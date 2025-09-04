Новини
НАТО: Не Русия ще решава дали в Украйна може да има чуждестранни военни
  Тема: Украйна

НАТО: Не Русия ще решава дали в Украйна може да има чуждестранни военни

4 Септември, 2025 13:13

Москва предупреди, че ще откаже да обсъжда каквато и да било "чужда намеса" в Украйна, "независимо под каква форма"

НАТО: Не Русия ще решава дали в Украйна може да има чуждестранни военни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия не може да решава дали Западът може или не може да изпрати военни в Украйна, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

"Защо се интересуваме какво мисли Русия относно войските в Украйна? Не руснаците трябва да решават", подчерта той на конференция по сигурността, провеждаща се в Прага.

Още новини от Украйна

Днес Москва предупреди, че ще откаже да обсъжда каквато и да било "чужда намеса" в Украйна, "независимо под каква форма", след като някои европейски страни изразиха готовност да разположат военни в Украйна в рамките на уреждане на конфликта, припомня АФП.

Очаква се Рюте да участва днес по видеовръзка в срещата на "Коалицията на желаещите" в Париж - тридесетина страни, повечето от тях европейски, които са готови да гарантират сигурността на Украйна след края на боевете, включително чрез изпращането на войски.

Франция и Великобритания председателстват съвместно тази среща, на която съюзниците на Киев искат да покажат на американския президент Доналд Тръмп, че са готови да предоставят на украинската страна гаранции за сигурност, ако Вашингтон им осигури образно казано "предпазна мрежа" и окаже натиск на Москва.

Под понятието "предпазна мрежа" от страна на САЩ се разбира американска подкрепа за европейците в областта на системите за контрол и командване, на разузнаването или за отбраната земя-въздух, казва европейски високопоставен военен, цитиран от Франс прес.


Оценка 1.9 от 82 гласа.
Оценка 1.9 от 82 гласа.
  • 1 Европеец

    170 16 Отговор
    Много глупаво и невярно заглавие..... Натовците са изкукали и нищо не се разбрали защо започна конфликта е покрайна...

    Коментиран от #6, #81

    13:15 04.09.2025

  • 2 мърсула

    136 12 Отговор
    у моя ЕС:
    -нямате своя продукция
    -нямате свои граници
    -нямате своя валута
    -нямате обичаи
    -нямате армия
    -нямате език

    нямате нищо, но сте щастливи
    като кокошки в кокошарник,
    защото сте точно такива

    Коментиран от #54

    13:16 04.09.2025

  • 3 честен ционист

    83 25 Отговор
    Урсула вече взе решение вместо Ганчо по време на гастрола до Сопот. Ще пусне Ганчо в степта със счупен GPS да се оправя, както може.

    Коментиран от #29, #61

    13:16 04.09.2025

  • 4 Напротив,

    149 12 Отговор
    точно Русия е тази,която определя правилата!Ако не мисли нато така,да го докаже!

    Коментиран от #90

    13:17 04.09.2025

  • 5 Ами чакам

    143 11 Отговор
    НАТО да наложи решението си над Русия. Вече 3 години чакаме стратегическото поражение. А именно заради такива идеи в НАТО русия правилно нападна Украйна

    13:18 04.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А защо

    118 7 Отговор
    НАТО чака да прати войници след края на войната....Ами да прати сега и то на фронта щом са курназ

    Коментиран от #20, #146

    13:19 04.09.2025

  • 8 !!!

    107 7 Отговор
    Ето това е повод за трета Световна!

    13:19 04.09.2025

  • 9 Шопо

    113 10 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    13:19 04.09.2025

  • 10 усеща се как българските натовски

    91 5 Отговор
    оръжейни заводи започват да горят , отсега да струпват пожарникари денонощно около тези заводи на нато

    13:20 04.09.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    79 8 Отговор
    НАТ-Овци-те явно се ИZПОН@СР@Х@ след парада на ТЯНАНМЪН и сега хъмхлъцтъм❗

    13:20 04.09.2025

  • 12 Ами да

    16 107 Отговор
    Разбира се, че путин няма право да определя какво да се случва в друга държава! Пита ли някого когато покани северно корейците да се бият за него!? Украйна е на украинците!

    Коментиран от #52, #84, #87, #131

    13:21 04.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кит

    94 7 Отговор
    Кремъл: не НАТО ще определя какво и къде може да решава Русия.

    13:22 04.09.2025

  • 15 Гандалф

    103 5 Отговор
    Рюте и всички военолюбци...защо не хванете пушките и да почнете да воювате вие...а не да пращате пушечното месо да воюва вместо вас...три дни в окопите и ще ви минат всякакви мисли за война....опитвате се да вкарате целия свят в нова война...

