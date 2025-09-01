ЕС засилва защитата срещу заглушаването на GPS системите

Европейският съюз засили защитата срещу заглушаването на GPS системите. Това заяви еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс, цитиран от Ройтерс.

Той посочи, че се предвижда разполагането на допълнителни спътници в ниска околоземна орбита, които да попречат на смущенията на GPS системите и да подобрят възможностите за тяхното откриване.

Коментарът му идва след инцидента, при който GPS системата на борда на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен беше заглушена по пътя ѝ към България. Водещата версия за инцидента е руска хакерска атака.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков бе категоричен, че Русия няма нищо общо със случилото се.