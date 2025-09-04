Фицо след срещата със Си Цзинпин: Словакия играе по-активна роля в отношенията между Китай и ЕС

Китайско-словашките отношения са по-близки от всякога и Словакия започва да играе активна роля в диалога между Китай и Европейския съюз. Това заяви словашкият премиер Роберт Фицо след срещата си с китайския президент Си Цзинпин в Пекин, съобщи агенция ТАСР, позовавайки се на правителствената пресслужба, предава БТА.
По време на разговорите китайският държавен глава е заявил, че ще посети Словакия при следваща европейска обиколка. Си е поел ангажимент за сътрудничество при издаването на лицензи за износ на редки земни елементи, необходими за словашката индустрия.
Фицо изрази надежда, че след инвестицията на китайския производител на батерии „Гоушън“, Пекин ще подкрепи и други китайски компании да развият дейност в Словакия. Той приветства и решението словашките туристи да продължат да пътуват до Китай без визи и след 2026 г. „Вярвам, че Словашкият културен институт в Пекин и Китайският културен институт в Братислава скоро ще станат реалност“, заяви премиерът.
Двамата лидери обсъдиха и темата за Украйна, реформата на международната общност, както и отражението на честванията на 80-ата годишнина от края на Втората световна война. Събитието в Пекин бе уважено от повече от 20 държавни лидери, сред които руският президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен-ун.
„Докато други може да акцентират върху военния парад, аз лично смятам, че политическите послания, изразени вчера, са по-уместни. Те не могат да бъдат игнорирани. ЕС все повече губи влияние на международната сцена заради недалновидност и самовлюбеност“, заяви Фицо.
По време на визитата си в Китай словашкият премиер проведе срещи и с руския президент Владимир Путин, сръбския президент Александър Вучич и виетнамския държавен глава Лъонг Къонг. В сряда Фицо присъства на военния парад в Пекин.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
17:29 04.09.2025
2 Цървул
17:33 04.09.2025
3 Съдията
Коментиран от #8, #9
17:34 04.09.2025
4 Росен джилязков
17:37 04.09.2025
5 Шопо
17:40 04.09.2025
6 Мдаа
17:41 04.09.2025
7 Пич
Коментиран от #13
17:42 04.09.2025
8 Ще видиш
До коментар #3 от "Съдията":на скамейката на Народния Съд"елита на нацията"!
17:42 04.09.2025
9 Абе,
До коментар #3 от "Съдията":ти съдия в пеевския свински съд ,ли си ?!
17:43 04.09.2025
10 койчу
17:50 04.09.2025
11 Пламен
17:55 04.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Е как
До коментар #7 от "Пич":Атанас Зафиров от БСП отиде при Си. Вече БСП показаха среден пръст на Русия и се обърнаха към Китай. Си е новият лидер на изток.
18:02 04.09.2025
14 Хмм
18:03 04.09.2025