    Коментиран от #128

    13:22 04.09.2025

  • 16 Някой

    90 8 Отговор
    Хехе! А стиска ли ви да започнете война срещу руснаците? Предупреждение - руснаците не цепят басма на меките китки.

    Коментиран от #65

    13:22 04.09.2025

  • 17 Чичак

    13 86 Отговор
    Оказа се че Русия не може без северно корейски войски.....и даже и с тях, не може да победи.

    Коментиран от #33, #130

    13:22 04.09.2025

  • 18 кои ще са тези изкукуригали

    85 5 Отговор
    наемници ,без грам мозък ,които ще отидат да бъдат убити за славата на НАТО и славата на рюте

    13:23 04.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тома

    55 1 Отговор
    Тогава нато да духнат свеща

    13:25 04.09.2025

  • 22 края на войната е известен

    46 7 Отговор
    Още от началото на годината цял свят си почупи краката да ходи дфа се мазни на Зеленски, за да ги включат в следвоенното възстановяване на Украйна. Значи изхода е ясен. Само още не ни го казват.

    13:25 04.09.2025

  • 23 Факти

    11 62 Отговор
    Китайска губерния Русия нищо не решава, а само оцелява.

    13:25 04.09.2025

  • 24 Кривоверен алкаш

    9 58 Отговор
    Кремъл от 2022 год имаше редица,червени линии,които бяха преминати от САЩ и ЕС...сега няма да е по различно,опитват до къде могат да стигнат...Решат ли САЩ...ЕС...Канада...Австралия да изпратят войски,ще изпратят...

    Коментиран от #75, #88

    13:25 04.09.2025

  • 25 онзи

    60 3 Отговор
    Тоя РЮте се оказа голям пЮте ....

    13:25 04.09.2025

  • 26 Kaлпазанин

    56 3 Отговор
    И тези идиоти ,упорито искат да докарат човечеството до разруха

    13:26 04.09.2025

  • 27 АБВ

    60 9 Отговор
    Какво казва този Рюте ? Че не Русия ще решава дали в Украйна може да има чуждестранни военни ?!
    Това е все едно аз да търпя комшията да си кани у дома доказани айдуци и бандити, които да си харесват мое имущество и да нямам право на реакция ?
    Ами добре, нека ги кани, но после да не съжалява за болките и страданията, които ще изпита !

    Коментиран от #40, #51, #67

    13:26 04.09.2025

  • 28 Ще видим, ще видим…

    36 3 Отговор
    Ще поживеем и ще видим.

    13:27 04.09.2025

  • 29 куку

    55 5 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Този на снимката как само разсъждава..холандеца се прави на ястреб...Нату..вече три години разполага тези третополови войски в украйна..Полша всеки път като чуе че лети дрон в посоката Лвов..веднага дига каквото има в небето..страх ги тресе..Не искам да представя ако реално ракети литнат в Европа..ще се лее кръв.. 10литра на м2... Бегай народе..Сега е момента..С такива политици..не ни трябва враг...

    13:27 04.09.2025

  • 30 Орк

    23 1 Отговор

    До коментар #6 от "Волгин":

    някакви аргументи освен псувня? Или от липса на такива тази помия. Пълно дъно!

    13:27 04.09.2025

  • 31 ванчо

    43 3 Отговор
    Ами тогава защо не вкарате натовски войски, да видим какво ще върнете обратно като останки.... ако има такива.а думи срещу Русия, защото не ви се мре.

    13:27 04.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 К.ми янко

    36 3 Отговор

    До коментар #17 от "Чичак":

    Е щом така мислиш иначе курск си е пак руски и язък за младите мъже на Украйна

    13:27 04.09.2025

  • 34 Руснаков

    8 37 Отговор
    Пак се събра в сайта на оперативка,проруската мрша...

    Коментиран от #76

    13:28 04.09.2025

  • 35 Пич

    47 2 Отговор
    А на бас с всеки паветен шматарок по хилядарка , че точно Русия ще решава !!!

    13:28 04.09.2025

  • 36 идиоти вън

    49 3 Отговор
    Ако Рюте може да си отговори, как САЩ реши да няма руски ракети в Куба, ще разбере дали Русия може да решава за войски на НАТО в Украйна!!! А за това трябва УМ!!!!

    13:28 04.09.2025

  • 37 Гей Веган

    51 2 Отговор
    Рюте все повече ми заприличва на онзи хашлак, който се крие за батко си (САЩ) и псува другия голям батко от махалата(Русия), докато накрая изяжда по един задтилник и от двамата и изгонен да не се пречка се прибира в къщи да си пореве на воля, хълцайки "Ще видят те!"

    13:29 04.09.2025

  • 38 Баш Балък

    44 2 Отговор
    Даже изкуствения интелект не може да измисли такъв виц

    13:29 04.09.2025

  • 39 Госあ

    29 2 Отговор
    Ай да видим ! Ако Украйна остане една трета от това, което Русия я направи, най вероятно ще хвърлят остатъка на кучетата.

