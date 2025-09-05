Новини
Зеленски: Чуждестранните военнослужещи ще бъдат хиляди
Зеленски: Чуждестранните военнослужещи ще бъдат хиляди

5 Септември, 2025 16:46

Зеленски каза, че се обсъжда разполагането на хиляди чуждестранни военнослужещи в Украйна в рамките на гаранциите за сигурност

Разполагането на хиляди чуждестранни военнослужещи в Украйна бива обсъждано в рамките на следвоенните гаранции за сигурност за Киев, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Важно е, че обсъждаме всичко това. Да, определено (чуждестранните военнослужещи - бел. ред.) ще бъдат хиляди, не просто някаква бройка. И това е факт", каза той в Ужгород, Западна Украйна след срещата си с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Вчера френският президент Еманюел Макрон заяви, че 26 държави са поели ангажимент да предоставят следвоенни гаранции за сигурността на Украйна, включително международни сили по въздух, земя и вода. Първоначално той заяви, че тези страни ще разположат сили в Украйна, но по-късно уточни, че част от тях ще предоставят гаранции, докато са извън нея, например помагайки за оборудването и обучението на силите на Киев.

В отговор на журналистически въпрос Зеленски заяви, че в момента е твърде рано да се коментират подробности. Руският президент Владимир Путин заяви в петък, че всички западни войски, разположени в Украйна, биха били легитимни цели за удари от Москва.

В Ужгород Зеленски заяви, че е "координирал стъпките“ с Коща в преговорите за присъединяване на Украйна към Европейския съюз. Киев разглежда членството в ЕС като ключ към сигурността и възстановяването си след войната.

Словашкият премиер Роберт Фицо се срещна днес с украинския президент Володимир Зеленски в западния украински град Ужгород, като енергийната инфраструктура беше една от основните обсъждани теми, предаде словашката новинарска агенция ТАСР, цитирана от БТА.

Това е първата двустранна среща на Фицо със Зеленски в Украйна. Очаква се резултатите от срещата да бъдат представени от двамата лидери по-късно на съвместна пресконференция. Словашката делегация в Ужгород включва вицепремиера и министър на икономиката Дениса Сакова и външния министър Юрай Бланар, докато Зеленски е придружен от украинската министър-председателка Юлия Свириденко.

Фицо се среща със Зеленски скоро след завръщането си от Китай, където във вторник преговаряше с руския президент Владимир Путин. След срещата си с Путин Фицо обяви, че ще повдигне пред Зеленски въпроса за украинските удари по петролната инфраструктура.

Фицо заяви, че от едночасовите разговори на четири очи с Путин си е извлякъл няколко извода и послания, които планира да представи на Зеленски. Словашкият премиер последно посети Украйна през октомври миналата година, когато словашкото и украинското правителство имаха съвместно заседание в Ужгород.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Закопа своите, сега

    40 7 Отговор
    ще закопаеш и чуждите... Нищо де, земя за гробища има...

    Коментиран от #22, #26

    16:48 05.09.2025

  • 2 Чували да си носят

    36 6 Отговор
    Милиони укри умряха, сега за хиляди наемници ще вземем да мислим!

    Коментиран от #19

    16:48 05.09.2025

  • 3 Това

    25 4 Отговор
    е амбициозен проект, който обаче просто няма как да стане…. Поне за сега

    16:50 05.09.2025

  • 4 Хм...

    36 2 Отговор
    Колко зле трябва да си, че при тотална цензура и контрол над сми в ЕсеС накрая да загубиш и информационната война?
    Съсипа ви тоя Путин, ей, акъла ви взе! А руснаците дори още не са запрегнали. А горките розАви понита направо не мога да ги мисля. Че това когнитивния дисонанс си е нещо страшно. Не помага ни алкохол, ни синтетика, ни смяна на пола.

    Коментиран от #21

    16:51 05.09.2025

  • 5 Луд с картечница

    20 2 Отговор
    Подгответи им предварително и военни гробища ,че няма да смогнете да ги извозвате .

    16:51 05.09.2025

  • 6 ФИЦАТА Е НАРЕКАЛ

    23 2 Отговор
    УКРИТЕ БАНДИТИ И ИЗНУДВАЧИ.

    16:51 05.09.2025

  • 7 Сложен изказ, но ясен

    23 1 Отговор
    западна инвазия против обикновения руснак = „разполагането на хиляди чуждестранни военнослужещи в Украйна в рамките на гаранциите за сигурност“

    16:51 05.09.2025

  • 8 евромесце

    26 2 Отговор
    Украйна няма жива сила.ПИКЛЮЧИХА!Стягайте се от ЕС.Ви сте мераклии да воювате с Русия.Готвят ви вече като плът за коалиция на желаещите.

