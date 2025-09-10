Републиканецът Джо Уилсън: Путин атакува съюзник от НАТО! Това е акт на война

Конгресменът републиканец, член на Комитета на Камарата на представителите на САЩ по въоръжените сили Джо Уилсън заяви, че руската атака с дронове срещу Полша е повод за администрацията на Доналд Тръмп незабавно да наложи строги санкции срещу Кремъл и да засили военната подкрепа за Украйна, предава УНИАН.
В социалната мрежа X Уилсън нарече инцидента "пряка атака срещу съюзник от НАТО“.
"Русия атакува съюзника от НАТО Полша с ирански дронове по-малко от седмица, след като президентът Тръмп прие президента (на Полша Карол) Навроцки в Белия дом. Това е акт на война и ние сме благодарни на съюзниците ни от НАТО за бързата им реакция на продължаващата непровокирана агресия на военния престъпник Путин срещу свободните и трудолюбиви народи“, пише той.
Уилсън призова администрацията на Трамп да приеме санкции, способни да парализират руската военна машина, както и да предостави на Украйна съвременно оръжие за удари по територията на РФ.
За първи път от началото на войната: Полша свали руски дронове, които са нарушили въздушното ѝ пространство
"Путин вече не се задоволява само с поражението в Украйна, бомбардирайки майки и бебета, сега той директно изпитва нашата решителност на територията на НАТО. Путин заявява, че “Русия не познава граници". Свободните и проспериращи нации ще научат Русия какво са граници“, подчертава конгресменът.
За първи път от началото на войната: Полша свали руски дронове, които са нарушили въздушното ѝ пространство
Уилсън призова администрацията на Трамп да приеме санкции, способни да парализират руската военна машина, както и да предостави на Украйна съвременно оръжие за удари по територията на РФ
Конгресменът републиканец, член на Комитета на Камарата на представителите на САЩ по въоръжените сили Джо Уилсън заяви, че руската атака с дронове срещу Полша е повод за администрацията на Доналд Тръмп незабавно да наложи строги санкции срещу Кремъл и да засили военната подкрепа за Украйна, предава УНИАН.