    13:30 04.09.2025

  • 40 разсеян

    3 16 Отговор

    До коментар #27 от "АБВ":

    ... Това е все едно аз да търпя комшията да си кани у дома доказани айдуци и бандити, докато аз им бомбардирам къщата заедно с децата вътре и да нямам право на реакция ?

    Коментиран от #82

    13:32 04.09.2025

  • 41 Горанчоо

    38 2 Отговор
    Решава този дето има пати, няма умряла икономика, има и силна армия. Този утепляк и натовската шайка няма кво да решава

    13:32 04.09.2025

  • 42 Доктор

    10 3 Отговор
    Напротив.

    13:33 04.09.2025

  • 43 Атина Палада

    43 3 Отговор
    Изглежда руснаците решават,а вие само г.рачите от безсилие .
    От една година все ще изпращате ,но до сега е само на думи по вашите медии :)))
    Айде изпращайте да ви видим ...ама сте силни само на приказки,иначе сте п.алячовци.

    Коментиран от #60

    13:33 04.09.2025

  • 44 Бре па се е разлютИл

    24 3 Отговор
    Рутко-Барутко бееее!
    Толкова страшна федерова шайба не съм виждал.

    13:34 04.09.2025

  • 45 Зъл пес

    31 3 Отговор
    Марчо,а на бас че точно Вова решава

    13:35 04.09.2025

  • 46 Човекът с 1/2 мозък

    31 3 Отговор
    А кой ще решава бе, Рютко?

    Коментиран от #57

    13:36 04.09.2025

  • 47 Ха-ха-ха

    34 3 Отговор
    "Русия не може да решава дали Западът може или не може да изпрати военни в Украйна" Може, може и още как. Най-малкото няма да остане Украйна дето да изпратите натовски войски. Обаче Франция, Германия и Британия наистина са решили да се бият с Русия и отново с чужди ръце. Франция си подготвя болниците , явно се готви да е само тил на новия фронт.

    Коментиран от #135

    13:37 04.09.2025

  • 48 Баш Балък

    21 0 Отговор
    В Киев отвориха нов ресторант "Карма", меню няма, получаваш каквото заслужаваш.

    13:39 04.09.2025

  • 49 Роко

    25 3 Отговор
    Като няма да решава Русия си пригответе чували за трупове и то много

    13:40 04.09.2025

  • 50 нагли руски Фашисти

    6 28 Отговор
    От къде на къде Султана путин ще решава ,какво правителство и какви чужди войски да има в съседна държава???

    Коментиран от #71

    13:41 04.09.2025

  • 51 Комшията ти

    3 13 Отговор

    До коментар #27 от "АБВ":

    Може да си кани когото си иска . Ти ли казваш как и с кого да живее ?

    Коментиран от #100

    13:41 04.09.2025

  • 52 А бе, ти

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ами да":

    кой беше?

    13:41 04.09.2025

  • 53 Серсемин

    28 4 Отговор
    Този не разбра ли, че НЕ НАТО ще решава. Ще бъде каквото ви каже Путин. Иначе ще продължи бой по каските докато ви дойде акъла. Тази коалиция на доброзорлем желаещите няма да успее. На никой не му се умира заради нечии чужди интереси. Т.е няма да намерите толкова войници.

    Коментиран от #58

    13:42 04.09.2025

  • 54 Какъв кокошарник бре

    1 13 Отговор

    До коментар #2 от "мърсула":

    Нали по отгоре си написал че нямало граници , нещо май ти бяга логиката

    13:42 04.09.2025

  • 55 Преподобна Стойна

    5 23 Отговор
    „Зли времена вещае Небето за Русия, люде. Няма да мине и век – помнете ми думата – и тя, дето днес е ръгнала да прегази света и като порой мътен да го залее, ке биде прегазена, ке биде бита, ке се свие в коритото си и дълго време само ке шушне... Ке шушне и ке въздиша. Внуците ви ке го доживеят“
    Това е едно от последните предсказания, които прави голямата българска пророчица Преподобна Стойна през 30-те години на миналия век, малко преди смъртта си.

    Коментиран от #66, #70, #126

    13:42 04.09.2025

  • 56 Стеф

    28 1 Отговор
    Този пергиш не разбра ли, че решения се взимат в Пекин, Аляска и вероятно други места, но във формат изключващ подобни социопати?!?

    13:42 04.09.2025

  • 57 световна практика

    5 16 Отговор

    До коментар #46 от "Човекът с 1/2 мозък":

    Световна практика е ,самата държава да решава, какви войски да влязат на нейна територия! На тоя принцип руските влязоха в Сирия преди години!?!?

