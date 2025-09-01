Новини
С новата ракета "Фламинго"? Украинската армия удари руски военен обект на брега на Перекопския залив

1 Септември, 2025 19:19 3 289 161

Предавателният пост се намира на няколко десетки километра от територията на морския бряг, контролирана от украинските въоръжени сили

С новата ракета "Фламинго"? Украинската армия удари руски военен обект на брега на Перекопския залив - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

В събота сутринта украинските войски нанесоха удар по руски военен обект на брега на Перекопския залив близо до град Армянск в анексирания Крим, пише БиБиСи.

Според онлайн изданието "Астра", атаката срещу руския граничен пост на ФСБ е извършена с ракети "Нептун". Украинското издание "Милитарний" твърди , че това са крилати ракети "Фламинго" .

На 31 август украинският Telegram канал "Николаив Ванек" публикува видео от изстрелването на ракети, подобни на "Фламинго", по морския бряг. В съобщението на "Военен" се казва, че това са същите ракети "Фламинго", които по-късно са ударили заставата край Армянск.

Няма потвърждение на тази информация от независими източници.

В същото време е трудно да се оцени и естеството на щетите - няма сателитни снимки с висока резолюция в публичното пространство. Руската служба на BBC разполага със сателитни снимки от услугата PlanetLabs, но качеството им не ни позволява да оценим резултатите от удара.

Сградата на комплекса на граничния пост вероятно е повредена - на снимката се вижда тъмно петно, което може да показва експлозия.

Възможно е също така втората експлозия да е станала близо до мястото на съоръжението - това се посочва и от тъмното петно ​​в района на пътя.

Декларираните тактически характеристики на ракетата "Фламинго" - обхват от три хиляди километра и бойна глава с тегло над един тон - биха били по-лесни за оценка, ако тя беше прелетяла по-голямо разстояние. Предавателният пост се намира на няколко десетки километра от територията на морския бряг, контролирана от украинските въоръжени сили.

Видеозаписите от изстрелванията обаче показват, че това са крилати ракети, чиито очертания наистина са подобни на показаната по-рано "Фламинго".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 2222

    39 88 Отговор
    Браво! Русия ще бъде разгромена.

    Коментиран от #7, #13

    19:21 01.09.2025

  • 2 КОЛЬО ПАРЪМА

    86 30 Отговор
    СТИГА ЛЪГАХТЕ БЕ ФАКТИ

    Коментиран от #23, #103

    19:21 01.09.2025

  • 3 Янко Ингилко

    75 26 Отговор
    Украйна е Галиция, всичко друго е Русия.

    19:22 01.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тези

    66 25 Отговор
    Укро нацисти и Урсулите си го търсят сериозно. Те мислят че Русия ще води по същият начин войната с тях.

    Коментиран от #95

    19:23 01.09.2025

  • 6 Тигре Тигре

    65 16 Отговор
    Наш стуенчо да яха Дългия Нептун и да отлита за незалежная ,а добрата новина е че ракети Фламинго няма да има .Преди няколко дни руснаците попиляха фабриката за сглобяване в Павлоград като е имало около 100вторични експлозии ,а косвена щета са били 10 британски военни инженери контролирали процеса .

    19:23 01.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А ти бе мачока

    34 4 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    намери ли си джипиеса

    19:25 01.09.2025

  • 10 Голям удар

    50 9 Отговор
    Възможно е
    Може би
    Евентуално
    Няма независим източник
    Вероят
    Да продължавам ли няма смисъл

    Коментиран от #137

    19:25 01.09.2025

  • 11 Тома

    57 11 Отговор
    Виждаме изстрелването но не ни показват поражението както руските ракети падат по заводите в Украйна и всичко гори

    19:25 01.09.2025

  • 12 Иван

    20 13 Отговор
    Украйна и Йемен имат собствени разработки ракети.

