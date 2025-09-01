Новини
ЕС засилва защитата срещу заглушаването на GPS системите

1 Септември, 2025 18:48

Коментарът идва след инцидента, при който GPS системата на борда на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен беше заглушена по пътя й към България

Европейският съюз засили защитата срещу заглушаването на GPS системите. Това заяви еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс, цитиран от Ройтерс.

Той посочи, че се предвижда разполагането на допълнителни спътници в ниска околоземна орбита, които да попречат на смущенията на GPS системите и да подобрят възможностите за тяхното откриване.

Коментарът му идва след инцидента, при който GPS системата на борда на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен беше заглушена по пътя ѝ към България. Водещата версия за инцидента е руска хакерска атака.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков бе категоричен, че Русия няма нищо общо със случилото се.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    11 1 Отговор
    Урсула може да се вози във влак.Екологично е

    Коментиран от #8

    18:50 01.09.2025

  • 2 ДрБр

    14 1 Отговор
    Урсуляка се нассрал от страх

    Коментиран от #9

    18:51 01.09.2025

  • 3 ЖЕКО

    12 0 Отговор
    ДА ОТПУСНАТ 100 000 000 000 МИЛЯРДА ДА СИ ОПАВЯТ ЖПС ЗА 50 000 А ДРУГИТЕ ДА ГИ ОТКРАДНАТ АКО НЕ ЗНАЯТ КАК ДА ПИТАТ БОИКО И ГЕРБ

    18:51 01.09.2025

  • 4 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Българските галета спретнаха момента с GPSa на Урсула подкокоросани от ми6

    18:52 01.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 1 Отговор
    европейския усранСЪЮЗ може само да засили производството на ПАМПЕРИ за големи и мощниЗАДНИЦИ

    че преливат от страх като чуят за русия

    18:53 01.09.2025

  • 7 12340

    9 1 Отговор
    Ще забрани на висши служители на ЕК
    да пукат руска водка в работно време!

    18:53 01.09.2025

  • 8 Атина Палада

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Урсулката от Китай се върна с товарен самолет ха ха ха

    18:53 01.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ДАНА ИНТЕРНЕШЪНАЛ

    12 1 Отговор
    ДА БЕШЕ ДАЛА ФИРА ЩЕШЕ ДА БЪДЕ ЕДНА ДОБРА НОВИНА

    18:54 01.09.2025

  • 11 Соваж бейби

    5 1 Отговор
    Нямало е заглушаване това е България, дори не съм сигурна дали имате 5 же все още ?Нормално било да не работи GPS услуга

    18:55 01.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 да ама не

    9 0 Отговор
    Всичко е възможно но пак слушаме старата песен-Путин е виновен!Сигурно е виновен и за това че в Плевенско вече няколко години няма вода!?Вече на няколко места експерти казват че е напълно възможно заглушаването на сигнала да причина в България.....въпрос -нашите специални служби проверили ли са дали в Пловдивско няма източници които съвсем неволно биха заглушили сигнала!?

    Коментиран от #16

    18:55 01.09.2025

  • 14 ШАНС СРЕЩУ🇷🇺 РУСКИТЕ РЕБ С-МИ НЯМА

    7 0 Отговор
    НИКОЙ,ВКЛЮЧ. И СРЕЩУ 🇷🇺 с-ма " МУРМАНСК-БН" С ОБСЕГ = 5000 КМ ! ТАКИВА КОМПЛЕКСИ РУСИЯ ИМА НАСОЧЕНИ В РАЗЛИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ( АРКТИКА,АЗИЯ,ЕВРОПА,АЛЯСКА..) ТЕСТОВЕТЕ И ПО ВРЕМЕ НА НАТОВСКИ УЧЕНИЯ ДОКАЗАХА БЕЗЗАЩИТНОСТА НА НАТО.

    18:56 01.09.2025

  • 15 ЖЕКО

    7 0 Отговор
    АКО СИ ОТИВА УРСУЛА ДА СИ ОТИВА И БОКЛУКА БОИКО ДВА НЕНУЖНИ ПАРАЗИТИ

    18:57 01.09.2025

  • 16 Соваж бейби

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "да ама не":

    Точно това каза специалист по телевизията 🤣че причината е в България с стари техники и ...нормално било за такава държава да не се шашкат .

    18:58 01.09.2025

  • 17 зелник

    5 0 Отговор
    Е, стана защо беше всичкото това - пари за допълнителни спътници.

    18:59 01.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 НИКО

    8 0 Отговор
    РУСНАЦИТЕ БЕЗ ВОИНА НИ ПОБЕДИХА КЪДЕ Е НАТО КОИ НИ БРАНИ

    Коментиран от #20

    19:00 01.09.2025

  • 20 ЖЕКО

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "НИКО":

    БЪЛГАРСКИ НЕЩАСНИ ПОЛИТИЦИ ТРЪГНАЛИ ДА ВОЮВАТ С РУСИЯ

    19:02 01.09.2025

  • 21 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !

    1 5 Отговор
    Всеки който има елементарни познания, знае че на такива честоти към 1.5гхз, прохождението е по линия на пряката видимост и руснаците няма как да заглушават летището в Пловдив, ако ще от бургаското крайбрежие. Самолетите летят на известна височина и това променя нещата, но и на 11км е съмнително да ги смущават от Крим.
    За сведение на ДАНС заглушаването е от българска територия. Разстоянието между Летище Пловдив и граф Игнатиево е само 14 км. Хеликоптерите са на самото летище Пловдив и те също имат навигация.
    Да живее ДАНС - най-пробитото контраразузнаване в света.

    19:04 01.09.2025

  • 22 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    0 2 Отговор
    Факти, защо пак сте забранили коментарите под публикация на вгъZpoжденец ?
    Не ги ли е срам да се показват след този резил вчера ? Делян Пеевски му осигури ефирно време да призове хората (били стотици), бойко му прати полиция и журналисти да правят калабалък ... и накрая 15 копейки запасани с по 5 знамена

    Коментиран от #24

    19:10 01.09.2025

  • 23 АМА ВЕРНО ЛИ Е ТОВА ????

    1 0 Отговор
    ЕС са боси толкова много като аборигените във Австралия !!!!!

    19:15 01.09.2025

  • 24 хикочко..

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    Ама капейките накараха дъртио джендър урсуль..над час да не излаза отws-то на самолето хи хи

    19:15 01.09.2025

  • 25 Другия път всички евро лидери

    1 0 Отговор
    Ще заминат без да знаят във РУСИЯ на среща със ПУТИН !!!!!!

    19:17 01.09.2025

  • 26 Ес е тъй надупена че

    2 0 Отговор
    И се вижда г
    .....@... А. и без гащи !!!?!!

    19:21 01.09.2025

  • 27 Каква защита бе то. Ес е разграден двор

    1 0 Отговор
    Кой от където иска влиза и обратно !!!!

    19:24 01.09.2025