    Коментиран от #69

    13:43 04.09.2025

  • 58 путин слуга на Китай

    6 19 Отговор

    До коментар #53 от "Серсемин":

    русия е васал на Китай!

    13:44 04.09.2025

  • 59 Сус бе!

    4 21 Отговор
    Копейки мърляви.

    13:44 04.09.2025

  • 60 Учуден

    3 20 Отговор

    До коментар #43 от "Атина Палада":

    Един път руските платени пишат, че Рушлямистан воювала срещу цялото НАТО. Сега чета, че НАТО били страхливи и една година само се вайкат. Последно воюва ли НАТО или се е скрило изплашено, беззащитно и без право на дума?

    13:45 04.09.2025

  • 61 дончичо

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    ГЛОНАС работи безотказно
    ВОЛГА,ВОЛГА!

    13:46 04.09.2025

  • 62 неАдекватен

    23 1 Отговор
    И този се исказа!
    Не четат историята тези евролиберали - що така?
    А тя казва следното :
    -Винаги когато започнат приготовления за война - има война!
    Милитаристични изказвания -като това, проверка на военни заводи и фирми, приказки на агрто,от типа - само ние сме прави,и т.н. , не водят до нищо добро!
    За съжаление , ние сме отново на губещата страна!
    Жалко!

    13:46 04.09.2025

  • 63 До Берлин

    17 0 Отговор
    Затова ще ядете бой яко.

    13:47 04.09.2025

  • 64 Тия

    17 0 Отговор
    Рютета накрая ще ядат дървото !

    13:47 04.09.2025

  • 65 мизерници копейки

    3 18 Отговор

    До коментар #16 от "Някой":

    Как може да се радвате на войната, който мизерна русия запали след 70 години мир в Европа?!?

    Коментиран от #74, #80, #101

    13:47 04.09.2025

  • 66 Серсемин

    15 0 Отговор

    До коментар #55 от "Преподобна Стойна":

    Ами то това време дойде и отмина. На тези живели през 30-те години, вече внуците им са остарели. СССР се разпадна. Сега Русия е във възход.

    13:48 04.09.2025

  • 67 След като ти

    1 12 Отговор

    До коментар #27 от "АБВ":

    си прескочил оградата, завзел си две стаи от къщата му, изнасилил си жена му и си убил сина му какво очакваш? Да не иска охрана за да те изгони и съди ли?

    Коментиран от #103, #122

    13:48 04.09.2025

  • 68 000

    22 0 Отговор
    Русия се връща на Балканите. Учете руски!

    13:49 04.09.2025

  • 69 любопитен

    19 0 Отговор

    До коментар #57 от "световна практика":

    "На тоя принцип руските влязоха в Сирия преди години!?!?", а американските и турските на кой принцип влезнаха в Сирия?

    13:49 04.09.2025

  • 70 Стеф

    20 0 Отговор

    До коментар #55 от "Преподобна Стойна":

    "ръгнала да прегази света" За гога става въпрос? Кога е тръгвала Русия, да прегазва света?

    13:50 04.09.2025

  • 71 Атина Палада

    19 0 Отговор

    До коментар #50 от "нагли руски Фашисти":

    Е как от къде накъде?:))) Ами от там насам!
    От както свят светува решава онзи,който има кинти.Сиреч,силният! Точка! Нашите п.алячовци матЮвците,хем са бедни като църковни мишки,хем заборчлели,ама видите ли щели нещо да решават :))) могат само декларации да драскат и г.рачат по медиите ..На Макарона францията фалира,а той за во.йна мисли..

    13:50 04.09.2025

  • 72 Хохо Бохо

    20 0 Отговор
    Москва няма да ви реши, хората в страните от нато ще ви решат като тръгнат чувалите с трупове. Тва да не ви е Афганистан или Либия? Рамбовците ще ги насипват в чували след артилерийски и райетен обстрел

    13:50 04.09.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Как

    13 0 Отговор

    До коментар #65 от "мизерници копейки":

    Русия, бе аланкоолу ?

    13:51 04.09.2025

  • 75 дядо поп

    19 0 Отговор

    До коментар #24 от "Кривоверен алкаш":

    Те хубаво , че ще ги изпратят , пита се дали ще има къде да се завърнат!

    13:51 04.09.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Салваторе

    24 0 Отговор
    На този етап само РФ може да каже кой ще съществува на територията на бивша Украйна. По мое скромно мнение най малко Рюте или НАТО могат да определят кой да стъпи на украинска територия.

    13:51 04.09.2025

  • 78 Бг гражданин

    23 0 Отговор
    Господ да реши!!! Нато ,да нападне Русия!!! Но после ,ако забият знамето пак в Берлин ,как ще ни го поднесете?!