    Коментиран от #44

    19:27 01.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 8 черни гебешничета

    4 2 Отговор
    по магата къртсти

    19:28 01.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сатана Z

    33 13 Отговор
    Пълни идиотщини.Вчера обявиха,че вече 2 000 000 както нацисти са на среща с Бандера.А се радваха скоро ,че били само 1 700 00 трупа.

    Коментиран от #139

    19:30 01.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мдаа

    20 29 Отговор
    Лошите украинци целят по военни обекти. Да правят като добрите руснаци - в центъра на града, пък където падне.

    Коментиран от #31

    19:31 01.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Путлер смелия ботокс

    15 29 Отговор

    До коментар #2 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    В бункера ми е добре.

    19:31 01.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мишел

    27 7 Отговор
    През август ВСУ системно нанасяха удари върху РЛС на полуостров Крим. Сега ще използват отслабеното локаторно наблюдение , за да нанесат ракетни удари там.
    Все повече замирисва на масова употреба на Орешник в Украйна.

    Коментиран от #34

    19:32 01.09.2025

  • 26 Tри ракети

    8 2 Отговор
    Три тона тротил

    19:32 01.09.2025

  • 27 Артилерист

    18 14 Отговор
    Има информация за укронапъните да създадат далекобойни ракети, но засега (не че са съвсем безопасни) те са тромави и не са проблем за прихващане от руското ПВО.

    Коментиран от #32, #42

    19:33 01.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Онова е платена публикация

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    Коментарите са забранени от Възрожденците.

    19:34 01.09.2025

  • 30 9689

    23 5 Отговор
    Много ларж-балистична ракета на 25 километра.Сигурно са я закарали с магарешка каручка.

    19:34 01.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 тиловак

    11 4 Отговор

    До коментар #27 от "Артилерист":

    Ракетите не са проблем. Отломките правят белите.

    19:35 01.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Иван

    25 9 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    Русия трябва да унищожи терористичните бази в Рамщайн и Висбаден.

    Коментиран от #40, #129

    19:36 01.09.2025

  • 35 Тодоров

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Хайде, хайде":

    Явно и ти си калмар по родопски ,няма начин тогава да не познаваш Сабрито ,местния сю нет4ия .

    19:37 01.09.2025

  • 36 Иван Станков

    3 7 Отговор
    Интервю с Цезар- заместник командир на легиона Свобода за Русия.

    19:37 01.09.2025

  • 37 Хайде копейки.... 🤣...

    16 21 Отговор
    Вой.... вой... че това е фейк🤣, нещастници, утешението ще ви е че Русия е велика🤣, и богата🤣🤣🤣, и е победила НАТО🤣🤣🤣🤣... идио.... ииии.... 🤣.. Слава на ВСУ!... Вечна Слава на нашите храбри украински братя! 🇺🇦🇧🇬🇪🇺👍.

    Коментиран от #41, #49

    19:37 01.09.2025

  • 38 Иван

    7 4 Отговор

    До коментар #21 от "Новак":

    България да си върне Източна Тракия, докато Реджеп Тайп Ердоган е в Китай.

    19:38 01.09.2025

  • 39 Стреляли, не стреляли

    21 8 Отговор
    ударили, не ударили, само пропаганда, А истината е, че Украйна си замина. До Днепър ще е руско. Украйна завинаги далеч от НАТО и продажника зеленски или ще е линчуван от собственият си народ или МИ 6 ще го довърши като парубий и останалите.

    19:39 01.09.2025

  • 40 Така ще да е

    6 6 Отговор

    До коментар #34 от "Иван":

    Трябва, не трябва ... ясно е, че нямат силички.
    Едно време ни лъгаха, че били някаква сила, а те се оказаха крадливи измамници. Окрали са всичко и са оставили армията в ръцете пияници. Армията им сега е от мноооого голям състав, който войници няма.

    Коментиран от #70

    19:40 01.09.2025

  • 41 гробар

    7 8 Отговор

    До коментар #37 от "Хайде копейки.... 🤣...":

    Друже на 2м под земята слава няма ,може да пробваш да питаш моите бивши клиенти ,но се съмнявам някой да ти отговори .

