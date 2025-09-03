Лавров: В Газа са убити в пъти повече цивилни, отколкото в Украйна

Русия е възмутена от политиката на Израел за ограничаване на хуманитарните доставки за Газа. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю за индонезийския вестник „Компас“.

„Десетки хиляди палестинци са станали жертва на войната в Газа, която продължава вече почти две години, а броят на цивилните жертви отдавна е надхвърлил сто хиляди души. Това е няколко пъти повече от броя на убитите цивилни в Украйна през същия период“, каза той. „Политиката на Израел за ограничаване на хуманитарните доставки, която води до масов глад в палестинския анклав, е особено тревожна и възмутителна. Курсът на Израел за прочистване на Западния бряг на река Йордан от палестинци е не по-малко тревожен.“

Според Лавров е изключително важно да се предотврати пълното унищожение на Газа и да се спрат убийствата на цивилни. „Необходими са незабавно и широко разпространено прекратяване на огъня, безусловното освобождаване на заложници и задържани и осигуряването на безопасен хуманитарен достъп до всички нуждаещи се“, каза той.

Министърът отбеляза, че коренната причина за настоящите трагични събития е неизпълнението на решенията на международната общност за създаване на независима палестинска държава, която да съществува до Израел в мир и сигурност. „Все още вярваме, че осъществяването на законните стремежи на палестинския народ, правото му да контролира собствената си съдба, трябва да бъде неразделно условие за уреждане на арабско-израелския конфликт. И, между другото, без това е много трудно да си представим как реално и в дългосрочен план може да се гарантира сигурността на самия Израел, от което Русия и, както мисля, други отговорни държави са искрено заинтересовани“, подчерта той.

Лавров припомни, че водена от това разбиране, Русия взе активно участие в Международната конференция на високо ниво за Близкия изток, която се проведе в Ню Йорк от 28 до 30 юли. „Работата в този формат ще продължи през седмицата на високо ниво на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН през втората половина на септември. Заедно с партньори със сходни интереси ще се стремим към деескалация на ситуацията с цел създаване на условия за постигане на договорено решение на палестинския проблем. В тази връзка сме готови да продължим тясното сътрудничество с нашите индонезийски партньори“, заключи ръководителят на руското външно министерство.