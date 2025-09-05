Румънска партия заплаши президента с отстраняване, ако не проведе референдум за изпращане на войски в Украйна

Румънският евродепутат и заместник-председател на крайнодесния Алианс за обединение на румънците (АУР) Адриан Аксиния поиска от президента Никушор Дан да започне процедура по свикване на референдум за участието на страната в евентуална мироопазваща мисия в Украйна. В противен случай от АУР заплашват, че ще инициират събирането на подписи, необходими за отстраняването на държавния глава. Това става ясно от тяхната позиция, предаде БТА.
„Предвид липсата на легитимност на настоящата политическа власт и очевидното желание на румънците да не участват в конфликта в Украйна, решението трябва да се вземе само след консултация с народа. Затова официално моля президента на Румъния да започне процедурата по консултативен референдум, основаващ се на прерогативите, предоставени му от член 90 от Конституцията. Решението на правителството да участва във военна мисия в Украйна, дори и да е с цел поддържане на мир, би било сериозно нарушение на волята на румънския народ и на член 4, параграф 1 от основния закон“, аргументира се Адриан Аксиния.
От АУР настояват още президентът Никушор Дан да разсекрети всички документи, отнасящи се до военната помощ, предоставена на Украйна, а всички решения, включително тези, свързани с участието в европейски механизми като инициативата ReArm Europe или програмата за военно оборудване SAFE, да бъдат предварително валидирани в румънския парламент след задълбочен обществен дебат.
В четвъртък румънският държавен глава заяви, че няма да изпраща войници в Украйна, но ще подкрепи мироопазващи операции, когато бъдат изпълнени условията за мир.
„Много от страните, които са в близост до Русия, вземат същото решение като нас - да не изпращат хора в Украйна след евентуален мир или евентуално прекратяване на огъня. Вместо това ние ще подкрепим Украйна логистично, с нашите бази, мироопазващи операции“, обясни държавният глава в ефира на телевизия Антена1.
Той подчерта и значението на САЩ в управлението на конфликта.
„Бих искал Съединените щати да бъдат ангажирани, включително по отношение на санкциите, защото санкциите, които могат да наложат на Русия, могат да бъдат много последователни и много рестриктивни. В такъв момент се намираме сега“, коментира още Никушор Дан.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дух
Коментиран от #17
17:01 05.09.2025
2 Чаушеску
референдум е табу.
17:02 05.09.2025
3 чини ми се
17:04 05.09.2025
4 Последния Софиянец
17:07 05.09.2025
5 Точно като в България
17:09 05.09.2025
6 съдебен заседател
17:09 05.09.2025
7 Фон дер Миндер
17:09 05.09.2025
8 Българин
17:11 05.09.2025
9 Ъхъъъъъ ....
17:14 05.09.2025
10 ха-ха
Коментиран от #13
17:14 05.09.2025
11 И как точно
17:16 05.09.2025
12 и тук така
Коментиран от #15
17:16 05.09.2025
13 Боруна Лом
До коментар #10 от "ха-ха":ИСКАТ ДА МРАТ РЕДОВИТЕ ХОРА ЗА ИНТЕРЕСИТЕ НА БОРСУЛА И ВСИЧКИ ЕВРОГЕЙЗЕРИ! СЪЩОТО И В БЪЛГАРИЯ!
17:18 05.09.2025
14 ЧИ МАИ ФАЧИ ДРАКУЛЕ
Коментиран от #19
17:19 05.09.2025
15 Боруна Лом
До коментар #12 от "и тук така":А ДАНО
17:19 05.09.2025
16 Тигре Тигре
17:21 05.09.2025
17 604
До коментар #1 от "Дух":Намери на кой
.....шматкъ
17:23 05.09.2025
18 Атлантическо нацистка кочина
17:23 05.09.2025
19 поручик Христо Иванов
До коментар #14 от "ЧИ МАИ ФАЧИ ДРАКУЛЕ":Имаше спомени на руски танкист в тубата от битка в участъка около Сталинград с разположени румънски дивизии,който си спомни че след едно настъпление веригите на Т34 целите са били в кръв от газене на бягащи войници .
17:24 05.09.2025
20 Шопо
17:25 05.09.2025