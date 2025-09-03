Новини
Лавров: В Газа са убити в пъти повече цивилни, отколкото в Украйна

3 Септември, 2025 06:01

Русия е възмутена от политиката на Израел за ограничаване на хуманитарните доставки за анклава, заяви първият дипломат на Москва

Русия е възмутена от политиката на Израел за ограничаване на хуманитарните доставки за Газа. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю за индонезийския вестник „Компас“.

„Десетки хиляди палестинци са станали жертва на войната в Газа, която продължава вече почти две години, а броят на цивилните жертви отдавна е надхвърлил сто хиляди души. Това е няколко пъти повече от броя на убитите цивилни в Украйна през същия период“, каза той. „Политиката на Израел за ограничаване на хуманитарните доставки, която води до масов глад в палестинския анклав, е особено тревожна и възмутителна. Курсът на Израел за прочистване на Западния бряг на река Йордан от палестинци е не по-малко тревожен.“

Според Лавров е изключително важно да се предотврати пълното унищожение на Газа и да се спрат убийствата на цивилни. „Необходими са незабавно и широко разпространено прекратяване на огъня, безусловното освобождаване на заложници и задържани и осигуряването на безопасен хуманитарен достъп до всички нуждаещи се“, каза той.

Министърът отбеляза, че коренната причина за настоящите трагични събития е неизпълнението на решенията на международната общност за създаване на независима палестинска държава, която да съществува до Израел в мир и сигурност. „Все още вярваме, че осъществяването на законните стремежи на палестинския народ, правото му да контролира собствената си съдба, трябва да бъде неразделно условие за уреждане на арабско-израелския конфликт. И, между другото, без това е много трудно да си представим как реално и в дългосрочен план може да се гарантира сигурността на самия Израел, от което Русия и, както мисля, други отговорни държави са искрено заинтересовани“, подчерта той.

Лавров припомни, че водена от това разбиране, Русия взе активно участие в Международната конференция на високо ниво за Близкия изток, която се проведе в Ню Йорк от 28 до 30 юли. „Работата в този формат ще продължи през седмицата на високо ниво на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН през втората половина на септември. Заедно с партньори със сходни интереси ще се стремим към деескалация на ситуацията с цел създаване на условия за постигане на договорено решение на палестинския проблем. В тази връзка сме готови да продължим тясното сътрудничество с нашите индонезийски партньори“, заключи ръководителят на руското външно министерство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 4 Ми да

    4 2 Отговор
    Хазарията някога е била рекетьорска държава, а по-къдно станаха фашаги.

    06:19 03.09.2025

  • 5 Отряд1

    1 2 Отговор
    Да се знае, че държава не може да съществува без някъде да се пролее кръв.

    Толкова за нашите държави и цивилизацията ни.

    Коментиран от #11

    06:22 03.09.2025

  • 6 Абсолютно вярно 👍

    5 2 Отговор
    Катърът е прав (само когато не е седнал или легнал😁) ... В Г"азa няма ПВО... Затова и жертвите сред цивилните са повече.

    Фашистът Путлер и Нетаняху се конкурират за първото място по масово убиване на хора.

    06:23 03.09.2025

  • 7 Българин

    4 3 Отговор
    Русия до момента е избила 1.7 млн украинци,поради единствената причина че те посмели да защитават отечеството си Това е повече от цялото население на Газа.

    Коментиран от #10

    06:24 03.09.2025

  • 8 Боруна Лом

    3 3 Отговор
    ПРАВО КУМЕ В ОЧИ! ИСТИНСКИ ПОЛИТИК!НЕ КАТО НАШИТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ ПОДАРИЛИ БЪЛГАРИЯ НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ!

    06:26 03.09.2025

  • 9 Според

    2 0 Отговор
    Това изказване ми се струва че завижда,много лош коментар

    06:30 03.09.2025

  • 10 Добре, че

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    ги преброи толкова точно. Ти да ме си украински ЕСГРАОН?

    Коментиран от #12

    06:31 03.09.2025

  • 11 Оооо вече не

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Отряд1":

    Ни търпят. До 30-та г. ще има природен катаклизъм и ще измрат милиарди хора на планетата.

    06:34 03.09.2025

  • 12 Русия няма ракети и се

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Добре, че":

    бият със сапьорски лопатки.

    06:35 03.09.2025

  • 13 Всъщност

    1 0 Отговор
    кремълският лошадь признава, че изостават от Израел в това отношение. 🤔 Явно с това се успокояват кремълските бандити.

    06:39 03.09.2025