    16:51 05.09.2025

  • 9 Дън Бай

    4 15 Отговор
    Милиони са тръгнали да спасяват Украйна!

    Коментиран от #20

    16:51 05.09.2025

  • 10 Копейки,

    4 17 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    Коментиран от #15, #23, #28, #50, #62

    16:51 05.09.2025

  • 11 НА ЗЕЛЯ МУ СЕ ИСКА.....

    22 1 Отговор
    ......АМА НА ЧУЖДИТЕ НЕ ИМ СТИСКА.......

    16:52 05.09.2025

  • 12 Делю Хайдутин

    4 15 Отговор
    Четвърта година вися като соппол на Дунав и меся погачи.Кьорав ватн1к не видях.Накрая ще си омеся и главата.

    Коментиран от #29, #46

    16:52 05.09.2025

  • 13 12345

    16 2 Отговор
    На думи са смели. Да видим на практика какво ще бъде.

    16:53 05.09.2025

  • 14 Абе урапляци

    23 1 Отговор
    Не разбрахте ли, че Русия НИКОГА няма да се съгласи, на границата й да има натовски войски? Ще има провокации и операции под фалшив флаг, докато се стигне до директна война Натото с Русия! Ама май натовците точно това и искат?

    16:53 05.09.2025

  • 15 ЛАПКАЙ БАхУРА ................

    15 1 Отговор

    До коментар #10 от "Копейки,":

    .............И ВИКАЙ УРА.........

    16:53 05.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Макарон каза

    15 0 Отговор
    Че и нашТе ΕβροΜин ΔиΛи
    щели да участват в така наречените
    "мироопазващи сили"
    които ЕС-групПенфюрерите
    щели да пращат в УКраИна !
    Хайде бързичко стягайте мешките 😁

    Коментиран от #34

    16:53 05.09.2025

  • 18 е, не ви ли омръзна

    18 0 Отговор
    ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, санкции, за няколко месеца ЩЕ сринем руската икономика, ЩЕ настане глад, ЩЕ свърши нафтата, ЩЕ свършат ракетити, ЩЕ свършат танковете, ЩЕ се бием докато не ги изгоним от всички окупирани земи, ЩЕ подкрепяме Бандеристан колкото и докато е нужно, ЩЕ направим перемага, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ геймчейндъри ЩЕ Ф16, ЩЕ Мираж, ЩЕ Патриот, гаубици, ЩЕ Ейбрамси, ЩЕ Леопарди, ЩЕ гаранции за сигурност, ЩЕ преговори от позицията на силата, ЩЕ справедлив мир, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ...

    Коментиран от #35

    16:53 05.09.2025

  • 19 Механик

    20 2 Отговор

    До коментар #2 от "Чували да си носят":

    Остави ги надрусаните какво говорят. Приказки наедро е тяхното.
    От къде ще ги вземат тия хиляди войници не ми е ясно? Та те трябва да оголят собствените си държави ако си пратят армиите в украина. Смешните си армии имам предвид.

    Коментиран от #25

    16:54 05.09.2025

  • 20 А ти

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дън Бай":

    Кво чакаш ?

    16:54 05.09.2025

  • 21 Копеи не философствай

    5 14 Отговор

    До коментар #4 от "Хм...":

    Отивай да пълниш снаряди в Сопот!Умствен капацитет не се изисква!!! Заплащането е сравнително добро за копейка!

    Коментиран от #41, #47

    16:54 05.09.2025

  • 22 ДАЖЕ С

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Закопа своите, сега":

    ГАРАНЦИЯ

    16:56 05.09.2025

  • 23 ΕβροΜин ΔиΛ4ε

    11 2 Отговор

    До коментар #10 от "Копейки,":

    Като научиш истинския смисъл на
    Arbeit macht frei
    а не само това, което си чел
    на входа на Аушвиц ,
    тогава тръгвай са дрънкаш 😉

    16:56 05.09.2025

  • 24 Мечтиии

    15 2 Отговор
    А бе кой западняк ще иска да се бие и умира за Украйна?!? Колко са сега европейците биещи се за интересите на Украйна....1000?!? Колко от тях са французи,германци, англетата?! Ами то при първите бомби и мераклиите ще се разбягат

    16:58 05.09.2025

  • 25 Българин

    2 7 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    Да де разберем.Ско НАТО мигне от Русия няма да остане много.

