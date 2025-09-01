С новата ракета "Фламинго"? Украинската армия удари руски военен обект на брега на Перекопския залив

В събота сутринта украинските войски нанесоха удар по руски военен обект на брега на Перекопския залив близо до град Армянск в анексирания Крим, пише БиБиСи.
Според онлайн изданието "Астра", атаката срещу руския граничен пост на ФСБ е извършена с ракети "Нептун". Украинското издание "Милитарний" твърди , че това са крилати ракети "Фламинго" .
На 31 август украинският Telegram канал "Николаив Ванек" публикува видео от изстрелването на ракети, подобни на "Фламинго", по морския бряг. В съобщението на "Военен" се казва, че това са същите ракети "Фламинго", които по-късно са ударили заставата край Армянск.
Няма потвърждение на тази информация от независими източници.
В същото време е трудно да се оцени и естеството на щетите - няма сателитни снимки с висока резолюция в публичното пространство. Руската служба на BBC разполага със сателитни снимки от услугата PlanetLabs, но качеството им не ни позволява да оценим резултатите от удара.
Сградата на комплекса на граничния пост вероятно е повредена - на снимката се вижда тъмно петно, което може да показва експлозия.
Възможно е също така втората експлозия да е станала близо до мястото на съоръжението - това се посочва и от тъмното петно в района на пътя.
Декларираните тактически характеристики на ракетата "Фламинго" - обхват от три хиляди километра и бойна глава с тегло над един тон - биха били по-лесни за оценка, ако тя беше прелетяла по-голямо разстояние. Предавателният пост се намира на няколко десетки километра от територията на морския бряг, контролирана от украинските въоръжени сили.
Видеозаписите от изстрелванията обаче показват, че това са крилати ракети, чиито очертания наистина са подобни на показаната по-рано "Фламинго".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 2222
Коментиран от #7, #13
19:21 01.09.2025
2 КОЛЬО ПАРЪМА
Коментиран от #23, #103
19:21 01.09.2025
3 Янко Ингилко
19:22 01.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тези
Коментиран от #95
19:23 01.09.2025
6 Тигре Тигре
19:23 01.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 А ти бе мачока
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":намери ли си джипиеса
19:25 01.09.2025
10 Голям удар
Може би
Евентуално
Няма независим източник
Вероят
Да продължавам ли няма смисъл
Коментиран от #137
19:25 01.09.2025
11 Тома
19:25 01.09.2025
12 Иван
Коментиран от #44
19:27 01.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 8 черни гебешничета
19:28 01.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сатана Z
Коментиран от #139
19:30 01.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мдаа
Коментиран от #31
19:31 01.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Путлер смелия ботокс
До коментар #2 от "КОЛЬО ПАРЪМА":В бункера ми е добре.
19:31 01.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Мишел
Все повече замирисва на масова употреба на Орешник в Украйна.
Коментиран от #34
19:32 01.09.2025
26 Tри ракети
19:32 01.09.2025
27 Артилерист
Коментиран от #32, #42
19:33 01.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Онова е платена публикация
До коментар #24 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":Коментарите са забранени от Възрожденците.
19:34 01.09.2025
30 9689
19:34 01.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 тиловак
До коментар #27 от "Артилерист":Ракетите не са проблем. Отломките правят белите.
19:35 01.09.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Иван
До коментар #25 от "Мишел":Русия трябва да унищожи терористичните бази в Рамщайн и Висбаден.
Коментиран от #40, #129
19:36 01.09.2025
35 Тодоров
До коментар #28 от "Хайде, хайде":Явно и ти си калмар по родопски ,няма начин тогава да не познаваш Сабрито ,местния сю нет4ия .
19:37 01.09.2025
36 Иван Станков
19:37 01.09.2025
37 Хайде копейки.... 🤣...
Коментиран от #41, #49
19:37 01.09.2025
38 Иван
До коментар #21 от "Новак":България да си върне Източна Тракия, докато Реджеп Тайп Ердоган е в Китай.
19:38 01.09.2025
39 Стреляли, не стреляли
19:39 01.09.2025
40 Така ще да е
До коментар #34 от "Иван":Трябва, не трябва ... ясно е, че нямат силички.
Едно време ни лъгаха, че били някаква сила, а те се оказаха крадливи измамници. Окрали са всичко и са оставили армията в ръцете пияници. Армията им сега е от мноооого голям състав, който войници няма.
Коментиран от #70
19:40 01.09.2025
41 гробар
До коментар #37 от "Хайде копейки.... 🤣...":Друже на 2м под земята слава няма ,може да пробваш да питаш моите бивши клиенти ,но се съмнявам някой да ти отговори .
