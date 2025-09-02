Новини
Лондон оценява готовността на войските си за разполагане в Украйна
  Тема: Украйна

Лондон оценява готовността на войските си за разполагане в Украйна

2 Септември, 2025 05:01, обновена 2 Септември, 2025 05:06 580 7

  • джон хийли-
  • украйна-
  • великобритания-
  • гаранции-
  • войски

Присъствието им би било възможно в рамките на гаранциите за сигурност след края на конфликта

Лондон оценява готовността на войските си за разполагане в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Обединеното кралство оценява готовността на войските си в случай на евентуално разполагане в Украйна като част от гаранциите за сигурност след конфликта, заяви министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли.

„По отношение на въоръжените сили, оценявам нивото на готовност и ускорявам разпределението на необходимото финансиране, за да се подготвя за евентуално разполагане“, каза ръководителят на отбранителното министерство, говорейки в Камарата на общините (долната камара) на британския парламент.

Още новини от Украйна

Хийли подчерта, че Обединеното кралство, заедно с Франция, продължава да разработва концепцията за военна мисия на „коалицията на желаещите“ в Украйна. „200 военни плановици от повече от 30 държави помогнаха за изготвянето на планове за прекратяване на огъня, които включват защита на въздушното и морското пространство и обучение на украинските войски“, каза той.

Хийли отбеляза, че тази седмица той и френският министър на въоръжените сили Себастиан Льокорню ще бъдат домакини на среща на министрите на отбраната от „коалицията на желаещите“, за да обсъдят гаранциите за сигурност за Украйна. Той също така обяви среща в Лондон следващата седмица с министрите на отбраната на Италия, Полша, Украйна, Франция и Германия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Чужди войски

    11 1 Отговор
    в Украйна няма да има. Путин ви го каза още преди войната. Колко месеца сега ще си чешете езиците с празни приказки нещастници.

    Коментиран от #5

    05:11 02.09.2025

  • 2 Абе тия индо-

    10 1 Отговор
    Пакистанци, какво ще пращат? Лондон утече вече. Там няма англичани.

    05:12 02.09.2025

  • 3 Гончар Романенко

    4 1 Отговор
    Мерят вместимоста на дъното на гащите им, в галони!

    05:20 02.09.2025

  • 4 Иван

    1 1 Отговор
    Палестина е по-близо до Англия, отколкото Украйна.

    05:39 02.09.2025

  • 5 Един

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Чужди войски":

    И какво като го е казал? Може ли да ги спре да влязат в Украйна?

    Коментиран от #7

    05:54 02.09.2025

  • 6 Уфф

    0 0 Отговор
    Тези сатанисти да си махнат мръсните копита от Украйна. Заради тях стана тази война

    06:07 02.09.2025

  • 7 Дааа

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Един":

    Може да ги унищожи! Абсолютно безнаказано!

    06:16 02.09.2025

