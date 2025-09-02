Москва и Пекин разширяват сътрудничеството с над 20 нови споразумения

Президентите на Русия и Китай, Владимир Путин и Си Цзинпин, подчертаха близките си отношения по време на срещата си днес в Пекин, съобщи китайската информационна агенция Синхуа, цитирана от ДПА, предава БТА.

Повече от 20 споразумения за сътрудничество са били подписани между делегациите от Москва и Пекин в различни области като енергетика, авиация, изкуствен интелект и селско стопанство.

По-рано днес РИА съобщи, че руският енергиен концерн "Газпром" е сключил споразумение с Китайската национална петролна корпорация (CNPC) за увеличаване на годишните доставки на природен газ за Пекин.

Връзките между Китай и Русия са издържали изпитанието на международните промени и могат да бъдат разширени още повече, е заявил президентът Си по време на срещата.

По неговите думи Китай е готов да засили връзките с Русия, да подкрепя взаимното развитие, да координира своевременно позициите по въпроси, засягащи основни интереси и важни проблеми на двете страни, както и да насърчава двустранните отношения за по-силно развитие.

Китай и Русия трябва да засилят координацията си в многостранни платформи, включително ООН, ШОС, БРИКС и Г-20, е подчертал още китайският президент.

Двамата държавни глави са обсъдили „регионални въпроси от общ интерес“, посочват китайските власти, но без да се уточнява дали конфликтът в Украйна е бил сред обсъжданите теми.

В същото време Путин е описал руско-китайските отношения като „на безпрецедентно високо ниво“, изтъкна Кремъл.

Очаква се руският президент и севернокорейският лидер Ким Чен Ун утре да присъстват на военен парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война.

В подобна демонстрация на подкрепа, Си присъства на парада за Деня на победата на Червения площад в Москва през май.