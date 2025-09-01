Моди подчерта пред Путин, че Индия и Русия остават заедно дори в трудни времена

Индийският премиер Нарендра Моди заяви пред руския президент Владимир Путин, че Индия и Русия са рамо до рамо дори в трудни времена, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Той направи изказването си, след като руският лидер го определи като свой „скъп приятел“ и го качи в бронираната си лимузина.

Китай и Индия са най-големите купувачи на суров петрол от Русия - втория по големина износител в света. Тръмп наложи допълнителни мита на Индия заради тези покупки, но няма признаци, че Индия или Китай ще ги спрат.

В кулоарите на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в пристанищния град Тяндзин в Китай, Моди държеше Путин за ръка, докато двамата вървяха към китайския президент Си Дзинпин. И тримата се усмихваха, докато говореха, заобиколени от преводачи.

По-късно Моди публикува снимка на него и Путин в бронираната руска лимузина „Аурус“, използвана от лидера на Кремъл. Моди заяви на Путин на двустранната среща, че Индия и Русия са се държали заедно дори в трудни времена.

„Дори в най-трудните ситуации Индия и Русия винаги са вървели рамо до рамо“, изтъкна той. „Тясното ни сътрудничество е важно не само за народите на двете страни, но и за световния мир, стабилност и просперитет“.

На двустранната среща Путин се обърна към Моди на руски с „Уважаеми господин министър-председател, скъпи приятелю“.

„Русия и Индия поддържат специални отношения от десетилетия, приятелски и доверителни. Това е основата за развитието на нашите отношения в бъдеще“, подчерта той.

Моди отвърна, че приветства неотдавнашните усилия, насочени към прекратяване на войната в Украйна.

„Надяваме се, че всички страни ще продължат напред конструктивно. Трябва да се намери начин за прекратяване на конфликта възможно най-скоро и установяване на траен мир“, настоя той.

Путин често пътува с „Аурус“ при чуждестранни визити и понякога е предлагал превоз на свои колеги лидери - или дори е подарявал превозното средство, както направи със севернокорейския лидер Ким Чен-ун през 2024 г.