    Коментиран от #47

    19:40 01.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Факт

    4 13 Отговор
    Страшно е за раша вече

    Коментиран от #65

    19:41 01.09.2025

  • 44 Хи хи хи

    12 2 Отговор

    До коментар #12 от "Иван":

    Ама иеменските не са толкоз добри.....

    Още новини от и за усръйнъ ???!

    Коментиран от #54

    19:41 01.09.2025

  • 45 ПЕНЧО КУБАДИНСКИ

    12 1 Отговор
    ДАЛИ СА ИСКАЛИ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ АМЕРИКА ЗА ИЗТРЕЛВАНЕТО И ?

    19:42 01.09.2025

  • 46 Рашите не изоставят своите

    3 5 Отговор
    Нали?

    Коментиран от #118

    19:42 01.09.2025

  • 47 Ами ти да знаеш друже....

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "гробар":

    Че скоро ще гледаш как тревата расте от доло.

    Коментиран от #50

    19:42 01.09.2025

  • 48 Чудна работа?!

    16 5 Отговор
    ТЕа Укри уж все ,,удрят",пък все...ударени ми ходят...?!?!

    19:43 01.09.2025

  • 49 Ти що не си

    11 4 Отговор

    До коментар #37 от "Хайде копейки.... 🤣...":

    при братята си фашисти, а се радваш от дивана, че ги избиват като пилци?

    19:43 01.09.2025

  • 50 гробар

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Ами ти да знаеш друже....":

    Не се,заяждай ,че ще се наложи с колегите и теб да обслужим,никой не сме върнали .

    Коментиран от #58

    19:44 01.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩

    15 3 Отговор

    До коментар #51 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    Чао 00 крайна ,ми4ка ви пайна ,не остана фандък даже и за уай наа.

    19:46 01.09.2025

  • 53 Артилерист

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "И на теб какъв ти е проблема?":

    Тихооо!Тихо бе πррррр∆льооо,спазвай добрия тон в дискусията,да не те млати тежката артилерия !

    19:48 01.09.2025

  • 54 Иван

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Хи хи хи":

    Трябва да се подобрят, Тел Авив все още стърчи.

    19:48 01.09.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    11 3 Отговор
    ЕДИН ТОН ВЗРИВ НЕ Е МОГЪЛ ДА СЪБОРИ МАЛКА СГРАДА
    НАПРАИЛ И ПЕТНО
    АБЕ ЧЕ УКРОМИСИР....ИТЕ СА ДЕБИЛНИ ДЕБИЛНИ СА
    АМА ЧАК ПЪК ТОЛКОЗ
    А И ИМАЛО ИЗГОРЕНА ТРЕВА
    ДАНО ТОВА НЕ Е НОВАТА УКРОЧУДО РАКЕТА ЩОТО АКО Е
    ЖАЛНА И МАЙКА НА УКРАЙНА
    ТЕА СА ГЕПИЛИ ТРОТИЛА БЕ

    19:49 01.09.2025

  • 58 Оооооо....

    0 2 Отговор

    До коментар #50 от "гробар":

    Отдавна си в таргета..

    Коментиран от #72

    19:50 01.09.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 УРЯЯЯЯЯЯЯ

    8 2 Отговор

    До коментар #51 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    УРЯЯЯЯЯ БРЕ
    СЛАВААААА СЛАВААААА БРЕ
    ПИРИМОГААААААА
    АМИ ДЕБИ...ЛИ СЪР

    19:51 01.09.2025

  • 61 Ачо

    4 3 Отговор
    Говори се че розово фламинго ще кажа на Кремъл.

    19:51 01.09.2025

  • 62 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    7 17 Отговор
    Голям тъnak излезе ходещия на токчета Пусин .
    От посредствен служител в КГБ, чиято главна роля е да носи куфари и отваря вратите на началниците, го назначиха за Цар на Московията и всички колониално поpoбени народи в състава на РФ.
    Живееше си като Цар, имаха респект от него по цял свят ... докато не реши да нападне най-борбения и смел народ, който му разказа играта, занули му целия живот - вече навсякъде среща презрение и отвращение от него самия и обитателите на РФ. Руснаците са приравнени на паразити, пиявици, на твари които трябва бързо да се избавиш.
    Сега се моли на Ким, Си, Моди и Тръмп да го спасят от тинята, в която сам се накисна.

