Защо изведнъж Русия няма против Украйна да влезе в ЕС?

Известно е, че Русия категорично се противопоставя на присъединяването на Украйна към НАТО. На този фон изказването на руския президент Владимир Путин, че Москва няма нищо против Украйна да стане част от Европейския съюз беше доста изненадващо. "Що се отнася до членството на Украйна в ЕС, никога не сме се противопоставяли на това", каза Путин по време на визитата си в Китай. "НАТО е друга тема."

Наблюдатели смятат, че по този начин Путин се опитва да се представи като миротворец пред американския президент Доналд Тръмп. Но има и друго - с тази своя позиция руският президент печели време, защото присъединяването към ЕС може да отнеме години или дори десетилетия, а присъединяването към НАТО би могло да се случи много по-бързо и би осигурило на Украйна по-стабилна гаранция за сигурност.

Украйна в ЕС: защо Русия изведнъж е съгласна?

През 2013 година Виктор Янукович, тогавашният президент на Украйна, прекрати преговорния процес между ЕС и Киев. Последваха масови протести. Янукович беше обвинен, че работи под руско влияние и умишлено се опитва да спре европейската интеграция на Украйна, за да задържи Киев в орбитата на Кремъл.

Година по-късно Украйна подписа споразумението с ЕС, но много хора подозираха тогава, както и сега, че Москва никога не е искала Киев да се интегрира в демократична Европа. Джордж Бийб, директор по стратегическите въпроси в Института Куинси, казва, че изненадващото изявление на Путин вероятно е било уловка, за да се осигури международна подкрепа срещу членството на Украйна в НАТО, докато Москва се опитва да окупира целия Донбас. В момента Русия владее 88% от Донбас. "Файненшъл Таймс" съобщава, че контролът над областта е едно от условията, които Путин е дал на Тръмп за замразяване на фронтовата линия.

Експертът Бийб смята, че това е чист "прагматизъм", тъй като на руската армия ѝ липсват хора и оръжия. Освен това Путин навярно се притеснява, че ще трябва да се изправи пред европейските членове на НАТО, които възраждат военната си индустрия за пръв път от десетилетия. Руският президент вероятно осъзнава, че готовността да се примири с евентуалното членство на Украйна в ЕС е "необходимата цена", за да се спечелят условия в бъдещо мирно споразумение, смята Бийб.

"Това е част от по-дългосрочен процес на преговори", казва Рафаел Лос, експерт по въпросите на сигурността в Европейския съвет за външни отношения. "Когато всички се съгласят, че членството в НАТО е изключено (за Украйна), той може да подкопае процеса на разширяване на ЕС чрез своите съюзници в блока", като унгарския премиер Виктор Орбан и словашкия министър-председател Роберт Фицо.

Да на ЕС, но не на НАТО

Русия отдавна разглежда НАТО като заплаха за своята сигурност, въпреки многократните твърдения на членовете му, че това е отбранителен съюз.

"НАТО заема различно място в руската психика", казва Етиен Сула, изпълнителен директор за Европа в Алианса за подсигуряване на демокрацията към Германския фонд "Маршал". "Същевременно Москва не възприема ЕС като сериозен военен проблем, защото европейските съюзници се нуждаят от САЩ, за да бъдат напълно оперативни", смята експертът. А и Путин знае, че процесът по присъединяването към ЕС е продължителен и това ми осигурява достатъчно време и възможност да се намесва чрез Фицо и Орбан и да го забави допълнително, казва още Лос.

"Той подава пръст (членството в ЕС) на "полезните идиоти" на Запад - термин, който съветското разузнаване използва за хора, които лесно се поддават на манипулация", смята Лос. По думите му руснаците са добри в лансирането на дипломатически предложения, без да имат намерение да ги договарят.

Джордж Бийб смята, че Путин сигурно е предвидил, че Тръмп ще натисне европейските си партньори да ускорят процеса на присъединяване – но и знае, че той все пак може да отнеме години, ако не и десетилетия.

Членството в ЕС: недостатъчна гаранция за сигурността на Украйна

Без значение какво одобрява Русия и какво не, Украйна има свои приоритети и адекватните гаранции за сигурността ѝ са на първо място в списъка. "В момента, в който войната бъде прекратена, Русия ще вложи всичките си усилия в хибридните си дейности в Украйна", предупреждава Етиен Сула. "Ако не бъде постигнато споразумение за някакви конкретни гаранции за сигурност - имам предвид такива от САЩ, обещанието за членство в ЕС изглежда кухо."

Въпреки че ЕС има клауза за взаимна отбрана, експертите смятат, че без подкрепа от САЩ Европа си остава уязвима. Членството в ЕС трябва да е част от споразумението за гаранции за сигурността на Украйна, но не бива да е само то, казва Лос. Нужни са гаранции, които ефективно да възпрат Русия от повторно нападение. "Путин не е направил никакви отстъпки. Той още е против потенциално европейско бъдеще за Украйна", подчертава Лос. "Това е тактическа маневра за печелене на време, избягване на допълнителни санкции от САЩ и възможност за повторна инвазия."

Автор: Аншал Вохра