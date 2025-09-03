Новини
Свят »
Афганистан »
Афганистан след трусовете: Армията се включи в спасителните операции

Афганистан след трусовете: Армията се включи в спасителните операции

3 Септември, 2025 17:12 364 1

  • афганистан-
  • армия-
  • спасителни операции-
  • земетресение

Земетресенията нанесли тежки щети в Кунар и Нагархар

Афганистан след трусовете: Армията се включи в спасителните операции - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Афганистански командоси бяха спуснати по въздух днес над пострадалите от земетресение източни райони на страната, за да се включат в издирването и спасяването на оцелели под руините на разрушените къщи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Първият трус, с магнитуд 6 и дълбочина от едва 10 км, удари около полунощ в неделя и нанесе тежки щети в провинциите Кунар и Нагархар. Това е едно от най-смъртоносните земетресения в Афганистан през последните години, като броят на жертвите вече надхвърля 1400 души.

Втори трус с магнитуд 5,5 разтърси района вчера вечерта, предизвика паника и временно прекъсна спасителните операции. Скални маси от планините блокираха пътищата към отдалечени села.

Десетки командоси бяха спуснати по въздух над труднодостъпни места, където хеликоптерите не могат да кацнат, за да подпомогнат пренасянето на ранените, съобщи ръководителят на отдела за справяне с бедствия в Кунар Ехсанула Ехсан.

Властите изградиха лагер за координация на доставките и оказването на спешна помощ. Два центъра следят транспортирането на ранените, погребенията на загиналите и спасяването на оцелели, добави той.

Спасителите използват хеликоптери за превоз на пострадалите до болници, преодолявайки трудния планински терен и неблагоприятните атмосферни условия, за да достигнат селата край границата с Пакистан, където трусовете разрушиха къщи от кирпич.

Според последните данни на талибанското правителство загиналите са 1411 души, 3124 са ранени, а над 5400 къщи са разрушени. ООН предупреди, че броят на жертвите може да продължи да расте, тъй като под руините все още има затрупани хора.


Афганистан
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Нали янките бяха забегнали и зарязали въоръжение у Афганистан за 88 млрд USD? А на снимската Съветски Ми-17.

    17:18 03.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Албания