Тръмп доволен: Цената на енергията падна, инфлация няма. Без великолепните тарифи ставаме държава от третия свят

Съединените щати биха могли да се превърнат в страна от третия свят, ако тарифите бъдат премахнати. Това мнение изрази в неделя американският лидер Доналд Тръмп на страницата си в социалната мрежа Truth Social.

Според него „над 15 трилиона долара ще бъдат инвестирани в американската икономика, предимно чрез тарифи“. Ако тарифите бъдат премахнати със съдебно решение, „почти всички тези инвестиции и още ще бъдат незабавно анулирани“, отбеляза президентът. „В много отношения ще се превърнем в страна от третия свят без надежда някога отново да станем велики“, каза Тръмп.

В друга публикация той подчерта, че цените, включително тези на енергията, в страната падат и „на практика няма инфлация“. „И всичко това на фона на великолепните тарифи, които ни носят трилиони долари от страни, които ни използват от десетилетия“, каза собственикът на Белия дом.

По-рано Тръмп заяви, че всички тарифи, които е наложил преди това върху доставките от други страни, ще останат в сила, въпреки решението на апелативния съд, че много от тези тарифи са незаконни.

На 29 август Апелативният съд на САЩ за окръг Колумбия постанови, че Тръмп няма правомощия да налага много от действащите в момента тарифи. Това се отнася до митата, наложени през април срещу редица държави. Администрацията на Вашингтон нарече тези мерки ответни. Решението на апелативния съд се отнася и за тарифите, наложени от Тръмп през февруари срещу Канада, Китай и Мексико.

Според решението на съда, тарифите ще останат в сила поне до 14 октомври. Това отлагане беше дадено на администрацията на Вашингтон, за да подготви обжалване пред Върховния съд на САЩ.