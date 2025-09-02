Новини
„Това е отмъщение срещу украинските власти": убиецът на Андрий Парубий се призна за виновен
  Тема: Украйна

„Това е отмъщение срещу украинските власти“: убиецът на Андрий Парубий се призна за виновен

2 Септември, 2025 15:01

Според украинските спецслужби зад убийството може да стоят руските тайни служби

„Това е отмъщение срещу украинските власти“: убиецът на Андрий Парубий се призна за виновен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преди началото на съдебното изслушване в Галицкия районен съд в Лвов заподозреният за убийството на депутата и бивш председател на Върховната рада на Украйна Андрий Парубий се призна за виновен, разговаряйки с журналисти. Самопризнанията бяха излъчени от украинската обществена телевизия, предаде Укринформ, съобщи БТА.

На видеозапис, разпространен в социалните мрежи, заподозряният казва, че иска бърз процес, за да може да бъде разменен и предаден на Русия, където се надява да открие тялото на убития си син.

"Това е отмъщение срещу украинските власти [...] Да, признавам, аз го убих, и искам да помоля да бъда разменен за пленници, за да мога да отида и да открия тялото на сина си [...] Парубий случайно се оказа там. Ако беше Петя (очевидно има предвид Петро Порошенко - бел. Укринформ), щеше да бъде Петя“, каза заподозреният.

Както съобщи по-рано Укринформ, Андрий Парубий беше застрелян посред бял ден в Лвов на 30 август. Заподозряният бе арестуван още през следващата нощ на 31 август в Хмелницка област. Вчера областният прокурор на Лвов Микола Мерет повдигна обвинения за убийство на задържания 52-годишен жител на Лвов. Според украинските спецслужби, националната полиция и канцеларията на главния прокурор зад убийството може да стоят руските тайни служби.

В Лвов в униатската катедрала "Св. Георги" днес се състои погребалната церемония за Андрий Парубий, излъчвана на живо по обществената телевизия, предаде Укринформ.

На церемонията присъстваха членове на семейството и близки приятели на покойния политик, включително председателят на Върховната рада Руслан Стефанчук, първият му заместник Олександър Корниенко, бившият украински президент Петро Порошенко, бившите премиери Володимир Гройсман и Арсений Яценюк, както и бившият председател на Върховната рада Олександър Турчинов.

След опелото ковчегът с тленните останки на убития политик ще бъде изложен за поклонение на Пазарния площад близо до кметството на Лвов, посочва Укринформ.


Украйна
  • 1 А наркомана

    32 2 Отговор
    кога?

    Коментиран от #22, #23

    15:02 02.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    39 3 Отговор
    Парубий изгори живи българи в Дома на Културата в Одеса.

    Коментиран от #5

    15:04 02.09.2025

  • 3 Куцото добиче

    45 3 Отговор
    Убиецът на Парубий заслужава респект и уважение ! Отмъстил е за сина си. Ликвидирал е фашист.

    15:04 02.09.2025

  • 4 Делю Хайдутин

    32 2 Отговор
    Отмъщение за убитите българи в Одеса.

    15:05 02.09.2025

  • 5 бай Ставри

    17 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Сега ще гори в ада !

    15:06 02.09.2025

  • 6 Сандо

    43 2 Отговор
    Колко тъжно!Става дума за украинската и западната пропаганда - човекът,извършил това толкова справедливо отмъщение,не е агент на Кремъл.Ех,козячета,а вие толкова много вярвахте,че дългата ръка на Путин е достигнала и наказала това адово същество.

    Коментиран от #19

    15:06 02.09.2025

  • 7 Черните ангели

    28 2 Отговор
    Убитият е фашистки палач.

    15:06 02.09.2025

  • 8 Пич

    13 2 Отговор
    Дреме ми за украинските лъжи ! Снощи победихме едни германци като ги напихме като кучета. Решиха че може с мечките мед да ядат ( уиски да пият ) но успяха само няколко пъти въодушевено да кажат "Яхолъ" и оплензиха език на диагонал !!!

    Коментиран от #21

    15:07 02.09.2025

  • 9 честен ционист

    12 1 Отговор
    Само не стана ясно името на атентатора как е, да свикват укропам с новото име на районния съд в Лвов.

    15:07 02.09.2025

  • 10 Тошо

    9 2 Отговор
    Ако бяха руските спец служби, щяха и да почетат поклонението подобаващо

    15:10 02.09.2025

  • 11 Отмъсти за насилствено мобилизирано дете

    23 2 Отговор
    Всеки родител на убит украинец да убие поне един бандеровец и войната ще свърши!

