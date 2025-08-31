Новини
Ерик Тръмп не изключва да наследи баща си на президентския пост

31 Август, 2025 10:37, обновена 31 Август, 2025 10:41 789 5

Не казвам „не“, но не казвам и „да“, заяви синът на американския държавен глава

Ерик Тръмп не изключва да наследи баща си на президентския пост - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Синът на американския президент Доналд Тръмп, Ерик, призна, че може да се кандидатира за поста на държавен глава на САЩ през 2028 г.

Той заяви това в интервю за вестник Nikkei Asia.

„Не казвам „не“, но не казвам и „да“, цитира изданието отговора на сина на настоящия президент на въпрос за възможността да се кандидатира за лидерския пост.

Той добави, че не затваря света на политиката за себе си, но в момента харесва и финансовия сектор.

По-рано вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че е готов да поеме поста президент на страната, ако „нещо се случи“ с Тръмп. Според него позицията на вицепрезидент му е дала необходимите умения и знания, за да може евентуално да изпълнява задълженията на държавен глава.


  • 1 Ми защо не?

    2 3 Отговор
    Надали ще е по-глупав от Буш младия.

    10:46 31.08.2025

  • 2 МирО

    10 0 Отговор
    Опа, замириса на диктатура, веднъж Иванка, сега Ерик !?!?!?

    10:49 31.08.2025

  • 3 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    9 0 Отговор
    Лудостта, е наследствена

    10:49 31.08.2025

  • 4 Оракула от Делфи

    6 0 Отговор
    Апетита идва с яденето, та и с " гледачите " на Тръмп е същата работа !
    Баница голяма , та огромна , и пак няма ни "кандисване" ни "наяждане"!

    Човека , е най-ненаситното животно познато до сега!

    10:57 31.08.2025

  • 5 Лозен

    4 0 Отговор
    Какво точно се е случило с дебелия пе6офил Дони?!

    11:29 31.08.2025