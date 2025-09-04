Новини
Корейският сценарий за край на войната в Украйна е възможен, каза Зеленски
  Тема: Украйна

Корейският сценарий за край на войната в Украйна е възможен, каза Зеленски

4 Септември, 2025 11:24 2 205 40

Всичко е възможно, но трябва да признаем, че Южна Корея има голям съюзник – САЩ, каза украинският президент

Корейският сценарий за край на войната в Украйна е възможен, каза Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Южнокорейският сценарий за край на войната в Украйна е възможен, но той няма да удовлетвори нуждите ѝ в сферата на сигурността, каза президентът Володимир Зеленски в интервю за френското издание "Поан", цитирано от Укринформ, предаде БТА.

"Южна Корея е пример за тържество на ценностите. Нейното развитие е несъпоставимо с това на Северна Корея, която преживя истински икономически и цивилизационен упадък. Южна Корея направи скок напред по отношение на цивилизация, технологии и икономика, защото поощрява хуманността. А това е най-важното за една страна – фокусът да е върху хората", подчерта украинският лидер.

Той добави, че макар и корейският сценарий за край на войната да е възможен, заплахата от Северна Корея е несравнима с тази от Русия, като освен това по думите му Южна Корея разполага с много по-големи гаранции за сигурност.

"Всичко е възможно – но трябва да признаем, че Южна Корея има голям съюзник – САЩ. А повярвайте ми, тя разполага с достатъчен брой системи за противовъздушна отбрана, за да гарантира сигурността си. Честно казано, Украйна се стреми да получи надеждни гаранции за сигурност, каквито са например зенитно-ракетните комплекси "Пейтриът", притежавани от Южна Корея. Но този паралел има и своите ограничения: населението на Северна Корея е около 20 милиона души, а това на Русия е над 140 млн. Заплахата от Русия е пет-шест, дори десет пъти по-голяма. Пренасянето едно към едно на южнокорейския модел е малко вероятно да удовлетвори нуждите на Украйна в сферата на сигурността", посочи Зеленски и добави, че силно се възхищава на южнокорейския икономически модел.

По-рано съветник по въпросите на сигурността на френския президент Еманюел Макрон каза, че договарянето на прекратяване на огъня е възможно – стига Украйна да получи солидни гаранции за сигурността си, припомня Укринформ.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    3 24 Отговор
    Копейският сценарий е още по-възможен.

    11:25 04.09.2025

  • 2 Лука

    37 7 Отговор
    Слава Великой России!!!

    11:31 04.09.2025

  • 3 Тони

    49 4 Отговор
    Зеленски може да продължи да мечтае, но Путин и неговите войски на бойното поле решават всичко.

    Коментиран от #8

    11:32 04.09.2025

  • 4 Ха ха ха ха

    43 3 Отговор
    Сценария е само един…капитулация.

    11:33 04.09.2025

  • 5 Опа

    6 42 Отговор
    По-скоро за Русия е възможен кубинският сценарий. Изолация в следващите 50-100 години. Мизерия, глад, корупция.

    Коментиран от #32, #36

    11:34 04.09.2025

  • 6 Чуй чуй

    39 4 Отговор
    Печелещата страна диктува правилата, губещата вдига белия байряк.

    11:34 04.09.2025

  • 7 Павел Костов

    45 4 Отговор
    Стига сте ни занимавали с бълнуванията на надрусания зеленопитек ...

    11:34 04.09.2025

  • 8 Бау

    8 18 Отговор

    До коментар #3 от "Тони":

    Така като гледаш, освен да избират между дрон или разстрел, друго какво са решили? Ако не са Северна Корея, Китай и аятоласите досега да са приключили с втората армия в Украйна.

    Коментиран от #27, #33

    11:35 04.09.2025

  • 9 Нормално

    7 27 Отговор
    В момента руският сценарий е минус 1000 руснака на ден. Като не броим избягалите от Русия.

    Коментиран от #25

    11:36 04.09.2025

  • 10 Ахах

    24 3 Отговор
    Путин няма да пита какво е възможно, ми се струва.

