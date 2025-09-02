Новини
Свят »
Китай »
Москва и Пекин разширяват сътрудничеството с над 20 нови споразумения

Москва и Пекин разширяват сътрудничеството с над 20 нови споразумения

2 Септември, 2025 16:06 792 25

  • китай-
  • русия-
  • владимир путин-
  • споразумение-
  • сътрудничество-
  • разширяват

Руският енергиен концерн "Газпром" е сключил споразумение с Китайската национална петролна корпорация (CNPC)

Москва и Пекин разширяват сътрудничеството с над 20 нови споразумения - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентите на Русия и Китай, Владимир Путин и Си Цзинпин, подчертаха близките си отношения по време на срещата си днес в Пекин, съобщи китайската информационна агенция Синхуа, цитирана от ДПА, предава БТА.

Повече от 20 споразумения за сътрудничество са били подписани между делегациите от Москва и Пекин в различни области като енергетика, авиация, изкуствен интелект и селско стопанство.

По-рано днес РИА съобщи, че руският енергиен концерн "Газпром" е сключил споразумение с Китайската национална петролна корпорация (CNPC) за увеличаване на годишните доставки на природен газ за Пекин.

Връзките между Китай и Русия са издържали изпитанието на международните промени и могат да бъдат разширени още повече, е заявил президентът Си по време на срещата.

По неговите думи Китай е готов да засили връзките с Русия, да подкрепя взаимното развитие, да координира своевременно позициите по въпроси, засягащи основни интереси и важни проблеми на двете страни, както и да насърчава двустранните отношения за по-силно развитие.

Китай и Русия трябва да засилят координацията си в многостранни платформи, включително ООН, ШОС, БРИКС и Г-20, е подчертал още китайският президент.

Двамата държавни глави са обсъдили „регионални въпроси от общ интерес“, посочват китайските власти, но без да се уточнява дали конфликтът в Украйна е бил сред обсъжданите теми.

В същото време Путин е описал руско-китайските отношения като „на безпрецедентно високо ниво“, изтъкна Кремъл.

Очаква се руският президент и севернокорейският лидер Ким Чен Ун утре да присъстват на военен парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война.

В подобна демонстрация на подкрепа, Си присъства на парада за Деня на победата на Червения площад в Москва през май.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ми то не че нещо ама

    4 12 Отговор
    Започва котаизацията на РФ

    16:08 02.09.2025

  • 2 Идиотите

    5 12 Отговор
    се интегрират и произвеждат диктатура.

    16:09 02.09.2025

  • 3 ,,,,,,

    5 11 Отговор
    Започва китаизацията

    Коментиран от #16

    16:09 02.09.2025

  • 4 Хмхмхм

    5 9 Отговор
    Китайците са двулични

    16:10 02.09.2025

  • 5 койчу

    3 12 Отговор
    Тези споразумения да не са нещо като онова, между Иран и Русия? Щото онова не работеше. Интересно, когато РФ пак се разпадне какво ли ще си дръпне другарят Си? Интересен факт: По сибирските крайбрежия вече живеят около 12 милиона китайци.

    Коментиран от #18

    16:11 02.09.2025

  • 6 Русия няма работническа класа и заедно

    5 7 Отговор
    С Китай ще правят руснаЧета кирусЧета кокиЧета китайЧета и корейЧета кубинЧета и други чети
    Пролетарии от всички страни съединявайте се

    16:15 02.09.2025

  • 7 Тц,тц

    3 7 Отговор
    Споразуменията са за Китай,съгласието - за Русия!

    16:16 02.09.2025

  • 8 Хаха

    5 11 Отговор
    Путин продава Русия за жълти стотинки.

    16:17 02.09.2025

  • 9 Удри

    6 9 Отговор
    Режимът в Китай ако спре чиповете за Русия войната свършва до няколко месеца.

    16:18 02.09.2025

  • 10 Кривоверен алкаш

    4 6 Отговор
    Нещата вървят по план...създаването на една държава...Китаева Русия...или Русиев Китай....ще гледаме...

    16:20 02.09.2025

  • 11 Бизнесмен

    5 7 Отговор
    Китайците няма да дадат пари на Русия както Европа дава на Украйна и преди това САЩ. Всичко за тях е бизнес. И без това ръстът на китайската икономика се забави до 1%

    16:20 02.09.2025

  • 12 шмекер

    2 7 Отговор
    Тръм ще направи специална военна операция във Венецуела, петрола ще поевтинее и Русия ще остане без другари .

