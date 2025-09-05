Новини
Румънска партия заплаши президента с отстраняване, ако не проведе референдум за изпращане на войски в Украйна
  Тема: Украйна

Румънска партия заплаши президента с отстраняване, ако не проведе референдум за изпращане на войски в Украйна

5 Септември, 2025 17:00 942 20

  • украйна-
  • румъния-
  • референдум-
  • алианс за обединение на румънците-
  • никушор дан

От АУР заплашват, че ще инициират събирането на подписи, необходими за отстраняването на държавния глава

Румънска партия заплаши президента с отстраняване, ако не проведе референдум за изпращане на войски в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румънският евродепутат и заместник-председател на крайнодесния Алианс за обединение на румънците (АУР) Адриан Аксиния поиска от президента Никушор Дан да започне процедура по свикване на референдум за участието на страната в евентуална мироопазваща мисия в Украйна. В противен случай от АУР заплашват, че ще инициират събирането на подписи, необходими за отстраняването на държавния глава. Това става ясно от тяхната позиция, предаде БТА.

„Предвид липсата на легитимност на настоящата политическа власт и очевидното желание на румънците да не участват в конфликта в Украйна, решението трябва да се вземе само след консултация с народа. Затова официално моля президента на Румъния да започне процедурата по консултативен референдум, основаващ се на прерогативите, предоставени му от член 90 от Конституцията. Решението на правителството да участва във военна мисия в Украйна, дори и да е с цел поддържане на мир, би било сериозно нарушение на волята на румънския народ и на член 4, параграф 1 от основния закон“, аргументира се Адриан Аксиния.

От АУР настояват още президентът Никушор Дан да разсекрети всички документи, отнасящи се до военната помощ, предоставена на Украйна, а всички решения, включително тези, свързани с участието в европейски механизми като инициативата ReArm Europe или програмата за военно оборудване SAFE, да бъдат предварително валидирани в румънския парламент след задълбочен обществен дебат.

В четвъртък румънският държавен глава заяви, че няма да изпраща войници в Украйна, но ще подкрепи мироопазващи операции, когато бъдат изпълнени условията за мир.

„Много от страните, които са в близост до Русия, вземат същото решение като нас - да не изпращат хора в Украйна след евентуален мир или евентуално прекратяване на огъня. Вместо това ние ще подкрепим Украйна логистично, с нашите бази, мироопазващи операции“, обясни държавният глава в ефира на телевизия Антена1.

Той подчерта и значението на САЩ в управлението на конфликта.

„Бих искал Съединените щати да бъдат ангажирани, включително по отношение на санкциите, защото санкциите, които могат да наложат на Русия, могат да бъдат много последователни и много рестриктивни. В такъв момент се намираме сега“, коментира още Никушор Дан.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дух

    19 5 Отговор
    Винаги съм се възхищавал на Румъния 🇷🇴🇷🇴 народ и държава са

    Коментиран от #17

    17:01 05.09.2025

  • 2 Чаушеску

    25 0 Отговор
    А в колониялна България
    референдум е табу.

    17:02 05.09.2025

  • 3 чини ми се

    15 0 Отговор
    Евроатлантиците ЩЕ го стрелят този!

    17:04 05.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Росен Желязков без разрешение от парламента праща войски в Одеса.

    17:07 05.09.2025

  • 5 Точно като в България

    18 0 Отговор
    „Предвид липсата на легитимност на настоящата политическа власт и очевидното желание на румънците да не участват в конфликта в Украйна,....... ама точно както в България. Атлантическо нацистка парламентарна диктатура дошла с измама и фалшифицирани избори на власт !

    17:09 05.09.2025

  • 6 съдебен заседател

    9 0 Отговор
    интересно ми е цялото изказване на нашия кавал вчера, къде да го намеря

    17:09 05.09.2025

  • 7 Фон дер Миндер

    15 0 Отговор
    Затова подмениха прзидентчето . Едва ли има още някой , на когото вече да не му е пределно ясно ,че диктатурата не е нито в Китай , Русия , Унгария и тн , а е в сърцето на Европа. Либералната сган трябва да бъде приключена веднъж и завинаги! Мястото им е при фашагите и комунягите

    17:09 05.09.2025

  • 8 Българин

    7 0 Отговор
    Явно и президента на Румъния е изчуруликал, Тръмп ясно е заявил,че САЩ няма да изпращат войски в Украйна,а за санкциите на Русия,че тя вече си премести пазара към Азия ,а Европа да си му мисли как ще кара с руските продукти от американците,че ще им излезнат скъпичко и разоряващо

    17:11 05.09.2025

  • 9 Ъхъъъъъ ....

    6 0 Отговор
    ще подкрепим Украйна логистично, с нашите бази и операции“ ....... а базите и операциите те руснаците ще стоят и ще ги гледат нали ?

    17:14 05.09.2025

  • 10 ха-ха

    5 1 Отговор
    И НА МАМАЛИГАТА ЯКО И СЕ МРЕ ....

    Коментиран от #13

    17:14 05.09.2025

  • 11 И как точно

    3 0 Отговор
    Ще подкрепят украинците с "нашите бази" ? А ще има ли след това "нашите бази" ?

    17:16 05.09.2025

  • 12 и тук така

    5 0 Отговор
    Задължителен референдум заедно с този за еврото - иначе скоро народът ще заседава денонощно по площади и улици...и може да има бесилки.

    Коментиран от #15

    17:16 05.09.2025

  • 13 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ха-ха":

    ИСКАТ ДА МРАТ РЕДОВИТЕ ХОРА ЗА ИНТЕРЕСИТЕ НА БОРСУЛА И ВСИЧКИ ЕВРОГЕЙЗЕРИ! СЪЩОТО И В БЪЛГАРИЯ!

    17:18 05.09.2025

  • 14 ЧИ МАИ ФАЧИ ДРАКУЛЕ

    3 0 Отговор
    ВЕЧЕ ПРАЩАХА ВОИСКИ -----ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ТЯХ ЛЕЖАТ ОКОЛО СТАЛИНГРАД ОСТАНАЛИТЕ ХАРЕСВАЛИ СИБИРСКИЯТ КЛИМАТ

    Коментиран от #19

    17:19 05.09.2025

  • 15 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "и тук така":

    А ДАНО

    17:19 05.09.2025

  • 16 Тигре Тигре

    1 0 Отговор
    Преди дни в делтата на Дунав руснаците с катер дрон потопиха осраински разузнавателен кораб. Който освен тези функции е и навигирал български и румънски кораби плуващи по Дунав с военни товари ,сега е техен ред .

    17:21 05.09.2025

  • 17 604

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дух":

    Намери на кой
    .....шматкъ

    17:23 05.09.2025

  • 18 Атлантическо нацистка кочина

    2 0 Отговор
    Това е Румъния днес. Затънала в дългове до ушите ...

    17:23 05.09.2025

  • 19 поручик Христо Иванов

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ЧИ МАИ ФАЧИ ДРАКУЛЕ":

    Имаше спомени на руски танкист в тубата от битка в участъка около Сталинград с разположени румънски дивизии,който си спомни че след едно настъпление веригите на Т34 целите са били в кръв от газене на бягащи войници .

    17:24 05.09.2025

  • 20 Шопо

    0 0 Отговор
    Референдум за ЕС и НАТО

    17:25 05.09.2025

Новини по държави:
