Тайванската армия представи нови оръжейни системи по случай Деня на въоръжените сили

По повод Деня на въоръжените сили, отбелязан днес, армията на Тайван публикува видео, в което демонстрира нови оръжейни системи – както доставени от САЩ, така и разработени в страната.
Военното ръководство подчерта, че реформите продължават с акцент върху по-реалистични учения и изграждането на ефективен възпиращ капацитет. „Технологиите ще заменят човешкия ресурс, а огневата мощ – традиционната численост на армията“, заявиха от командването.
Видеото с продължителност 5 минути и 42 секунди, публикувано в официалния YouTube канал на армията, представя американските танкове M1A2T Abrams, ракетните системи HIMARS и противотанковите ракети TOW 2B. В него са включени също противовъздушни ракети Sky Sword II и ракетни установки Kestrel, разработени от Националния институт по наука и технологии „Чунг-Шан“.
Освен върху новото въоръжение, армията обръща внимание и на подобряването на условията за живот на новобранците, както и на промяната в организационната култура. Според командването съвременните военни квартири осигуряват по-комфортна среда, която позволява на военнослужещите да се концентрират върху своите задачи.
Военните допълниха, че ще продължат да прилагат реформи и да изграждат ефективна система за възпиране, за да отговорят на външните предизвикателства, включително нарастващата заплаха от модернизиращ се противник.
