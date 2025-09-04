НАТО: Не Русия ще решава дали в Украйна може да има чуждестранни военни

Русия не може да решава дали Западът може или не може да изпрати военни в Украйна, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от Франс прес, предаде БТА.
"Защо се интересуваме какво мисли Русия относно войските в Украйна? Не руснаците трябва да решават", подчерта той на конференция по сигурността, провеждаща се в Прага.
Днес Москва предупреди, че ще откаже да обсъжда каквато и да било "чужда намеса" в Украйна, "независимо под каква форма", след като някои европейски страни изразиха готовност да разположат военни в Украйна в рамките на уреждане на конфликта, припомня АФП.
Очаква се Рюте да участва днес по видеовръзка в срещата на "Коалицията на желаещите" в Париж - тридесетина страни, повечето от тях европейски, които са готови да гарантират сигурността на Украйна след края на боевете, включително чрез изпращането на войски.
Франция и Великобритания председателстват съвместно тази среща, на която съюзниците на Киев искат да покажат на американския президент Доналд Тръмп, че са готови да предоставят на украинската страна гаранции за сигурност, ако Вашингтон им осигури образно казано "предпазна мрежа" и окаже натиск на Москва.
Под понятието "предпазна мрежа" от страна на САЩ се разбира американска подкрепа за европейците в областта на системите за контрол и командване, на разузнаването или за отбраната земя-въздух, казва европейски високопоставен военен, цитиран от Франс прес.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #6, #81
13:15 04.09.2025
2 мърсула
-нямате своя продукция
-нямате свои граници
-нямате своя валута
-нямате обичаи
-нямате армия
-нямате език
нямате нищо, но сте щастливи
като кокошки в кокошарник,
защото сте точно такива
Коментиран от #54
13:16 04.09.2025
3 честен ционист
Коментиран от #29, #61
13:16 04.09.2025
4 Напротив,
Коментиран от #90
13:17 04.09.2025
5 Ами чакам
13:18 04.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 А защо
Коментиран от #20, #146
13:19 04.09.2025
8 !!!
13:19 04.09.2025
9 Шопо
13:19 04.09.2025
10 усеща се как българските натовски
13:20 04.09.2025
11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
13:20 04.09.2025
12 Ами да
Коментиран от #52, #84, #87, #131
13:21 04.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Кит
13:22 04.09.2025
15 Гандалф
Коментиран от #128
13:22 04.09.2025
16 Някой
Коментиран от #65
13:22 04.09.2025
17 Чичак
Коментиран от #33, #130
13:22 04.09.2025
18 кои ще са тези изкукуригали
13:23 04.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тома
13:25 04.09.2025
22 края на войната е известен
13:25 04.09.2025
23 Факти
13:25 04.09.2025
24 Кривоверен алкаш
Коментиран от #75, #88
13:25 04.09.2025
25 онзи
13:25 04.09.2025
26 Kaлпазанин
13:26 04.09.2025
27 АБВ
Това е все едно аз да търпя комшията да си кани у дома доказани айдуци и бандити, които да си харесват мое имущество и да нямам право на реакция ?
Ами добре, нека ги кани, но после да не съжалява за болките и страданията, които ще изпита !
Коментиран от #40, #51, #67
13:26 04.09.2025
28 Ще видим, ще видим…
13:27 04.09.2025
29 куку
До коментар #3 от "честен ционист":Този на снимката как само разсъждава..холандеца се прави на ястреб...Нату..вече три години разполага тези третополови войски в украйна..Полша всеки път като чуе че лети дрон в посоката Лвов..веднага дига каквото има в небето..страх ги тресе..Не искам да представя ако реално ракети литнат в Европа..ще се лее кръв.. 10литра на м2... Бегай народе..Сега е момента..С такива политици..не ни трябва враг...
13:27 04.09.2025
30 Орк
До коментар #6 от "Волгин":някакви аргументи освен псувня? Или от липса на такива тази помия. Пълно дъно!
13:27 04.09.2025
31 ванчо
13:27 04.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 К.ми янко
До коментар #17 от "Чичак":Е щом така мислиш иначе курск си е пак руски и язък за младите мъже на Украйна
13:27 04.09.2025
34 Руснаков
Коментиран от #76
13:28 04.09.2025
35 Пич
13:28 04.09.2025
36 идиоти вън
13:28 04.09.2025
37 Гей Веган
13:29 04.09.2025
38 Баш Балък
13:29 04.09.2025
39 Госあ
13:30 04.09.2025
40 разсеян
До коментар #27 от "АБВ":... Това е все едно аз да търпя комшията да си кани у дома доказани айдуци и бандити, докато аз им бомбардирам къщата заедно с децата вътре и да нямам право на реакция ?
