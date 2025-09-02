Новини
Иран е изправен пред водна криза

2 Септември, 2025 20:50

Властите се опасяват, че водата в иранската столица може да свърши до октомври

Иран е изправен пред водна криза - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Три основни водоема в Иран пресъхнаха, а други осем са близо до пресъхване, съобщи днес иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

Средното ниво на водите във водоемите е с над 25% по-ниско в сравнение с миналата година, въпреки наложените строги ограничения за използването на вода.

Иран е сред най-сухите страни в света и отбелязва значителен спад на валежите през последните години. Периодите на суша и екстремни метеорологични явления рязко се повишиха. Водната криза се разраства от години и тази година особено тежко засегна Техеран с неговите 15 милиона жители, отбелязва ДПА.

Властите се опасяват, че водата в иранската столица може да свърши до октомври и предприеха драстични мерки. Водоснабдяването в много части на Техеран и други градове се прекъсва в продължение на часове всеки ден.

Бедните на вода провинции в централната и югозападната част на страната са засегнати дори по-тежко от кризата на фона на летните температури, надхвърлящи 40 градуса.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Али

    2 1 Отговор
    Евалсъмиммаата.........

    20:51 02.09.2025

  • 2 Където е пресъхвало

    4 7 Отговор
    Където е пресъхвало пак ще прекъсва.
    Водата тръгне ли да намалява изчезва.
    Ако не правеха ракети, а системи за пречистване на водата като Израел щяха да имат вода. Като Израел. А днес нито вода, нито ракети. Обратното на Израел.

    20:55 02.09.2025

  • 3 Ако замените заглавието

    12 1 Отговор
    И вместо Иран пишете България
    статията ще е абсолютно достоверна.

    20:55 02.09.2025

  • 4 Икономист

    10 1 Отговор
    България е по-зле, защото дори не е близо до екватора

    Коментиран от #13

    20:56 02.09.2025

  • 5 Българин

    9 1 Отговор
    Заменете Техеран с Плевен

    21:02 02.09.2025

  • 6 НИЕ

    5 2 Отговор
    Водини Путине!!!!!!..

    21:03 02.09.2025

  • 7 НИКО

    6 1 Отговор
    ТОВА ЗА СТРАНА В ПУСТИНЯТА Е НОРМАЛНО, НО СТРАНА КАТО БЪЛГАРИЯ ДА ОСТАНЕ БЕЗ ВОДА Е ТОВА Е НЕНОРМАЛНО УПРАВЛЯВАТ НИ НЕМОЖАЧИ И ФАШИСТИ

    Коментиран от #9

    21:07 02.09.2025

  • 8 Да,бе

    5 1 Отговор
    А ние сме във водна криза,нищо,че нямаме пустиня...Само пустиняци да управляват.Между кражбите,де.Ако остане време..

    21:08 02.09.2025

  • 9 Германец

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "НИКО":

    То целият народ сте неможачи, не само управляващите 😉 ако дадат на народа ще е същото

    Коментиран от #15

    21:12 02.09.2025

  • 10 Сатана Z

    1 1 Отговор
    В България водна криза няма,но напоително ще ни обясняват за такава в Иран

    21:13 02.09.2025

  • 11 ГЕРБ

    2 1 Отговор
    Е па като нема вода да пият бира!!!

    Коментиран от #14

    21:14 02.09.2025

  • 12 Ами

    2 1 Отговор
    Виждате ли ... И в Техеран няма вода ... Не само в Плевен :)

    21:16 02.09.2025

  • 13 2 по география

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Икономист":

    Най-южната точка на България е на север от 41-вия паралел. Най-северната точка на Иран е на юг от 40-тия паралел.

    21:21 02.09.2025

  • 14 Аллах

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "ГЕРБ":

    не позволява

    21:21 02.09.2025

  • 15 О кои германци

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Германец":

    Си ти бре хабиби,
    от арийската ли ? 😁

    21:34 02.09.2025

