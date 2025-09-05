Защо изведнъж Русия няма против Украйна да влезе в ЕС?

Известно е, че Русия категорично се противопоставя на присъединяването на Украйна към НАТО. На този фон изказването на руския президент Владимир Путин, че Москва няма нищо против Украйна да стане част от Европейския съюз беше доста изненадващо. "Що се отнася до членството на Украйна в ЕС, никога не сме се противопоставяли на това", каза Путин по време на визитата си в Китай. "НАТО е друга тема."
Наблюдатели смятат, че по този начин Путин се опитва да се представи като миротворец пред американския президент Доналд Тръмп. Но има и друго - с тази своя позиция руският президент печели време, защото присъединяването към ЕС може да отнеме години или дори десетилетия, а присъединяването към НАТО би могло да се случи много по-бързо и би осигурило на Украйна по-стабилна гаранция за сигурност.
Украйна в ЕС: защо Русия изведнъж е съгласна?
През 2013 година Виктор Янукович, тогавашният президент на Украйна, прекрати преговорния процес между ЕС и Киев. Последваха масови протести. Янукович беше обвинен, че работи под руско влияние и умишлено се опитва да спре европейската интеграция на Украйна, за да задържи Киев в орбитата на Кремъл.
Година по-късно Украйна подписа споразумението с ЕС, но много хора подозираха тогава, както и сега, че Москва никога не е искала Киев да се интегрира в демократична Европа. Джордж Бийб, директор по стратегическите въпроси в Института Куинси, казва, че изненадващото изявление на Путин вероятно е било уловка, за да се осигури международна подкрепа срещу членството на Украйна в НАТО, докато Москва се опитва да окупира целия Донбас. В момента Русия владее 88% от Донбас. "Файненшъл Таймс" съобщава, че контролът над областта е едно от условията, които Путин е дал на Тръмп за замразяване на фронтовата линия.
Експертът Бийб смята, че това е чист "прагматизъм", тъй като на руската армия ѝ липсват хора и оръжия. Освен това Путин навярно се притеснява, че ще трябва да се изправи пред европейските членове на НАТО, които възраждат военната си индустрия за пръв път от десетилетия. Руският президент вероятно осъзнава, че готовността да се примири с евентуалното членство на Украйна в ЕС е "необходимата цена", за да се спечелят условия в бъдещо мирно споразумение, смята Бийб.
"Това е част от по-дългосрочен процес на преговори", казва Рафаел Лос, експерт по въпросите на сигурността в Европейския съвет за външни отношения. "Когато всички се съгласят, че членството в НАТО е изключено (за Украйна), той може да подкопае процеса на разширяване на ЕС чрез своите съюзници в блока", като унгарския премиер Виктор Орбан и словашкия министър-председател Роберт Фицо.
Да на ЕС, но не на НАТО
Русия отдавна разглежда НАТО като заплаха за своята сигурност, въпреки многократните твърдения на членовете му, че това е отбранителен съюз.
"НАТО заема различно място в руската психика", казва Етиен Сула, изпълнителен директор за Европа в Алианса за подсигуряване на демокрацията към Германския фонд "Маршал". "Същевременно Москва не възприема ЕС като сериозен военен проблем, защото европейските съюзници се нуждаят от САЩ, за да бъдат напълно оперативни", смята експертът. А и Путин знае, че процесът по присъединяването към ЕС е продължителен и това ми осигурява достатъчно време и възможност да се намесва чрез Фицо и Орбан и да го забави допълнително, казва още Лос.
"Той подава пръст (членството в ЕС) на "полезните идиоти" на Запад - термин, който съветското разузнаване използва за хора, които лесно се поддават на манипулация", смята Лос. По думите му руснаците са добри в лансирането на дипломатически предложения, без да имат намерение да ги договарят.
Джордж Бийб смята, че Путин сигурно е предвидил, че Тръмп ще натисне европейските си партньори да ускорят процеса на присъединяване – но и знае, че той все пак може да отнеме години, ако не и десетилетия.
Членството в ЕС: недостатъчна гаранция за сигурността на Украйна
Без значение какво одобрява Русия и какво не, Украйна има свои приоритети и адекватните гаранции за сигурността ѝ са на първо място в списъка. "В момента, в който войната бъде прекратена, Русия ще вложи всичките си усилия в хибридните си дейности в Украйна", предупреждава Етиен Сула. "Ако не бъде постигнато споразумение за някакви конкретни гаранции за сигурност - имам предвид такива от САЩ, обещанието за членство в ЕС изглежда кухо."
