Зеленски и специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф приключиха срещата си в Париж
  Тема: Украйна

Зеленски и специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф приключиха срещата си в Париж

4 Септември, 2025 16:55

Зеленски и специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф приключиха срещата си в Париж - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Срещата между украинския президент Володимир Зеленски и специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф вече е приключила, съобщи Укринформ, позовавайки се на говорителя на президента Сергий Никифоров, предава БТА.

„Президентът се срещна с Уиткоф. Към момента срещата вече e приключила“, заяви Никифоров.

Разговорите се проведоха в рамките на срещата на върха на „Коалицията на желаещите“ в Елисейския дворец в Париж, председателствана от френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър. Зеленски и Уиткоф са сред участниците във форума.

Междувременно чешкият премиер Петър Фиала подчерта, че съюзниците на Украйна са единодушни за необходимостта от продължаване на интензивната помощ за Киев. Според него устойчивият мир изисква силни гаранции за сигурност.

„Необходимо е да продължим с натиска срещу Русия, за да бъдат създадени условията за справедлив и устойчив мир“, заяви Фиала след разговорите в Париж, които се състояха както присъствено, така и онлайн.


  • 1 Последния Софиянец

    29 2 Отговор
    Колко войници обеща Росен Желязков за Украйна?

    16:56 04.09.2025

  • 2 Сатана Z

    37 3 Отговор
    Зеленият нацист - еврей ще подпише пълна и безусловна капитулация в Москва. За да има мир.

    16:56 04.09.2025

  • 3 минувач

    15 1 Отговор
    Е , и ?!

    16:57 04.09.2025

  • 4 какви кавалери са

    28 2 Отговор
    кочовете се прегръщат
    оставили самотна женицата датчанка
    да гледа как зелката иска парици от друг бръмбар

    16:58 04.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    17 2 Отговор
    Бутат се в една гражданска война която продължава 11 години и може да продължи още толкова.

    16:58 04.09.2025

  • 7 ха-ха

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "онзи":

    Така и циганин не си бие кучето .

    16:59 04.09.2025

  • 8 Крим наш

    20 1 Отговор
    Зеленскин се пазари за кожата си,а не за регулиране на конфликта.

    16:59 04.09.2025

  • 9 Пич

    5 0 Отговор
    Къде , къде ?! Да не би да е онова дребното в ъгъла , дето плюеше , плюеше.....?!

    17:01 04.09.2025

  • 10 Архимандрисандрит Бибиян

    0 9 Отговор
    Ромсiа не бива да бъде смачкана од западът! Требе да се има впредвид каде одоле весника сигурно има дермо! Внимателно требе да се одгребе с лопата и да се фърли на бунището на историята! А бате Пунде нека си стои доле у бърложето, само да мо се спре тока и да се заварят вратите.

    17:02 04.09.2025

  • 11 Гошо

    13 1 Отговор
    Уиткоф на 20тата минута от началото на срещата възира ,добър ден не можа на всички да каже ,вие за разговори със Зененски

    17:03 04.09.2025

  • 12 Кицко Лазев Цвъков

    15 0 Отговор
    ША СТАНЕ КАТО ИЗМРЪТ ВСИЧКИ.
    ГОЛЯМА ДИПЛОМАЦИЯ ГОЛЯМО НЕЩО МНОГО СРЕЩИ И РАЗКАРВАНИЯ КРАЕН РЕЗУЛТАТ ЗА УКРАЙНА 0 .

    17:04 04.09.2025

  • 13 Смех

    19 1 Отговор
    Събраха се, апнаха, пийнаха, поговориха си малко тинтири-минтири, отидоа си... В това време русите си вършат работата и напредват! ;)

    17:07 04.09.2025

  • 14 Смех!

    18 0 Отговор
    Отишъл е да проси. И как ще натиснат Русия, при факта, че 75% от населението на Земята е солидарна с нея!?!

    17:07 04.09.2025

  • 15 бойче

    12 0 Отговор
    коалицията на войната -говорили за кръв,бомби ,пак кръв,много кръв ,а водопадко какво е обещал не знам но никой не е толкова тъп да отиде в укропия

    17:08 04.09.2025

  • 16 Най бързият и най сигурен мир

    14 1 Отговор
    Капитулацията е първото и най сигурно предложение за дълготраен мир!!!
    А съдбата на победения се определя от победителя... правило и в животинския свят.
    Условията за мир и какво управление ще има го определя победителя Русия а не ФАЩ и пудели, камо ли пък Зелю...
    Причината за тази СВО трябва да се изкорени за да не се повтаря... това е целта и там е истината!!!

    17:09 04.09.2025

  • 17 Факти

    0 17 Отговор
    Западните лидери говорят ли, говорят, а руснаците умират ли, умират...

    17:10 04.09.2025

  • 18 мдаааа ... срещата свършила

    14 0 Отговор
    Преди да започне....

    17:10 04.09.2025

  • 19 Европа

    6 7 Отговор
    продължава твърдо да стои и подкрепя Украйна!

    На Уитков не може да се вярва! Както и на Тръмп!