    Коментиран от #36

    16:58 05.09.2025

  • 26 Блек Рок

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Закопа своите, сега":

    Имат дръжки .
    Наша е и там не може .

    16:58 05.09.2025

  • 27 ха-ха

    13 1 Отговор
    Голям бой ще пада с ,,чуждестранните ,, военнослужещи ! Ще пада голям смях ...БЕЛКИМ ИМ УВРАТ ДЕБЕЛИТЕ КРА..Т..У Н...И !

    Коментиран от #32

    16:59 05.09.2025

  • 28 Копейкайсе

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Копейки,":

    Стармър е поръчал тайно мобилни морги за милиони .
    Нали се сещаш.за кой са !
    Не са за тях , за теб са .

    17:00 05.09.2025

  • 29 ПРЕДЖОБИ

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Делю Хайдутин":

    ЛИ ТУ ТУУУ БРЕ СО ОООЛ -ИЛИ БАБИТЕ В СУПЕРМАРКЕТА ХАИДУТУВАШ МИЗЕРАБЪЛ

    17:00 05.09.2025

  • 30 Военните

    10 0 Отговор
    Полагат клетва да защитават държавата си а не чужди държави. Та дори и европейските политици да решат да пратят военни те трябва да са доброволци ....колко европееца биха умряли за Украйна?!?

    17:01 05.09.2025

  • 31 Добър ден!

    1 8 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи, Механици и друга подобна Измет,где МОЧАТА?

    Коментиран от #37

    17:01 05.09.2025

  • 32 онзи

    8 2 Отговор

    До коментар #27 от "ха-ха":

    Путин ясно и категорично заяви - натовските войски в укрия ще бъдат ЛЕГИТИМНА ЦЕЛ ! Който разбрал - разбрал ..

    Коментиран от #38

    17:02 05.09.2025

  • 33 хахаха

    6 0 Отговор
    вселенски се похвали, че има един милион войници, европа колко хиляди ще му изпрати 10 000, 20 000

    17:02 05.09.2025

  • 34 ГЛЕДАХ ПУШЕК

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Макарон каза":

    И СЕ СЕТИХ НАПАСАНИЯТ ПАЛИ ТРАБАНТА-

    17:03 05.09.2025

  • 35 М-да

    0 7 Отговор

    До коментар #18 от "е, не ви ли омръзна":

    Киев за два дня.М.да
    ЩЕ ЩЕ ЩЕ
    Милион и отгоре при Кобзончо.И още пътуват.
    Мда.

    17:03 05.09.2025

  • 36 Я съм нато

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    Мигнах !
    Чакай да отворя новините , да видя какво остана от РФ

    17:03 05.09.2025

  • 37 ха-ха

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Добър ден!":

    Колко пъти да ти отговарям - огледай се ! В ЗАДНИЯТ ВИ ДВОР !

    17:04 05.09.2025

  • 38 А где

    1 4 Отговор

    До коментар #32 от "онзи":

    МОЧАТА?

    Коментиран от #42, #45, #54, #57

    17:04 05.09.2025

  • 39 чекисть..

    3 0 Отговор
    Чакаме урсуските легионери в бандерию,да заповядат..но масква пленници и телкаджий от тях не взима-всичко лешь

    17:05 05.09.2025

  • 40 Име

    3 0 Отговор
    Дотук близо 2000000 украински бойци + наемници и натовци са груз 200, същото ще се случи и с останалите хиляди на зелски и дружинка.

    17:05 05.09.2025

  • 41 НАРАМВАИ МЕШКАТА

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Копеи не философствай":

    МАНЛИХЕРАТА И НА ФРОНТА-ЮСАИД ДАВАТ ПОВЕЧЕ НЕ ЧАКАИ

    17:06 05.09.2025

  • 42 табсо..

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "А где":

    Ами м/учаталите наобъсаната типомакиня...

    17:07 05.09.2025

  • 43 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    0 1 Отговор
    Точка.Който разбрал,разбрал.

    Коментиран от #48, #55

    17:07 05.09.2025

  • 44 Баш Балък

    1 0 Отговор
    Излел е Зелю просяк, из цяла Европа да проси,
    - Искаш ли искаш Зельо милиарди, - искам, - даваме
    - Искаш ли искаш Зельо пушечно месо, - искам, колкото повече, толкова повече, - ами чакай да питам Баба Меца какво мисли по въпроса.

    17:08 05.09.2025

  • 45 МИСТРИЯТА ОТ ВОВА

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "А где":

    ЦЕМЕНТА ОТ МЕН ---РАБОТАТА ЩЕ ТЕ НАПРАВИ СВОБОДЕН

    17:08 05.09.2025

  • 46 Е да бе

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Делю Хайдутин":

    Така бе и 1944 г.
    После за година в Берлин .
    ОФ то за месеци оправи жандарми и фашисти .
    На жената Дедо и жандарма , не са го виждали от 1944 година 20 септември .

