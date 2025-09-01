ЕС засилва защитата срещу заглушаването на GPS системите

Европейският съюз засили защитата срещу заглушаването на GPS системите. Това заяви еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс, цитиран от Ройтерс.
Той посочи, че се предвижда разполагането на допълнителни спътници в ниска околоземна орбита, които да попречат на смущенията на GPS системите и да подобрят възможностите за тяхното откриване.
Коментарът му идва след инцидента, при който GPS системата на борда на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен беше заглушена по пътя ѝ към България. Водещата версия за инцидента е руска хакерска атака.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков бе категоричен, че Русия няма нищо общо със случилото се.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #8
18:50 01.09.2025
2 ДрБр
Коментиран от #9
18:51 01.09.2025
3 ЖЕКО
18:51 01.09.2025
4 Сатана Z
18:52 01.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
че преливат от страх като чуят за русия
18:53 01.09.2025
7 12340
да пукат руска водка в работно време!
18:53 01.09.2025
8 Атина Палада
До коментар #1 от "Сатана Z":Урсулката от Китай се върна с товарен самолет ха ха ха
18:53 01.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ДАНА ИНТЕРНЕШЪНАЛ
18:54 01.09.2025
11 Соваж бейби
18:55 01.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 да ама не
Коментиран от #16
18:55 01.09.2025
14 ШАНС СРЕЩУ🇷🇺 РУСКИТЕ РЕБ С-МИ НЯМА
18:56 01.09.2025
15 ЖЕКО
18:57 01.09.2025
16 Соваж бейби
До коментар #13 от "да ама не":Точно това каза специалист по телевизията 🤣че причината е в България с стари техники и ...нормално било за такава държава да не се шашкат .
18:58 01.09.2025
17 зелник
18:59 01.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 НИКО
Коментиран от #20
19:00 01.09.2025
20 ЖЕКО
До коментар #19 от "НИКО":БЪЛГАРСКИ НЕЩАСНИ ПОЛИТИЦИ ТРЪГНАЛИ ДА ВОЮВАТ С РУСИЯ
19:02 01.09.2025
21 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !
За сведение на ДАНС заглушаването е от българска територия. Разстоянието между Летище Пловдив и граф Игнатиево е само 14 км. Хеликоптерите са на самото летище Пловдив и те също имат навигация.
Да живее ДАНС - най-пробитото контраразузнаване в света.
19:04 01.09.2025
22 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Не ги ли е срам да се показват след този резил вчера ? Делян Пеевски му осигури ефирно време да призове хората (били стотици), бойко му прати полиция и журналисти да правят калабалък ... и накрая 15 копейки запасани с по 5 знамена
Коментиран от #24
19:10 01.09.2025
23 АМА ВЕРНО ЛИ Е ТОВА ????
19:15 01.09.2025
24 хикочко..
До коментар #22 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":Ама капейките накараха дъртио джендър урсуль..над час да не излаза отws-то на самолето хи хи
19:15 01.09.2025
25 Другия път всички евро лидери
19:17 01.09.2025
26 Ес е тъй надупена че
.....@... А. и без гащи !!!?!!
19:21 01.09.2025
27 Каква защита бе то. Ес е разграден двор
19:24 01.09.2025