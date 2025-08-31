Ерик Тръмп не изключва да наследи баща си на президентския пост

Синът на американския президент Доналд Тръмп, Ерик, призна, че може да се кандидатира за поста на държавен глава на САЩ през 2028 г.
Той заяви това в интервю за вестник Nikkei Asia.
„Не казвам „не“, но не казвам и „да“, цитира изданието отговора на сина на настоящия президент на въпрос за възможността да се кандидатира за лидерския пост.
Той добави, че не затваря света на политиката за себе си, но в момента харесва и финансовия сектор.
По-рано вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че е готов да поеме поста президент на страната, ако „нещо се случи“ с Тръмп. Според него позицията на вицепрезидент му е дала необходимите умения и знания, за да може евентуално да изпълнява задълженията на държавен глава.
1 Ми защо не?
10:46 31.08.2025
2 МирО
10:49 31.08.2025
3 ⚒️⚒️⚒️⚒️
10:49 31.08.2025
4 Оракула от Делфи
Баница голяма , та огромна , и пак няма ни "кандисване" ни "наяждане"!
Човека , е най-ненаситното животно познато до сега!
10:57 31.08.2025
5 Лозен
11:29 31.08.2025