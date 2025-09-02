Иран е изправен пред водна криза

Три основни водоема в Иран пресъхнаха, а други осем са близо до пресъхване, съобщи днес иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.
Средното ниво на водите във водоемите е с над 25% по-ниско в сравнение с миналата година, въпреки наложените строги ограничения за използването на вода.
Иран е сред най-сухите страни в света и отбелязва значителен спад на валежите през последните години. Периодите на суша и екстремни метеорологични явления рязко се повишиха. Водната криза се разраства от години и тази година особено тежко засегна Техеран с неговите 15 милиона жители, отбелязва ДПА.
Властите се опасяват, че водата в иранската столица може да свърши до октомври и предприеха драстични мерки. Водоснабдяването в много части на Техеран и други градове се прекъсва в продължение на часове всеки ден.
Бедните на вода провинции в централната и югозападната част на страната са засегнати дори по-тежко от кризата на фона на летните температури, надхвърлящи 40 градуса.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Али
20:51 02.09.2025
2 Където е пресъхвало
Водата тръгне ли да намалява изчезва.
Ако не правеха ракети, а системи за пречистване на водата като Израел щяха да имат вода. Като Израел. А днес нито вода, нито ракети. Обратното на Израел.
20:55 02.09.2025
3 Ако замените заглавието
статията ще е абсолютно достоверна.
20:55 02.09.2025
4 Икономист
Коментиран от #13
20:56 02.09.2025
5 Българин
21:02 02.09.2025
6 НИЕ
21:03 02.09.2025
7 НИКО
Коментиран от #9
21:07 02.09.2025
8 Да,бе
21:08 02.09.2025
9 Германец
До коментар #7 от "НИКО":То целият народ сте неможачи, не само управляващите 😉 ако дадат на народа ще е същото
Коментиран от #15
21:12 02.09.2025
10 Сатана Z
21:13 02.09.2025
11 ГЕРБ
Коментиран от #14
21:14 02.09.2025
12 Ами
21:16 02.09.2025
13 2 по география
До коментар #4 от "Икономист":Най-южната точка на България е на север от 41-вия паралел. Най-северната точка на Иран е на юг от 40-тия паралел.
21:21 02.09.2025
14 Аллах
До коментар #11 от "ГЕРБ":не позволява
21:21 02.09.2025
15 О кои германци
До коментар #9 от "Германец":Си ти бре хабиби,
от арийската ли ? 😁
21:34 02.09.2025