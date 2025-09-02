Новини
Украйна никога няма да се съгласи да приеме руската окупация на Запорожката АЕЦ
  Тема: Украйна

Украйна никога няма да се съгласи да приеме руската окупация на Запорожката АЕЦ

2 Септември, 2025 22:55 522 19

  • украйна-
  • запорожка аец-
  • русия-
  • атомна централа

Единственият начин за възстановяване на ядрената безопасност е незабавното и пълно изтегляне на руската армия, обяви Киев

Украйна никога няма да се съгласи да приеме руската окупация на Запорожката АЕЦ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Украйна никога няма да се съгласи да приеме руската окупация на Запорожката атомна електроцентрала и изтеглянето на руските войски е единственият начин за гарантиране на нейната безопасност, заяви днес украинското външно министерство, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

В изявлението на ведомството не се споменава изрично руският президент Владимир Путин, който по време на посещението си в Китай каза, че Москва е готова да си сътрудничи със САЩ по отношение на атомната електроцентрала, превзета от Русия в първите седмици след инвазията през февруари 2022 г.

"Запорожката атомна електроцентрала е и ще остане неделима част от суверенната територия на Украйна. Всеки опит на Русия да поставя под въпрос този факт е юридически нищожен и политически безсмислен", изтъква министерството.

"Единственият начин за възстановяване на ядрената безопасност е незабавното и пълно изтегляне на руската армия и другия персонал от Запорожката атомна електроцентрала", се казва още в изявлението.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    23 3 Отговор
    Добре да си я върнат тогава, ако могат, а не да се опитват да я взривяват постоянно тия идиоти!

    Коментиран от #12

    22:58 02.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    19 2 Отговор
    Че кой ги пита?

    22:58 02.09.2025

  • 3 Точен

    16 3 Отговор
    Кой я пита евроробинята украйна?

    22:58 02.09.2025

  • 4 Делю Хайдутин

    20 2 Отговор
    Тя е построена от руснаците.

    22:59 02.09.2025

  • 5 Да добре

    14 2 Отговор
    А на тя някой иска ли им мнението

    22:59 02.09.2025

  • 6 БлуΔницата УкраИна

    15 2 Отговор
    Що се напъвате още да ги цитирате тиЯ ⁉️

    23:00 02.09.2025

  • 7 Шопо

    15 2 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    23:00 02.09.2025

  • 8 Атина Палада

    21 2 Отговор
    Ха ха ха ,четете бре,четете как Путин казва,че и Одеска и Николаевска области влизат в РФ.
    Реже се на Украйна излаз на море...По този начин тя става безинтересна на Запада.. Англетата са ги подгонили много яко от Одеса.

    23:01 02.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хахаха

    15 2 Отговор
    Кой се интересува какво мисли 404. Руснаците си янпостройка и си вземат. Тяхна е. Ха вземете я, ако можете.🖕

    23:01 02.09.2025

  • 11 РЕАЛИСТ

    18 2 Отговор
    Те и Крим не приемаха , че вече е руски, но времената се промениха. Запорожката АЕЦ в в руски ръце и така ще си остане. След Чернобил се разбра, че в ръцете на украинците не трябва да има АЕЦ, щото само сакатлъци причиняват и светът страда от глупостите им.

    23:02 02.09.2025

  • 12 Град Козлодук

    2 14 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    С подкрепата на колективния запад и България ще победят Русия и ще си върнат Крим.

    Коментиран от #15

    23:03 02.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Обективни истини

    12 2 Отговор
    Кой го интересува какво ще приемат тази противна фашистка страна

    23:04 02.09.2025

  • 15 Николай

    8 2 Отговор

    До коментар #12 от "Град Козлодук":

    На мИро К-у.ро ще си върне

    23:05 02.09.2025

  • 16 Сатана Z

    7 3 Отговор
    Запорожката АЕЦ е построена от СССР а т.нар.украинци живеят на земи ,които принадлежат на Русия и са заселени с етнически руснаци .Украйна не е построила нищо ,за което д претендира.Единственото ,което направиха украинците е да извършат диверсията в Чернобилската АЕЦ

    23:07 02.09.2025

  • 17 Каунь

    3 1 Отговор
    То пък щото някой ще я пита Украйна дали ще се съсласи или няма да се съгласи. Тия са ся толкова обезверени, че ако им се върне сами ще я взривят нарочно само и само да вкарат още народи във войната, друго не им остава.

    23:10 02.09.2025

  • 18 Тия заплашват да думнат централата

    1 0 Отговор
    И то открито! А журналистите и миротворците си мълчат угоднически??? Докъде стигнхме, а!

    ""Единственият начин за възстановяване на ядрената безопасност е незабавното и пълно изтегляне на руската армия и другия персонал"

    23:12 02.09.2025

  • 19 Атина Палада

    0 0 Отговор
    Ама коя Украйна? Украйна,това е Галиция...Всичко останало е Русия.

    23:13 02.09.2025

