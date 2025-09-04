Зеленски и специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф приключиха срещата си в Париж

Срещата между украинския президент Володимир Зеленски и специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф вече е приключила, съобщи Укринформ, позовавайки се на говорителя на президента Сергий Никифоров, предава БТА.
„Президентът се срещна с Уиткоф. Към момента срещата вече e приключила“, заяви Никифоров.
Разговорите се проведоха в рамките на срещата на върха на „Коалицията на желаещите“ в Елисейския дворец в Париж, председателствана от френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър. Зеленски и Уиткоф са сред участниците във форума.
Междувременно чешкият премиер Петър Фиала подчерта, че съюзниците на Украйна са единодушни за необходимостта от продължаване на интензивната помощ за Киев. Според него устойчивият мир изисква силни гаранции за сигурност.
„Необходимо е да продължим с натиска срещу Русия, за да бъдат създадени условията за справедлив и устойчив мир“, заяви Фиала след разговорите в Париж, които се състояха както присъствено, така и онлайн.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
16:56 04.09.2025
2 Сатана Z
16:56 04.09.2025
3 минувач
16:57 04.09.2025
4 какви кавалери са
оставили самотна женицата датчанка
да гледа как зелката иска парици от друг бръмбар
16:58 04.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Последния Софиянец
16:58 04.09.2025
7 ха-ха
До коментар #5 от "онзи":Така и циганин не си бие кучето .
16:59 04.09.2025
8 Крим наш
16:59 04.09.2025
9 Пич
17:01 04.09.2025
10 Архимандрисандрит Бибиян
17:02 04.09.2025
11 Гошо
17:03 04.09.2025
12 Кицко Лазев Цвъков
ГОЛЯМА ДИПЛОМАЦИЯ ГОЛЯМО НЕЩО МНОГО СРЕЩИ И РАЗКАРВАНИЯ КРАЕН РЕЗУЛТАТ ЗА УКРАЙНА 0 .
17:04 04.09.2025
13 Смех
17:07 04.09.2025
14 Смех!
17:07 04.09.2025
15 бойче
17:08 04.09.2025
16 Най бързият и най сигурен мир
А съдбата на победения се определя от победителя... правило и в животинския свят.
Условията за мир и какво управление ще има го определя победителя Русия а не ФАЩ и пудели, камо ли пък Зелю...
Причината за тази СВО трябва да се изкорени за да не се повтаря... това е целта и там е истината!!!
17:09 04.09.2025
17 Факти
17:10 04.09.2025
18 мдаааа ... срещата свършила
17:10 04.09.2025
19 Европа
На Уитков не може да се вярва! Както и на Тръмп!
17:10 04.09.2025
20 Тази
17:20 04.09.2025
21 граф Монте Кристо
17:20 04.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ПЛЯМПАЧИ , ДУХАЧИ.
БЕЗ ТРЪМП , БЕЗ ПУТИН СТЕ КРЪГЛИ НУЛИ . ОТ ВАС НИЩО НЕ ЗАВИСИ , ЗАБЛУЖДАВАТЕ НА ЗЕЛЬО ЧЕ ЗАВИСИ НЕЩИЧКО ОТ ВАС ЗА ДА ГО НАХЪСВАТЕ ДА ОСТАНЕ ПОСЛЕДНИЯ УКРАИНЕЦ ЗА ФРОНТА.
17:33 04.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Военен
Тия седянки и приказки са ала-бала... Действията правят историята, а не говоренето (или писането по форумите и социалните мрежи в което русофилите нямат равни 🤣🤣🤣) .
17:39 04.09.2025
28 ГОЛЯМ ВРЪХ БЕ КО РАЗПРАЯШ -НА ШМАТКИ
ПОРЕДНА ЯЛОВА БЕЗМИСЛИЦА АМА НА ВЪРХА БЕ , ЕХ ТОЯ БРЪХ КАКВИ ГИ ВЪРШИ САМО!! НА ТОЯ ВРЪХ ГОЛЕМИ НЕЩА СЕ СЛУЧВАТ, БЕ АЙ !!! АКО ТОВА Е ВЪРХА , ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ПОД НЕГО КАКВО - ПРАЗНОТА, ВЪЗДУХ БЕЗ НАЛЯГАНЕ, ВАКУМ!
17:50 04.09.2025
29 Обективни истини
18:01 04.09.2025