    19:52 01.09.2025

  • 63 Киев кога копейки

    3 4 Отговор
    Ще тръгваме ли пак натам?

    Коментиран от #79, #83, #86

    19:52 01.09.2025

  • 64 Хей копейки....

    7 8 Отговор
    Ще дойде и вашето време, когато яко ще гризнете дървото.

    19:52 01.09.2025

  • 65 Пропагандата

    5 5 Отговор

    До коментар #43 от "Факт":

    винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #120

    19:52 01.09.2025

  • 66 Руccкий

    14 10 Отговор
    ЕС заяви, че една трета от цялото доставено оръжие на Украйна е оръжие от България. Ние, руснаците, никога няма да забравим това. Сега и аз започнах да подкрепям стремежа на Турция да превърне България отново в своя провинция.


    Правилно турците направиха, че окачиха Васил Левски за яйца.

    Турците знаят как да се справят с българите!

    Коментиран от #75, #92, #96

    19:53 01.09.2025

  • 67 БАНДЕ....РАС

    4 3 Отговор

    До коментар #59 от "Ганчев":

    НИ МОГА
    НАДУ........ПИЛИ СА МЕ

    19:53 01.09.2025

  • 68 Дудов

    2 3 Отговор
    Гражданска война в Украйна ще помогне за трайното разреоаване на конфликта

    19:53 01.09.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Механик

    8 7 Отговор

    До коментар #40 от "Така ще да е":

    А на мен Артилериста ми наду главата че Русия била някаква сила.

    Коментиран от #74, #105

    19:55 01.09.2025

  • 71 Удри бате

    8 2 Отговор

    До коментар #69 от "Бийте братя украинци.....":

    Бий копейката с лопатата!

    Коментиран от #80

    19:56 01.09.2025

  • 72 гробар

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Оооооо....":

    И без таргет можем да те закопаме,рииишшш?

    19:57 01.09.2025

  • 73 Оцет Паниций

    7 3 Отговор
    Само розово фламинго за КГБ ... АМИН .

    19:57 01.09.2025

  • 74 Правилно ти е надул главата

    8 6 Отговор

    До коментар #70 от "Механик":

    Щом пропадналият запад опря да бори Русия с няколко глупака по форумите за лъжи и пропаганда срещу Русия, значи Русия е огромна сила.

    Коментиран от #77

    19:57 01.09.2025

  • 75 Тъп@.....

    6 2 Отговор

    До коментар #66 от "Руccкий":

    К.... руски, ние се гордеем с това че сме допринесли за унищожаването ви, а вие какво си мислите за нас... на нас ни е през.... у........... я......

    19:57 01.09.2025

  • 76 Копейки,

    8 3 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    Коментиран от #81

    19:58 01.09.2025

  • 77 😁.........

    6 0 Отговор

    До коментар #74 от "Правилно ти е надул главата":

    Колко огромна е???? 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #82

    19:58 01.09.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Пропагандата

    5 6 Отговор

    До коментар #63 от "Киев кога копейки":

    винаги има за цел глупака.

    19:59 01.09.2025

  • 80 Ха кхй

    6 3 Отговор

    До коментар #71 от "Удри бате":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    19:59 01.09.2025

  • 81 Чичо Долф.........

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "Копейки,":

    Написъл съм го на вратата... чакам ги....

    20:00 01.09.2025

  • 82 Знам ли

    5 6 Отговор

    До коментар #77 от "😁.........":

    Явно много, щом опряха да борят Русия с глупаци и пропаганда. Колко ли са отчаяни фашистите?

