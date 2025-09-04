Корейският сценарий за край на войната в Украйна е възможен, каза Зеленски

Южнокорейският сценарий за край на войната в Украйна е възможен, но той няма да удовлетвори нуждите ѝ в сферата на сигурността, каза президентът Володимир Зеленски в интервю за френското издание "Поан", цитирано от Укринформ, предаде БТА.
"Южна Корея е пример за тържество на ценностите. Нейното развитие е несъпоставимо с това на Северна Корея, която преживя истински икономически и цивилизационен упадък. Южна Корея направи скок напред по отношение на цивилизация, технологии и икономика, защото поощрява хуманността. А това е най-важното за една страна – фокусът да е върху хората", подчерта украинският лидер.
Той добави, че макар и корейският сценарий за край на войната да е възможен, заплахата от Северна Корея е несравнима с тази от Русия, като освен това по думите му Южна Корея разполага с много по-големи гаранции за сигурност.
"Всичко е възможно – но трябва да признаем, че Южна Корея има голям съюзник – САЩ. А повярвайте ми, тя разполага с достатъчен брой системи за противовъздушна отбрана, за да гарантира сигурността си. Честно казано, Украйна се стреми да получи надеждни гаранции за сигурност, каквито са например зенитно-ракетните комплекси "Пейтриът", притежавани от Южна Корея. Но този паралел има и своите ограничения: населението на Северна Корея е около 20 милиона души, а това на Русия е над 140 млн. Заплахата от Русия е пет-шест, дори десет пъти по-голяма. Пренасянето едно към едно на южнокорейския модел е малко вероятно да удовлетвори нуждите на Украйна в сферата на сигурността", посочи Зеленски и добави, че силно се възхищава на южнокорейския икономически модел.
По-рано съветник по въпросите на сигурността на френския президент Еманюел Макрон каза, че договарянето на прекратяване на огъня е възможно – стига Украйна да получи солидни гаранции за сигурността си, припомня Укринформ.
1 Трол
11:25 04.09.2025
2 Лука
11:31 04.09.2025
3 Тони
Коментиран от #8
11:32 04.09.2025
4 Ха ха ха ха
11:33 04.09.2025
5 Опа
Коментиран от #32, #36
11:34 04.09.2025
6 Чуй чуй
11:34 04.09.2025
7 Павел Костов
11:34 04.09.2025
8 Бау
До коментар #3 от "Тони":Така като гледаш, освен да избират между дрон или разстрел, друго какво са решили? Ако не са Северна Корея, Китай и аятоласите досега да са приключили с втората армия в Украйна.
Коментиран от #27, #33
11:35 04.09.2025
9 Нормално
Коментиран от #25
11:36 04.09.2025
10 Ахах
11:36 04.09.2025
11 Зеля
11:36 04.09.2025
12 Удри
Коментиран от #17
11:37 04.09.2025
13 Механик
11:39 04.09.2025
14 Лукашенко
11:39 04.09.2025
15 Добре казано
Коментиран от #19
11:41 04.09.2025
16 Георгиев
11:43 04.09.2025
17 табсо..
До коментар #12 от "Удри":Мухлясалия зеленяк дето от една година му е минала годността,вече се е навил да направи две бандерий..като в корея-южна до днепър и другата на запад от големата бара..
Коментиран от #21
11:45 04.09.2025
18 долу ЕС и сащ
11:45 04.09.2025
20 ха-ха
11:50 04.09.2025
21 чекисть..
До коментар #17 от "табсо..":Да ама южната бандерия ще е на масковците че те там държат едно цело море-азовско,барбар с пристанищата и най големио аец в юрупо със шест реактора и 2/3 от житницата на кiтайската хунта е на кремля-да сте чули шмъркащия зеленяк да изнася зърно през тази година
Коментиран от #28
11:54 04.09.2025
22 Пешо z
11:55 04.09.2025
23 НАДЕЖДИ ГОВЕЖДИ
11:57 04.09.2025
24 Дайджест
12:02 04.09.2025
25 От горе ми се казва
До коментар #9 от "Нормално":Много мор го чака руският добитък.
Коментиран от #30, #31
12:03 04.09.2025
26 За този "сценарий" съм писал в първите
На клоуна само сценарии са му в главата?
12:09 04.09.2025
28 Соваж бейби
До коментар #21 от "чекисть..":Отровното зърно вероятно отива директно за Америка да хранят бедните и клошари по Макдоналндс ,пилешко има от Украйна най евтиното и най вредно първо тези хора с в война ,почвата им е натровена и блъска антибиотици там няма храна за хората.Предполагам и в КФС работят с украинско месо.
12:16 04.09.2025
29 Ха ха ха ха
12:22 04.09.2025
30 АМИ СПОКО
До коментар #25 от "От горе ми се казва":ПОСЛЕ ЩЕ ТИ СЕ ОБАДЯТ
ОТЗАДЕ
12:39 04.09.2025
31 Изотзадзе
До коментар #25 от "От горе ми се казва":А отзаде кво ти се казва,сподели моля ?
12:41 04.09.2025
32 Явно си
До коментар #5 от "Опа":още в миналия век.Каква изолация, като благодарение на високомерните малоумни политици в Европа я тласнаха в обятията на Китай. И като сложиш и Индия това са трите страни, които ще управляват света.
12:41 04.09.2025
33 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ
До коментар #8 от "Бау":В ООН СЕ ОБСЪЖДА ВЪПРОСА ДАЛИ УПОТРЕБАТА НА ТАКТИЧЕСКО ЯО Е ДОПУСТИМА СРЕЩУ ДЕБИ....ЛИ С ЦЕЛ ОГРАНИЧАВАНЕ ЖЕРТВИТЕ СРЕД НОРМАЛНИТЕ ХОРА
КАКТО НАПРИМЕР В ХИРОШИМА
12:45 04.09.2025
34 Насилствена мобилизация
12:51 04.09.2025
35 Дон Дони
12:53 04.09.2025
36 Само ти ли не разбра
До коментар #5 от "Опа":Изолация на Русия от кого??? От 12% от населението на Земята. Санкции и изолации спрямо Русия налагат Европа и САЩ съставляващи общо максимум 1 млр. хора население. Останалата част от държавите, с население около 7 млр., търгува, преговаря и е в добри отношения с Русия.
Само ти ли не си наясно какъв ще е новия световен ред и какво предстои да се случи с колониалистките държави от Северна Америка и Западна Европа.
Коментиран от #40
12:54 04.09.2025
37 Карго 200
Никой не я пита Русия!
Ако Русия иска,може да се сбием с нея винаги!
Коментиран от #39
12:55 04.09.2025
38 Факт
По същия начин и руската армия ще се изнесе с 200 от всичкк окупирани украински територии!!
12:56 04.09.2025
39 Рублевка
До коментар #37 от "Карго 200":За наемниците, независимо под какво име, няма размяна на пленници, а само унищожение.
12:58 04.09.2025
40 Факт
До коментар #36 от "Само ти ли не разбра":Аз пък не разбирам защо вие русофилите продължавате да се мъчите да живеете и работите в Колективния Запад а не отидете със семействата си да заживеете в любимата ви Русия или в някоя държава от БРИКС където ще заживеете щастливо и богато!!! 😂
13:00 04.09.2025