Коментиран от #47
19:40 01.09.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Факт
Коментиран от #65
19:41 01.09.2025
44 Хи хи хи
До коментар #12 от "Иван":Ама иеменските не са толкоз добри.....
Още новини от и за усръйнъ ???!
Коментиран от #54
19:41 01.09.2025
45 ПЕНЧО КУБАДИНСКИ
19:42 01.09.2025
46 Рашите не изоставят своите
Коментиран от #118
19:42 01.09.2025
47 Ами ти да знаеш друже....
До коментар #41 от "гробар":Че скоро ще гледаш как тревата расте от доло.
Коментиран от #50
19:42 01.09.2025
48 Чудна работа?!
19:43 01.09.2025
49 Ти що не си
До коментар #37 от "Хайде копейки.... 🤣...":при братята си фашисти, а се радваш от дивана, че ги избиват като пилци?
19:43 01.09.2025
50 гробар
До коментар #47 от "Ами ти да знаеш друже....":Не се,заяждай ,че ще се наложи с колегите и теб да обслужим,никой не сме върнали .
Коментиран от #58
19:44 01.09.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩
До коментар #51 от "УКРАЙНА 🇺🇦":Чао 00 крайна ,ми4ка ви пайна ,не остана фандък даже и за уай наа.
19:46 01.09.2025
53 Артилерист
До коментар #42 от "И на теб какъв ти е проблема?":Тихооо!Тихо бе πррррр∆льооо,спазвай добрия тон в дискусията,да не те млати тежката артилерия !
19:48 01.09.2025
54 Иван
До коментар #44 от "Хи хи хи":Трябва да се подобрят, Тел Авив все още стърчи.
19:48 01.09.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ
НАПРАИЛ И ПЕТНО
АБЕ ЧЕ УКРОМИСИР....ИТЕ СА ДЕБИЛНИ ДЕБИЛНИ СА
АМА ЧАК ПЪК ТОЛКОЗ
А И ИМАЛО ИЗГОРЕНА ТРЕВА
ДАНО ТОВА НЕ Е НОВАТА УКРОЧУДО РАКЕТА ЩОТО АКО Е
ЖАЛНА И МАЙКА НА УКРАЙНА
ТЕА СА ГЕПИЛИ ТРОТИЛА БЕ
19:49 01.09.2025
58 Оооооо....
До коментар #50 от "гробар":Отдавна си в таргета..
Коментиран от #72
19:50 01.09.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 УРЯЯЯЯЯЯЯ
До коментар #51 от "УКРАЙНА 🇺🇦":УРЯЯЯЯЯ БРЕ
СЛАВААААА СЛАВААААА БРЕ
ПИРИМОГААААААА
АМИ ДЕБИ...ЛИ СЪР
19:51 01.09.2025
61 Ачо
19:51 01.09.2025
62 Защо ти трябваше Пусинее ?!
От посредствен служител в КГБ, чиято главна роля е да носи куфари и отваря вратите на началниците, го назначиха за Цар на Московията и всички колониално поpoбени народи в състава на РФ.
Живееше си като Цар, имаха респект от него по цял свят ... докато не реши да нападне най-борбения и смел народ, който му разказа играта, занули му целия живот - вече навсякъде среща презрение и отвращение от него самия и обитателите на РФ. Руснаците са приравнени на паразити, пиявици, на твари които трябва бързо да се избавиш.
Сега се моли на Ким, Си, Моди и Тръмп да го спасят от тинята, в която сам се накисна.
19:52 01.09.2025
63 Киев кога копейки
Коментиран от #79, #83, #86
19:52 01.09.2025
64 Хей копейки....
19:52 01.09.2025
65 Пропагандата
До коментар #43 от "Факт":винаги има за цел глупака.
Коментиран от #120
19:52 01.09.2025
66 Руccкий
Правилно турците направиха, че окачиха Васил Левски за яйца.
Турците знаят как да се справят с българите!
Коментиран от #75, #92, #96
19:53 01.09.2025
67 БАНДЕ....РАС
До коментар #59 от "Ганчев":НИ МОГА
НАДУ........ПИЛИ СА МЕ
19:53 01.09.2025
68 Дудов
19:53 01.09.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Механик
До коментар #40 от "Така ще да е":А на мен Артилериста ми наду главата че Русия била някаква сила.
Коментиран от #74, #105
19:55 01.09.2025
71 Удри бате
До коментар #69 от "Бийте братя украинци.....":Бий копейката с лопатата!