    15:11 02.09.2025

  • 12 Хмм

    9 3 Отговор
    бившите, бившите и какво би му помогнал порошенко, убит е съвсем незначителен като фактор човечец, няма го зеленски на погребението, нито неговият белицки, никой от азовци

    15:13 02.09.2025

  • 13 Хабиби Нато Р

    19 1 Отговор
    Е, вие какво очаквахте??! Че от 50 милиона украинци, няма да се намери един, дето да се осмели, да бъде герой?! - Нека другите ги гонят с кучетата, като дивеч, зада ги хвърлят за кайма на фронта ама ето, че има хора които отиват напротив! Загубил е сина си - какво му остава, освен да отмъсти за него?!
    Нека се знае, че на 50 милиона има поне един, който иска да накаже виновните!

    15:13 02.09.2025

  • 14 Ами

    1 0 Отговор
    според видеото е млад човек

    15:15 02.09.2025

  • 15 Ами да

    12 2 Отговор
    зеленски не иска да прибере телата на загиналите, това излиза от целия случай

    15:17 02.09.2025

  • 16 Механик

    10 1 Отговор
    Ма не е ли Путин бе? Как така без Путин?
    Как така тоя украинец ще да е бил недоволен? Всички укри са доволни от властта.
    Я кажете че е Путин, та да има какво да крякат розавките пеликанчета!

    15:18 02.09.2025

  • 17 Нормално

    12 1 Отговор
    Заради тази фашистка хунта на власт им избиха синовете на народа. Тъпчат го, репресират, заливат с пропаганда, но истината излиза наяве и всички виждат и лъжите на зеленски и запада и как прибират мъжете от улицата и препълнените гробища. В един момент целият народ ще скочи.

    Коментиран от #25, #26

    15:18 02.09.2025

  • 18 Един боклук по-малко

    9 0 Отговор
    По-добре късно от колкото никога!

    15:19 02.09.2025

  • 19 Сахиб

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сандо":

    Дано има улица или училище на негово име!
    Ние имаме в Силистра на името на редник Преслав Стоянов- загинал БЕЗ НИТО ЕДИН ИЗСТРЕЛ в пясъчна буря за ПАРИ в Ирак!
    Опомнете се хора - как може сме такъв слугинаж!

    15:19 02.09.2025

  • 20 минувач

    8 1 Отговор
    Направил е услуга на човечеството - толкова по случая ....

    15:20 02.09.2025

  • 21 Ауууу

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    А таковахте ли ги? Ако не сте не се хвали, а се засрами, такъв пропуск!

    Коментиран от #28

    15:20 02.09.2025

  • 22 Хм...

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "А наркомана":

    Ако му е останал и грам неизпържен от наркотиците мозък, зеле ще въсне в Русия при пръв удобен случай. Там ще си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после ще направи кариера в дърводобива в Сибир. И ще остане жив. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Никой от кукловодите му няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    Коментиран от #27

    15:21 02.09.2025

  • 23 Неподписан

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "А наркомана":

    Той май и тоз,е на такоз C₁₇H₂₁NO₄ ...

    15:21 02.09.2025

  • 24 коки

    7 3 Отговор
    Тоя червей Парубий беше неонацистки садист. Той е ръководителя на тия които застреляха маса народ на майдана и на тия дето запалиха хората в Одеса! Това е сериен садист. Даже колегите му говорят че е имал психични отклонения и склонност към насилие!
    Мястото на тоя червей е в земята!

    15:22 02.09.2025

  • 25 Азззззззз

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Нормално":

    Да бе... колкото ще скочим ние...

    Коментиран от #29

    15:26 02.09.2025

  • 26 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Нормално":

    Кога скочи Ганьо, тогава и те

    15:26 02.09.2025

  • 27 Механик

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Хм...":

    Зели няма да умре от куршум, освен ако сам не се гръмне.
    МИ6 ще го разболеят тежко и след "тежко и мъчително боледуване" ще се разложи още жив. Естествено ще бъде видяна "дългата ръка на Кремъл" и ще се намери малко шишенце от мастика "Пещера" в което е имало новичок.

    15:26 02.09.2025

  • 28 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ауууу":

    Има жена която обичам , и не пипам чуждо !!! Не ме е срам !!!

    15:26 02.09.2025

  • 29 Има разлика

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Азззззззз":

    Нашите деца не ги прибират от улицата и не ги избиват като техните. Виж какво стана във Виница. А недоволството е в доста градове вече. Иначе си прав. Ние сме същите дебили.

    15:29 02.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Варна

    1 1 Отговор
    Айде пак лъжи!!То Северен поток, язовири,Курската атамна,все руснаци ви бяха виновни,после излиза,че Украйна е замесена.Доколкото има информация този е бил опонент на Зеления,защо да не си го гръмнат и да обвинят Русия?Терористични групи от украинци се обучават от европейски инструктори.

    15:32 02.09.2025

