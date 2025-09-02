Украйна никога няма да се съгласи да приеме руската окупация на Запорожката АЕЦ

Украйна никога няма да се съгласи да приеме руската окупация на Запорожката атомна електроцентрала и изтеглянето на руските войски е единственият начин за гарантиране на нейната безопасност, заяви днес украинското външно министерство, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.
В изявлението на ведомството не се споменава изрично руският президент Владимир Путин, който по време на посещението си в Китай каза, че Москва е готова да си сътрудничи със САЩ по отношение на атомната електроцентрала, превзета от Русия в първите седмици след инвазията през февруари 2022 г.
"Запорожката атомна електроцентрала е и ще остане неделима част от суверенната територия на Украйна. Всеки опит на Русия да поставя под въпрос този факт е юридически нищожен и политически безсмислен", изтъква министерството.
"Единственият начин за възстановяване на ядрената безопасност е незабавното и пълно изтегляне на руската армия и другия персонал от Запорожката атомна електроцентрала", се казва още в изявлението.
Реже се на Украйна излаз на море...По този начин тя става безинтересна на Запада.. Англетата са ги подгонили много яко от Одеса.
С подкрепата на колективния запад и България ще победят Русия и ще си върнат Крим.
На мИро К-у.ро ще си върне
""Единственият начин за възстановяване на ядрената безопасност е незабавното и пълно изтегляне на руската армия и другия персонал"