Коментиран от #80
19:56 01.09.2025
72 гробар
До коментар #58 от "Оооооо....":И без таргет можем да те закопаме,рииишшш?
19:57 01.09.2025
73 Оцет Паниций
19:57 01.09.2025
74 Правилно ти е надул главата
До коментар #70 от "Механик":Щом пропадналият запад опря да бори Русия с няколко глупака по форумите за лъжи и пропаганда срещу Русия, значи Русия е огромна сила.
Коментиран от #77
19:57 01.09.2025
75 Тъп@.....
До коментар #66 от "Руccкий":К.... руски, ние се гордеем с това че сме допринесли за унищожаването ви, а вие какво си мислите за нас... на нас ни е през.... у........... я......
19:57 01.09.2025
76 Копейки,
Коментиран от #81
19:58 01.09.2025
77 😁.........
До коментар #74 от "Правилно ти е надул главата":Колко огромна е???? 🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #82
19:58 01.09.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Пропагандата
До коментар #63 от "Киев кога копейки":винаги има за цел глупака.
19:59 01.09.2025
80 Ха кхй
До коментар #71 от "Удри бате":Срещнеш ли копейка трепИ!
19:59 01.09.2025
81 Чичо Долф.........
До коментар #76 от "Копейки,":Написъл съм го на вратата... чакам ги....
20:00 01.09.2025
82 Знам ли
До коментар #77 от "😁.........":Явно много, щом опряха да борят Русия с глупаци и пропаганда. Колко ли са отчаяни фашистите?
Коментиран от #87, #89
20:00 01.09.2025
83 Руснак без крак
До коментар #63 от "Киев кога копейки":Утре влизам в Киев!Може и без глава.
20:02 01.09.2025
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 АЗ БЕЗПАРТИЙНИЯТ ДЕМОКРАТ
До коментар #16 от "Тодоров":Родопският калмар си ти заблудена комунистическа и ДС овца!
20:03 01.09.2025
86 Наш стоенче
До коментар #63 от "Киев кога копейки":на тоз ли се е кръстило? Да ни му е идол? 😄
20:04 01.09.2025
87 Тихо пърделлл!
До коментар #82 от "Знам ли":Некомпетентен си.
Коментиран от #88
20:04 01.09.2025
88 Е като си некомпетентен
До коментар #87 от "Тихо пърделлл!":що се обаждаш, а не прайш нещо да станеш компетентен и пропадналият запад да не те ползва за евтин глу....
20:05 01.09.2025
89 😁.........
До коментар #82 от "Знам ли":А теб Русия с какво те пребори, с песни и танци ли? 🤣, запада не преборва той съществува с цялата си сила, за разлика от вековния миризлив руски кенеф, и това не си го разбрал още🙊.
Коментиран от #94
20:07 01.09.2025
90 Иван рилски
20:07 01.09.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Копейки,
20:10 01.09.2025
94 Ко питаш паляк
До коментар #89 от "😁.........":Що не си играеш с куклите, а показваш падението на пропадналият запад?
Коментиран от #126
20:11 01.09.2025
95 Русия да не си мисли
До коментар #5 от "Тези":Че НАТО ще води война срещу тях така както Украйна води война срещу тях.
Коментиран от #97
20:11 01.09.2025
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Агресивното НАТО
До коментар #95 от "Русия да не си мисли":война ли ще прави срещу Русия бе мъник? Аз мислех, че ще оставят урсула да довърши Европа. А те и натото ще намесват.
Коментиран от #101
20:13 01.09.2025
98 хе хе
До коментар #96 от "Руccкий":монголоида прекалил с боряишника
20:13 01.09.2025
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Кое Агресивно
До коментар #97 от "Агресивното НАТО":НАТО бе Смех да не би да е нападало блатото.Финландия видя отново какво е русия и влезе в НАТО за по сигурно.
Коментиран от #109
20:15 01.09.2025
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Пухтя Ауахбар
До коментар #2 от "КОЛЬО ПАРЪМА":А лъгали, те....
къдя, накъдя да са дяна.
на 6 месец излизам от калния бункер по един път, заприличал съм на кърт и айдяя обратно по тунелите
20:16 01.09.2025
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 НЕ БЪДИ СКРОМЕН
До коментар #70 от "Механик":ПЪРВО ТИ НАДУ ГЪ.....ЗА
А ПОСЛЕ ГЛАВАТА ЩОТО БИЛ МРЪСЕН И НЕ ИСКАШЕ ДА ГО Л.....ПАШ
20:16 01.09.2025
106 Смръдел трай и
До коментар #100 от "Руccкий":Марш в Сибир на топло.
