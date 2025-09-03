Афганистан след трусовете: Армията се включи в спасителните операции

Афганистански командоси бяха спуснати по въздух днес над пострадалите от земетресение източни райони на страната, за да се включат в издирването и спасяването на оцелели под руините на разрушените къщи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Първият трус, с магнитуд 6 и дълбочина от едва 10 км, удари около полунощ в неделя и нанесе тежки щети в провинциите Кунар и Нагархар. Това е едно от най-смъртоносните земетресения в Афганистан през последните години, като броят на жертвите вече надхвърля 1400 души.

Втори трус с магнитуд 5,5 разтърси района вчера вечерта, предизвика паника и временно прекъсна спасителните операции. Скални маси от планините блокираха пътищата към отдалечени села.

Десетки командоси бяха спуснати по въздух над труднодостъпни места, където хеликоптерите не могат да кацнат, за да подпомогнат пренасянето на ранените, съобщи ръководителят на отдела за справяне с бедствия в Кунар Ехсанула Ехсан.

Властите изградиха лагер за координация на доставките и оказването на спешна помощ. Два центъра следят транспортирането на ранените, погребенията на загиналите и спасяването на оцелели, добави той.

Спасителите използват хеликоптери за превоз на пострадалите до болници, преодолявайки трудния планински терен и неблагоприятните атмосферни условия, за да достигнат селата край границата с Пакистан, където трусовете разрушиха къщи от кирпич.

Според последните данни на талибанското правителство загиналите са 1411 души, 3124 са ранени, а над 5400 къщи са разрушени. ООН предупреди, че броят на жертвите може да продължи да расте, тъй като под руините все още има затрупани хора.