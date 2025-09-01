Новини
Свят »
Русия »
Моди подчерта пред Путин, че Индия и Русия остават заедно дори в трудни времена

Моди подчерта пред Путин, че Индия и Русия остават заедно дори в трудни времена

1 Септември, 2025 11:45 944 32

  • нарендра моди-
  • владимир путин-
  • индия-
  • русия-
  • отношения

Двустранна среща на ШОС акцентира върху сътрудничеството и стремежа към мир

Моди подчерта пред Путин, че Индия и Русия остават заедно дори в трудни времена - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Индийският премиер Нарендра Моди заяви пред руския президент Владимир Путин, че Индия и Русия са рамо до рамо дори в трудни времена, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Той направи изказването си, след като руският лидер го определи като свой „скъп приятел“ и го качи в бронираната си лимузина.

Китай и Индия са най-големите купувачи на суров петрол от Русия - втория по големина износител в света. Тръмп наложи допълнителни мита на Индия заради тези покупки, но няма признаци, че Индия или Китай ще ги спрат.

В кулоарите на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в пристанищния град Тяндзин в Китай, Моди държеше Путин за ръка, докато двамата вървяха към китайския президент Си Дзинпин. И тримата се усмихваха, докато говореха, заобиколени от преводачи.

По-късно Моди публикува снимка на него и Путин в бронираната руска лимузина „Аурус“, използвана от лидера на Кремъл. Моди заяви на Путин на двустранната среща, че Индия и Русия са се държали заедно дори в трудни времена.

„Дори в най-трудните ситуации Индия и Русия винаги са вървели рамо до рамо“, изтъкна той. „Тясното ни сътрудничество е важно не само за народите на двете страни, но и за световния мир, стабилност и просперитет“.

На двустранната среща Путин се обърна към Моди на руски с „Уважаеми господин министър-председател, скъпи приятелю“.

„Русия и Индия поддържат специални отношения от десетилетия, приятелски и доверителни. Това е основата за развитието на нашите отношения в бъдеще“, подчерта той.

Моди отвърна, че приветства неотдавнашните усилия, насочени към прекратяване на войната в Украйна.

„Надяваме се, че всички страни ще продължат напред конструктивно. Трябва да се намери начин за прекратяване на конфликта възможно най-скоро и установяване на траен мир“, настоя той.

Путин често пътува с „Аурус“ при чуждестранни визити и понякога е предлагал превоз на свои колеги лидери - или дори е подарявал превозното средство, както направи със севернокорейския лидер Ким Чен-ун през 2024 г.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    24 7 Отговор
    Трудни времена == Урсули.

    Коментиран от #4

    11:48 01.09.2025

  • 2 Какви отношения имат тези хора

    25 5 Отговор
    и какви САЩ и подлогите му? Всеки да си прави изводите.

    Коментиран от #11

    11:49 01.09.2025

  • 3 Шут в подопашието

    18 6 Отговор
    Шут в подопашието за урсулиците и обора

    Коментиран от #6

    11:49 01.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 К.О.Т.ар.А.К 😼

    20 3 Отговор
    Пореден шут в муцуните на многополовите от натю .

    Коментиран от #22

    11:52 01.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 глупости

    12 2 Отговор
    Трудните времена са за Украйна. А русийката си живее живота. Руснаците си ходят на плаж в Крим и Турция и не им пука.

    11:53 01.09.2025

  • 8 Точен

    15 4 Отговор
    Светът се променя във вреда на Баба европа, а ние пак сме от грешната страна. Само ВЪЗРАЖДАНЕ предвиждат накъде вървят нещата, а българите ги е страх да се противят на евроробството. Дано се събудят българските мъже, а не да гледат като зомбита в полупразните си кесии...

    Коментиран от #12

    11:56 01.09.2025

  • 9 Хахахаха

    5 15 Отговор
    Разбрахте ли копейки? Българските роми са ваши братя!

    Коментиран от #21, #27

    11:57 01.09.2025

  • 10 Мер Джам

    12 1 Отговор
    Само да споделя, че посолството на Индия в Москва е с размерите на малък град!
    Имате си интернет - вижте сами, че много ме т ри я т в тая кл оа ка, дето се води са й т !

    11:57 01.09.2025

  • 11 Хахахаха

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "Какви отношения имат тези хора":

    Какви отношения имат копейките и раша? Докато хвалят раша, продължават да се натискат в България, държава от ЕС и НАТО!

    Коментиран от #17

    11:58 01.09.2025

  • 12 Хахахаха

    5 5 Отговор

    До коментар #8 от "Точен":

    Ти можеш да си от "вярната". Влака за раша върви всеки ден.

    11:59 01.09.2025

  • 13 Бог

    7 8 Отговор
    На туземци и аборигени много им порасна работата. Не осъзнават, че ако не бяха получили напредъка от колониялните си господари щяха да са по палмите още. Сега само ги имитират ...

    Коментиран от #23

    12:01 01.09.2025

  • 14 Така е

    4 10 Отговор
    Лицемерието е основна черта на всеки един политик... Путлер е еталон в това отношение.