    13:51 04.09.2025

  • 79 ОБЕКТИВЕН

    24 0 Отговор
    "Не Русия ще решава дали в Украйна може да има чуждестранни военни" -- Логично, но само на пръв поглед. Хайде сега сериозно. В политиката не представляваш нищо, ако не можеш да довършиш изречението след запетаята: прим. "Ние искаме/смятаме, че ..., ЗАЩОТО ИНАЧЕ ..." (=ще направим така и така). Всичко друго е безсмислена куртоазия. Кремъл казва (в превод!): "Или Западът капитулира чрез Украйна, или ще ви принудим с военни средства" Какво казва Рюте: "Не Русия ще решава ..." Да де, ама не казва "ЗАЩОТО ИНАЧЕ ..." Къде е убедителното, реалистично "иначе"???

    13:51 04.09.2025

  • 80 Атина Палада

    25 0 Отговор

    До коментар #65 от "мизерници копейки":

    Ама тва не беше ли ...войната на Байдън?
    Правителството на САЩ ни продъниха ушите да ни говорят,че това е войната на Байдън.

    13:52 04.09.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 АБВ

    15 0 Отговор

    До коментар #40 от "разсеян":

    "... Това е все едно аз да търпя комшията да си кани у дома доказани айдуци и бандити, докато аз им бомбардирам къщата заедно с децата вътре и да нямам право на реакция ?"

    Това, че си разсеян, е малкият проблем. Големият е, че не правиш разлика между причина и следствие. Причината е, че комшията кани айдуци у дома си, които си харесват моето имущество и искат да бъде споделено с тях. Визирам изказванията на Маделин Олбрайт, че богатствата на Русия трябва да се споделят и с останалия свят, разбирай с така наречения Запад /ЕС, НАТО/. А бомбардировките са следствие на тези мераци.

    Коментиран от #111

    13:53 04.09.2025

  • 83 Възpожденец 🇧🇬

    2 25 Отговор
    Алоооо, рософилчета клети, може ли да ми обясни защо минималната пенсия в Русия е само 13 270 рубли, което прави 270 лв.
    В България - най-бедната държава в ЕС е 630 лв.
    Два и половина пъти повече.
    А България няма залежи от газ, петрол, злато и диаманти.
    Защо, рософилчета ckanани, минималната заплата в Русия е само 22 000 рубли - 440 лв. ?
    В България е 930 лв. Над два пъти по-голяма!
    Знаете ли, че почти руснаци работят на минимална работна заплата?
    Средната заплата в Русия е 51 000 рубли - 1000 лв. За толкова работят работниците във военно-промишления комплекс.
    В България средната заплата е 2440 лв.
    Близо два и половина пъти повече.
    Защо, бе, майкопродавци, искате да ни наврете в тази кочина?
    Това ли е великата ви Русия и великия Путин, ммм?!
    Какви имате в съветските си кратуни, не мога да проумея.
    И всички нормални хора също.
    Да не споменавам, че болните от СПИН в Русия вече са 2 милиона, алкохолиците са над 7 милиона , наркоманите са най-много на глава от населението.

    Коментиран от #106, #108, #110, #114, #117, #124, #132, #133, #140, #141

    13:53 04.09.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 хихи

    10 0 Отговор
    прэдльо

    13:54 04.09.2025

  • 86 Радой

    16 0 Отговор
    Ужастттт!
    Тоя изобщо знае ли на кой континент е?

    13:54 04.09.2025

  • 87 какво

    17 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ами да":

    У Крайна е територия, която е в края на страната Русия.
    У Краинци няма, както няма шопи, македонци, гребенци, загорци...

    13:55 04.09.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Омбре

    21 2 Отговор
    Роюте, точно руснаците ще решават, понеже,ако обявят,че всяка войска стъпила в Украйна е легитимна цел,какво ще направиш? Да ще ги пратите, руснаците не могат да попречат,но ще ги избият до крак. Интересно тогава,какво ще кажеш, понеже вече руснаците са ви предупредили. А всеки войник, който се съгласи да остане, сам ще си е виновен,че ще го убият. Не знам кой човек с акъла си ще отиде там.

    13:56 04.09.2025

  • 92 хахаха

    8 6 Отговор
    естествено, че не решава а и чуждестранните войски отдавна са в украина

    Коментиран от #97

    13:56 04.09.2025

  • 93 Чики-Рики

    20 1 Отговор
    Даже не сте в състояние да си помислите, какво още може да реши Русия, така че по- лекичко я карайте!

    13:56 04.09.2025

  • 94 Глупак

    17 2 Отговор
    Скоро Орешници и Сармати по гейзерите.

