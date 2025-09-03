Новини
За първи път Китай показа своята ядрена триада

3 Септември, 2025 12:08 721 15

Китай показа ракети, способни да носят ядрени бойни глави, които могат да бъдат изстрелвани от морето, сушата и въздуха

За първи път Китай показа своята ядрена триада - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Китайският президент Си Цзинпин взе участие в грандиозен военен парад днес в Пекин, посветен на 80-ата годишнина от края на Втората световна война, отбелязва Ройтерс и дава справка за оръжията, показани от Китай на събитието, предаде БТА.

Ракети

Китай показа ракети, способни да носят ядрени бойни глави, които могат да бъдат изстрелвани от морето, сушата и въздуха - това е първият път, когато Пекин показва своята ядрена "триада".

Сред тези ракети бяха въздушно базираните ракети с голям обсег "Цзинлей-1", междуконтиненталните ракети, които се изстрелват от подводници, "Цзюлан-3" и наземно базираните междуконтинентални ракети "Дунфън-61" (ДФ-61) и "Дунфън-31" - стратегически оръжия, които гарантират суверенитета и достойнството на Китай, отбелязва китайската новинарска агенция Синхуа.

"Дунфън-5С" (ДФ-5С), която бе показана днес, е най-новото достижение на китайска ракетна програма, стартирала през 70-те години на миналия век.

На парада бяха показани противокорабни хиперзвукови ракети, които в миналото Китай тества по симулации на американски самолетоносачи. Сред тези ракети са "Инцзи-19", "Инцзи-17" и "Инцзи-20". Бяха демонстрирани също крилати ракети - "Чанцзян-20А", "Инцзи-18С", "Чанцзян-1000", и други хиперзвукови ракети като "Инцзи-21", "Дунфън-17" и "Дунфън-26Д".

Лазерни оръжия

Китай разработва лазерни оръжия като защита срещу атаки с дронове. Пълният спектър на системите за борба с дронове, който беше показан на парада, включва реактивна система за залпов огън срещу дронове, високоенергийни лазерни оръжия и мощни микровълнови оръжия.

Китайски държавни медии окачествиха тези оръжия като "триада" във въоръженията за борба с дронове.

Дронове

Китай показа дронове, които могат да действат в подводни условия и във въздуха, включващи дронове, които може да бъдат използвани за разузнаване и за поразяване на цели. Също така показа безпилотни хеликоптери, които са проектирани да бъдат пускани от кораби.

Морско базираните системи включват подводници, кораби и система за поставяне на мини.


Китай
Оценка 4.2 от 6 гласа.
Оценка 4.2 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 магазин

    3 8 Отговор
    за 1 лев

    12:09 03.09.2025

  • 2 Братски народи!

    6 3 Отговор
    Добри Руски технологии!

    12:10 03.09.2025

  • 3 Ха ха ха

    4 6 Отговор
    Сега копееците ще се подмокрят под тази статия.....

    Коментиран от #9

    12:10 03.09.2025

  • 4 Шопо

    10 3 Отговор
    Имат показват.
    Ние можем да покажем един Ф16 който не лети.

    12:11 03.09.2025

  • 5 гост

    2 4 Отговор
    А къде е ракетата Дърт Пън Вън...

    12:11 03.09.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 6 Отговор
    малии..вие китайско или ЯПОНСКО предпочитате?чайна е завода на запада , и твърде еФтина фабрика

    Коментиран от #12

    12:12 03.09.2025

  • 7 САНДОКАН

    7 0 Отговор
    Ние пък ще им покажем нашата военна комедия, начело с вертолет подарен от СССР

    12:12 03.09.2025

  • 8 Да вие честит новия светове ред

    5 1 Отговор
    Абе народе само половината от ПАРАДА В КИТАЙ ще ни размаже като въшки цялото 🇪🇺🤣

    12:13 03.09.2025

  • 9 А ТИ

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ха ха ха":

    НАПЪЛНИ ПОТУРИТЕ ОТ СТРАХ.ЧАК ТУКА СЕ РАЗМИРИСА

    12:13 03.09.2025

  • 10 Някой

    2 0 Отговор
    Странното е, че ДонгФенг реално е компания за производство на коли и камиони. Но произвеждат и ядрени ракети.

    12:15 03.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Скоро купувал ли си

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    японска техника, произведена в Япония???

    12:17 03.09.2025

  • 13 Ццц

    0 0 Отговор
    Само военният оркестър на китайците е по-голям от нашата славна войска. С експерти като Тагаренко нещата изглеждат още по-зле.

    12:18 03.09.2025

  • 14 Гледах парада. Всички сте го гледали.

    0 0 Отговор
    Ама не си прзнавате.
    Единствено Зафиров не му беше мястото там. Но, Китайците имат тънко чувство за хумор!
    Поканиха един- по протокол, а той повлече цялата миришеща на вкиснало гвардия! Че и кмето на Пещера!
    Абе гювеч, баце.

    12:20 03.09.2025

  • 15 онзи

    1 0 Отговор
    ПО-ВАЖНОТО Е - КАКВО ОЩЕ НЕ Е ПОКАЗАЛ КИТАЙ .Натовцете да гледат и се учат - има на какво !

    12:22 03.09.2025