Въпреки че ЕС има клауза за взаимна отбрана, експертите смятат, че без подкрепа от САЩ Европа си остава уязвима. Членството в ЕС трябва да е част от споразумението за гаранции за сигурността на Украйна, но не бива да е само то, казва Лос. Нужни са гаранции, които ефективно да възпрат Русия от повторно нападение. "Путин не е направил никакви отстъпки. Той още е против потенциално европейско бъдеще за Украйна", подчертава Лос. "Това е тактическа маневра за печелене на време, избягване на допълнителни санкции от САЩ и възможност за повторна инвазия."
Автор: Аншал Вохра
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Путин още преди войната казваше, че няма против Украйна да е в ЕС!
Направо не ми го побира главата, как върху народа се извършва подмяна на историята!
7 Защо ли?!
Защото ЕС бавно,но сигурно унищожава икономиките на своите страни-членки...!
И по този начин Украйна ще бъде довършена без война,дори...!
16:31 05.09.2025
Русия никога не е имала против Украйна да е в ЕС!
Има ги изказванията на Путин още преди 2014г по времето на Янукович
16:34 05.09.2025
Коментиран от #24
16:35 05.09.2025
17 Временното явление ЕС
разипаната икономика на уКраИна ?!!!
Виж в НАТЮ-то, няма как да стане.
16:35 05.09.2025
Коментиран от #34
16:36 05.09.2025
16:36 05.09.2025
До коментар #16 от "Вашето Мнение":Русия разби нато с 10% от капацитета си, което прави думите ти 100% верни, браво.
Коментиран от #30, #41
26 Рублевка
16:39 05.09.2025
28 Двама уКраИнци си говорят
Единия пита другия:
–Е , как е, как е..... ?
–Как да е, балшая фуйня.....
аз съм безработен,
жената чисти 🚾-та в Италия,
дъщерята на витрините в Амстердам,
а синът се омъжи за белгиец 😁
16:39 05.09.2025
29 Черезов
16:40 05.09.2025
30 Пламен
До коментар #24 от "Моето мнение":Аааахаха....и Киев за три дни.....Киев през крив макарон ....д.т.и.б у серсема
Коментиран от #36, #53
16:40 05.09.2025
32 Янукович
16:41 05.09.2025
33 Клоуна пусин 🤡💩
16:41 05.09.2025
34 Един
До коментар #19 от "минувач":Какво е казал кремълският палячо го интересува 0,00001 процента от населението на Земята.
Коментиран от #49
16:41 05.09.2025
35 Българин
Коментиран от #44, #48
16:42 05.09.2025
36 Моето мнение
До коментар #30 от "Пламен":Що за три дни, виж как хубаво ти става когато Путин те клати три години.
16:42 05.09.2025
37 Пич,
До коментар #4 от "Отряд1":Помийката на дойче зеле не е за теб. Помийката е предназначена за евроатлантическите розАви понита. Целта е туширане на когнитивния дисонанс. Защото това си е нещо страшно. Не помага ни синтетика, ни пърцуца, ни избелване на ануса. По тая причина праведната пропаганда прави каквото може, доколкото може. Пък ако случайно някой повярва, добре дошло.
16:42 05.09.2025
41 Тихо прадляк!
До коментар #24 от "Моето мнение":Пак не си компетентен.
16:42 05.09.2025
До коментар #35 от "Българин":С образование от НБУ до там, мисира е завършил висшу и има китап, слуша, друго не му трябва.
16:44 05.09.2025
45 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
Свещениците сами носят раси, които напомнят на женско облекло, заяви йеромонах Макарий.
По думите му, облеклото не определя моралните качества на човека, затова православието не осъжда носенето на рокли и поли от мъже."
ПипиРуДупейките могат спокойно да си носят роклите на протестите на Късопейкин ... 🤣🤣🤣🤣
Източника е Газета.ру. Всеки може да го провери!
Коментиран от #81
16:45 05.09.2025
46 Да обясня на DW
Но да информирам нещо великата обективна медия:
Ако ЕС се превърне във военен съюз както Урсула и останалите психопати се канят, Украйна ще види и ЕС през крив макрон.
И да няма после медийни ревове: "Ама защо Путин излъга?"
(Автор: Аншал Вохра)
16:46 05.09.2025
47 Копейкаджийте
Нещо за Киев за два дня 😂
Нещо за Делю хайдутин 🤣
16:46 05.09.2025
48 Атина Палада
До коментар #35 от "Българин":Журналята много добре знаят,но заповедта е да се п.люе по Русия..Или ако журналята не знаят,то техните господари спуснали им пасквилите ,,знаят отлично!
16:46 05.09.2025
49 минувач
До коментар #34 от "Един":0,00003 с теб и мен ! Ха-ха-щраус !