    11:36 04.09.2025

  • 11 Зеля

    14 1 Отговор
    1милиард на ден пак ще свършат работа.

    11:36 04.09.2025

  • 12 Удри

    4 25 Отговор
    Зеленски както е почнал, скоро на Путин ще му трябва нова мобилизация от 2 милиона руснаци.

    Коментиран от #17

    11:37 04.09.2025

  • 13 Механик

    20 3 Отговор
    Стига сте гадали на боб и пилешки вътрепности бе! Не разбрахте ли, че сценариста е Путин и театрото ще е такова каквото той го иска? От вас се иска само да подписвате и да викате "Йес Сър!"

    11:39 04.09.2025

  • 14 Лукашенко

    6 21 Отговор
    Колективният запад вече е скроил шапка на режима в Кремъл. Русия приключи.

    11:39 04.09.2025

  • 15 Добре казано

    3 23 Отговор
    Това момче, което се превърна в мъж и истински лидер на страната и нацията си по време на войната, все повече започва да ми харесва как мисли!

    Коментиран от #19

    11:41 04.09.2025

  • 16 Георгиев

    19 2 Отговор
    Комикът имал мнение? Питал ли е Англия, Франция и Германия, за да прави предложения и изводи? Може би това е предложението на коалицията на войната и тестват чрез зеления. Няма начин Русия да позволи чужди войски и оръжие в Окрайнина. Ако е вярно казаното от Путин, че са се върнали от Киев по искане на запада, веднага да си ходи и да идва Сталин2. Стига жертви на руснаци, българи, унгарци, че и окрайненци и поляци.

    11:43 04.09.2025

  • 17 табсо..

    16 3 Отговор

    До коментар #12 от "Удри":

    Мухлясалия зеленяк дето от една година му е минала годността,вече се е навил да направи две бандерий..като в корея-южна до днепър и другата на запад от големата бара..

    Коментиран от #21

    11:45 04.09.2025

  • 18 долу ЕС и сащ

    18 3 Отговор
    остава да обясни защо трябваше да умрат 2 млн, 10 млн да емигрират, след като минските мюнхенските и истанбулските не предвиждаха корейски сценарии! ето това да обяснят от англия сащ и скапания ес. всичката им работа е такава, важното е бели хора да умират

    11:45 04.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ха-ха

    11 3 Отговор
    Зеля и мнение имал ...Ха-ах ,тоя наистина е голям комик .Лошото в случая е , че накрая от комик ще се превърне в трагикомик!

    11:50 04.09.2025

  • 21 чекисть..

    8 5 Отговор

    До коментар #17 от "табсо..":

    Да ама южната бандерия ще е на масковците че те там държат едно цело море-азовско,барбар с пристанищата и най големио аец в юрупо със шест реактора и 2/3 от житницата на кiтайската хунта е на кремля-да сте чули шмъркащия зеленяк да изнася зърно през тази година

    Коментиран от #28

    11:54 04.09.2025

  • 22 Пешо z

    3 3 Отговор
    Корейската война приключи с намесата на Китай.Не Северна Корея е фактора ,а Китай.

    11:55 04.09.2025

  • 23 НАДЕЖДИ ГОВЕЖДИ

    7 3 Отговор
    Окраина беше създадена от англосаксите като антиРусия. Тази заплаха за сигурността на Русия ще бъде НАПЪЛНО УНИЩОЖЕНА.

    11:57 04.09.2025

  • 24 Дайджест

    2 6 Отговор
    Путин загуби не само войната с Украйна.Избяга позорно от Сирия и загуби Кавказ завинаги.

    12:02 04.09.2025

  • 25 От горе ми се казва

    4 9 Отговор

    До коментар #9 от "Нормално":

    Много мор го чака руският добитък.

    Коментиран от #30, #31

    12:03 04.09.2025

  • 26 За този "сценарий" съм писал в първите

    3 2 Отговор
    дни на Войната Украйна и не е сценарий а се нарича Armistice!
    На клоуна само сценарии са му в главата?

