Тръмп: Нещо ще се случи, но Путин и Зеленски все още не са готови за това

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се ангажира да продължи да се бори за сключване на мирно споразумение между Москва и Киев въпреки все по-засилващите се съмнения дали е възможно в обозримото бъдеще колегите му от Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски да се срещнат и да преговарят лице в лице, съобщиха агенциите, като се позоваха на негово телевизионно интервю, предаде БТА.
"Нещо ще се случи, но те (Путин и Зеленски) все още не са готови за това. Но нещо (определено) ще се случи. И ние възнамеряваме да направим така, че то да се случи", каза американският лидер пред "Си Би Ес Нюз".
Вчера Тръмп спомена, че в идните дни възнамерява да участва в разговори за войната, след като срещата му с Путин в Аляска не доведе до пробив. По думите на официален представител на Белия дом се очаква по-късно днес републиканецът да разговаря по телефона със Зеленски.
Също вчера, Путин каза, че е готов да се срещне с украинския лидер, ако той дойде в Москва, но добави, че всяка подобна среща трябва да бъде подготвена внимателно и да донесе реални резултати. Украинският външен министър отхвърли варианта подобни преговори да се състоят в руската столица.
В интервюто за Си Би Ес Тръмп посочи, че никак не го радва касапницата между Русия и Украйна, но добави, че ще продължи да се бори за постигането на мирно споразумение.
"Мисля, че ще успеем да изгладим всички различия. Честно казано, мислех, че ще бъде по-лесно да се разбера с руската страна, отколкото с другите страни, но в действителност нещата с нея се оказаха малко по-сложни", посочи той.
Тръмп е недоволен от факта, че не може да спре боевете в Украйна, които започнаха с руското нахлуване през февруари 2022 г. Първоначално той предвиждаше, че ще успее да прекрати войната веднага след встъпването си в длъжност през януари.
По отношение на вчерашните кадри от присъствието на Путин, китайския президент Си Цзинпин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун заедно на парада в Пекин републиканецът посочи, че е в "добри отношения" с всеки един от тях.
"Разбирам защо го направиха. Те се надяваха аз да видя това и аз го видях", каза Тръмп. "Отношенията ми с всички тях са много добри. И в идните две седмици ще разберем до каква степен (наистина) са добри."
По отношение на заслугите, които му се приписват за уреждането на различни военни конфликти по света, Тръмп допълни, че не се бори за Нобелова награда, а че просто иска да сложи край на кръвопролитията.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #30, #45
09:23 04.09.2025
2 Трол
09:24 04.09.2025
3 Специална Военна Опсерация
Всички му се подиграват вече!
Коментиран от #23
09:25 04.09.2025
4 Кривоверен алкаш
09:26 04.09.2025
5 си дзън
Ванга е казала: ρусията нема да падне, тя ке се разпадне.
Коментиран от #22, #38
09:27 04.09.2025
6 Руснаков
09:29 04.09.2025
7 Абе
09:29 04.09.2025
8 вехтия
09:32 04.09.2025
9 минувач
Коментиран от #16
09:37 04.09.2025
10 Всички го знаят
Коментиран от #12
09:39 04.09.2025
11 на снимката бедния хвхуйчо
да проси
09:40 04.09.2025
12 оли ,
До коментар #10 от "Всички го знаят":И да се случи нещо , ти няма да разбереш по понятни за медицината причини ...
09:41 04.09.2025
13 Футболист с един финт
09:43 04.09.2025
14 Заключение
Коментиран от #15, #18
09:48 04.09.2025
15 ха-ха
До коментар #14 от "Заключение":Ха-ха !
09:49 04.09.2025
16 Чекай
До коментар #9 от "минувач":и се надявай 😆 Те и окупаторите така си мислеха като тръгнаха ама е на, четвърта година гинат пред Покровск като кучета :) И те са си мислели че Зеленски ще развее белия байрак, ама нанайси
Коментиран от #19
09:50 04.09.2025
17 Един
09:52 04.09.2025
18 онзи
До коментар #14 от "Заключение":Напротив - имат доста неща да си казват , но на зеления не му изнасят .Като е ербап , да отиде в Москва , както му предлага Путин ! Да , ама страхът си е голямо шубе . Те в това е проблема , мой .
09:52 04.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Факт
Коментиран от #27, #29, #32
09:57 04.09.2025
21 тоя
До коментар #19 от "минувач":Ако трябва и 44 години да ги ,,съветва ,, Путин , няма да сбърка ! Рамбовците имат нужда от бой , белким им дойде акъла .