Коментиран от #82
13:32 04.09.2025
41 Горанчоо
13:32 04.09.2025
42 Доктор
13:33 04.09.2025
43 Атина Палада
От една година все ще изпращате ,но до сега е само на думи по вашите медии :)))
Айде изпращайте да ви видим ...ама сте силни само на приказки,иначе сте п.алячовци.
Коментиран от #60
13:33 04.09.2025
44 Бре па се е разлютИл
Толкова страшна федерова шайба не съм виждал.
13:34 04.09.2025
45 Зъл пес
13:35 04.09.2025
46 Човекът с 1/2 мозък
Коментиран от #57
13:36 04.09.2025
47 Ха-ха-ха
Коментиран от #135
13:37 04.09.2025
48 Баш Балък
13:39 04.09.2025
49 Роко
13:40 04.09.2025
50 нагли руски Фашисти
Коментиран от #71
13:41 04.09.2025
51 Комшията ти
До коментар #27 от "АБВ":Може да си кани когото си иска . Ти ли казваш как и с кого да живее ?
Коментиран от #100
13:41 04.09.2025
52 А бе, ти
До коментар #12 от "Ами да":кой беше?
13:41 04.09.2025
53 Серсемин
Коментиран от #58
13:42 04.09.2025
54 Какъв кокошарник бре
До коментар #2 от "мърсула":Нали по отгоре си написал че нямало граници , нещо май ти бяга логиката
13:42 04.09.2025
55 Преподобна Стойна
Това е едно от последните предсказания, които прави голямата българска пророчица Преподобна Стойна през 30-те години на миналия век, малко преди смъртта си.
Коментиран от #66, #70, #126
13:42 04.09.2025
56 Стеф
13:42 04.09.2025
57 световна практика
До коментар #46 от "Човекът с 1/2 мозък":Световна практика е ,самата държава да решава, какви войски да влязат на нейна територия! На тоя принцип руските влязоха в Сирия преди години!?!?
Коментиран от #69
13:43 04.09.2025
58 путин слуга на Китай
До коментар #53 от "Серсемин":русия е васал на Китай!
13:44 04.09.2025
59 Сус бе!
13:44 04.09.2025
60 Учуден
До коментар #43 от "Атина Палада":Един път руските платени пишат, че Рушлямистан воювала срещу цялото НАТО. Сега чета, че НАТО били страхливи и една година само се вайкат. Последно воюва ли НАТО или се е скрило изплашено, беззащитно и без право на дума?
13:45 04.09.2025
61 дончичо
До коментар #3 от "честен ционист":ГЛОНАС работи безотказно
ВОЛГА,ВОЛГА!
13:46 04.09.2025
62 неАдекватен
Не четат историята тези евролиберали - що така?
А тя казва следното :
-Винаги когато започнат приготовления за война - има война!
Милитаристични изказвания -като това, проверка на военни заводи и фирми, приказки на агрто,от типа - само ние сме прави,и т.н. , не водят до нищо добро!
За съжаление , ние сме отново на губещата страна!
Жалко!
13:46 04.09.2025
63 До Берлин
13:47 04.09.2025
64 Тия
13:47 04.09.2025
65 мизерници копейки
До коментар #16 от "Някой":Как може да се радвате на войната, който мизерна русия запали след 70 години мир в Европа?!?
Коментиран от #74, #80, #101
13:47 04.09.2025
66 Серсемин
До коментар #55 от "Преподобна Стойна":Ами то това време дойде и отмина. На тези живели през 30-те години, вече внуците им са остарели. СССР се разпадна. Сега Русия е във възход.
13:48 04.09.2025
67 След като ти
До коментар #27 от "АБВ":си прескочил оградата, завзел си две стаи от къщата му, изнасилил си жена му и си убил сина му какво очакваш? Да не иска охрана за да те изгони и съди ли?
Коментиран от #103, #122
13:48 04.09.2025
68 000
13:49 04.09.2025
69 любопитен
До коментар #57 от "световна практика":"На тоя принцип руските влязоха в Сирия преди години!?!?", а американските и турските на кой принцип влезнаха в Сирия?
13:49 04.09.2025
70 Стеф
До коментар #55 от "Преподобна Стойна":"ръгнала да прегази света" За гога става въпрос? Кога е тръгвала Русия, да прегазва света?