    13:56 04.09.2025

  • 95 Клоуна пусин 🤡💩

    2 26 Отговор
    Гениалният план на Путин се превърна в смъртоносен капан за самата Русия. Вместо да се възползва от богатия западен пазар, той хвърли РФ в прегръдките на Китай – студени, пресметливи и задушаващи. Днес Пекин държи Москва на изкуствено дишане, изсмуквайки нефт, газ и ресурси за жълти стотинки. Но това не е помощ, а бавна евтаназия – Китай внимава Русия да не победи, защото истинският му партньор е Европа, а руснаците са само разменна монета. Индия също се възползва от слабостта на РФ и ги изнудва за все по ниски цени.
    Така Русия се превърна в слаб, зависим васал, вързан към системите на азиатския си „приятел“. Съюзник, който решава кога пациентът да живее и кога да умре. Путин нарече това стратегия, а всъщност подари богатствата на страната си и я превърна в безсилен придатък. С такива приятели врагове вече не са нужни.

    13:57 04.09.2025

  • 96 Победителят

    15 0 Отговор
    решава всичко.

    13:59 04.09.2025

  • 97 Атина Палада

    14 0 Отговор

    До коментар #92 от "хахаха":

    Т.е. Русия воюва с НАТО?

    14:00 04.09.2025

  • 98 Реалист

    2 16 Отговор
    При посещението на Путин на парада в Китай, много добре се видя, че всичко решава Си и че Путин е васал, марионетка в ръцете на Китай. Така, че единствения, с който трябва да се водят преговори за мир е Си.

    Коментиран от #107

    14:00 04.09.2025

  • 99 Даа!

    19 1 Отговор
    Поднебесната е държава- империя от хиляди години.Когато там са имали своя писменост,наука, технологии, днешните" европейци" са били облечени в кожи и са живеели в землянки ,или в пещера.Защо го пиша: Който е гледал парада, веднага се набива в очи,огромната разлика,от предишните паради.Който бяха цветни, лъскави, чиста проба военно шоу на супер равнище.Докато вчера,всичко беше много обрано,лъха професионализъм и истинска мощ.Цветовете на униформата,на парадните карета,от всички родове войски,бяха в цвят каки, тъмно сиво, черно.Азиатеца има съвсем различно мислене от европееца Дори в това, по азиатски дискретно,подсказва: Парадността приключи! Днес ви показваме другото- истинското,ако решите да се пробвате! Няма друга държава,освен Китайкоято да притежава, освен трите основни рода войски, да създаде кибер войска- не отделна структура,а войска, отделна армейска структура за информация и противодействие ,на такава отвън, включително въздушно космически сили.Дракона вече е плътно застанал до Мечока..При неизбежен конфликт,ще използва цялата си мощ, срещу противниците на Мечока.Разбираемо и обратното.Какво натю ,какви пет цента? На Тръмп подобен сценарий,изобщо не му трябва.Това би означавало, старт на пълномащабна Трета световна.Колкото до джавките " Желаещи" ще си останат с джавкането.

    14:00 04.09.2025

  • 100 АБВ

    14 0 Отговор

    До коментар #51 от "Комшията ти":

    Щом комшията няма да се съобразява с мен, аз също ще правя каквото си искам.
    Явно си млад и не си научил житейската мъдрост, че с роднините можеш да не се понасяш, но със съседите е хубаво да се разбираш на основата на взаимно зачитане на интересите и уважение. Иначе ще имаш проблеми, особено ако твоите възможности са много по-малки. И не разчтай на никой да дойде отдалеч и да ти помогне безкористно, защото в живота така не става.

    14:02 04.09.2025

  • 101 дончичо

    14 0 Отговор

    До коментар #65 от "мизерници копейки":

    Стойте си зад Одер и всичко ще е спокойно

    14:03 04.09.2025

  • 102 Бойкот на О.Л.Хлъц

    18 1 Отговор
    Рютето се прави, че не разбира, че лайНАТОвските войски в Бандерайна
    ще станат цел №1 за УНИЩОЖАВАНЕ и руснаците доста ще се постараят...

    14:03 04.09.2025

  • 103 АБВ

    12 0 Отговор

    До коментар #67 от "След като ти":

    Явно и ти не правиш разлика между причина и следствие. Това, което си написал е следствието. Виж първо кое е причината.

    14:03 04.09.2025

  • 104 Порно

    18 1 Отговор
    Рюте, макрон, урсулата и всички урсуляци да грабват пушките и на фронта. Чували ще има за всички

    14:04 04.09.2025

  • 105 ИВАН

    20 1 Отговор
    Тия пудели, не се спряха да дразнят Русия, от което страда цялата планета - разрушения, смърт, замърсяване, ново замърсяване за производство на нови оръжия ....

