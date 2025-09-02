Москва и Пекин разширяват сътрудничеството с над 20 нови споразумения

Президентите на Русия и Китай, Владимир Путин и Си Цзинпин, подчертаха близките си отношения по време на срещата си днес в Пекин, съобщи китайската информационна агенция Синхуа, цитирана от ДПА, предава БТА.
Повече от 20 споразумения за сътрудничество са били подписани между делегациите от Москва и Пекин в различни области като енергетика, авиация, изкуствен интелект и селско стопанство.
По-рано днес РИА съобщи, че руският енергиен концерн "Газпром" е сключил споразумение с Китайската национална петролна корпорация (CNPC) за увеличаване на годишните доставки на природен газ за Пекин.
Връзките между Китай и Русия са издържали изпитанието на международните промени и могат да бъдат разширени още повече, е заявил президентът Си по време на срещата.
По неговите думи Китай е готов да засили връзките с Русия, да подкрепя взаимното развитие, да координира своевременно позициите по въпроси, засягащи основни интереси и важни проблеми на двете страни, както и да насърчава двустранните отношения за по-силно развитие.
Китай и Русия трябва да засилят координацията си в многостранни платформи, включително ООН, ШОС, БРИКС и Г-20, е подчертал още китайският президент.
Двамата държавни глави са обсъдили „регионални въпроси от общ интерес“, посочват китайските власти, но без да се уточнява дали конфликтът в Украйна е бил сред обсъжданите теми.
В същото време Путин е описал руско-китайските отношения като „на безпрецедентно високо ниво“, изтъкна Кремъл.
Очаква се руският президент и севернокорейският лидер Ким Чен Ун утре да присъстват на военен парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война.
В подобна демонстрация на подкрепа, Си присъства на парада за Деня на победата на Червения площад в Москва през май.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ми то не че нещо ама
16:08 02.09.2025
2 Идиотите
16:09 02.09.2025
3 ,,,,,,
Коментиран от #16
16:09 02.09.2025
4 Хмхмхм
16:10 02.09.2025
5 койчу
Коментиран от #18
16:11 02.09.2025
6 Русия няма работническа класа и заедно
Пролетарии от всички страни съединявайте се
16:15 02.09.2025
7 Тц,тц
16:16 02.09.2025
8 Хаха
16:17 02.09.2025
9 Удри
16:18 02.09.2025
10 Кривоверен алкаш
16:20 02.09.2025
11 Бизнесмен
16:20 02.09.2025
12 шмекер
16:22 02.09.2025
13 Съветник
16:23 02.09.2025
14 Ами
е подписан и меморандум за изграждането на "Силата на Сибир 2".
За неразбралите! Русия пренасочва енергийните си потоци в друга посока.
Пак се прецакахме ... Каква я мислехме ... Каква стана.
Коментиран от #20
16:27 02.09.2025
15 Фицо
Фицо се обърна към Путин с думите: "За начало имам един не много приятен въпрос: как сте?".
Диктаторът отговори: "Щом съм жив, това е добре".
Коментиран от #19
16:28 02.09.2025
16 Орк
До коментар #3 от ",,,,,,":Процес на идиоитизация на европа успешно завършен
16:35 02.09.2025
17 Крим наш
16:36 02.09.2025
18 Мишел
До коментар #5 от "койчу":12 милиона китайци в Сибир? Фантазираш.
В Сибир и на Урал живеят 39 000 000 човека през 2024 г.. От тях китайците са са 40-45 000 души, главно работещ в китайски ресторанти персонал.
В Китай започна демографска криза, населението му намалява и 2100г. ще е около половината от сегашното. Затова Китай няма мераци и ресурси да завладява и усвоява нови територии като Сибир.
16:37 02.09.2025
19 Ами
До коментар #15 от "Фицо":Носят се слухове, че Словакия и Унгария се гласят да напускат потъващият кораб.
Участващи в настоящото управление на България пък са заминали за Китай.
Търсете партийните книжки и къде е МОЧА. Май ще сменяме господарите :)
16:38 02.09.2025
20 Мишел
До коментар #14 от "Ами":Подписано е споразумение за изграждането на 2 газопровода през Монголия с обща мощност 94 милиарда кубични метра годишно. Русия пренасочва газа към индустриалните държави в Азия.
Коментиран от #22, #24
16:44 02.09.2025
21 Няма вариант
Коментиран от #25
16:46 02.09.2025
22 Дай да ги построят
До коментар #20 от "Мишел":Иначе става мечката в гората, а вече продаваме кожата й!
16:48 02.09.2025
23 Историк
16:51 02.09.2025
24 Какво казва статистиката?
До коментар #20 от "Мишел":......„По данни на Европейската комисия (ЕК) пикът на руските доставки е през 2018-2019 година. Тогава Русия доставяше между 175 млрд. и 180 млрд. куб. метра природен газ годишно. През 2024 година нивата паднаха до 32 млрд. куб. метра, като в тези количества влизат не само доставките на тръбен, но и на втечнен газ!“......Е, къде са 180 милиарда кубически метра газ, къде са ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ 94 милиарда за които все още няма изградена инфраструктура, а свен всичко друго несе знае и КАКВА Е ЦЕНАТА! Ясно е, че е НАДОЛУ, но колко надолу е търговска тайна.Е, смятайте кой е прецакан!
16:56 02.09.2025
25 Ами
До коментар #21 от "Няма вариант":Ние сме незаменими ... Светът се върти за нас и около нас.
Точно такива разсъждения докараха колективния запад до рецесия :)
17:00 02.09.2025