    17:08 05.09.2025

  • 47 Урсолопитек

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Копеи не философствай":

    Работи си ти там на господаря .
    И да не забравиш , кенефа на кака урсуларис да блести .

    17:11 05.09.2025

  • 48 ЕВРОПА

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    ЦЪФТИ-НЪЛ ТЪИ ГАШНИК

    17:11 05.09.2025

  • 49 Хасковски каунь

    1 1 Отговор
    Зеленски: Чуждестранните военнослужещи ще бъдат хиляди / РУСНАЦИ/

    17:11 05.09.2025

  • 50 Ишибаши Сан

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Копейки,":

    Могаа ти продухам ДПФа на първо време ,нещо много ми гъгнеш явно яко си се запушил .Продухваме ауспуси всякви ,цени народни като за приятели .

    17:12 05.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Звучи на занулиране и рестарт

    3 0 Отговор
    Някога за такива работи имаше сини каски-ООН. Може би САЩ недирекно и хитро ще тикнат страни от желаещи във война с Русия, като чл.5 от нато чрез юридически врътки няма да важи за САЩ при тази конкретна кауза, не е изключено дори да излязат от нато.

    17:12 05.09.2025

  • 53 Пак аз

    0 1 Отговор
    Киев за три дня когИ?

    17:12 05.09.2025

  • 54 онзи

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "А где":

    КОЛКО ПЪТИ ДА ОТГОВАРЯМ - В ЗАДНИЯТ ВИ ДВОР !

    17:13 05.09.2025

  • 55 Гаси провало

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    НАто да разчита на НГ за 1/3 от оръжията .
    Ако не бяхме , досега да са свалили гащите и да са се навели .

    17:14 05.09.2025

  • 56 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 0 Отговор
    Как пък нито един козяшки глуу Пендър не замина да защитава Осрайна !Благодаря ви предварително за +вете .

    17:14 05.09.2025

  • 57 Питай

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "А где":

    Макети .

    17:16 05.09.2025

  • 58 Рублевка

    2 1 Отговор
    Хиляди не е достатъчно. Ще ги избият за един месец. Нужни са милиони. През ВСВ РККА, Червената армия, е била 7 милиона.

    Коментиран от #65

    17:17 05.09.2025

  • 59 Наркоман

    2 0 Отговор
    Хиляди трупове...

    Коментиран от #63, #64

    17:18 05.09.2025

  • 60 Българин

    0 2 Отговор
    През последните 24 часа само Птиците на Мадяр са пръснали тиквите на 250 руснака.

    17:18 05.09.2025

  • 61 смешни приказки за заблудени

    2 0 Отговор
    Какви хиляди кви 5 лева. Кой до сега от Нато е помогнал на Укръинъ с жива сила? Наемниците наркомани и сега бягат и не желаят да воюват без пари, а желаещите от Ес няма да дойдат - Полша , Сащ, Германия и др. Единственото сигурно нещо е, че хората които държат на думата си - 100 000 бойци на Северна Корея ще бъдат там....което не е добра новина за Зеленски.

    17:20 05.09.2025

  • 62 Катализатора

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Копейки,":

    Ти е за почистване .
    Запушен е с центове .
    Спешно трябва да ти вкарам препарат .

    17:20 05.09.2025

  • 63 Няма край руското безсилие

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Наркоман":

    Няма.

    17:21 05.09.2025

  • 64 Димяща ушанка

    0 2 Отговор

    До коментар #59 от "Наркоман":

    Утре влизам в Киев с ГРУЗ 200 процента.

    17:22 05.09.2025

  • 65 Град Козлодуй

    0 2 Отговор

    До коментар #58 от "Рублевка":

    От руснак войник не става.В това е проблема.

    17:23 05.09.2025

  • 66 Смешник

    1 0 Отговор
    Явно Зеления наркоман тласка Европа към трета световна война Проблема е че тия смешници които са начело на Европа в момента му се вързват

    17:23 05.09.2025

  • 67 само питам

    1 0 Отговор
    Само аз ли виждам, че този човек е готов да направи страната си колония на всеки друг, само не и на Русия - създателката и

    17:24 05.09.2025

  • 68 А бе

    0 0 Отговор
    шорошо идни нещастници. Вашето време мина. Научете се да отговаряте само когато ви питат.

    17:25 05.09.2025

