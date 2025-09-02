Новини
Свят »
Германия »
Украйна и Европа: предстоят три критични години
  Тема: Украйна

Украйна и Европа: предстоят три критични години

2 Септември, 2025 14:51 1 177 19

  • украйна-
  • зьонке найцел-
  • нато-
  • русия-
  • европа-
  • война-
  • доналд тръмп

Война с Русия може да настъпи по-бързо, отколкото някои могат да си представят, каза военният историк Зьонке Найцел

Украйна и Европа: предстоят три критични години - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

През март военният историк Зьонке Найцел предупреди, че лятото, т.е. това, което тъкмо изтича, би могло да е последното мирно. Както уверява обаче сега експертът пред журналиста Кристиан Зиверс от германската обществена телевизия ZDF – неговите думи не са били предназначени да създават паника, а да мобилизират политиците.

В интервю за ZDF той изтъква, че и днес не би бил "отбой". "Смятам, че ни предстоят три много критични години", казва той, но подчертава, че гледа на ситуацията малко по-оптимистично.

Още новини от Украйна

"Видяхме положителни сигнали"

"През последните месеци видяхме и положителни сигнали – че сме постигнали напредък. Достигнахме изискването за 3,5 процента (дял на отбранителните разходи от БВП – б.ред.), НАТО все още съществува." А и американският президент Доналд Тръмп не се е отказал от ангажиментите си в Европа.

"Трябва винаги да имаме предвид, че могат да се случат неща, които не можем да си представим", предупреждава Найцел в интервюто и допълва: "Както и преди, така и днес смятам, че война с Русия може да настъпи по-бързо, отколкото някои могат да си представят".

В Германия се говори твърде много

Според военния историк, в Германия политиците са наясно със съществуващата опасност, но правителството "така и не се е задействало". "Добри" примери за това са планираната наборна военна служба, реформата на министерството на отбраната или на Бундесвера.

"Ние, германците, приказваме твърде много. Говорим за слон, а се ражда мишка." Експертът е на мнението, че това е основният проблем на германската демокрация в момента, както и на политиката за сигурност. За него това определено е повод за загриженост: "Искам да се надявам, че кабинетът ще свърши повече от това, което видяхме през последните седмици".

Ролята на Тръмп за усилията за мир в Украйна

Въпреки провала в досегашните усилия на Доналд Тръмп за мир в Украйна, военният историк Найцел оценява ролята на американския президент предимно положително. Тъй като единствено благодарение на натиска от страна на Доналд Тръмп руският президент Путин склони на разговори. Европейците не успяха да го убедят – с изключение на заплахите за по-големи санкции от страна на Общността така и не се случи "нищо голямо".

"Само силата на САЩ бе тази, която изобщо доведе до тази малка стъпка в Аляска." Затова е добре, ако и европейците успеят "да задържат САЩ в отбора". Найцел напомня: "Доналд Тръмп все още е в състояние да се отметне и да каже – махайте ми се от главата. Слава Богу, още не сме стигнали дотам".

Същевременно експертът признава, че досегашните резултати не са удовлетворителни. "Виждаме, че и Доналд Тръмп не е в състояние с магическа пръчка да донесе мир в Украйна, че силата на САЩ също е ограничена и че Русия има много силни поддръжници." В отговор на въпроса на ZDF дали е било наивно изобщо да се вярва, че може да се състои среща между Путин и Зеленски или да се установи мир, Найцел казва: "Не, не е било наивно. Трябва да имаме надежда и да използваме всички възможни пътища за постигането на мир".

"Всички ние искаме мир в Украйна, което ще стане само ако САЩ продължават да оказват натиск на Русия", подчертава военният историк Зьонке Найцел.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    22 3 Отговор
    Невярвам Урсула да изкара три години , а Зелю да изкара три месеца !!!

    14:53 02.09.2025

  • 2 Шопо

    23 2 Отговор
    ЕС може ли да победи Русия ?
    Ако не може тогава защо удължават агонията на Зеленски

    14:54 02.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    17 2 Отговор
    Според плана на Урсула ще гнием вечно в окопите в Одеса.

    Коментиран от #7

    14:58 02.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ген. Марк Мили

    13 0 Отговор
    Не 3 года, бе, п@пун@яци
    3 дня.

    15:00 02.09.2025

  • 6 Хе хе...