09:57 04.09.2025
22 Си дрън дрън
До коментар #5 от "си дзън":Кухата лейка пак са я окачили на върбата да я дуа вятъра и праи
дрън .....дрън
дрън .....дрън
дрън .....дрън..........
10:01 04.09.2025
23 Наблюдател
До коментар #3 от "Специална Военна Опсерация":Тръмп го изнудват яко да прави неща против волята си, затова хората са объркани от реакциите му.
10:01 04.09.2025
24 Е па
До коментар #19 от "минувач":да не бърза Путин, то руските гробища се пълнят не българските. Ние си изнасяме оръжие и внасяме евтина пшеница, за България тази война е дюшеш :) А руснаците станаха за смях пред цял сват от безсилие. Нека не бързат, по-добре даже
Коментиран от #31
10:01 04.09.2025
25 Историята напомня
В Украйна ще се случи същото което стана в Афганистан и Виетнам съответно със СССР и САЩ.
Коментиран от #41
10:03 04.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Факт
До коментар #20 от "Факт":Хи хи хи
Еднократно можеш да изкараш провинциален шут на сцената да играе граф Дракула ама
многократното повторение на тоа скеч изглежда жалко та чак отвратително......
въпреки това таа марионетка успя, по чужд сценарий да направи реалити шоу с милиони истински убити и осакатени хора.......
Коментиран от #28
10:08 04.09.2025
28 Това е безспорен
До коментар #27 от "Факт":Факт
10:08 04.09.2025
29 ха-ха
До коментар #20 от "Факт":,,Зеленски е много над нивото на Тръмп и кремълския диктатор във всяко отношение,, ...................Откъде се въдите такива ,,умни ,, в тоя сайт да се чуди човек .....................
10:12 04.09.2025
30 Обеща!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Пъдарната икономика изпопъди младото и работоспособно население от България, а от 2007г. няма наборна военна служба, което ще рече, че всички набори които наближават 40 и по-малди не знаят какво значи военен устав и никога не са чували командите "равнис" и "мирно". Дори платената армия никога не е взимала участие в реални бойни действия. Чудомир беше взел от народа едно определение за тези държавни служители " падишах дембеллери"
10:13 04.09.2025
31 минувач
До коментар #24 от "Е па":Е , да ,де , ама не руснаците реват всеки ден , че ги бият , нали ?! Гробища винаги е имало и ще има - и здрави хора умират по някакви причини . Тръмп каза ясно и разбираемо на зеленски - нямаш шанс срещу 20 пъти по-силен противник , това и малките деца го знаят . Само такива като теб не го разбират по понятни за медицината причини .
Коментиран от #33
10:15 04.09.2025
32 Това са безспорни
До коментар #20 от "Факт":Факти.
10:16 04.09.2025
33 Ачо
До коментар #31 от "минувач":Говори се че всеки трети руснак в Украйна е думнат с българско оръжие.
Коментиран от #37
10:17 04.09.2025
34 Знае се отдавна
Коментиран от #35, #36, #43
10:18 04.09.2025
35 Това е безспорен
До коментар #34 от "Знае се отдавна":Факт.
10:19 04.09.2025
36 прошляк ,
До коментар #34 от "Знае се отдавна":Пак си копирал от най-смешните сайтове за хумор , сатира и забава !
10:22 04.09.2025
37 ха-ха
До коментар #33 от "Ачо":Това бабата от входа ли ти го каза , или го сънува ?! Щраус !
10:23 04.09.2025
38 Вие кой
До коментар #5 от "си дзън":извадихте от под леглото си нощес - Баширов или Петров?? Само не казвайте че е бил лично Владимир Владимирович - никой няма да Ви повярва.
10:26 04.09.2025
39 Зеленски взе да приличя на Саадам Хюсеин
10:30 04.09.2025
40 Мишел
10:36 04.09.2025
41 Е да де
До коментар #25 от "Историята напомня":Ама пропускате факта, че агресията я започна колективния запад през 2014 г.
И разпада ще е там ...
10:44 04.09.2025
42 Факт
Същото и с путинофилите, ако бяха умни, нямаше да са путинофили...
10:51 04.09.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 трабант 11
Дрън дрън празни приказки.
11:05 04.09.2025
45 Ха ха ха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ще те прати тебе.....да задоволяваш нагонна ахматовците, щото на фронта няма козички........
11:06 04.09.2025