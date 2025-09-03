Новини
Тайванската армия представи нови оръжейни системи по случай Деня на въоръжените сили
  Тема: Тайван

Тайванската армия представи нови оръжейни системи по случай Деня на въоръжените сили

3 Септември, 2025 18:06

Във видео на военните се акцентира върху модернизацията, по-реалистичните тренировки и изграждането на надежден отбранителен капацитет

Тайванската армия представи нови оръжейни системи по случай Деня на въоръжените сили - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

По повод Деня на въоръжените сили, отбелязан днес, армията на Тайван публикува видео, в което демонстрира нови оръжейни системи – както доставени от САЩ, така и разработени в страната.

Военното ръководство подчерта, че реформите продължават с акцент върху по-реалистични учения и изграждането на ефективен възпиращ капацитет. „Технологиите ще заменят човешкия ресурс, а огневата мощ – традиционната численост на армията“, заявиха от командването.

Видеото с продължителност 5 минути и 42 секунди, публикувано в официалния YouTube канал на армията, представя американските танкове M1A2T Abrams, ракетните системи HIMARS и противотанковите ракети TOW 2B. В него са включени също противовъздушни ракети Sky Sword II и ракетни установки Kestrel, разработени от Националния институт по наука и технологии „Чунг-Шан“.

Освен върху новото въоръжение, армията обръща внимание и на подобряването на условията за живот на новобранците, както и на промяната в организационната култура. Според командването съвременните военни квартири осигуряват по-комфортна среда, която позволява на военнослужещите да се концентрират върху своите задачи.

Военните допълниха, че ще продължат да прилагат реформи и да изграждат ефективна система за възпиране, за да отговорят на външните предизвикателства, включително нарастващата заплаха от модернизиращ се противник.


Оценка 4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наблюдател

    1 1 Отговор
    Няма да се учудя ако и венецуелската армия покаже скоро ново оръжие.

    18:07 03.09.2025

  • 2 Хаха

    2 1 Отговор
    А на нас нито ефките ни докараха нито Страйкърите, нито Джавелините, а всичко е пратено предварително.

    Коментиран от #4

    18:10 03.09.2025

  • 3 Госあ

    0 4 Отговор
    аййй лелеее и тия ше ги сготвят курбан !

    18:11 03.09.2025

  • 4 Да бе

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Важно копейки да дрънкат в джобчето

    18:13 03.09.2025

  • 5 Госあ

    3 1 Отговор
    Мисля че нещата ще бъдат много бързи и много кървави. Путин по - лесно запали фитила, но е много внимателен, мисля че от Китай обратно - показват много голямо търпение, но ако се стигне до военна операция на принадлежащия им остров, ще бъдат безкомпромисни.

    Коментиран от #7

    18:14 03.09.2025

  • 6 Българин

    0 0 Отговор
    А България е поръчала 120 черешови топа на фирми от Кюстендил, понеже в момента изсичали и подменяли вече стари черешови дървета...Всяко топче щяло да е с различен калибър но от НАТО уверяват, че това не е проблем за алианса...

    18:17 03.09.2025

  • 7 Пак ли ти

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Госあ":

    Навсякъде ли ще си пробутваш пропагандата?

    18:21 03.09.2025

  • 8 За ценители

    0 0 Отговор
    Тайванците се оказаха големи колекционери на музейни експонати. Това бяха чудо оръжия от миналата и по-миналата година в СВО. Значи днес ефективността им клони към нула.

    18:24 03.09.2025