    Коментиран от #87, #89

    20:00 01.09.2025

  • 83 Руснак без крак

    9 4 Отговор

    До коментар #63 от "Киев кога копейки":

    Утре влизам в Киев!Може и без глава.

    20:02 01.09.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 АЗ БЕЗПАРТИЙНИЯТ ДЕМОКРАТ

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Тодоров":

    Родопският калмар си ти заблудена комунистическа и ДС овца!

    20:03 01.09.2025

  • 86 Наш стоенче

    4 3 Отговор

    До коментар #63 от "Киев кога копейки":

    на тоз ли се е кръстило? Да ни му е идол? 😄

    20:04 01.09.2025

  • 87 Тихо пърделлл!

    2 1 Отговор

    До коментар #82 от "Знам ли":

    Некомпетентен си.

    Коментиран от #88

    20:04 01.09.2025

  • 88 Е като си некомпетентен

    3 3 Отговор

    До коментар #87 от "Тихо пърделлл!":

    що се обаждаш, а не прайш нещо да станеш компетентен и пропадналият запад да не те ползва за евтин глу....

    20:05 01.09.2025

  • 89 😁.........

    6 6 Отговор

    До коментар #82 от "Знам ли":

    А теб Русия с какво те пребори, с песни и танци ли? 🤣, запада не преборва той съществува с цялата си сила, за разлика от вековния миризлив руски кенеф, и това не си го разбрал още🙊.

    Коментиран от #94

    20:07 01.09.2025

  • 90 Иван рилски

    4 2 Отговор
    И като се събудиха какво се е оказало,крак в легена и водата ври.

    20:07 01.09.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Копейки,

    3 4 Отговор
    Купувайте акции на Райнметал!

    20:10 01.09.2025

  • 94 Ко питаш паляк

    2 5 Отговор

    До коментар #89 от "😁.........":

    Що не си играеш с куклите, а показваш падението на пропадналият запад?

    Коментиран от #126

    20:11 01.09.2025

  • 95 Русия да не си мисли

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Тези":

    Че НАТО ще води война срещу тях така както Украйна води война срещу тях.

    Коментиран от #97

    20:11 01.09.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Агресивното НАТО

    6 4 Отговор

    До коментар #95 от "Русия да не си мисли":

    война ли ще прави срещу Русия бе мъник? Аз мислех, че ще оставят урсула да довърши Европа. А те и натото ще намесват.

    Коментиран от #101

    20:13 01.09.2025

  • 98 хе хе

    2 1 Отговор

    До коментар #96 от "Руccкий":

    монголоида прекалил с боряишника

    20:13 01.09.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Кое Агресивно

    5 2 Отговор

    До коментар #97 от "Агресивното НАТО":

    НАТО бе Смех да не би да е нападало блатото.Финландия видя отново какво е русия и влезе в НАТО за по сигурно.

    Коментиран от #109

    20:15 01.09.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Пухтя Ауахбар

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    А лъгали, те....

    къдя, накъдя да са дяна.
    на 6 месец излизам от калния бункер по един път, заприличал съм на кърт и айдяя обратно по тунелите

    20:16 01.09.2025

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 НЕ БЪДИ СКРОМЕН

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Механик":

    ПЪРВО ТИ НАДУ ГЪ.....ЗА
    А ПОСЛЕ ГЛАВАТА ЩОТО БИЛ МРЪСЕН И НЕ ИСКАШЕ ДА ГО Л.....ПАШ

    20:16 01.09.2025

  • 106 Смръдел трай и

    3 1 Отговор

    До коментар #100 от "Руccкий":

    Марш в Сибир на топло.

    20:16 01.09.2025

  • 107 хе хе

    1 2 Отговор

    До коментар #102 от "Руccкий":

    На монголоида му се приискало рязанний

    20:17 01.09.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Как кое бе мъник

    4 4 Отговор

    До коментар #101 от "Кое Агресивно":

    НАТО е агресивен съюз, занимаващ се с войни и интриги, за да пълни касичката на САЩ и за да съществува. Без войни, няма НАТО бе мъник.