16:47 05.09.2025
50 За сведение на младите
На тайна сбирка, като тая на Бузлуджа, членове на ЦК на КПСС се събират в Беловежката гора. Там членът на ЦК на КПСС Леонид Кравчук подписва отлюспването на УССР от СССР и се основава Украйна, на която Леонид Кравчук става пръв президент.
Абсолютно същото е с другите съюзни републики, където партийните секретари се пребоядисаха в президенти и демократи. Сега западняците се прегръщат с техните деца и внуци и ги насъскват едни против друг.
Децата и внуците на комуняките се натискат за ЕС, за да смучат субсидии.
16:47 05.09.2025
До коментар #30 от "Пламен":ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, санкции, за няколко месеца ЩЕ сринем руската икономика, ЩЕ настане глад, ЩЕ свърши нафтата, ЩЕ свършат ракетити, ЩЕ свършат танковете, ЩЕ се бием докато не ги изгоним от всички окупирани земи, ЩЕ подкрепяме Бандеристан колкото и докато е нужно, ЩЕ направим перемага, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ геймчейндъри ЩЕ Ф16, ЩЕ Мираж, ЩЕ Патриот, гаубици, ЩЕ Ейбрамси, ЩЕ Леопарди, ЩЕ гаранции за сигурност, ЩЕ преговори от позицията на силата, ЩЕ справедлив мир, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ...
Коментиран от #55
16:48 05.09.2025
55 Киев за два дня.
До коментар #53 от "ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ":ЩЕ ЩЕ
16:49 05.09.2025
57 Възpожденец 🇧🇬
Коментиран от #61, #65
16:51 05.09.2025
61 прошляк ,
До коментар #57 от "Възpожденец 🇧🇬":Тия лозунги си ги наври там , дето слънце не огрява ! Талибан !
16:55 05.09.2025
62 az СВО Победа80
Коментиран от #69
16:56 05.09.2025
63 минувач
До коментар #39 от "Минувач":Не ми ползвай ника ! Напъни си гънката и дай нещо ново , ако можеш , разбира се ...
Коментиран от #78, #87
16:56 05.09.2025
До коментар #57 от "Възpожденец 🇧🇬":Алооо! Войната я обяви фашисткото правителството на Богдан Филов. Затова американците бомбардираха София. След победата над фашизма правителството на Богдан Филов беше разстреляно и заровено в дупка от американска бомба!
16:57 05.09.2025
До коментар #62 от "az СВО Победа80":2014 Украйна изобщо не е мислила за НАТО !
Коментиран от #82
17:01 05.09.2025
71 НЕ Е ВЕРНО , ОТ ПРЕДИ 3 ГОДИНИ ГО ЗАЯВИ!
17:03 05.09.2025
72 ДВ е проспал
До коментар #1 от "Трол":Че Путин най малко преди 5 години го каза това. Само което им е изгодно чуват
17:03 05.09.2025
74 Врагове на народа!
В Китай корумпираните ги вадят от министерствата и парламента и ги застрелват публично на стадиона!
17:05 05.09.2025
да ги цица редовно и навлезат в по голяма дългова спирала
за сметка на наивните обедняващи европейци
17:08 05.09.2025
78 Минувач
До коментар #63 от "минувач":Ти луд ли си, какъв си, хахха!
Аз съм Минувач в тоя форум от години и то, когато нямаше НИКОЙ друг с подобен ник... Идея си нямам, ти кога се пръкне, кога си присвои чужд ник, че и започна да даваш акъли, хаххаха.
Съвземи се и си измисли твой ник!
17:09 05.09.2025
До коментар #45 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":Ние в русията си носим рокличките отдавна ,а и вазелинче си носим
17:14 05.09.2025
82 az СВО Победа80
До коментар #69 от "Лъжец":Още от първия държавен преврат през 2004г. западът я тика в НАТО!
17:17 05.09.2025
85 Мишел
Но Франция, Полша и други държави от ЕС с развито селско стопанство са против, защото в Украйна са най-дебелите слоеве чернозем в Европа и света.
17:23 05.09.2025
86 Какъв Веган си бре
До коментар #12 от "Аз съм веган":Всички знаят, че имаш глисти ???!
17:24 05.09.2025
87 Атина Палада
До коментар #63 от "минувач":Този с ник Минувач е отдавна в този форум..Ника си е негов,личи си по начина на изказ..
А ти си някой едно.кл.етъчен жъ.лто.паветник :)Вие едно.кле.тъчните жълт.то.павет.ници постоянно ползвате чужди никове .
17:24 05.09.2025
88 стига хибридки
Кремъл с изненадваща позиция: Присъединяването на Украйна към Европейския съюз е нейно суверенно право
17:25 05.09.2025