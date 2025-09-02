„Това е отмъщение срещу украинските власти“: убиецът на Андрий Парубий се призна за виновен

Преди началото на съдебното изслушване в Галицкия районен съд в Лвов заподозреният за убийството на депутата и бивш председател на Върховната рада на Украйна Андрий Парубий се призна за виновен, разговаряйки с журналисти. Самопризнанията бяха излъчени от украинската обществена телевизия, предаде Укринформ, съобщи БТА.
На видеозапис, разпространен в социалните мрежи, заподозряният казва, че иска бърз процес, за да може да бъде разменен и предаден на Русия, където се надява да открие тялото на убития си син.
"Това е отмъщение срещу украинските власти [...] Да, признавам, аз го убих, и искам да помоля да бъда разменен за пленници, за да мога да отида и да открия тялото на сина си [...] Парубий случайно се оказа там. Ако беше Петя (очевидно има предвид Петро Порошенко - бел. Укринформ), щеше да бъде Петя“, каза заподозреният.
Както съобщи по-рано Укринформ, Андрий Парубий беше застрелян посред бял ден в Лвов на 30 август. Заподозряният бе арестуван още през следващата нощ на 31 август в Хмелницка област. Вчера областният прокурор на Лвов Микола Мерет повдигна обвинения за убийство на задържания 52-годишен жител на Лвов. Според украинските спецслужби, националната полиция и канцеларията на главния прокурор зад убийството може да стоят руските тайни служби.
В Лвов в униатската катедрала "Св. Георги" днес се състои погребалната церемония за Андрий Парубий, излъчвана на живо по обществената телевизия, предаде Укринформ.
На церемонията присъстваха членове на семейството и близки приятели на покойния политик, включително председателят на Върховната рада Руслан Стефанчук, първият му заместник Олександър Корниенко, бившият украински президент Петро Порошенко, бившите премиери Володимир Гройсман и Арсений Яценюк, както и бившият председател на Върховната рада Олександър Турчинов.
След опелото ковчегът с тленните останки на убития политик ще бъде изложен за поклонение на Пазарния площад близо до кметството на Лвов, посочва Укринформ.
1 А наркомана
Коментиран от #22, #23
15:02 02.09.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5
15:04 02.09.2025
3 Куцото добиче
15:04 02.09.2025
4 Делю Хайдутин
15:05 02.09.2025
5 бай Ставри
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Сега ще гори в ада !
15:06 02.09.2025
6 Сандо
Коментиран от #19
15:06 02.09.2025
7 Черните ангели
15:06 02.09.2025
8 Пич
Коментиран от #21
15:07 02.09.2025
9 честен ционист
15:07 02.09.2025
10 Тошо
15:10 02.09.2025
11 Отмъсти за насилствено мобилизирано дете
15:11 02.09.2025
12 Хмм
15:13 02.09.2025
13 Хабиби Нато Р
Нека се знае, че на 50 милиона има поне един, който иска да накаже виновните!
15:13 02.09.2025
14 Ами
15:15 02.09.2025
15 Ами да
15:17 02.09.2025
16 Механик
Как така тоя украинец ще да е бил недоволен? Всички укри са доволни от властта.
Я кажете че е Путин, та да има какво да крякат розавките пеликанчета!
15:18 02.09.2025
17 Нормално
Коментиран от #25, #26
15:18 02.09.2025
18 Един боклук по-малко
15:19 02.09.2025
19 Сахиб
До коментар #6 от "Сандо":Дано има улица или училище на негово име!
Ние имаме в Силистра на името на редник Преслав Стоянов- загинал БЕЗ НИТО ЕДИН ИЗСТРЕЛ в пясъчна буря за ПАРИ в Ирак!
Опомнете се хора - как може сме такъв слугинаж!
15:19 02.09.2025
20 минувач
15:20 02.09.2025
21 Ауууу
До коментар #8 от "Пич":А таковахте ли ги? Ако не сте не се хвали, а се засрами, такъв пропуск!
Коментиран от #28
15:20 02.09.2025
22 Хм...
До коментар #1 от "А наркомана":Ако му е останал и грам неизпържен от наркотиците мозък, зеле ще въсне в Русия при пръв удобен случай. Там ще си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после ще направи кариера в дърводобива в Сибир. И ще остане жив. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Никой от кукловодите му няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.
Коментиран от #27
15:21 02.09.2025
23 Неподписан
До коментар #1 от "А наркомана":Той май и тоз,е на такоз C₁₇H₂₁NO₄ ...
15:21 02.09.2025
24 коки
Мястото на тоя червей е в земята!
15:22 02.09.2025
25 Азззззззз
До коментар #17 от "Нормално":Да бе... колкото ще скочим ние...
Коментиран от #29
15:26 02.09.2025
26 Факт
До коментар #17 от "Нормално":Кога скочи Ганьо, тогава и те
15:26 02.09.2025
27 Механик
До коментар #22 от "Хм...":Зели няма да умре от куршум, освен ако сам не се гръмне.
МИ6 ще го разболеят тежко и след "тежко и мъчително боледуване" ще се разложи още жив. Естествено ще бъде видяна "дългата ръка на Кремъл" и ще се намери малко шишенце от мастика "Пещера" в което е имало новичок.
15:26 02.09.2025
28 Пич
До коментар #21 от "Ауууу":Има жена която обичам , и не пипам чуждо !!! Не ме е срам !!!
15:26 02.09.2025
29 Има разлика
До коментар #25 от "Азззззззз":Нашите деца не ги прибират от улицата и не ги избиват като техните. Виж какво стана във Виница. А недоволството е в доста градове вече. Иначе си прав. Ние сме същите дебили.
15:29 02.09.2025
31 Варна
15:32 02.09.2025