Путин пристигна в Пекин, Ким Чен-ун прекоси китайската граница с влак

2 Септември, 2025 04:04, обновена 2 Септември, 2025 04:10 469 8

Двамата ще присъстват на военния парад с китайския президент Си Цзинпин и други лидери

Путин пристигна в Пекин, Ким Чен-ун прекоси китайската граница с влак - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун прекоси границата с Китай със специалния си влак рано тази сутрин, за да присъства на честването на официалната капитулация на Япония във Втората световна война, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на севернокорейските държавни медии.

Ким тръгна от Пхенян за Китай снощи и премина границата рано тази сутрин, съобщи севернокорейският държавен вестник „Родон Синмун“.

Очаква се Ким да присъства на военния парад в Пекин утре заедно с китайския президент Си Цзинпин и други лидери, включително руския президент Владимир Путин и иранския президент Масуд Пезешкиан.

„Родон Синмун“ публикува снимки на Ким, седнал на бюро в тъмнозелен влак, който изглежда подобен на бронирания влак, използван и преди от севернокорейския лидер, за да пътува до други страни.

Преди да пресече границата с Китай, Ким снощи посети ракетна лаборатория, която разработва композитни материали от въглеродни влакна, използвани в двигатели за междуконтинентални балистични ракети, съобщи държавната новинарска агенция КЦТА.

„Максималната тяга на новия двигател с твърдо гориво, използващ композитни материали от въглеродни влакна, е 1960 килонютона, като се планира той да бъде използван в междуконтиненталните балистични ракети от серията „Хвасон-19” и следващото поколение... „Хвасон-20”, добави КЦТА.

В изявление, публикувано снощи на сайта на севернокорейското министерство на външните работи, се изразява подкрепа за изказванията на Си на срещата на върха на ШОС, в които той призова за по-справедливо глобално управление, и се добавя, че сътрудничеството между Северна Корея и Китай ще бъде засилено, за да бъде преследвана тази цел.

По време на срещата на върха снощи, в която участваха лидерите на Русия и Индия, Си представи своята визия за нов глобален ред в областта на сигурността и икономиката, който да дава приоритет на „Глобалния Юг“, в пряко предизвикателство към САЩ, отбелязва Ройтерс.

Президентът на Русия Владимир Путин пристигна в Пекин, съобщи ТАСС.

Кортежът на руския държавен глава пристигна в държавната резиденция "Дяоютай". Пътуването от Тянцзин до Пекин отне около 1 час и 10 минути.

Предстоят няколко часа почивка за руския държавен глава, след което го очаква много натоварен график, посочва ТАСС.

Утре ще се проведат руско-китайски преговори, тристранна среща между Русия, Китай и Монголия и няколко двустранни срещи.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
