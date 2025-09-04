Новини
Тръмп: Нещо ще се случи, но Путин и Зеленски все още не са готови за това
  Тема: Украйна

Тръмп: Нещо ще се случи, но Путин и Зеленски все още не са готови за това

4 Септември, 2025 09:22 2 089 45

Руският президент Путин каза, че е готов да се срещне с украинския лидер, ако той дойде в Москва

Тръмп: Нещо ще се случи, но Путин и Зеленски все още не са готови за това - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се ангажира да продължи да се бори за сключване на мирно споразумение между Москва и Киев въпреки все по-засилващите се съмнения дали е възможно в обозримото бъдеще колегите му от Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски да се срещнат и да преговарят лице в лице, съобщиха агенциите, като се позоваха на негово телевизионно интервю, предаде БТА.

"Нещо ще се случи, но те (Путин и Зеленски) все още не са готови за това. Но нещо (определено) ще се случи. И ние възнамеряваме да направим така, че то да се случи", каза американският лидер пред "Си Би Ес Нюз".

Още новини от Украйна

Вчера Тръмп спомена, че в идните дни възнамерява да участва в разговори за войната, след като срещата му с Путин в Аляска не доведе до пробив. По думите на официален представител на Белия дом се очаква по-късно днес републиканецът да разговаря по телефона със Зеленски.

Също вчера, Путин каза, че е готов да се срещне с украинския лидер, ако той дойде в Москва, но добави, че всяка подобна среща трябва да бъде подготвена внимателно и да донесе реални резултати. Украинският външен министър отхвърли варианта подобни преговори да се състоят в руската столица.

В интервюто за Си Би Ес Тръмп посочи, че никак не го радва касапницата между Русия и Украйна, но добави, че ще продължи да се бори за постигането на мирно споразумение.

"Мисля, че ще успеем да изгладим всички различия. Честно казано, мислех, че ще бъде по-лесно да се разбера с руската страна, отколкото с другите страни, но в действителност нещата с нея се оказаха малко по-сложни", посочи той.

Тръмп е недоволен от факта, че не може да спре боевете в Украйна, които започнаха с руското нахлуване през февруари 2022 г. Първоначално той предвиждаше, че ще успее да прекрати войната веднага след встъпването си в длъжност през януари.

По отношение на вчерашните кадри от присъствието на Путин, китайския президент Си Цзинпин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун заедно на парада в Пекин републиканецът посочи, че е в "добри отношения" с всеки един от тях.

"Разбирам защо го направиха. Те се надяваха аз да видя това и аз го видях", каза Тръмп. "Отношенията ми с всички тях са много добри. И в идните две седмици ще разберем до каква степен (наистина) са добри."

По отношение на заслугите, които му се приписват за уреждането на различни военни конфликти по света, Тръмп допълни, че не се бори за Нобелова награда, а че просто иска да сложи край на кръвопролитията.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    34 13 Отговор
    Колко войници за Украйна обеща Бойко Борисов на Урсула?

    Коментиран от #30, #45

    09:23 04.09.2025

  • 2 Трол

    18 10 Отговор
    Г-н Зеленски ще поиска убежище в Русия.

    09:24 04.09.2025

  • 3 Специална Военна Опсерация

    24 13 Отговор
    Кой има вяра на думите на Тръмп?
    Всички му се подиграват вече!

    Коментиран от #23

    09:25 04.09.2025

  • 4 Кривоверен алкаш

    26 7 Отговор
    Общи приказки,с недомлъвки,както обикновено..Как да имаш вяра на такъв вятърничав човек....как да не го бъзика Путин.....

    09:26 04.09.2025

  • 5 си дзън

    11 32 Отговор
    Продължителната война в Украйна ще доведе до разпада на ρусията на феоди с крепостни.
    Ванга е казала: ρусията нема да падне, тя ке се разпадне.

    Коментиран от #22, #38

    09:27 04.09.2025

  • 6 Руснаков

    16 3 Отговор
    Егати и Президента,че тези думи мога и аз да ги кажа,без да съм Президент на САЩ....този човек е за освидетелстване....

    09:29 04.09.2025

  • 7 Абе

    26 2 Отговор
    То че нещо ще се случи, ще се случи, ама кво?

