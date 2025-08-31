Аляска е на ръба на газова криза, Анкъридж може да остане без електричество

Американският щат Аляска е на ръба на газова криза, а най-големият му град, Анкъридж, може да остане без електричество през следващите години на фона на изчерпването на газовите запаси в залива Кук, съобщава New York Times.

„Газът преди беше толкова изобилен, че Аляска го използваше не само за отопление на домове и производство на електричество, но и за изпращане на танкери с горивото в чужбина. Сега повечето сондажни компании са си тръгнали и газът в залива Кук намалява. Длъжностните лица очакват, че през следващите няколко години може да нямат достатъчно гориво, за да поддържат Анкъридж, най-големият град в щата, напълно осветен“, се казва в изданието.

Както отбелязва вестникът, щатът, чиято икономика е изградена върху петрол и газ, сега е „на ръба на газова криза“, въпреки факта, че все още ги произвежда в големи обеми. Проблемът с изчерпаните запаси е известен от повече от 15 години, но все още няма единен план за решаването му.

Местните комунални дружества предполагат, че вероятно ще трябва да купуват газ от чужбина поне за известно време от около 2028 г., което ще доведе до покачване на разходите за енергия и отопление с 10-40%.