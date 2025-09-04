The Guardian: Срещата на Путин, Си Дзинпин и Ким Чен-ун засенчи мащабния военен парад в Пекин

Първата в историята среща между лидерите на Русия, Китай и Северна Корея, Владимир Путин, Си Дзинпин и Ким Чен Ун, стана символична и заплашва да засенчи мащабния военен парад в Пекин, пише британският вестник The Guardian.
„На първата среща между Си, Путин и Ким беше придадена толкова мощна символика, че заплашваше да засенчи мащабния военен парад, който се проведе по улиците на китайската столица“, се казва в
Както пише изданието, резултатите от срещата все още не са ясни, но лидерите на много държави, включително САЩ, Великобритания, Япония и Южна Корея, вероятно са наблюдавали случващото се със смесица от любопитство и безпокойство.
„Следователно има голяма вероятност събитията от сряда да привлекат вниманието на Тръмп и други западни лидери“, се подчертава в статията.
В сряда на площад Тянанмън в Пекин се проведе военен парад по случай 80-годишнината от победата в Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия и в Световната антифашистка война.
Руският президент Владимир Путин, като основен гост, и лидерите на 25 други държави присъстваха на събитието по покана на китайския президент Си Дзинпин.
1 Факт
Така Русия се превърна в слаб, зависим васал, вързан към системите на азиатския си „приятел“. Съюзник, който решава кога пациентът да живее и кога да умре. Путин нарече това стратегия, а всъщност подари богатствата на страната си и я превърна в безсилен придатък. С такива приятели врагове вече не са нужни.
Коментиран от #6, #8
07:10 04.09.2025
2 бай Бай
А тези точно лидери от години показват все по-силно сближаване на страните им.
Напълно нормално беше да се срещнат и заедно.
07:10 04.09.2025
3 Миленчо,
07:12 04.09.2025
4 Никой нищо нее Засенчил!?
07:12 04.09.2025
5 Механик
07:14 04.09.2025
6 Орк
До коментар #1 от "Факт":Васал дава оценка! Забавно.
07:14 04.09.2025
7 Хм...
07:15 04.09.2025
8 любопитен
До коментар #1 от "Факт":И тази тъпотия за колко цента?
07:17 04.09.2025
9 Симпатизант
07:20 04.09.2025