    6 6 Отговор
    Ръст на бвп на Русия- малко над 4% годишно.
    Ръст на бвп на ЕсеС- около нулата годишно.
    Бюджет за отбрана на РФ- около $130млрд.
    Бюджет на ЕсеС за отбрана- около $400млрд.
    Разходи на РФ за сво в 4о4- около $200млрд до тук.
    Разходи на ЕсеС в 4о4- около трилионче до тук и намерение за още едно.
    Резултат за 4о4- минус 25% от територията, занулена икономика, минус над 60% от населението и демографска катастрофа, а сво още не е завършила.
    Пък руснаците още не са запрегнали.

    Найс, а?

    15:06 02.09.2025

  • 7 Патриот

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Забравих, че те мобилизираха още 2022-ра и сега пишеш от окопите в Украйна... 😀

    15:06 02.09.2025

  • 8 000

    13 3 Отговор
    Следете срещата на ШОС, другото са али-бали. Русия победи. Сащ вече не са хегемон. Ес е нищо.

    Коментиран от #10

    15:07 02.09.2025

  • 9 долу ЕС и сащ

    10 2 Отговор
    Що бе, Русия кого ще напада? Той Бог ще ви оправи всичките атлантически бокл уци

    15:11 02.09.2025

  • 10 Пич,

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "000":

    За ШОС по добре не отваряй дума, че това когнитивния дисонанс на средностатистическото розАво пони си е нещо страшно. Не му помага ни алкохол, ни синтетика, ни избелване на ануса.

    15:12 02.09.2025

  • 11 Сталин

    4 2 Отговор
    Бандеровцьi-ето
    умалишенньie маньяки или,
    другими словами,
    озверевший скот.

    Но,именно такие нам
    нужньi в данньiй период
    временни,чтобьi уничтожать
    непокорньiх славян.

    А затем они сами должньi
    бьiть унищоженьi,так как
    зверям не место среди людей.

    Паул Гьобелс

    15:17 02.09.2025

  • 12 Сталин

    7 2 Отговор
    Няма такава държава като Украйна вече, Украйна е напълно съсипана всичките активи, земя и злато са в ръцете на еврейските банкери в Лондон и Ню Йорк, за бонус стотици милиарди долари задължения към западните мародери, разсипана индустрия и инфраструктура 2 000 000 убити от ционисткия банков кабал.
    Скоро предстои същото и в България, когато онзи мръ сен чифутин Соломон Паси и Тиквата и новото колониално правителство вкарат България във война и ще видим ли тогава някой да остане да вика Слава на България

    15:19 02.09.2025

  • 13 Европейци бъдете разумни

    2 2 Отговор
    Ако започне война между РФ и Европа, Путин няма да милва с перце европейците, както сега в Украйна. Ще има размяна на ядрени удари. Временна столица на РФ ще бъде Новосибирск. В замесените европейски страни столиците и градовете над 💯 хиляди ще бъдат напълно унищожени.

    Коментиран от #15, #19

    15:23 02.09.2025

  • 14 Сиганка от Долна саксония

    2 1 Отговор
    Ква европа ма,

    Коментиран от #16

    15:25 02.09.2025

  • 15 НАТО

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Европейци бъдете разумни":

    Кви шизофре.нии в тоя тъп сайт бе

    15:26 02.09.2025

  • 16 Верно

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сиганка от Долна саксония":

    Прилича на изрусена ци Ганка. Сега е много модерно!

    15:27 02.09.2025

  • 17 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 0 Отговор
    хиляди богаташaци , бизнесмени ,жалкитте и урродливви чааветта и целите и шиббaaнни cceмейccтваа ще претърпят каттастроффи. Ще станат xxppaнна за черрвеиттee, ще се разввоннят на ppaзлложено и на никой няма му дppeмме! Даже ще се keффим ще и снимаме paaзллагащите и се пъплещи от чeppвеи телца и ще ги качваме по сайтовете! Гавратa ще е пълна.!.

    15:29 02.09.2025

  • 18 Путлер

    1 0 Отговор
    до Харков не може да стигне вече четвърта година, за война с Европа изобщо да не мисли!
    Европа и Украйна ще спрат азиатската орда, никой да не се съмнява! Копейките са се възпалили от фалшив възторг, ама дори и те не си вярват на оптимизма!

    15:32 02.09.2025

  • 19 Хм...

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Европейци бъдете разумни":

    Преди около десетина години пентагона даде прогноза за последствията от глобална ядрена война. В сащ ще оцелеят около 15% от населението, в Китай ще оцелеят около 50% от населението, в РФ ще оцелеят около 70% от населението, в ес ще оцелеят около 5% от населението.
    Единствено в Русия, Китай и сащ ще останат някакви остатъчни форми на държавност, малко или много. Останалата част на планетата ще потъне меко казано в хаос.
    Та така...

    15:32 02.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания