба от братска Русия ще свърши добра работа. Затова Тръмпчо разпъна там червения килим.

    08:11 31.08.2025

  • 8 ПРОСТО РЕШЕНИЕ

    1 0 Отговор
    Върнете Аляска на Русия и ще има ток.

    08:13 31.08.2025

  • 9 демократ

    1 0 Отговор
    Малоумния Тръмп пак ще клекне на Расняците при положение че в Яляска е цялата елементова таблица.
    Въщо като в България пълна с уран купуваме от русия.

    08:15 31.08.2025

  • 10 Чичо Атом

    1 0 Отговор
    Американците имат технологии за малки ядрени реактори,няма да оставят Анкоридж на тъмно. Освен това имат и доста газ, пък и Канада не е далеч. Проблемът ще бъде решен рационално, по американски.

    08:16 31.08.2025

  • 11 Русия е Решение !

    1 0 Отговор
    Русия е Решение !

    Докато Беше Руска !

    Нямаше такива Проблеми !

    08:16 31.08.2025

  • 12 Бахур

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ами да обърнат тръбата":

    Нефта как го пренасят от Саудитска Арабия по цял свят?

    08:17 31.08.2025