13:50 04.09.2025
71 Атина Палада
До коментар #50 от "нагли руски Фашисти":Е как от къде накъде?:))) Ами от там насам!
От както свят светува решава онзи,който има кинти.Сиреч,силният! Точка! Нашите п.алячовци матЮвците,хем са бедни като църковни мишки,хем заборчлели,ама видите ли щели нещо да решават :))) могат само декларации да драскат и г.рачат по медиите ..На Макарона францията фалира,а той за во.йна мисли..
13:50 04.09.2025
72 Хохо Бохо
13:50 04.09.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Как
До коментар #65 от "мизерници копейки":Русия, бе аланкоолу ?
13:51 04.09.2025
75 дядо поп
До коментар #24 от "Кривоверен алкаш":Те хубаво , че ще ги изпратят , пита се дали ще има къде да се завърнат!
13:51 04.09.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Салваторе
13:51 04.09.2025
78 Бг гражданин
13:51 04.09.2025
79 ОБЕКТИВЕН
13:51 04.09.2025
80 Атина Палада
До коментар #65 от "мизерници копейки":Ама тва не беше ли ...войната на Байдън?
Правителството на САЩ ни продъниха ушите да ни говорят,че това е войната на Байдън.
13:52 04.09.2025
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 АБВ
До коментар #40 от "разсеян":"... Това е все едно аз да търпя комшията да си кани у дома доказани айдуци и бандити, докато аз им бомбардирам къщата заедно с децата вътре и да нямам право на реакция ?"
Това, че си разсеян, е малкият проблем. Големият е, че не правиш разлика между причина и следствие. Причината е, че комшията кани айдуци у дома си, които си харесват моето имущество и искат да бъде споделено с тях. Визирам изказванията на Маделин Олбрайт, че богатствата на Русия трябва да се споделят и с останалия свят, разбирай с така наречения Запад /ЕС, НАТО/. А бомбардировките са следствие на тези мераци.
Коментиран от #111
13:53 04.09.2025
83 Възpожденец 🇧🇬
В България - най-бедната държава в ЕС е 630 лв.
Два и половина пъти повече.
А България няма залежи от газ, петрол, злато и диаманти.
Защо, рософилчета ckanани, минималната заплата в Русия е само 22 000 рубли - 440 лв. ?
В България е 930 лв. Над два пъти по-голяма!
Знаете ли, че почти руснаци работят на минимална работна заплата?
Средната заплата в Русия е 51 000 рубли - 1000 лв. За толкова работят работниците във военно-промишления комплекс.
В България средната заплата е 2440 лв.
Близо два и половина пъти повече.
Защо, бе, майкопродавци, искате да ни наврете в тази кочина?
Това ли е великата ви Русия и великия Путин, ммм?!
Какви имате в съветските си кратуни, не мога да проумея.
И всички нормални хора също.
Да не споменавам, че болните от СПИН в Русия вече са 2 милиона, алкохолиците са над 7 милиона , наркоманите са най-много на глава от населението.
Коментиран от #106, #108, #110, #114, #117, #124, #132, #133, #140, #141
13:53 04.09.2025
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 хихи
13:54 04.09.2025
86 Радой
Тоя изобщо знае ли на кой континент е?
13:54 04.09.2025
87 какво
До коментар #12 от "Ами да":У Крайна е територия, която е в края на страната Русия.
У Краинци няма, както няма шопи, македонци, гребенци, загорци...
13:55 04.09.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Омбре
13:56 04.09.2025
92 хахаха
Коментиран от #97
13:56 04.09.2025
93 Чики-Рики
13:56 04.09.2025
94 Глупак
13:56 04.09.2025
95 Клоуна пусин 🤡💩
Така Русия се превърна в слаб, зависим васал, вързан към системите на азиатския си „приятел“. Съюзник, който решава кога пациентът да живее и кога да умре. Путин нарече това стратегия, а всъщност подари богатствата на страната си и я превърна в безсилен придатък. С такива приятели врагове вече не са нужни.
13:57 04.09.2025
96 Победителят
13:59 04.09.2025
97 Атина Палада
До коментар #92 от "хахаха":Т.е. Русия воюва с НАТО?
14:00 04.09.2025
98 Реалист
Коментиран от #107
14:00 04.09.2025
99 Даа!
14:00 04.09.2025
100 АБВ
До коментар #51 от "Комшията ти":Щом комшията няма да се съобразява с мен, аз също ще правя каквото си искам.