    14:04 04.09.2025

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Реалист

    3 5 Отговор

    До коментар #98 от "Реалист":

    Яд ме е че съм застаряващ хомосексуалист мечтаещ да бъда като великия Владимир Владимирович победителя на бандите на Урсулите!
    Но за жалост глуповата и завистлива либералушка

    14:06 04.09.2025

  • 108 Я па този

    10 1 Отговор

    До коментар #83 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Интересен псеводним си си избрал. ЗАСЛУЖИ СИ ГО!
    Статистиката си се разтяга като локум - на всеки както му е изгодно си я прави.
    Но да те питам - какви показатели щеше да има България, ако водеше 3 години активна война срещу 20-тата по сила армия в света, подкрепяна от най-големия военен съюз? Какви показатели щеше да има, ако третия по сила икономически съюз и бе поставил почти пълно ембарго?
    Зовеш се възрожденец и развяваш българското знаме, но какви са били нашите дети - възрожденци - християни или атеисти/антихристи? Славяни или англо-саксоцни? Миротворци или войнолюбци?

    С нами Бог, разумейте, языцы, и покаряйтеся: Яко с нами Бог. / църковно славянски /

    14:06 04.09.2025

  • 109 Гост

    7 4 Отговор
    Не се кефя на путинова Русия ама натовци кво се ежат без сащ са за никъде…

    Коментиран от #120

    14:06 04.09.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 ИЗОБЩО НЕ Е РАСЕЯН

    4 0 Отговор

    До коментар #82 от "АБВ":

    КОНЦЕНТРИРАНО СЕ ПРАЙ НА ЛУД АМА ТЪПИТЕ МУ НОМЕРА НЕ ВЪРВЯТ

    14:08 04.09.2025

  • 112 Лопата Орешник

    6 2 Отговор
    Това рюти е секретарка, нали? Що секретарка се меси в делата на управлението? Ако ще генерална, ако ще квото ще, но секретарката си е секретарка!

    14:09 04.09.2025

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Не си по темата и

    6 0 Отговор

    До коментар #83 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Освен това се опитай да живееш в България с 630 лв. пенсия.Голяма ,, хвалба”, голямо нещо.

    14:11 04.09.2025

  • 115 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    4 0 Отговор
    АМИ КРАТКО
    ДРИ......СЛЬО

    14:12 04.09.2025

  • 116 Никой

    5 0 Отговор
    Нищо - явно пак трябва шокане на репи.

    Нали по план -- трябваше - Русия - да е заличена - славяните - забравени - литературата ни - Достоевски и Максим Горки - изгорени, всичко - забравена. Само Мадони и Кис на екрана и - тъпите им филми, с компютърни анимации.

    Защо не стана това факт - как така - Русия е още на крака.

    Пинчери, сър.

    14:12 04.09.2025

  • 117 Ха-ха-ха

    8 0 Отговор

    До коментар #83 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Ами информирам се какви са цените в Русия и тогава говори кой имал по-висока пенсия. Ако с тези 270 лв там си купуваш повече неща отколкото с 630 лв тук кой е по-бедния?

    14:13 04.09.2025

  • 118 Притеснявай

    1 1 Отговор
    Си се за боята и ботокса

    14:14 04.09.2025

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 болгарин..

    4 0 Отговор

    До коментар #109 от "Гост":

    Аз пък се кефя,дано двата плондера да пратат и бг-та заедно с урсулците в бандрско..ще стане много интересно дали масковците ще ги батишат заедно със западняците или ще ги оставят..за десерт

    14:14 04.09.2025

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Атина Палада

    7 1 Отговор

    До коментар #67 от "След като ти":

    Престанете с тези огради,деца ,баби ,лели и пр.
    Направо по същество.
    При Кубинската криза САЩ позволиха ли ракетите на СССР в Куба?Не,нали?! СССР позволиха ли тогава и американските ракети в Турция?Не,нали!
    Светът е бил на ръба на ЯВ тогава ..Добре ,че Кенеди отстъпва и си вдига ракетите от Турция,след което и СССР си вдигат техните от Куба.
    Смяташ ли,че САЩ сега ще позволят руски ракети на границата си? Да ти кажа.Няма да позволят.
    Защо Русия трябва да позволи? През януари месец на 2022 г започнаха подготовката за поставяне на ракети на руската граница и Блинкън каза на Лавров:-"Вас не ви интересува ние какви ракети ще слагаме на границата ви с Украйна"!
    Айде престанете ..САЩ започнаха тази война а сега видяха ,че загубиха и се измъкват ..И молят за мир..Нема мир. Пълна ка.питу.лация на хищ.ническия Запад..

    14:14 04.09.2025

  • 123 Альоша

    4 0 Отговор
    Трийте нормалните коментари и публикувайте само кретенските!

    14:16 04.09.2025

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 az СВО Победа80

    3 0 Отговор
    От само смешни, тия стават откровено жалки!

    С упоритият си отказ да приемат поражението си във войната срещу Русия, ще затъват все повече в блатото....