    Коментиран от #112

    20:18 01.09.2025

  • 110 аве

    1 1 Отговор

    До коментар #108 от "Руccкий":

    нещо си нервен. гладен ли си?

    20:18 01.09.2025

  • 111 Перо

    5 4 Отговор
    Това не са украински, а английски ракети, но тяхната стрелба е като изстрел на оръдие срещу врабче! Една застава е 50% спално помещение! Няма що, голям военен обект! Дрън, дрън, дрън, цели се пропаганден ефект! Ако е нещо сериозно, от Русия ще излетят МИГ-31К с Орешник! Единственото спасение на режима в Киев е Тръмп! Джендърията от ЕС пречи на Тръмп и това е проблем!

    20:18 01.09.2025

  • 112 Абе я кажи

    5 2 Отговор

    До коментар #109 от "Как кое бе мъник":

    За 20 г царуване на ка путин само война.НАТО кой окупира

    Коментиран от #116, #128

    20:19 01.09.2025

  • 113 Ъъъъъъъъ

    4 2 Отговор
    "В същото време е трудно да се оцени и естеството на щетите - няма сателитни снимки с висока резолюция в публичното пространство"

    Ма що бе? То и за ударените самолети нямаше такива снимки, но тогава това не попречи да се "оценят щетите"., да се напише колко самолета са ударени, за колко пари и т.н. Сега що да не може? Някой курник ли удариха?🤔

    20:20 01.09.2025

  • 114 Путя съжали руснаците и те са хора

    3 0 Отговор
    Спаси още милиони жертви руснаци

    Коментиран от #135

    20:22 01.09.2025

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Удри

    5 4 Отговор
    Руската мечка ще играе казачок под звуците на фламингото.

    20:23 01.09.2025

  • 118 Новак

    3 4 Отговор

    До коментар #46 от "Рашите не изоставят своите":

    Не ги изоставят, таковат ги.

    20:25 01.09.2025

  • 119 Буданов.....

    5 3 Отговор
    Копейки.. Костя ви регистрира 500 хиляди с адреси и ЕГН, това е достатъчно.

    20:25 01.09.2025

  • 120 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #65 от "Пропагандата":

    КО БЛЕЕШ САМО ЕДНО И СЪЩО КОПЕЙКА ПУТЯНОФИЛ БАВНОРАЗВИВАЩ ЛИ СИ

    Коментиран от #124

    20:26 01.09.2025

  • 121 Знаещ

    6 1 Отговор
    За информация на матряла. Бандеровските Фламинго, са копие на стари британски ракети с обсег 3000 километра . Да удряш с ракета с обсег 3000 километра обект на разстояние 100 километра си е или идиотизм , или опашата лъжа !

    Коментиран от #131

    20:26 01.09.2025

  • 122 Герасимов

    4 1 Отговор
    Трето полов фейк. Украинците нямат яйца и се бият с лопати с чипове.

    20:26 01.09.2025

  • 123 Няма Потвърждение от Независим источник

    3 0 Отговор
    Униан, и Бесарабски фронт!!

    20:27 01.09.2025

  • 124 Искаш да кажеш

    2 2 Отговор

    До коментар #120 от "Промяна":

    че се блее една и съща пропаганда на пропадналият запад. Права си мъник.

    Коментиран от #132

    20:27 01.09.2025

  • 125 Народ

    4 1 Отговор
    Не публикувахте коментара ми. Защо?
    Урсулица и Макарон не могат да направят украински Майдан в България. Не разбраха ли? Не с Путин, с руския народ сме православни братя.

    Коментиран от #134, #136

    20:27 01.09.2025

  • 126 Нервен ли си старчок с памперс

    2 3 Отговор

    До коментар #94 от "Ко питаш паляк":

    Или си на смъртен одър като 2,5 милиона руски монголоида?