    09:29 04.09.2025

  • 8 вехтия

    15 2 Отговор
    бай тончо,ще е на две мастики.като го слушам,какви ги плещи

    09:32 04.09.2025

  • 9 минувач

    20 6 Отговор
    За едно е сигурно , че ще се случи - зеля , рано или късно , ще вдигне белия байрак ! А до тогава - бой до посиняване , както циганин не си бие кучето !

    Коментиран от #16

    09:37 04.09.2025

  • 10 Всички го знаят

    22 19 Отговор
    Нищо няма да се случи между президент Зеленски и бункерния пcиxoпат, военнопрестъпника Путлер.

    Коментиран от #12

    09:39 04.09.2025

  • 11 на снимката бедния хвхуйчо

    14 15 Отговор
    пак е протегнал лапи
    да проси

    09:40 04.09.2025

  • 12 оли ,

    8 14 Отговор

    До коментар #10 от "Всички го знаят":

    И да се случи нещо , ти няма да разбереш по понятни за медицината причини ...

    09:41 04.09.2025

  • 13 Футболист с един финт

    7 1 Отговор
    "Тайна майна" е формулата за успех на Тръмп.

    09:43 04.09.2025

  • 14 Заключение

    18 13 Отговор
    Президентът на Украйна няма смисъл да се среща с масов убиец като кремълския диктатор. Ясно е, че няма какво да си кажат.

    Коментиран от #15, #18

    09:48 04.09.2025

  • 15 ха-ха

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Заключение":

    Ха-ха !

    09:49 04.09.2025

  • 16 Чекай

    12 10 Отговор

    До коментар #9 от "минувач":

    и се надявай 😆 Те и окупаторите така си мислеха като тръгнаха ама е на, четвърта година гинат пред Покровск като кучета :) И те са си мислели че Зеленски ще развее белия байрак, ама нанайси

    Коментиран от #19

    09:50 04.09.2025

  • 17 Един

    9 13 Отговор
    Молеца няма да иска да се срещне със Зеленски. Гузен е.

    09:52 04.09.2025

  • 18 онзи

    16 10 Отговор

    До коментар #14 от "Заключение":

    Напротив - имат доста неща да си казват , но на зеления не му изнасят .Като е ербап , да отиде в Москва , както му предлага Путин ! Да , ама страхът си е голямо шубе . Те в това е проблема , мой .

    09:52 04.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Факт

    19 22 Отговор
    Зеленски е много над нивото на Тръмп и кремълския диктатор във всяко отношение... Бъдещето е пред него, а не като тези старци които нямат връзка с реалността.

    Коментиран от #27, #29, #32

    09:57 04.09.2025

  • 21 тоя

    12 6 Отговор

    До коментар #19 от "минувач":

    Ако трябва и 44 години да ги ,,съветва ,, Путин , няма да сбърка ! Рамбовците имат нужда от бой , белким им дойде акъла .

    09:57 04.09.2025

  • 22 Си дрън дрън

    15 2 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Кухата лейка пак са я окачили на върбата да я дуа вятъра и праи
    дрън .....дрън
    дрън .....дрън
    дрън .....дрън..........

    10:01 04.09.2025

  • 23 Наблюдател

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Специална Военна Опсерация":

    Тръмп го изнудват яко да прави неща против волята си, затова хората са объркани от реакциите му.

    10:01 04.09.2025

  • 24 Е па

    8 9 Отговор

    До коментар #19 от "минувач":

    да не бърза Путин, то руските гробища се пълнят не българските. Ние си изнасяме оръжие и внасяме евтина пшеница, за България тази война е дюшеш :) А руснаците станаха за смях пред цял сват от безсилие. Нека не бързат, по-добре даже

    Коментиран от #31

    10:01 04.09.2025

  • 25 Историята напомня

    6 10 Отговор
    Съдбата на всички агресори и диктатори е печално известна. Путлер няма да е изключение.

    В Украйна ще се случи същото което стана в Афганистан и Виетнам съответно със СССР и САЩ.

    Коментиран от #41

    10:03 04.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Факт

    15 4 Отговор

    До коментар #20 от "Факт":

    Хи хи хи
    Еднократно можеш да изкараш провинциален шут на сцената да играе граф Дракула ама
    многократното повторение на тоа скеч изглежда жалко та чак отвратително......
    въпреки това таа марионетка успя, по чужд сценарий да направи реалити шоу с милиони истински убити и осакатени хора.......

