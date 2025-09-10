Републиканецът Джо Уилсън: Путин атакува съюзник от НАТО! Това е акт на война

Конгресменът републиканец, член на Комитета на Камарата на представителите на САЩ по въоръжените сили Джо Уилсън заяви, че руската атака с дронове срещу Полша е повод за администрацията на Доналд Тръмп незабавно да наложи строги санкции срещу Кремъл и да засили военната подкрепа за Украйна, предава УНИАН.



В социалната мрежа X Уилсън нарече инцидента "пряка атака срещу съюзник от НАТО“.



"Русия атакува съюзника от НАТО Полша с ирански дронове по-малко от седмица, след като президентът Тръмп прие президента (на Полша Карол) Навроцки в Белия дом. Това е акт на война и ние сме благодарни на съюзниците ни от НАТО за бързата им реакция на продължаващата непровокирана агресия на военния престъпник Путин срещу свободните и трудолюбиви народи“, пише той.



Уилсън призова администрацията на Трамп да приеме санкции, способни да парализират руската военна машина, както и да предостави на Украйна съвременно оръжие за удари по територията на РФ.



За първи път от началото на войната: Полша свали руски дронове, които са нарушили въздушното ѝ пространство



"Путин вече не се задоволява само с поражението в Украйна, бомбардирайки майки и бебета, сега той директно изпитва нашата решителност на територията на НАТО. Путин заявява, че “Русия не познава граници". Свободните и проспериращи нации ще научат Русия какво са граници“, подчертава конгресменът.