    16:22 02.09.2025

  • 13 Съветник

    2 9 Отговор
    Украйна да беше пратила някой снайперист в Китай да свитне бункерния плъх. 😁

    16:23 02.09.2025

  • 14 Ами

    9 2 Отговор
    Освен за увеличаване на годишните доставки на природен газ,
    е подписан и меморандум за изграждането на "Силата на Сибир 2".
    За неразбралите! Русия пренасочва енергийните си потоци в друга посока.
    Пак се прецакахме ... Каква я мислехме ... Каква стана.

    Коментиран от #20

    16:27 02.09.2025

  • 15 Фицо

    3 5 Отговор
    В Китай ☝️😁

    Фицо се обърна към Путин с думите: "За начало имам един не много приятен въпрос: как сте?".

    Диктаторът отговори: "Щом съм жив, това е добре".

    Коментиран от #19

    16:28 02.09.2025

  • 16 Орк

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от ",,,,,,":

    Процес на идиоитизация на европа успешно завършен

    16:35 02.09.2025

  • 17 Крим наш

    2 0 Отговор
    И Донбас - тоже.

    16:36 02.09.2025

  • 18 Мишел

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "койчу":

    12 милиона китайци в Сибир? Фантазираш.
    В Сибир и на Урал живеят 39 000 000 човека през 2024 г.. От тях китайците са са 40-45 000 души, главно работещ в китайски ресторанти персонал.
    В Китай започна демографска криза, населението му намалява и 2100г. ще е около половината от сегашното. Затова Китай няма мераци и ресурси да завладява и усвоява нови територии като Сибир.

    16:37 02.09.2025

  • 19 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Фицо":

    Носят се слухове, че Словакия и Унгария се гласят да напускат потъващият кораб.
    Участващи в настоящото управление на България пък са заминали за Китай.
    Търсете партийните книжки и къде е МОЧА. Май ще сменяме господарите :)

    16:38 02.09.2025

  • 20 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ами":

    Подписано е споразумение за изграждането на 2 газопровода през Монголия с обща мощност 94 милиарда кубични метра годишно. Русия пренасочва газа към индустриалните държави в Азия.

    Коментиран от #22, #24

    16:44 02.09.2025

  • 21 Няма вариант

    0 2 Отговор
    Китай да замести Европейския пазар каквито и количества да планира Русия да продава там. няма изградени тръбопроводи с голям капацитет,а цената! Ах, цената е твърде различна в посока НАДОЛУ от това, което Газпром беше разглезен да получаша от Европа.Същото важи за остналите експортни продукти на Русия, която просто се превръща в суровинен придатък на Китай без изгледи за скорошна промяна на тази ситуация!

    Коментиран от #25

    16:46 02.09.2025

  • 22 Дай да ги построят

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Мишел":

    Иначе става мечката в гората, а вече продаваме кожата й!

    16:48 02.09.2025

  • 23 Историк

    2 0 Отговор
    Агент Краснов трябва да получи ордена на КГБ "Ломоносов" за добре свършена работа. Тръмпландия благодарение на него осигури заздравяване на връзките на Русия с Китай и накара Индия да се присъедини към тях. Така обещанието му да направи Америка велика е изпълнено по системата на КГБ- САЩ много експресно изчезна и сега е Тръмпландия. Американците, които го натресоха на света, да се оправят.

    16:51 02.09.2025

  • 24 Какво казва статистиката?

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Мишел":

    ......„По данни на Европейската комисия (ЕК) пикът на руските доставки е през 2018-2019 година. Тогава Русия доставяше между 175 млрд. и 180 млрд. куб. метра природен газ годишно. През 2024 година нивата паднаха до 32 млрд. куб. метра, като в тези количества влизат не само доставките на тръбен, но и на втечнен газ!“......Е, къде са 180 милиарда кубически метра газ, къде са ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ 94 милиарда за които все още няма изградена инфраструктура, а свен всичко друго несе знае и КАКВА Е ЦЕНАТА! Ясно е, че е НАДОЛУ, но колко надолу е търговска тайна.Е, смятайте кой е прецакан!

    16:56 02.09.2025

  • 25 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Няма вариант":

    Ние сме незаменими ... Светът се върти за нас и около нас.
    Точно такива разсъждения докараха колективния запад до рецесия :)

    17:00 02.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания