The Guardian: Срещата на Путин, Си Дзинпин и Ким Чен-ун засенчи мащабния военен парад в Пекин

Първата в историята среща между лидерите на Русия, Китай и Северна Корея, Владимир Путин, Си Дзинпин и Ким Чен Ун, стана символична и заплашва да засенчи мащабния военен парад в Пекин, пише британският вестник The Guardian.

„На първата среща между Си, Путин и Ким беше придадена толкова мощна символика, че заплашваше да засенчи мащабния военен парад, който се проведе по улиците на китайската столица“, се казва в

Както пише изданието, резултатите от срещата все още не са ясни, но лидерите на много държави, включително САЩ, Великобритания, Япония и Южна Корея, вероятно са наблюдавали случващото се със смесица от любопитство и безпокойство.

„Следователно има голяма вероятност събитията от сряда да привлекат вниманието на Тръмп и други западни лидери“, се подчертава в статията.

В сряда на площад Тянанмън в Пекин се проведе военен парад по случай 80-годишнината от победата в Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия и в Световната антифашистка война.

Руският президент Владимир Путин, като основен гост, и лидерите на 25 други държави присъстваха на събитието по покана на китайския президент Си Дзинпин.