Явно си млад и не си научил житейската мъдрост, че с роднините можеш да не се понасяш, но със съседите е хубаво да се разбираш на основата на взаимно зачитане на интересите и уважение. Иначе ще имаш проблеми, особено ако твоите възможности са много по-малки. И не разчтай на никой да дойде отдалеч и да ти помогне безкористно, защото в живота така не става.
14:02 04.09.2025
101 дончичо
До коментар #65 от "мизерници копейки":Стойте си зад Одер и всичко ще е спокойно
14:03 04.09.2025
102 Бойкот на О.Л.Хлъц
ще станат цел №1 за УНИЩОЖАВАНЕ и руснаците доста ще се постараят...
14:03 04.09.2025
103 АБВ
До коментар #67 от "След като ти":Явно и ти не правиш разлика между причина и следствие. Това, което си написал е следствието. Виж първо кое е причината.
14:03 04.09.2025
104 Порно
14:04 04.09.2025
105 ИВАН
14:04 04.09.2025
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Реалист
До коментар #98 от "Реалист":Яд ме е че съм застаряващ хомосексуалист мечтаещ да бъда като великия Владимир Владимирович победителя на бандите на Урсулите!
Но за жалост глуповата и завистлива либералушка
14:06 04.09.2025
108 Я па този
До коментар #83 от "Възpожденец 🇧🇬":Интересен псеводним си си избрал. ЗАСЛУЖИ СИ ГО!
Статистиката си се разтяга като локум - на всеки както му е изгодно си я прави.
Но да те питам - какви показатели щеше да има България, ако водеше 3 години активна война срещу 20-тата по сила армия в света, подкрепяна от най-големия военен съюз? Какви показатели щеше да има, ако третия по сила икономически съюз и бе поставил почти пълно ембарго?
Зовеш се възрожденец и развяваш българското знаме, но какви са били нашите дети - възрожденци - християни или атеисти/антихристи? Славяни или англо-саксоцни? Миротворци или войнолюбци?
С нами Бог, разумейте, языцы, и покаряйтеся: Яко с нами Бог. / църковно славянски /
14:06 04.09.2025
109 Гост
Коментиран от #120
14:06 04.09.2025
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 ИЗОБЩО НЕ Е РАСЕЯН
До коментар #82 от "АБВ":КОНЦЕНТРИРАНО СЕ ПРАЙ НА ЛУД АМА ТЪПИТЕ МУ НОМЕРА НЕ ВЪРВЯТ
14:08 04.09.2025
112 Лопата Орешник
14:09 04.09.2025
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Не си по темата и
До коментар #83 от "Възpожденец 🇧🇬":Освен това се опитай да живееш в България с 630 лв. пенсия.Голяма ,, хвалба”, голямо нещо.
14:11 04.09.2025
115 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ
ДРИ......СЛЬО
14:12 04.09.2025
116 Никой
Нали по план -- трябваше - Русия - да е заличена - славяните - забравени - литературата ни - Достоевски и Максим Горки - изгорени, всичко - забравена. Само Мадони и Кис на екрана и - тъпите им филми, с компютърни анимации.
Защо не стана това факт - как така - Русия е още на крака.
Пинчери, сър.
14:12 04.09.2025
117 Ха-ха-ха
До коментар #83 от "Възpожденец 🇧🇬":Ами информирам се какви са цените в Русия и тогава говори кой имал по-висока пенсия. Ако с тези 270 лв там си купуваш повече неща отколкото с 630 лв тук кой е по-бедния?
14:13 04.09.2025
118 Притеснявай
14:14 04.09.2025
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 болгарин..
До коментар #109 от "Гост":Аз пък се кефя,дано двата плондера да пратат и бг-та заедно с урсулците в бандрско..ще стане много интересно дали масковците ще ги батишат заедно със западняците или ще ги оставят..за десерт
14:14 04.09.2025
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Атина Палада
До коментар #67 от "След като ти":Престанете с тези огради,деца ,баби ,лели и пр.
Направо по същество.
При Кубинската криза САЩ позволиха ли ракетите на СССР в Куба?Не,нали?! СССР позволиха ли тогава и американските ракети в Турция?Не,нали!
Светът е бил на ръба на ЯВ тогава ..Добре ,че Кенеди отстъпва и си вдига ракетите от Турция,след което и СССР си вдигат техните от Куба.
