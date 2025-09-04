Новини
The Guardian: Срещата на Путин, Си Дзинпин и Ким Чен-ун засенчи мащабния военен парад в Пекин

4 Септември, 2025 06:59, обновена 4 Септември, 2025 07:05 584 9

Много чужди лидери вероятно са наблюдавали случващото се със смесица от любопитство и безпокойство, пише британското издание

The Guardian: Срещата на Путин, Си Дзинпин и Ким Чен-ун засенчи мащабния военен парад в Пекин - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Първата в историята среща между лидерите на Русия, Китай и Северна Корея, Владимир Путин, Си Дзинпин и Ким Чен Ун, стана символична и заплашва да засенчи мащабния военен парад в Пекин, пише британският вестник The Guardian.

„На първата среща между Си, Путин и Ким беше придадена толкова мощна символика, че заплашваше да засенчи мащабния военен парад, който се проведе по улиците на китайската столица“, се казва в

Както пише изданието, резултатите от срещата все още не са ясни, но лидерите на много държави, включително САЩ, Великобритания, Япония и Южна Корея, вероятно са наблюдавали случващото се със смесица от любопитство и безпокойство.

„Следователно има голяма вероятност събитията от сряда да привлекат вниманието на Тръмп и други западни лидери“, се подчертава в статията.

В сряда на площад Тянанмън в Пекин се проведе военен парад по случай 80-годишнината от победата в Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия и в Световната антифашистка война.

Руският президент Владимир Путин, като основен гост, и лидерите на 25 други държави присъстваха на събитието по покана на китайския президент Си Дзинпин.


  • 1 Факт

    2 14 Отговор
    Гениалният план на Путин се превърна в смъртоносен капан за самата Русия. Вместо да се възползва от богатия западен пазар, той я хвърли в прегръдките на Китай – студени, пресметливи и задушаващи. Днес Пекин държи Москва на изкуствено дишане, изсмуквайки нефт, газ и ресурси за жълти стотинки. Но това не е помощ, а бавна евтаназия – Китай внимава Русия да не победи, защото истинският му партньор е Европа, а руснаците са само разменна монета.
    Така Русия се превърна в слаб, зависим васал, вързан към системите на азиатския си „приятел“. Съюзник, който решава кога пациентът да живее и кога да умре. Путин нарече това стратегия, а всъщност подари богатствата на страната си и я превърна в безсилен придатък. С такива приятели врагове вече не са нужни.

    Коментиран от #6, #8

    07:10 04.09.2025

  • 2 бай Бай

    16 0 Отговор
    Ха, каква изненада за заврелите главичките си в пясъка.
    А тези точно лидери от години показват все по-силно сближаване на страните им.
    Напълно нормално беше да се срещнат и заедно.

    07:10 04.09.2025

  • 3 Миленчо,

    12 0 Отговор
    Срещата на тримата световни лидери изкара пяна от устата на западните наркомани. Остана ви само лаене и квичене.

    07:12 04.09.2025

  • 4 Никой нищо нее Засенчил!?

    11 1 Отговор
    Срещата сие Среща, Парада сие Парад!! Фейкове и маниполации!

    07:12 04.09.2025

  • 5 Механик

    8 0 Отговор
    Нищо не е засечнено. По-скоро срещата на тримата лидери, доукраси парада и го направи още по-категоричен в посланията които носи към западните войнолюбци.

    07:14 04.09.2025

  • 6 Орк

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Васал дава оценка! Забавно.

    07:14 04.09.2025

  • 7 Хм...

    4 0 Отговор
    Пак добре, че на срещата не е присъствл и Моди. Тогава сигурно щеше да има ритуални самоубийства сред "обединените" евроатлантически розАви понита.

    07:15 04.09.2025

  • 8 любопитен

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    И тази тъпотия за колко цента?

    07:17 04.09.2025

  • 9 Симпатизант

    0 0 Отговор
    Да живее дружбата между едностранно-санкционираните и несправедливо-демонизираните от Атлантизма народи !

    07:20 04.09.2025

