Фицо след срещата със Си Цзинпин: Словакия играе по-активна роля в отношенията между Китай и ЕС

Китайският президент обеща сътрудничество в индустрията и предстояща визита в Словакия

Китайско-словашките отношения са по-близки от всякога и Словакия започва да играе активна роля в диалога между Китай и Европейския съюз. Това заяви словашкият премиер Роберт Фицо след срещата си с китайския президент Си Цзинпин в Пекин, съобщи агенция ТАСР, позовавайки се на правителствената пресслужба, предава БТА.

По време на разговорите китайският държавен глава е заявил, че ще посети Словакия при следваща европейска обиколка. Си е поел ангажимент за сътрудничество при издаването на лицензи за износ на редки земни елементи, необходими за словашката индустрия.

Фицо изрази надежда, че след инвестицията на китайския производител на батерии „Гоушън“, Пекин ще подкрепи и други китайски компании да развият дейност в Словакия. Той приветства и решението словашките туристи да продължат да пътуват до Китай без визи и след 2026 г. „Вярвам, че Словашкият културен институт в Пекин и Китайският културен институт в Братислава скоро ще станат реалност“, заяви премиерът.

Двамата лидери обсъдиха и темата за Украйна, реформата на международната общност, както и отражението на честванията на 80-ата годишнина от края на Втората световна война. Събитието в Пекин бе уважено от повече от 20 държавни лидери, сред които руският президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен-ун.

„Докато други може да акцентират върху военния парад, аз лично смятам, че политическите послания, изразени вчера, са по-уместни. Те не могат да бъдат игнорирани. ЕС все повече губи влияние на международната сцена заради недалновидност и самовлюбеност“, заяви Фицо.

По време на визитата си в Китай словашкият премиер проведе срещи и с руския президент Владимир Путин, сръбския президент Александър Вучич и виетнамския държавен глава Лъонг Къонг. В сряда Фицо присъства на военния парад в Пекин.


  • 1 честен ционист

    3 2 Отговор
    Ганчо втори призна Китайската комунистическа държава след СССР преди 76 год, а Зафира последен успя да се нареди на шведската маса на китайския банкет.

    17:29 04.09.2025

  • 2 Цървул

    2 7 Отговор
    200 %

    17:33 04.09.2025

  • 3 Съдията

    2 8 Отговор
    Този искам да го видя на скамейката в Хага до другия престъпник Путин.

    Коментиран от #8, #9

    17:34 04.09.2025

  • 4 Росен джилязков

    6 2 Отговор
    Е кръгла нула

    17:37 04.09.2025

  • 5 Шопо

    3 5 Отговор
    Кой беше Фицо че не моем да се сетим ?

    17:40 04.09.2025

  • 6 Мдаа

    1 2 Отговор
    Сигурно и маймунката си мисли същото докато играе, а шарманаджията свири.

    17:41 04.09.2025

  • 7 Пич

    3 2 Отговор
    Някои политици са във вихъра на световните събития за добруването на народите си , а нашите са във вихъра на хомо секса защото ги оправят откъдето сварят !!!

    Коментиран от #13

    17:42 04.09.2025

  • 8 Ще видиш

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Съдията":

    на скамейката на Народния Съд"елита на нацията"!

    17:42 04.09.2025

  • 9 Абе,

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Съдията":

    ти съдия в пеевския свински съд ,ли си ?!

    17:43 04.09.2025

  • 10 койчу

    2 1 Отговор
    В един момент китайците правят такъв хубав парад, а в следващия момент опират до маргинали като Фицо, който няма думата по нито един въпрос - понякога не мога да разбера другарите от поднебесната. Освен Си да се е избудалкал с Фицо.

    17:50 04.09.2025

  • 11 Пламен

    1 0 Отговор
    Цървул

    17:55 04.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Е как

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Атанас Зафиров от БСП отиде при Си. Вече БСП показаха среден пръст на Русия и се обърнаха към Китай. Си е новият лидер на изток.

    18:02 04.09.2025

  • 14 Хмм

    1 0 Отговор
    Тази снимка от преди да го стрелят с пушка ли е или след?

    18:03 04.09.2025

