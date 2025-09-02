Украйна и Европа: предстоят три критични години

През март военният историк Зьонке Найцел предупреди, че лятото, т.е. това, което тъкмо изтича, би могло да е последното мирно. Както уверява обаче сега експертът пред журналиста Кристиан Зиверс от германската обществена телевизия ZDF – неговите думи не са били предназначени да създават паника, а да мобилизират политиците.

В интервю за ZDF той изтъква, че и днес не би бил "отбой". "Смятам, че ни предстоят три много критични години", казва той, но подчертава, че гледа на ситуацията малко по-оптимистично.

"Видяхме положителни сигнали"

"През последните месеци видяхме и положителни сигнали – че сме постигнали напредък. Достигнахме изискването за 3,5 процента (дял на отбранителните разходи от БВП – б.ред.), НАТО все още съществува." А и американският президент Доналд Тръмп не се е отказал от ангажиментите си в Европа.

"Трябва винаги да имаме предвид, че могат да се случат неща, които не можем да си представим", предупреждава Найцел в интервюто и допълва: "Както и преди, така и днес смятам, че война с Русия може да настъпи по-бързо, отколкото някои могат да си представят".

В Германия се говори твърде много

Според военния историк, в Германия политиците са наясно със съществуващата опасност, но правителството "така и не се е задействало". "Добри" примери за това са планираната наборна военна служба, реформата на министерството на отбраната или на Бундесвера.

"Ние, германците, приказваме твърде много. Говорим за слон, а се ражда мишка." Експертът е на мнението, че това е основният проблем на германската демокрация в момента, както и на политиката за сигурност. За него това определено е повод за загриженост: "Искам да се надявам, че кабинетът ще свърши повече от това, което видяхме през последните седмици".

Ролята на Тръмп за усилията за мир в Украйна

Въпреки провала в досегашните усилия на Доналд Тръмп за мир в Украйна, военният историк Найцел оценява ролята на американския президент предимно положително. Тъй като единствено благодарение на натиска от страна на Доналд Тръмп руският президент Путин склони на разговори. Европейците не успяха да го убедят – с изключение на заплахите за по-големи санкции от страна на Общността така и не се случи "нищо голямо".

"Само силата на САЩ бе тази, която изобщо доведе до тази малка стъпка в Аляска." Затова е добре, ако и европейците успеят "да задържат САЩ в отбора". Найцел напомня: "Доналд Тръмп все още е в състояние да се отметне и да каже – махайте ми се от главата. Слава Богу, още не сме стигнали дотам".

Същевременно експертът признава, че досегашните резултати не са удовлетворителни. "Виждаме, че и Доналд Тръмп не е в състояние с магическа пръчка да донесе мир в Украйна, че силата на САЩ също е ограничена и че Русия има много силни поддръжници." В отговор на въпроса на ZDF дали е било наивно изобщо да се вярва, че може да се състои среща между Путин и Зеленски или да се установи мир, Найцел казва: "Не, не е било наивно. Трябва да имаме надежда и да използваме всички възможни пътища за постигането на мир".

"Всички ние искаме мир в Украйна, което ще стане само ако САЩ продължават да оказват натиск на Русия", подчертава военният историк Зьонке Найцел.