    Коментиран от #28

    10:08 04.09.2025

  • 28 Това е безспорен

    6 4 Отговор

    До коментар #27 от "Факт":

    Факт

    10:08 04.09.2025

  • 29 ха-ха

    14 3 Отговор

    До коментар #20 от "Факт":

    ,,Зеленски е много над нивото на Тръмп и кремълския диктатор във всяко отношение,, ...................Откъде се въдите такива ,,умни ,, в тоя сайт да се чуди човек .....................

    10:12 04.09.2025

  • 30 Обеща!

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Пъдарната икономика изпопъди младото и работоспособно население от България, а от 2007г. няма наборна военна служба, което ще рече, че всички набори които наближават 40 и по-малди не знаят какво значи военен устав и никога не са чували командите "равнис" и "мирно". Дори платената армия никога не е взимала участие в реални бойни действия. Чудомир беше взел от народа едно определение за тези държавни служители " падишах дембеллери"

    10:13 04.09.2025

  • 31 минувач

    9 5 Отговор

    До коментар #24 от "Е па":

    Е , да ,де , ама не руснаците реват всеки ден , че ги бият , нали ?! Гробища винаги е имало и ще има - и здрави хора умират по някакви причини . Тръмп каза ясно и разбираемо на зеленски - нямаш шанс срещу 20 пъти по-силен противник , това и малките деца го знаят . Само такива като теб не го разбират по понятни за медицината причини .

    Коментиран от #33

    10:15 04.09.2025

  • 32 Това са безспорни

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "Факт":

    Факти.

    10:16 04.09.2025

  • 33 Ачо

    5 7 Отговор

    До коментар #31 от "минувач":

    Говори се че всеки трети руснак в Украйна е думнат с българско оръжие.

    Коментиран от #37

    10:17 04.09.2025

  • 34 Знае се отдавна

    6 9 Отговор
    Путлер не смее да излезе от бункера. Навсякъде изпраща двойниците си. Затова иска този абсурд за среща в Кремъл.

    Коментиран от #35, #36, #43

    10:18 04.09.2025

  • 35 Това е безспорен

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "Знае се отдавна":

    Факт.

    10:19 04.09.2025

  • 36 прошляк ,

    4 3 Отговор

    До коментар #34 от "Знае се отдавна":

    Пак си копирал от най-смешните сайтове за хумор , сатира и забава !

    10:22 04.09.2025

  • 37 ха-ха

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "Ачо":

    Това бабата от входа ли ти го каза , или го сънува ?! Щраус !

    10:23 04.09.2025

  • 38 Вие кой

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    извадихте от под леглото си нощес - Баширов или Петров?? Само не казвайте че е бил лично Владимир Владимирович - никой няма да Ви повярва.

    10:26 04.09.2025

  • 39 Зеленски взе да приличя на Саадам Хюсеин

    7 5 Отговор
    и като него ще свърши!? Ще го обесят на първият стълб.

    10:30 04.09.2025

  • 40 Мишел

    2 3 Отговор
    Празноглав самохвалко.

    10:36 04.09.2025

  • 41 Е да де

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Историята напомня":

    Ама пропускате факта, че агресията я започна колективния запад през 2014 г.
    И разпада ще е там ...

    10:44 04.09.2025

  • 42 Факт

    3 1 Отговор
    Каква ирония има в това заглавие - страната която щеше да превземе Киев за 3 дни гради укрепления срещу жертвата си. А иначе е ясно - ако не беше корупцията, Киев наистина щеше да е паднал за 3 дни. Но ако не беше корупцията, Русия щеше да е нормална държава, в която хората имат висок стандарт и изобщо нямаше да им се занимава да избиват съседите си.
    Същото и с путинофилите, ако бяха умни, нямаше да са путинофили...

    10:51 04.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 трабант 11

    0 0 Отговор
    "Нещо определено ще се случи когато се случи ще видим какво ще стане.Ще видим кога и как ще се случи...."
    Дрън дрън празни приказки.

    11:05 04.09.2025

  • 45 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ще те прати тебе.....да задоволяваш нагонна ахматовците, щото на фронта няма козички........

    11:06 04.09.2025