    12:02 01.09.2025

  • 15 ЛИМОНКА

    10 1 Отговор
    ЛОШИ НОВИНИ ЗА ЗАПАДА ВСЕ ПОВЕЧЕ ЩЕ ЗАПАДА

    12:03 01.09.2025

  • 16 Истината е че

    11 0 Отговор
    Самият Запад, ще изпадне в изолация, ако продължава с наглата си арогантна политика .

    12:03 01.09.2025

  • 17 Чети книжки

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    за да знаеш какво е копейка и да не те ползва пропадналият запад за евтин глу....

    12:04 01.09.2025

  • 18 КОЩА

    11 2 Отговор
    ВЕРОПА Е ЕДНА РОБСКА ПРОВИНЦИЯ НА АМЕРИКА КОЯТО СКОРО ЩЕ БЪДЕ УНОЩОЖЕНА ОТ ТРЪМП И ПУТИН

    12:07 01.09.2025

  • 19 хихи

    9 1 Отговор
    Мърсула и Ко изтекоха в канала. Чоъко и Шиши също

    Гладомор ще настъпи сред добитъка на ясла...

    12:10 01.09.2025

  • 20 Божеее .... бил Путин изолиран

    12 4 Отговор
    А най големите държави го посрещат лично с червен килим и прегърнати.... а европейските пудели влизат през задната врата!!!

    12:11 01.09.2025

  • 21 Мухаа ха!

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахаха":

    Братя,братя,но са трета икономика в света.Ти по добре,си гледай твоята нащърбена гаванка.Че след нова година,ще си броиш сутрин центовете,с огромният месечен доход от 6-700 евро,преко сили.Или ще започнеш да ни успиваш,как получваш хилядарки седмично.Нали отсега ви подпънаха: яйцето гони 60 ст,най евтините цигари 6 лв, една смачкана баница е три лева.Или сам си внушаваш,че чорбаджията за когото бачкаш,след Нова година,ще ти вдигне заплатата,за да се почувстваш в " клуба на богатитеЕгати слънча салото ст адо,вече милиони наброявате.Нищо,като ви падне тавана на главата още през лятото на 2026, ще ви светне истината.В какво тресавище са ви набутали.

    Коментиран от #26

    12:14 01.09.2025

  • 22 не може да бъде

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.ар.А.К 😼":

    Не съм убеден че тази риторика която използвате е правилна...макар че отричам правото да се използва.Дайте сега да помислим какво точно правят НАТО ЕС и Великобритания-Има ли спор че преди 15-20 г. англосаксонските страни бяха магнетичен обект за подражание за приобщаване за икономическа социална и военна политика!?Даже сега -все още -някои считат че положението не се променило/а то се е променило драстично/!?Дайте да помислим бихме би приели моделът на живот в Китай Индия и Русия но също така и Япония Индонезия Турция Пакистан Индонезия Мексико ..даже Бразилия!?Става дума за различни цивилизации различен избор !Нова е провалът на англосаксонците -за 15-20 г. направиха такива неща - в т.ч.показаха истинското си лице -че сега държавите от ШОС и БРИКС могат с основание да претендират че техния цивилизационен модел е по-добър!?Той още не се приема по-разбираеми причини -националната култура и бит са сериозно нещо-но с всеки ден англосаксонците се самоунищожават и компрометират -най -вече водачите а това е сериозно!?И честно казано именно за лидерите на ЕС и НАТО аз също -въпреки че се старая -не мога да се удържа от време на време и почвам с нецензурната лексика!?....Гнусна пасмина -без морал и достойнство !???

    Коментиран от #28

    12:14 01.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Факт

    3 3 Отговор
    Русия е Велика държава.

    12:16 01.09.2025

  • 25 не може да бъде -поправка

    0 0 Отговор
    Не съм убеден че тази риторика която използвате е правилна...макар че НЕ отричам правото да се използва...извинявам се за грешката ..

    12:17 01.09.2025

  • 26 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мухаа ха!":

    Така е. Колко по-напред са от нас братята индийци с 2 евро на ден заплата!

    Коментиран от #29

    12:20 01.09.2025

  • 27 Амет

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахаха":

    Абе баат Сали кога толкова бързо побеля ,че и от родата си се отказваш ?Да не ползваш от избелващите кремове на Майкъл Джаксън,бе браатчед ?

    12:22 01.09.2025

  • 28 К.о.т.А.р.а.К 😼

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "не може да бъде":

    При нас котараците лицемерие няма ,който не ни харесва му пускаме по един нокът и бягаме веднага да се скрием .

    12:25 01.09.2025

  • 29 Ами Нети

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахаха":

    Много индийци ти се присмиват ,че цъкаш кат луд за 25ст. на пост 7/18 и даже от скука и партньора ти те е напуснал.

    12:27 01.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Един

    2 0 Отговор
    Тепърва ще ви стават по-трудни времената, особено за Рашистан.

    12:35 01.09.2025

  • 32 стоян

    0 0 Отговор
    И путин като малко дете се похвали - че ще му купят колело - ама друг път- индийците ще има да доят рузнаците докато рузнаците фалират

    12:36 01.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания