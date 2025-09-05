Новини
Защо изведнъж Русия няма против Украйна да влезе в ЕС?
  Тема: Украйна

Защо изведнъж Русия няма против Украйна да влезе в ЕС?

5 Септември, 2025 16:27

Русия е строго против присъединяването на Украйна към НАТО, но преди броени дни Владимир Путин заяви, че няма нищо против членството на страната в ЕС

Защо изведнъж Русия няма против Украйна да влезе в ЕС? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Известно е, че Русия категорично се противопоставя на присъединяването на Украйна към НАТО. На този фон изказването на руския президент Владимир Путин, че Москва няма нищо против Украйна да стане част от Европейския съюз беше доста изненадващо. "Що се отнася до членството на Украйна в ЕС, никога не сме се противопоставяли на това", каза Путин по време на визитата си в Китай. "НАТО е друга тема."

Наблюдатели смятат, че по този начин Путин се опитва да се представи като миротворец пред американския президент Доналд Тръмп. Но има и друго - с тази своя позиция руският президент печели време, защото присъединяването към ЕС може да отнеме години или дори десетилетия, а присъединяването към НАТО би могло да се случи много по-бързо и би осигурило на Украйна по-стабилна гаранция за сигурност.

Украйна в ЕС: защо Русия изведнъж е съгласна?

През 2013 година Виктор Янукович, тогавашният президент на Украйна, прекрати преговорния процес между ЕС и Киев. Последваха масови протести. Янукович беше обвинен, че работи под руско влияние и умишлено се опитва да спре европейската интеграция на Украйна, за да задържи Киев в орбитата на Кремъл.

Година по-късно Украйна подписа споразумението с ЕС, но много хора подозираха тогава, както и сега, че Москва никога не е искала Киев да се интегрира в демократична Европа. Джордж Бийб, директор по стратегическите въпроси в Института Куинси, казва, че изненадващото изявление на Путин вероятно е било уловка, за да се осигури международна подкрепа срещу членството на Украйна в НАТО, докато Москва се опитва да окупира целия Донбас. В момента Русия владее 88% от Донбас. "Файненшъл Таймс" съобщава, че контролът над областта е едно от условията, които Путин е дал на Тръмп за замразяване на фронтовата линия.

Експертът Бийб смята, че това е чист "прагматизъм", тъй като на руската армия ѝ липсват хора и оръжия. Освен това Путин навярно се притеснява, че ще трябва да се изправи пред европейските членове на НАТО, които възраждат военната си индустрия за пръв път от десетилетия. Руският президент вероятно осъзнава, че готовността да се примири с евентуалното членство на Украйна в ЕС е "необходимата цена", за да се спечелят условия в бъдещо мирно споразумение, смята Бийб.

"Това е част от по-дългосрочен процес на преговори", казва Рафаел Лос, експерт по въпросите на сигурността в Европейския съвет за външни отношения. "Когато всички се съгласят, че членството в НАТО е изключено (за Украйна), той може да подкопае процеса на разширяване на ЕС чрез своите съюзници в блока", като унгарския премиер Виктор Орбан и словашкия министър-председател Роберт Фицо.

Да на ЕС, но не на НАТО

Русия отдавна разглежда НАТО като заплаха за своята сигурност, въпреки многократните твърдения на членовете му, че това е отбранителен съюз.

"НАТО заема различно място в руската психика", казва Етиен Сула, изпълнителен директор за Европа в Алианса за подсигуряване на демокрацията към Германския фонд "Маршал". "Същевременно Москва не възприема ЕС като сериозен военен проблем, защото европейските съюзници се нуждаят от САЩ, за да бъдат напълно оперативни", смята експертът. А и Путин знае, че процесът по присъединяването към ЕС е продължителен и това ми осигурява достатъчно време и възможност да се намесва чрез Фицо и Орбан и да го забави допълнително, казва още Лос.

"Той подава пръст (членството в ЕС) на "полезните идиоти" на Запад - термин, който съветското разузнаване използва за хора, които лесно се поддават на манипулация", смята Лос. По думите му руснаците са добри в лансирането на дипломатически предложения, без да имат намерение да ги договарят.

Джордж Бийб смята, че Путин сигурно е предвидил, че Тръмп ще натисне европейските си партньори да ускорят процеса на присъединяване – но и знае, че той все пак може да отнеме години, ако не и десетилетия.

Членството в ЕС: недостатъчна гаранция за сигурността на Украйна

Без значение какво одобрява Русия и какво не, Украйна има свои приоритети и адекватните гаранции за сигурността ѝ са на първо място в списъка. "В момента, в който войната бъде прекратена, Русия ще вложи всичките си усилия в хибридните си дейности в Украйна", предупреждава Етиен Сула. "Ако не бъде постигнато споразумение за някакви конкретни гаранции за сигурност - имам предвид такива от САЩ, обещанието за членство в ЕС изглежда кухо."

Въпреки че ЕС има клауза за взаимна отбрана, експертите смятат, че без подкрепа от САЩ Европа си остава уязвима. Членството в ЕС трябва да е част от споразумението за гаранции за сигурността на Украйна, но не бива да е само то, казва Лос. Нужни са гаранции, които ефективно да възпрат Русия от повторно нападение. "Путин не е направил никакви отстъпки. Той още е против потенциално европейско бъдеще за Украйна", подчертава Лос. "Това е тактическа маневра за печелене на време, избягване на допълнителни санкции от САЩ и възможност за повторна инвазия."

Автор: Аншал Вохра


  • 1 Трол

    29 4 Отговор
    Защото някой ще трябва да "възстановява".

    Коментиран от #72

    16:28 05.09.2025

  • 2 Фен

    25 8 Отговор
    Ами след като Урсула и оня, португалеца, се извървяха от тук, и Путин се изплаши... Нали вече и ние, освен богати, сме и желаещи...

    16:28 05.09.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    30 6 Отговор
    само Украина ни трябва в ЕС....

    16:29 05.09.2025

  • 4 Отряд1

    61 5 Отговор
    Това просто е една лъжа, която се тиражира в медиите!
    Путин още преди войната казваше, че няма против Украйна да е в ЕС!

    Направо не ми го побира главата, как върху народа се извършва подмяна на историята!

    Коментиран от #37

    16:29 05.09.2025

  • 5 шаа

    32 4 Отговор
    поредната партенка и преиначаване на фактите. колкото повече циврят дойчовците и фактовците, толкова е по-зле положението за укрофашистите и западните им партньори.

    16:30 05.09.2025

  • 6 Елементарно Уотсън

    27 5 Отговор
    Защото влизането на Украйна в ЕС ще сложи края на ЕС.

    16:30 05.09.2025

  • 7 Защо ли?!

    30 4 Отговор
    Много ясно!
    Защото ЕС бавно,но сигурно унищожава икономиките на своите страни-членки...!
    И по този начин Украйна ще бъде довършена без война,дори...!

    16:31 05.09.2025

  • 8 Сатана Z

    18 4 Отговор
    Защото Европейският райх ще трябва да изхранва останалите нацисти от западна Украйна.Русия ще си вземе своето ,което и принадлежи по право.

    16:31 05.09.2025

  • 9 Цък

    32 5 Отговор
    Отново лъжи. Русия никога, абсолютно никога не се е противопоставяла на членството на Украйна в ЕС. Защо се лъже елементарно? Русия не иска да чуе за западна Украйна. Готова е да хариже бандерите дори на Полша, която е в НАТО.

    16:32 05.09.2025

  • 10 Бременските музиканти

    13 5 Отговор
    Най-бързият начин да отвратиш някого от нещо, е да го пуснеш да пробва. Ние видяхме, нека и украинците да видят, преди да се върнат с дарове пред портите на Кремъл!

    16:32 05.09.2025

  • 11 Умничко

    5 0 Отговор
    За да продължи източване икономики и социал.

    16:33 05.09.2025

  • 12 Аз съм веган

    6 12 Отговор
    Защото шизофренията на блатните няма край.

    Коментиран от #86

    16:33 05.09.2025

  • 13 ЕС ще плаща репарации заедно с Укрите

    12 4 Отговор
    И Ганьовците - Тоже.Нали сме на 3то място по доставка на оръжие в 404 ,което ни прави съученици в убийствата

    16:33 05.09.2025

  • 14 Атина Палада

    24 5 Отговор
    Стига сте лъгали .Направо такава истерия ,че полудяхте
    Русия никога не е имала против Украйна да е в ЕС!
    Има ги изказванията на Путин още преди 2014г по времето на Янукович

    16:34 05.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Вашето Мнение

    23 3 Отговор
    Русия никога не е била против украйна да стане член на ес, това само ще ускори разпада на това жинжърско сборище. Русия е против нато да разположи бази в държавата с боеспособно население, чиятоо армия би била най-силната в съюза съставен предимно от многополови, безволеви, миеки китки.

    Коментиран от #24

    16:35 05.09.2025

  • 17 Временното явление ЕС

    11 2 Отговор
    За какво и е на Русия
    разипаната икономика на уКраИна ?!!!
    Виж в НАТЮ-то, няма как да стане.

    16:35 05.09.2025

  • 18 Рублевка

    10 3 Отговор
    Защото Европа ще храни укрите и ще им плаща огромните заеми, а Путин и Тръмп ще наблюдават и контролират плащанията.

    16:36 05.09.2025

  • 19 минувач

    15 5 Отговор
    Путин и преди ясно е заявявал , че няма против укрите да са в ЕС ! Тия, желаещите , явно повечето от тях вече са с деменция .

    Коментиран от #34

    16:36 05.09.2025

  • 20 ,,,,,,,

    5 10 Отговор
    В Пекин официално русия стана индо-китайска бензиноколонка.Никакъв фактор за цивилизацията.

    16:36 05.09.2025

  • 21 Няма край руското безсилие

    4 7 Отговор
    Няма...

    16:37 05.09.2025

  • 22 Путин

    5 3 Отговор
    Кога съм казал?

    16:37 05.09.2025

  • 23 тия па

    8 3 Отговор
    че те никога не са били против ЕС.

    16:38 05.09.2025

  • 24 Моето мнение

    9 5 Отговор

    До коментар #16 от "Вашето Мнение":

    Русия разби нато с 10% от капацитета си, което прави думите ти 100% верни, браво.

    Коментиран от #30, #41

    16:38 05.09.2025

  • 25 Чичак

    3 5 Отговор
    Защото завалията съвсем я е закъсал....моли се на сев.корея, на китаеца, на оня чалмосания

    16:38 05.09.2025

  • 26 Рублевка

    6 1 Отговор
    Коалицията на желаещите ще плаща заемите и репарациите на укра.

    16:38 05.09.2025

  • 27 шизо зеле

    8 2 Отговор
    Я ни припомнете кога са имали против влизане в ЕССР.

    16:39 05.09.2025

  • 28 Двама уКраИнци си говорят

    9 2 Отговор
    След като са приели уКраИна в ЕС-то.
    Единия пита другия:
    –Е , как е, как е..... ?
    –Как да е, балшая фуйня.....
    аз съм безработен,
    жената чисти 🚾-та в Италия,
    дъщерята на витрините в Амстердам,
    а синът се омъжи за белгиец 😁

    16:39 05.09.2025

  • 29 Черезов

    2 1 Отговор
    Даже ще е съгласен и доволен ако след това стане РЕС / Рашън евросъюз /. Може пък и да се отървем от чалмарската инвазия ,но и това няма да е по-добро. Все си е инвазия.

    16:40 05.09.2025

  • 30 Пламен

    4 5 Отговор

    До коментар #24 от "Моето мнение":

    Аааахаха....и Киев за три дни.....Киев през крив макарон ....д.т.и.б у серсема

    Коментиран от #36, #53

    16:40 05.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Янукович

    6 1 Отговор
    ако беше внесъл молба за ЕС,нямаше да има Майдан !

    16:41 05.09.2025

  • 33 Клоуна пусин 🤡💩

    7 4 Отговор
    Какво значение има какво е казал или какво е подписал Путлер, след като не спазва никакви договори, камо ли да се разчита на "мъжката" му дума - той е една непоръбена шyн.а !

    16:41 05.09.2025

  • 34 Един

    8 7 Отговор

    До коментар #19 от "минувач":

    Какво е казал кремълският палячо го интересува 0,00001 процента от населението на Земята.

    Коментиран от #49

    16:41 05.09.2025

  • 35 Българин

    6 5 Отговор
    До Атина Палада.Че то бугарските джендуря най напред трябва да се научат да четат и пишат на Български за да са разбрали, че Русия никога не е спирала Украйна за ЕС .То подобните журналя не са разбрали,а какво остава за изостаналите им препевачи

    Коментиран от #44, #48

    16:42 05.09.2025

  • 36 Моето мнение

    2 5 Отговор

    До коментар #30 от "Пламен":

    Що за три дни, виж как хубаво ти става когато Путин те клати три години.

    16:42 05.09.2025

  • 37 Пич,

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Отряд1":

    Помийката на дойче зеле не е за теб. Помийката е предназначена за евроатлантическите розАви понита. Целта е туширане на когнитивния дисонанс. Защото това си е нещо страшно. Не помага ни синтетика, ни пърцуца, ни избелване на ануса. По тая причина праведната пропаганда прави каквото може, доколкото може. Пък ако случайно някой повярва, добре дошло.

    16:42 05.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Минувач

    11 4 Отговор
    Е,ати пропагандата от ДВ, хах! Путин НИКОГА, ама никога не е бил против Украйна в ЕС и го е заявявал неведнъж. Но за либералистите това сега се явява новина, за да търсят пак някакви измислици за Путин и Русия. Първо го определиха за импереалистично насторен, щял да завлядява света, сега ново 20. Колко пъти Путин им каза, че го интересува едно еидинствено - Украйна да не е в НАТО и да е заплаха за Русия, както и рускоезичните там да не са дискреминирани. Това е! От над 20 години е на власт, сега се рязко сетил да завладява Европа, смешници. Но нали се опитват да изнамерят елементарни казуси за обвинения, невиждайки погрома на собствените си задкулисни игри с Украйна, започнали с либералистите в САЩ и продължение от пионките в Европа. Сега с Тръмп се размъти водата, но да видим ... Този е алчен бизнесмен, но и патриот и за спасението на САЩ от финансов колапс ще направи всичко и срещу всички, ако се наложи.

    Коментиран от #63

    16:42 05.09.2025

  • 40 нннн

    9 3 Отговор
    Наистина Русия никога не се е противопоставяла на членството на Украйна в ЕС. Против участие в НАТО е. DW разчита на доказано късата памет на българина и нагло лъже.

    16:42 05.09.2025

  • 41 Тихо прадляк!

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "Моето мнение":

    Пак не си компетентен.

    16:42 05.09.2025

  • 42 Рублевка

    2 5 Отговор
    Русия храни укри 80 години, сега Европа ще ги храни.

    16:42 05.09.2025

  • 43 Фесебе

    5 4 Отговор
    Ако нямаше Майдан,Путин нямаше да вземе Крим и Донбас !Майдана почна заради отказа от влизане в ЕС !Железен факт !

    16:44 05.09.2025

  • 44 Вашето Мнение

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Българин":

    С образование от НБУ до там, мисира е завършил висшу и има китап, слуша, друго не му трябва.

    16:44 05.09.2025

  • 45 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    5 4 Отговор
    "В РПЦ разрешиха на мъжете да носят рокли и поли.
    Свещениците сами носят раси, които напомнят на женско облекло, заяви йеромонах Макарий.
    По думите му, облеклото не определя моралните качества на човека, затова православието не осъжда носенето на рокли и поли от мъже."

    ПипиРуДупейките могат спокойно да си носят роклите на протестите на Късопейкин ... 🤣🤣🤣🤣

    Източника е Газета.ру. Всеки може да го провери!

    Коментиран от #81

    16:45 05.09.2025

  • 46 Да обясня на DW

    4 4 Отговор
    Русия никога не е била против Украйна за ЕС или каквито и да е икономически съюзи, та да си "променя мнението"!

    Но да информирам нещо великата обективна медия:
    Ако ЕС се превърне във военен съюз както Урсула и останалите психопати се канят, Украйна ще види и ЕС през крив макрон.
    И да няма после медийни ревове: "Ама защо Путин излъга?"

    (Автор: Аншал Вохра)

    16:46 05.09.2025

  • 47 Копейкаджийте

    5 2 Отговор
    Пишете нещо за батута 😂
    Нещо за Киев за два дня 😂
    Нещо за Делю хайдутин 🤣

    16:46 05.09.2025

  • 48 Атина Палада

    4 4 Отговор

    До коментар #35 от "Българин":

    Журналята много добре знаят,но заповедта е да се п.люе по Русия..Или ако журналята не знаят,то техните господари спуснали им пасквилите ,,знаят отлично!

    16:46 05.09.2025

  • 49 минувач

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Един":

    0,00003 с теб и мен ! Ха-ха-щраус !

    16:47 05.09.2025

  • 50 За сведение на младите

    3 4 Отговор
    УССР беше създадена от Ленин и болшевиките на земи, принадлежащи на Руската империя.
    На тайна сбирка, като тая на Бузлуджа, членове на ЦК на КПСС се събират в Беловежката гора. Там членът на ЦК на КПСС Леонид Кравчук подписва отлюспването на УССР от СССР и се основава Украйна, на която Леонид Кравчук става пръв президент.
    Абсолютно същото е с другите съюзни републики, където партийните секретари се пребоядисаха в президенти и демократи. Сега западняците се прегръщат с техните деца и внуци и ги насъскват едни против друг.
    Децата и внуците на комуняките се натискат за ЕС, за да смучат субсидии.

    16:47 05.09.2025

  • 51 Ха-ха-ха

    3 3 Отговор
    Не е изведнъж. Русия никога не е имала против Украйна да влезе в ЕС. Против е нато да влезе в Украйна.

    16:47 05.09.2025

  • 52 Путин

    0 2 Отговор
    манипулира трийсетина държави,на петте континента !

    16:47 05.09.2025

  • 53 ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "Пламен":

    ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, санкции, за няколко месеца ЩЕ сринем руската икономика, ЩЕ настане глад, ЩЕ свърши нафтата, ЩЕ свършат ракетити, ЩЕ свършат танковете, ЩЕ се бием докато не ги изгоним от всички окупирани земи, ЩЕ подкрепяме Бандеристан колкото и докато е нужно, ЩЕ направим перемага, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ геймчейндъри ЩЕ Ф16, ЩЕ Мираж, ЩЕ Патриот, гаубици, ЩЕ Ейбрамси, ЩЕ Леопарди, ЩЕ гаранции за сигурност, ЩЕ преговори от позицията на силата, ЩЕ справедлив мир, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ...

    Коментиран от #55

    16:48 05.09.2025

  • 54 КГБ

    4 3 Отговор
    Защото омразата на управляващите в Украйна ще хвърлят ЕС срещу Русия и така ще им предстои икономическо разбиване от самите тях.Без Русия ЕС е икономически труп.

    16:48 05.09.2025

  • 55 Киев за два дня.

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ":

    ЩЕ ЩЕ

    16:49 05.09.2025

  • 56 Ами да

    3 0 Отговор
    той и за Грузия няма нищо против....

    16:51 05.09.2025

  • 57 Възpожденец 🇧🇬

    4 3 Отговор
    На днешния ден, 1944 година, poби обявиха война на свободните българи, за да ги направят и тях съветски роби! Няма да забравим, няма да простим, няма да позволим национални предатели да ни бутнат отново в концлагера на московското блато!

    Коментиран от #61, #65

    16:51 05.09.2025

  • 58 Путин

    0 0 Отговор
    И Молдова,Грузия и Армения пускам !Даже Беларус !

    16:53 05.09.2025

  • 59 Путин

    0 1 Отговор
    Нямам кошмари от ЕС !Само от НАТО !