Смяташ ли,че САЩ сега ще позволят руски ракети на границата си? Да ти кажа.Няма да позволят.
Защо Русия трябва да позволи? През януари месец на 2022 г започнаха подготовката за поставяне на ракети на руската граница и Блинкън каза на Лавров:-"Вас не ви интересува ние какви ракети ще слагаме на границата ви с Украйна"!
Айде престанете ..САЩ започнаха тази война а сега видяха ,че загубиха и се измъкват ..И молят за мир..Нема мир. Пълна ка.питу.лация на хищ.ническия Запад..
14:14 04.09.2025
123 Альоша
14:16 04.09.2025
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 az СВО Победа80
С упоритият си отказ да приемат поражението си във войната срещу Русия, ще затъват все повече в блатото....
От катастрофата им съм удовлетворен! 🤣
14:17 04.09.2025
126 Омбре
До коментар #55 от "Преподобна Стойна":Не знам,да воюваш срещу най голямата ядрена държава, вярно няма да има победители,но само хора напълно загубили разсъдъка си, могат да си помислят за такава война и че ще излязат победители. Путин им каза, за какво ни е свят без Русия, сиреч решат ли руснаците, всички заминваме.
14:22 04.09.2025
127 Дон Кихот
14:22 04.09.2025
128 Омбре
До коментар #15 от "Гандалф":Защото там е за мъже,ако ме разбираш....
14:23 04.09.2025
129 ООрана държава
14:24 04.09.2025
130 Омбре
До коментар #17 от "Чичак":Доста безсмислено изказване,на фона на цялата помощ за укрите,от пари до наемници... ахахаха
14:25 04.09.2025
131 Омбре
До коментар #12 от "Ами да":А някой пита ли за цялата помощ за укрите от пари до наемници, толкова по безсмисления ти ли коментар.
14:27 04.09.2025
132 До ком.83
До коментар #83 от "Възpожденец 🇧🇬":Дядо ти,баща ти,да не са били потомствени каруцари,а ? Добре си копирал каруцарският речник.Слаб опонент си! Пробваш се, да поднасяш информация но под фалшивото лустро,избива каруцарското.На всяка трета дума!Приличаш на секънд хенд костюм.Уж минал през хим.чистене,изгладен,но с кръпки.
14:28 04.09.2025
133 Ринга
До коментар #83 от "Възpожденец 🇧🇬":Многоооо си далеч от истината. Ама много далеч. Аз получавам 69 000 р , но работя 3-4 ч. И от нищо не се лишавам. Бензин А95 е 67 р, цигарите са 180 р. За газ плащам за месец 203 р. Битовите сметки са 8-9000 р. За храната няма да пиша, защото ще те отчая. И последно, тук няма магазини за втора употреба дрехи.
Коментиран от #138
14:28 04.09.2025
134 Опс
14:32 04.09.2025
135 Омбре
До коментар #47 от "Ха-ха-ха":Само тъпа.р като микрон,може да си подготвя болниците за ранените,за война, която не е тяхна, същото важи и за останалите. Но злобата към руснаците е толкова голяма че са готови да умрат само и само да и навредят.
14:33 04.09.2025
136 Забелязъл
Коментиран от #144
14:39 04.09.2025
137 Карлос Друсар
14:39 04.09.2025
138 Руснак
До коментар #133 от "Ринга":При нас има базари за храна ВТОРА УПОТРЕБА.
Коментиран от #143
14:40 04.09.2025
139 Я пък тоя
14:40 04.09.2025
140 Майстора
До коментар #83 от "Възpожденец 🇧🇬":Гледай да не ни се пресекат пътищата ,че с един два замаха на теслата така хубаво ще възродя ,че даже и най близките ти няма да те познаят .
14:42 04.09.2025
141 усср.ан русофил
До коментар #83 от "Възpожденец 🇧🇬":Аз съм много силно възмутен!
14:43 04.09.2025
142 ту-ту
14:43 04.09.2025
143 Сър ПиЧук
До коментар #138 от "Руснак":Руснак не си а си тъмен балкански субект ,по аромата на вкиснато те усетих ,чак очите ми се зачервиха .
14:43 04.09.2025
144 За беля.Зъл😂😂😂
До коментар #136 от "Забелязъл":Един смокк с диссагги те дебе муци 🛴 в храстите .
14:45 04.09.2025
145 Хи хи
14:46 04.09.2025
146 ту-ту
До коментар #7 от "А защо":Те на са курназ а само ...к...р от който нищо не става.
14:46 04.09.2025