20:16 01.09.2025
107 хе хе
До коментар #102 от "Руccкий":На монголоида му се приискало рязанний
20:17 01.09.2025
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Как кое бе мъник
До коментар #101 от "Кое Агресивно":НАТО е агресивен съюз, занимаващ се с войни и интриги, за да пълни касичката на САЩ и за да съществува. Без войни, няма НАТО бе мъник.
Коментиран от #112
20:18 01.09.2025
110 аве
До коментар #108 от "Руccкий":нещо си нервен. гладен ли си?
20:18 01.09.2025
111 Перо
20:18 01.09.2025
112 Абе я кажи
До коментар #109 от "Как кое бе мъник":За 20 г царуване на ка путин само война.НАТО кой окупира
Коментиран от #116, #128
20:19 01.09.2025
113 Ъъъъъъъъ
Ма що бе? То и за ударените самолети нямаше такива снимки, но тогава това не попречи да се "оценят щетите"., да се напише колко самолета са ударени, за колко пари и т.н. Сега що да не може? Някой курник ли удариха?🤔
20:20 01.09.2025
114 Путя съжали руснаците и те са хора
Коментиран от #135
20:22 01.09.2025
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Удри
20:23 01.09.2025
118 Новак
До коментар #46 от "Рашите не изоставят своите":Не ги изоставят, таковат ги.
20:25 01.09.2025
119 Буданов.....
20:25 01.09.2025
120 Промяна
До коментар #65 от "Пропагандата":КО БЛЕЕШ САМО ЕДНО И СЪЩО КОПЕЙКА ПУТЯНОФИЛ БАВНОРАЗВИВАЩ ЛИ СИ
Коментиран от #124
20:26 01.09.2025
121 Знаещ
Коментиран от #131
20:26 01.09.2025
122 Герасимов
20:26 01.09.2025
123 Няма Потвърждение от Независим источник
20:27 01.09.2025
124 Искаш да кажеш
До коментар #120 от "Промяна":че се блее една и съща пропаганда на пропадналият запад. Права си мъник.
Коментиран от #132
20:27 01.09.2025
125 Народ
Урсулица и Макарон не могат да направят украински Майдан в България. Не разбраха ли? Не с Путин, с руския народ сме православни братя.
Коментиран от #134, #136
20:27 01.09.2025
126 Нервен ли си старчок с памперс
До коментар #94 от "Ко питаш паляк":Или си на смъртен одър като 2,5 милиона руски монголоида?
Коментиран от #143
20:28 01.09.2025
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Ъъъъъъъъ
До коментар #112 от "Абе я кажи":"За 20 г царуване на ка путин само война.НАТО кой окупира"
Как кой? За 20 години, НАТО окупира:
България, Литва, Латвия Естония, Румъния и т.н. Всички тези държави са окупирани от НАТО по мирен път. А Украйна беше на път....Ама знаеш какво стана там и защо Украйна е където е в момента.
20:28 01.09.2025
129 Мишел
До коментар #34 от "Иван":Русия няма да прави ядрена война с НатО, нито НатО с Русия, заради Украйна.
20:28 01.09.2025
130 хубавото на Фламинго
20:29 01.09.2025
131 Опа
До коментар #121 от "Знаещ":Мишената е близко, но ракетите са евтини за производство и имат над 1 тон бойна глава. Трите ракети са стоварили над 3 тона тротил над руските позиции и са помляли всичко.
Коментиран от #141
20:29 01.09.2025
132 Промяна
До коментар #124 от "Искаш да кажеш":НЯМА ДА ДОЧАКАШ РАСНЯЦИ В БЪЛГАРИЯ ГОЛТАКО ТЕ СА ОЩЕ ПРЕД ВОВЧАНСК И ПРЕД ПОКРОВСК ЛЯГАЙ И УМИРГАЙ
Коментиран от #146
20:29 01.09.2025
133 Бай онзи
20:30 01.09.2025
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Ужасно е
До коментар #114 от "Путя съжали руснаците и те са хора":Тези милиони руснаци клети които путя уби преждевременно😪 Това е едно от стотиците масови гробове в нещастна раша край Воротино.До двете копейки тук - Стани,мирррноооо,на колене и поклон пред мизерните раши пратени в един по добър свят от путя
Коментиран от #142, #149
20:33 01.09.2025
136 Заминавай при православните си братя...
До коментар #125 от "Народ":В България няма място за вас, вредни сте.
Коментиран от #152
20:34 01.09.2025
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Гошо
20:36 01.09.2025
139 да питам
До коментар #18 от "Сатана Z":А казаха ли , колко са били на концерта на Кобзон ?