    16:54 05.09.2025

  • 60 12345

    1 2 Отговор
    Стига лъжи. Русия никога не е била против членство на Украйна в ЕС. Беше против членство в НАТО. И все още е.

    16:54 05.09.2025

  • 61 прошляк ,

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Тия лозунги си ги наври там , дето слънце не огрява ! Талибан !

    16:55 05.09.2025

  • 62 az СВО Победа80

    2 2 Отговор
    Ааааа, не е "изведнъж", още от 2014г. Путин открито заяви, че в ЕС може, в НАТО -НЕ!

    Коментиран от #69

    16:56 05.09.2025

  • 63 минувач

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Минувач":

    Не ми ползвай ника ! Напъни си гънката и дай нещо ново , ако можеш , разбира се ...

    Коментиран от #78, #87

    16:56 05.09.2025

  • 64 Путин

    0 0 Отговор
    На 01.2026 ,за три дни ще срина еврото и долара....

    16:57 05.09.2025

  • 65 🎺🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Алооо! Войната я обяви фашисткото правителството на Богдан Филов. Затова американците бомбардираха София. След победата над фашизма правителството на Богдан Филов беше разстреляно и заровено в дупка от американска бомба!

    16:57 05.09.2025

  • 66 Тръмп

    0 0 Отговор
    да не го е подменил в лимузината в Аляска ?

    16:58 05.09.2025

  • 67 чекисть..

    1 1 Отговор
    Ало фактаджийте,престанете да списвате глупости,масква никога нищо не е имала против кiев да влезне в е.с..кремля е твърдо против бандерците да са в алианса и да нямат атом,а урсулските легионери нека да заповядат при зеления-пленници вова от тях не взима..всичко чуждо-лешь

    16:59 05.09.2025

  • 68 Малииии

    1 0 Отговор
    Киевска рус в ЕС. Значи и Московието ще влиза в ЕС. Голям смях

    17:01 05.09.2025

  • 69 Лъжец

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "az СВО Победа80":

    2014 Украйна изобщо не е мислила за НАТО !

    Коментиран от #82

    17:01 05.09.2025

  • 70 Бах

    0 0 Отговор
    един Разпутин и той умря !

    17:02 05.09.2025

  • 71 НЕ Е ВЕРНО , ОТ ПРЕДИ 3 ГОДИНИ ГО ЗАЯВИ!

    1 0 Отговор
    ЗА СВЕДЕНИЯ НА ПИСАЧА : ПТУН ГО ЗАЯВИ ОЩЕ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕТО НА ВОЙНА ТОВА , ДРЪНКУЛНИК, НЕ СЕ ГА ИЗВЕДХАЖ !!! ДАЖЕ НЕ СТЕ С ЧАС СЪС ЕЛЕМЕНТАРН И НЕЩА И ПИШЕТЕ ГЛУПОСТИ , НЕВЕРНИ НЕЩЯА . ЖАЛКИ БРЪМЧАЩИ НЕДОВЪРШЕНИ СЪЩЕСТВА.

    17:03 05.09.2025

  • 72 ДВ е проспал

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Че Путин най малко преди 5 години го каза това. Само което им е изгодно чуват

    17:03 05.09.2025

  • 73 Василева

    2 0 Отговор
    Имате ли представа какво ще стане със земеделието ,когато Украйна бъде приета в ЕС.Те сега се хвалят , че изхранват 500 милиона човека.

    17:05 05.09.2025

  • 74 Врагове на народа!

    0 0 Отговор
    В уроците по история срамежливо премълчаваха, какво се случи с фашисткото правителството на Богдан Филов, а трябваше да се набляга на това, за да имат страх следващите министри и депутати. Всички са разстреляни и заровени в 30 метрова дупка от американска бомба!
    В Китай корумпираните ги вадят от министерствата и парламента и ги застрелват публично на стадиона!