    От катастрофата им съм удовлетворен! 🤣

    14:17 04.09.2025

  • 126 Омбре

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Преподобна Стойна":

    Не знам,да воюваш срещу най голямата ядрена държава, вярно няма да има победители,но само хора напълно загубили разсъдъка си, могат да си помислят за такава война и че ще излязат победители. Путин им каза, за какво ни е свят без Русия, сиреч решат ли руснаците, всички заминваме.

    14:22 04.09.2025

  • 127 Дон Кихот

    1 0 Отговор
    След края на боевете. Това значи, че ще накарате Русия да вземе цялата Украйна.Тогава няма как да има от желаещите

    14:22 04.09.2025

  • 128 Омбре

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гандалф":

    Защото там е за мъже,ако ме разбираш....

    14:23 04.09.2025

  • 129 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Всичко в орхайна ще е легитимна цел, едва ли някой ще ходи там да го стрелят с ракети и дронове заради желенски

    14:24 04.09.2025

  • 130 Омбре

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Чичак":

    Доста безсмислено изказване,на фона на цялата помощ за укрите,от пари до наемници... ахахаха

    14:25 04.09.2025

  • 131 Омбре

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ами да":

    А някой пита ли за цялата помощ за укрите от пари до наемници, толкова по безсмисления ти ли коментар.

    14:27 04.09.2025

  • 132 До ком.83

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Дядо ти,баща ти,да не са били потомствени каруцари,а ? Добре си копирал каруцарският речник.Слаб опонент си! Пробваш се, да поднасяш информация но под фалшивото лустро,избива каруцарското.На всяка трета дума!Приличаш на секънд хенд костюм.Уж минал през хим.чистене,изгладен,но с кръпки.

    14:28 04.09.2025

  • 133 Ринга

    4 1 Отговор

    До коментар #83 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Многоооо си далеч от истината. Ама много далеч. Аз получавам 69 000 р , но работя 3-4 ч. И от нищо не се лишавам. Бензин А95 е 67 р, цигарите са 180 р. За газ плащам за месец 203 р. Битовите сметки са 8-9000 р. За храната няма да пиша, защото ще те отчая. И последно, тук няма магазини за втора употреба дрехи.

    Коментиран от #138

    14:28 04.09.2025

  • 134 Опс

    3 0 Отговор
    Не изкуфелнико,няма да решават...само ще ги бомбят,това е достатъчно....

    14:32 04.09.2025

  • 135 Омбре

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Ха-ха-ха":

    Само тъпа.р като микрон,може да си подготвя болниците за ранените,за война, която не е тяхна, същото важи и за останалите. Но злобата към руснаците е толкова голяма че са готови да умрат само и само да и навредят.

    14:33 04.09.2025

  • 136 Забелязъл

    0 0 Отговор
    Едно Фламинго се разхожда около кримският мост.

    Коментиран от #144

    14:39 04.09.2025

  • 137 Карлос Друсар

    1 0 Отговор
    Щом геят Рюте (по нашему пеdepact) е казал така, значи така ще бъде

    14:39 04.09.2025

  • 138 Руснак

    0 0 Отговор

    До коментар #133 от "Ринга":

    При нас има базари за храна ВТОРА УПОТРЕБА.

    Коментиран от #143

    14:40 04.09.2025

  • 139 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Рюте, мечтите са безплатни.

    14:40 04.09.2025

  • 140 Майстора

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Гледай да не ни се пресекат пътищата ,че с един два замаха на теслата така хубаво ще възродя ,че даже и най близките ти няма да те познаят .

    14:42 04.09.2025

  • 141 усср.ан русофил

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Аз съм много силно възмутен!

    14:43 04.09.2025

  • 142 ту-ту

    0 0 Отговор
    Ей Рютката е голям политик...какво НАТО какви 5 лева...кой ви бръсне вас европейските "лидери"... каквото реши Си това ще стане. А когато джендерите изчезнат по естествен път от Европа, тогава може да има и велика Европа, ама на дали...с тия профита: макарони, урси, шмерцове, каяци и прочие. няма управия.

    14:43 04.09.2025

  • 143 Сър ПиЧук

    1 0 Отговор

    До коментар #138 от "Руснак":

    Руснак не си а си тъмен балкански субект ,по аромата на вкиснато те усетих ,чак очите ми се зачервиха .

    14:43 04.09.2025

  • 144 За беля.Зъл😂😂😂

    1 0 Отговор

    До коментар #136 от "Забелязъл":

    Един смокк с диссагги те дебе муци 🛴 в храстите .

    14:45 04.09.2025

  • 145 Хи хи

    0 0 Отговор
    Каквото решат БРИКС тва ще е, те са големите, а нато е жуже !

    14:46 04.09.2025

  • 146 ту-ту

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "А защо":

    Те на са курназ а само ...к...р от който нищо не става.

    14:46 04.09.2025