    17:10 04.09.2025

  • 20 Тази

    10 1 Отговор
    Коалиция на желаещите, ще яде бой.

    17:20 04.09.2025

  • 21 граф Монте Кристо

    8 2 Отговор
    Тръмп ехидно се изказал ,че в Пекин Путин, Си и Моди заговорничели ,подразбира се срещу него,много е недоволен ,че Индия не му се поддаде на натиска .Но ето как реално заговорничат натовските бонзи,барабар със зелката,формират коалиция на желаещите за пряка военна намеса в Украйна.Тръмп лично ги събира в своя кабинет също за да заговорничат и той косвено ги насърчава,обещава да им продава неограничено количество оръжия.

    17:20 04.09.2025

  • 25 ПЛЯМПАЧИ , ДУХАЧИ.

    2 11 Отговор
    E И КАКВО , ПАК НИЩО , ПАК СЪЩОТО !! ЗА КАКВО ТОГАВА СЕ СЪБИРАТЕ БЕ ЛЛЕЛЕПУТЮВЦИ , НЕ МОЖЕТЕ ЛИ ПО ТЕЛЕФОИТЕ ДА СИ ГО ГАЖЕТЕ КАТО НИЩО НОВО НЕ СТЕ ИЗМИСЛИЛИ ??САМО ХАРЧИ ПАРИ , РАЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЯЛОВИ СБИРЧИЦИ , ДА РАЗНАСЯТЕ ТОЯ НЕЛИГИТИМЕН СМЪРКАЧ ЗА "АВТОРИТЕТ" И БЛЯ,БЛЯ ,БЛЯ И ДО КОГА - ДО ПОЛЕДНИЯ УКРАИНЕЦ ???
    БЕЗ ТРЪМП , БЕЗ ПУТИН СТЕ КРЪГЛИ НУЛИ . ОТ ВАС НИЩО НЕ ЗАВИСИ , ЗАБЛУЖДАВАТЕ НА ЗЕЛЬО ЧЕ ЗАВИСИ НЕЩИЧКО ОТ ВАС ЗА ДА ГО НАХЪСВАТЕ ДА ОСТАНЕ ПОСЛЕДНИЯ УКРАИНЕЦ ЗА ФРОНТА.

    17:33 04.09.2025

  • 27 Военен

    11 2 Отговор
    Всичко и единствено зависи от успехите на ВСУ срещу фашисткия агресор.

    Тия седянки и приказки са ала-бала... Действията правят историята, а не говоренето (или писането по форумите и социалните мрежи в което русофилите нямат равни 🤣🤣🤣) .

    17:39 04.09.2025

  • 28 ГОЛЯМ ВРЪХ БЕ КО РАЗПРАЯШ -НА ШМАТКИ

    3 1 Отговор
    МНОГО ПОКАЗАТЕЛНА СНИМКА . ВИЖТЕ ТЪПАЦИТЕ КАК СЕ ЗАПРЕГРЪТЩАХА , ДОВОЛНИ ОТ НИЩОТО , А ЕДИНСТВЕНА ЖЕНА, ГОРКАТА БЕЗ ГРАМ ВНИМАНИЕ КАТО В НЕОБРАНО ЛОЗЕ СЕ ЧУДИ КЪДЕ ДА СЕ ДЕНЕ .
    ПОРЕДНА ЯЛОВА БЕЗМИСЛИЦА АМА НА ВЪРХА БЕ , ЕХ ТОЯ БРЪХ КАКВИ ГИ ВЪРШИ САМО!! НА ТОЯ ВРЪХ ГОЛЕМИ НЕЩА СЕ СЛУЧВАТ, БЕ АЙ !!! АКО ТОВА Е ВЪРХА , ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ПОД НЕГО КАКВО - ПРАЗНОТА, ВЪЗДУХ БЕЗ НАЛЯГАНЕ, ВАКУМ!

    17:50 04.09.2025

  • 29 Обективни истини

    1 0 Отговор
    Какви гаранции? Видяхме ги: На 20.02.2014 год., в Киев бе подписано споразумение между Янукович и опозицията. Бяха определени и дати за избор на президент и парламент. Гаранти бяха Германия и Франция. Янукович изпълни своята част-прибра полицията. Киевската хунта-не. Погромите продължиха. Гарантите мълчаха. Започна клането в Източна Украйна. Гарантите пак мълчаха, докато накрая опълченците на Донбас не пребиха правителствените сили около Ивайловско. Последва Минск 1. Германия и Франция пак бяха гаранти. Киевската хунта отново не си спази задълженията, които подписа и кръвопролитията продължиха. Гарантите мълчаха. Последва Дебалцево и Минск 2. Гарантите пак бяха същите. Но промениха тактиката. Самата Меркел заяви, че са излъгали, за да милитаризират изцяло Украйна. Е, дойде 2022 год. След толкова лъжи, кой ще приеме, че намеренията им са истински? И то при положение, че "Коалицията на желаещите" открито е страна в конфликта? И то не само с техника, а и с хора.

    18:01 04.09.2025