    17:05 05.09.2025

  • 75 От чужбина

    4 2 Отговор
    Това мнение на Путин НЕ е от сега. Това мнение Путин е изразил още преди Спец.Операцията. Да, ама някои западни страни и по-точно това дето му викат дълбока държава решиха да изкарат много пари и жертваха Украйна. Сега Русия ще си вземе каквото иска. Вероятно от Украйна ще остане някаква малка държавица за да поеме огромните дългове. Влизайки в ЕС ще натовари ЕС с тези дългове. Т.е Европа ще плаща сметката няколко пъти. Русия може без Европа, ама Европа трудно ще е кара без Русия, без източника на евтина енергия и ресурси. Ако Европа запази сегашните си управляващи и сегашната политика едва ли е чака светло бъдеще. Америка ще и набутва скъпи оръжия, скъпи торове и енергия. Европа, ако произвежда нещо, то ще е скъпо и ще е контролирано от Америка.

    17:05 05.09.2025

  • 76 Защо ли

    4 1 Отговор
    Защото с проруско правителство ще може да краде от фондовете ,т.е същото както в България ,Унгария и Словакия

    17:07 05.09.2025

  • 77 знаейки що за стока са урк

    4 2 Отговор
    Русия няма против Украйна да влезе в ЕС
    да ги цица редовно и навлезат в по голяма дългова спирала
    за сметка на наивните обедняващи европейци

    17:08 05.09.2025

  • 78 Минувач

    0 1 Отговор

    До коментар #63 от "минувач":

    Ти луд ли си, какъв си, хахха!
    Аз съм Минувач в тоя форум от години и то, когато нямаше НИКОЙ друг с подобен ник... Идея си нямам, ти кога се пръкне, кога си присвои чужд ник, че и започна да даваш акъли, хаххаха.
    Съвземи се и си измисли твой ник!

    17:09 05.09.2025

  • 79 !!!?

    1 1 Отговор
    Много е интересно дали ако Беларус пожелае да влезе в ЕС Путлер "няма да има също нищо против" или набързо ще обяви, че тя не трябва да съществува като Украйна и да намери в завещанието на баба му Путина като "исконна територия" към Московския Улус...!!!?

    17:11 05.09.2025

  • 80 Газ

    1 0 Отговор
    Путинова Русия никой не в бръсне за слива.

    17:14 05.09.2025

  • 81 Ам чи

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    Ние в русията си носим рокличките отдавна ,а и вазелинче си носим

    17:14 05.09.2025

  • 82 az СВО Победа80

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Лъжец":

    Още от първия държавен преврат през 2004г. западът я тика в НАТО!

    17:17 05.09.2025

  • 83 стига хибридки

    0 0 Отговор
    Това не от преди няколко дни! Многократно е заявявано, че Укрията може да си ходи в ЕС!

    17:20 05.09.2025

  • 84 стига хибридки

    0 0 Отговор
    "Русия не е против присъединяването на Украйна към Европейския съюз, тъй като не вижда в това заплаха за своята сигурност. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти". Интервюто е от 8 февруари тази година!

    17:22 05.09.2025

  • 85 Мишел

    0 0 Отговор
    Всъщност Путин заяви още преди 2 месеца, че Русия изобщо не е против влизането на Украйна в ЕС.
    Но Франция, Полша и други държави от ЕС с развито селско стопанство са против, защото в Украйна са най-дебелите слоеве чернозем в Европа и света.

    17:23 05.09.2025

  • 86 Какъв Веган си бре

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Аз съм веган":

    Всички знаят, че имаш глисти ???!

    17:24 05.09.2025

  • 87 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "минувач":

    Този с ник Минувач е отдавна в този форум..Ника си е негов,личи си по начина на изказ..
    А ти си някой едно.кл.етъчен жъ.лто.паветник :)Вие едно.кле.тъчните жълт.то.павет.ници постоянно ползвате чужди никове .

    17:24 05.09.2025

  • 88 стига хибридки

    0 0 Отговор
    Ето го и ог тема във Факти-"18 Февруари, 2025 13:59, обновена 18 Февруари, 2025 13:5915 600221
    Кремъл с изненадваща позиция: Присъединяването на Украйна към Европейския съюз е нейно суверенно право

    17:25 05.09.2025

