С новата ракета "Фламинго"? Украинската армия удари руски военен обект на брега на Перекопския залив

В събота сутринта украинските войски нанесоха удар по руски военен обект на брега на Перекопския залив близо до град Армянск в анексирания Крим, пише БиБиСи.

Според онлайн изданието "Астра", атаката срещу руския граничен пост на ФСБ е извършена с ракети "Нептун". Украинското издание "Милитарний" твърди , че това са крилати ракети "Фламинго" .

На 31 август украинският Telegram канал "Николаив Ванек" публикува видео от изстрелването на ракети, подобни на "Фламинго", по морския бряг. В съобщението на "Военен" се казва, че това са същите ракети "Фламинго", които по-късно са ударили заставата край Армянск.

Няма потвърждение на тази информация от независими източници.

В същото време е трудно да се оцени и естеството на щетите - няма сателитни снимки с висока резолюция в публичното пространство. Руската служба на BBC разполага със сателитни снимки от услугата PlanetLabs, но качеството им не ни позволява да оценим резултатите от удара.

Сградата на комплекса на граничния пост вероятно е повредена - на снимката се вижда тъмно петно, което може да показва експлозия.

Възможно е също така втората експлозия да е станала близо до мястото на съоръжението - това се посочва и от тъмното петно ​​в района на пътя.

Декларираните тактически характеристики на ракетата "Фламинго" - обхват от три хиляди километра и бойна глава с тегло над един тон - биха били по-лесни за оценка, ако тя беше прелетяла по-голямо разстояние. Предавателният пост се намира на няколко десетки километра от територията на морския бряг, контролирана от украинските въоръжени сили.

Видеозаписите от изстрелванията обаче показват, че това са крилати ракети, чиито очертания наистина са подобни на показаната по-рано "Фламинго".