    Коментиран от #143

    20:28 01.09.2025

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Ъъъъъъъъ

    2 2 Отговор

    До коментар #112 от "Абе я кажи":

    "За 20 г царуване на ка путин само война.НАТО кой окупира"

    Как кой? За 20 години, НАТО окупира:

    България, Литва, Латвия Естония, Румъния и т.н. Всички тези държави са окупирани от НАТО по мирен път. А Украйна беше на път....Ама знаеш какво стана там и защо Украйна е където е в момента.

    20:28 01.09.2025

  • 129 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Иван":

    Русия няма да прави ядрена война с НатО, нито НатО с Русия, заради Украйна.

    20:28 01.09.2025

  • 130 хубавото на Фламинго

    2 1 Отговор
    е че никой не може да нарежда на украинците къде да не ударят.

    20:29 01.09.2025

  • 131 Опа

    4 1 Отговор

    До коментар #121 от "Знаещ":

    Мишената е близко, но ракетите са евтини за производство и имат над 1 тон бойна глава. Трите ракети са стоварили над 3 тона тротил над руските позиции и са помляли всичко.

    Коментиран от #141

    20:29 01.09.2025

  • 132 Промяна

    4 2 Отговор

    До коментар #124 от "Искаш да кажеш":

    НЯМА ДА ДОЧАКАШ РАСНЯЦИ В БЪЛГАРИЯ ГОЛТАКО ТЕ СА ОЩЕ ПРЕД ВОВЧАНСК И ПРЕД ПОКРОВСК ЛЯГАЙ И УМИРГАЙ

    Коментиран от #146

    20:29 01.09.2025

  • 133 Бай онзи

    1 1 Отговор
    Уточнете се, германско или английско фламинго????????

    20:30 01.09.2025

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Ужасно е

    3 5 Отговор

    До коментар #114 от "Путя съжали руснаците и те са хора":

    Тези милиони руснаци клети които путя уби преждевременно😪 Това е едно от стотиците масови гробове в нещастна раша край Воротино.До двете копейки тук - Стани,мирррноооо,на колене и поклон пред мизерните раши пратени в един по добър свят от путя

    Коментиран от #142, #149

    20:33 01.09.2025

  • 136 Заминавай при православните си братя...

    1 2 Отговор

    До коментар #125 от "Народ":

    В България няма място за вас, вредни сте.

    Коментиран от #152

    20:34 01.09.2025

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Гошо

    2 1 Отговор
    Горе-долу кът с жи-пи-ес сЪ на фондер-лайнера

    20:36 01.09.2025

  • 139 да питам

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Сатана Z":

    А казаха ли , колко са били на концерта на Кобзон ?

    20:36 01.09.2025

  • 140 Ганчо

    0 0 Отговор

    До коментар #127 от "НАТО бие този...":

    Еййййй сентак

    20:37 01.09.2025

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Чети книжки мъник

    1 2 Отговор

    До коментар #126 от "Нервен ли си старчок с памперс":

    За да не изглеждаш толкова глупаво и да показваш падението на пропадналият запад.

    Коментиран от #160

    20:41 01.09.2025

  • 144 НАТО е агресивен

    1 2 Отговор

    До коментар #127 от "НАТО бие този...":

    и вреден съюз за света бе мъник. Унищожават се народи и държави. Последният пример е Украйна.

    Коментиран от #148

    20:43 01.09.2025

  • 145 Степан Бандера...

    1 1 Отговор
    Копейки, ще ви бъде много трудно, непоносимо, но това ще е вашата съдба, никой не забравен и нищо не е забравено.

    20:44 01.09.2025

  • 146 Ами кой чака руснаци в България бе мъник

    0 2 Отговор

    До коментар #132 от "Промяна":

    Сега виждаш ли колко е точно казано, че пропагандата винаги има за цел глупака? 😄

    20:45 01.09.2025

  • 147 Така е прав сте

    1 1 Отговор

    До коментар #142 от "Чак пък ужасно...":

    Гледката е ужасна и потресаваща но още по тъжен е текста " Нощна птица раздира ноща,тези млади руски хора повече никога няма да се приберат в своите скромни домове"

    Коментиран от #151, #158

    20:45 01.09.2025

  • 148 Аха когато

    3 2 Отговор

    До коментар #144 от "НАТО е агресивен":

    Русия напада НАТО виновно.Да ви имам логиката на вас едногънковите русофили и на вожда ви.Не ти ли е жал до тук 1 милион и 80 хил ватенки неутрализирани.

