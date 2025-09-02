Лондон оценява готовността на войските си за разполагане в Украйна

Обединеното кралство оценява готовността на войските си в случай на евентуално разполагане в Украйна като част от гаранциите за сигурност след конфликта, заяви министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли.

„По отношение на въоръжените сили, оценявам нивото на готовност и ускорявам разпределението на необходимото финансиране, за да се подготвя за евентуално разполагане“, каза ръководителят на отбранителното министерство, говорейки в Камарата на общините (долната камара) на британския парламент.

Хийли подчерта, че Обединеното кралство, заедно с Франция, продължава да разработва концепцията за военна мисия на „коалицията на желаещите“ в Украйна. „200 военни плановици от повече от 30 държави помогнаха за изготвянето на планове за прекратяване на огъня, които включват защита на въздушното и морското пространство и обучение на украинските войски“, каза той.

Хийли отбеляза, че тази седмица той и френският министър на въоръжените сили Себастиан Льокорню ще бъдат домакини на среща на министрите на отбраната от „коалицията на желаещите“, за да обсъдят гаранциите за сигурност за Украйна. Той също така обяви среща в Лондон следващата седмица с министрите на отбраната на Италия, Полша, Украйна, Франция и Германия.