20:36 01.09.2025
140 Ганчо
До коментар #127 от "НАТО бие този...":Еййййй сентак
20:37 01.09.2025
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Чети книжки мъник
До коментар #126 от "Нервен ли си старчок с памперс":За да не изглеждаш толкова глупаво и да показваш падението на пропадналият запад.
Коментиран от #160
20:41 01.09.2025
144 НАТО е агресивен
До коментар #127 от "НАТО бие този...":и вреден съюз за света бе мъник. Унищожават се народи и държави. Последният пример е Украйна.
Коментиран от #148
20:43 01.09.2025
145 Степан Бандера...
20:44 01.09.2025
146 Ами кой чака руснаци в България бе мъник
До коментар #132 от "Промяна":Сега виждаш ли колко е точно казано, че пропагандата винаги има за цел глупака? 😄
20:45 01.09.2025
147 Така е прав сте
До коментар #142 от "Чак пък ужасно...":Гледката е ужасна и потресаваща но още по тъжен е текста " Нощна птица раздира ноща,тези млади руски хора повече никога няма да се приберат в своите скромни домове"
Коментиран от #151, #158
20:45 01.09.2025
148 Аха когато
До коментар #144 от "НАТО е агресивен":Русия напада НАТО виновно.Да ви имам логиката на вас едногънковите русофили и на вожда ви.Не ти ли е жал до тук 1 милион и 80 хил ватенки неутрализирани.
Коментиран от #153, #156
20:46 01.09.2025
149 Това е....
До коментар #135 от "Ужасно е":Добре, щом путя е убил толкова, дано двойно и тройно руски варвари да убие.
20:47 01.09.2025
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Ма щом ом
До коментар #147 от "Така е прав сте":Изнася да живеят в диктатура кой им е виновен.
20:47 01.09.2025
152 Място в България
До коментар #136 от "Заминавай при православните си братя...":няма за безродниците, ползвани от пропадналият запад за евтини циганета. На мен за какво са ми такива отпадъци които мразят себе си за да се продават за 5 цента, мразят България, мразят и Европа, като обслужват лъжите на САЩ, за да унищожава Европа.
20:48 01.09.2025
153 Отец Никанор
До коментар #148 от "Аха когато":Да даде господ 2 милиона и 500 000 хиляди да станат.... Дай боже! 🙏
20:49 01.09.2025
154 КАК СА ЛОВИ
АМИ ЗИМАШ ДЖАМДЖИИСКО ПИРОНЧЕ
КРИВИШ ГО И ГО НАМАЗВАШ С ДЕБИЛНА ПРОПАГАНДА
ПОТАПЯШ ГО В ИНФОРМАЦИОННАТА ПОМИЯ НА УРСУЛИАНЦИТЕ
И ШАРАНИТЕ СА НА ТУМБИ
ЗЕМАШ САП И МЛАТИШ
АМА НЕ СТАВАТ ЗА ЯДЕНЕ
МЪРШОЯДИ СА
20:49 01.09.2025
155 ООрана държава
20:51 01.09.2025
156 Една война е следствие бе мъник
До коментар #148 от "Аха когато":а не причина. Ако четеш книжки, а не да се излагаш по форумите като те ползва пропадналият запад за евтини лъжи и детски неумности, ще знаеш и причините които сътвори САЩ, за да се унищожи Украйна и източи Европа.
20:52 01.09.2025
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 А тези млади руски...
До коментар #147 от "Така е прав сте":Иди. ====оти какво правят в Украйна, да рушат, унищожават, грабят и изнасилват, да убиват безразборно невинни хора, разрушиха цяла държава, прокудиха милиони, разрушиха им домовете и бъдещето, дано всички руски варвари умрат в кански мъки в Украйна, и майките им и съпругите да изпитат това което украинците изпитват.... Навеки проклета Русия!
20:55 01.09.2025
159 Удри по кочината
20:55 01.09.2025
160 Питанката
До коментар #143 от "Чети книжки мъник":Да те питам , наясно ли си къде са децата на 80% от руския елит? В пропадналия Запад май.... Там се изучиха, там живеят, там им харесва, повечето от децата на руския елит са зявили твурдото си желание никога повече да не се връщат в "родината" си.... Е... да ни обясниш защо е така?
Коментиран от #161
20:58 01.09.2025
161 И това как променя
До коментар #160 от "Питанката":че запада е ударил тотално дъно да се занимава с лъжи, кражби, пропаганда и т.н. Затова е хубаво човек да ползва онова на раменете, вместо да папагали глупави опорки.
21:00 01.09.2025