    Коментиран от #153, #156

    20:46 01.09.2025

  • 149 Това е....

    1 1 Отговор

    До коментар #135 от "Ужасно е":

    Добре, щом путя е убил толкова, дано двойно и тройно руски варвари да убие.

    20:47 01.09.2025

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Ма щом ом

    0 0 Отговор

    До коментар #147 от "Така е прав сте":

    Изнася да живеят в диктатура кой им е виновен.

    20:47 01.09.2025

  • 152 Място в България

    2 0 Отговор

    До коментар #136 от "Заминавай при православните си братя...":

    няма за безродниците, ползвани от пропадналият запад за евтини циганета. На мен за какво са ми такива отпадъци които мразят себе си за да се продават за 5 цента, мразят България, мразят и Европа, като обслужват лъжите на САЩ, за да унищожава Европа.

    20:48 01.09.2025

  • 153 Отец Никанор

    1 2 Отговор

    До коментар #148 от "Аха когато":

    Да даде господ 2 милиона и 500 000 хиляди да станат.... Дай боже! 🙏

    20:49 01.09.2025

  • 154 КАК СА ЛОВИ

    3 1 Отговор
    УКРОШАРАН
    АМИ ЗИМАШ ДЖАМДЖИИСКО ПИРОНЧЕ
    КРИВИШ ГО И ГО НАМАЗВАШ С ДЕБИЛНА ПРОПАГАНДА
    ПОТАПЯШ ГО В ИНФОРМАЦИОННАТА ПОМИЯ НА УРСУЛИАНЦИТЕ
    И ШАРАНИТЕ СА НА ТУМБИ
    ЗЕМАШ САП И МЛАТИШ
    АМА НЕ СТАВАТ ЗА ЯДЕНЕ
    МЪРШОЯДИ СА

    20:49 01.09.2025

  • 155 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Розово фламинго?

    20:51 01.09.2025

  • 156 Една война е следствие бе мъник

    1 3 Отговор

    До коментар #148 от "Аха когато":

    а не причина. Ако четеш книжки, а не да се излагаш по форумите като те ползва пропадналият запад за евтини лъжи и детски неумности, ще знаеш и причините които сътвори САЩ, за да се унищожи Украйна и източи Европа.

    20:52 01.09.2025

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 А тези млади руски...

    2 0 Отговор

    До коментар #147 от "Така е прав сте":

    Иди. ====оти какво правят в Украйна, да рушат, унищожават, грабят и изнасилват, да убиват безразборно невинни хора, разрушиха цяла държава, прокудиха милиони, разрушиха им домовете и бъдещето, дано всички руски варвари умрат в кански мъки в Украйна, и майките им и съпругите да изпитат това което украинците изпитват.... Навеки проклета Русия!

    20:55 01.09.2025

  • 159 Удри по кочината

    2 0 Отговор
    Бий копейките с лопатата!

    20:55 01.09.2025

  • 160 Питанката

    2 0 Отговор

    До коментар #143 от "Чети книжки мъник":

    Да те питам , наясно ли си къде са децата на 80% от руския елит? В пропадналия Запад май.... Там се изучиха, там живеят, там им харесва, повечето от децата на руския елит са зявили твурдото си желание никога повече да не се връщат в "родината" си.... Е... да ни обясниш защо е така?

    Коментиран от #161

    20:58 01.09.2025

  • 161 И това как променя

    0 0 Отговор

    До коментар #160 от "Питанката":

    че запада е ударил тотално дъно да се занимава с лъжи, кражби, пропаганда и т.н. Затова е хубаво човек да ползва онова на раменете, вместо да папагали глупави опорки.

    21:00 01.09.2025