    12:09 04.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Соваж бейби

    9 1 Отговор

    До коментар #21 от "чекисть..":

    Отровното зърно вероятно отива директно за Америка да хранят бедните и клошари по Макдоналндс ,пилешко има от Украйна най евтиното и най вредно първо тези хора с в война ,почвата им е натровена и блъска антибиотици там няма храна за хората.Предполагам и в КФС работят с украинско месо.

    12:16 04.09.2025

  • 29 Ха ха ха ха

    2 0 Отговор
    НЕвъзможен.

    12:22 04.09.2025

  • 30 АМИ СПОКО

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "От горе ми се казва":

    ПОСЛЕ ЩЕ ТИ СЕ ОБАДЯТ
    ОТЗАДЕ

    12:39 04.09.2025

  • 31 Изотзадзе

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "От горе ми се казва":

    А отзаде кво ти се казва,сподели моля ?

    12:41 04.09.2025

  • 32 Явно си

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Опа":

    още в миналия век.Каква изолация, като благодарение на високомерните малоумни политици в Европа я тласнаха в обятията на Китай. И като сложиш и Индия това са трите страни, които ще управляват света.

    12:41 04.09.2025

  • 33 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бау":

    В ООН СЕ ОБСЪЖДА ВЪПРОСА ДАЛИ УПОТРЕБАТА НА ТАКТИЧЕСКО ЯО Е ДОПУСТИМА СРЕЩУ ДЕБИ....ЛИ С ЦЕЛ ОГРАНИЧАВАНЕ ЖЕРТВИТЕ СРЕД НОРМАЛНИТЕ ХОРА
    КАКТО НАПРИМЕР В ХИРОШИМА

    12:45 04.09.2025

  • 34 Насилствена мобилизация

    0 0 Отговор
    Украинските майки се чудят, как да спасят непълнолетните си деца от бандеровската мобилизация. Зеленски е като Хитлер. Няма милост към чуждите деца. Нека първо да изпрати своите деца на фронта, като Йосиф Висарионович Сталин!

    12:51 04.09.2025

  • 35 Дон Дони

    1 0 Отговор
    Всеки ден това шило търси кой още да въвлече в собствения си конфликт! Украйна и само тя си е виновна за създалото се положение! ЕС ско бяха взели мерки по рано това беше обратимо, те просто оставиха украинската армия да извършва сеоеволия и геноцид! Тези фашистки движения се виждаха и в първите години има не малко репортажи!

    12:53 04.09.2025

  • 36 Само ти ли не разбра

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Опа":

    Изолация на Русия от кого??? От 12% от населението на Земята. Санкции и изолации спрямо Русия налагат Европа и САЩ съставляващи общо максимум 1 млр. хора население. Останалата част от държавите, с население около 7 млр., търгува, преговаря и е в добри отношения с Русия.
    Само ти ли не си наясно какъв ще е новия световен ред и какво предстои да се случи с колониалистките държави от Северна Америка и Западна Европа.

    Коментиран от #40

    12:54 04.09.2025

  • 37 Карго 200

    0 1 Отговор
    Рюте: Русия няма право на вето за западни миротворци в Украйна
    Никой не я пита Русия!
    Ако Русия иска,може да се сбием с нея винаги!

    Коментиран от #39

    12:55 04.09.2025

  • 38 Факт

    0 1 Отговор
    Тя и Червената армия беше окупирала за 45 години Източна Германия но се изнесе от там с 200 без да пукне нито една пушка!!
    По същия начин и руската армия ще се изнесе с 200 от всичкк окупирани украински територии!!

    12:56 04.09.2025

  • 39 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Карго 200":

    За наемниците, независимо под какво име, няма размяна на пленници, а само унищожение.

    12:58 04.09.2025

  • 40 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Само ти ли не разбра":

    Аз пък не разбирам защо вие русофилите продължавате да се мъчите да живеете и работите в Колективния Запад а не отидете със семействата си да заживеете в любимата ви Русия или в някоя държава от БРИКС където ще заживеете щастливо и богато!!! 😂

    13:00 04.09.2025

Новини по държави:
