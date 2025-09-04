Германия провежда големи военни учения за прехвърляне на войски и техника в Литва

Германия започна големи военни учения, насочени към прехвърляне на войски и оборудване в Литва, съобщи Асошиейтед прес. Ученията се провеждат на фона на засилващо се напрежение с Русия на източната граница на НАТО, предава БТА.

Учението стартира в пристанището на Рощок, където на ферибот за литовския град Клайпеда бяха натоварени военни превозни средства. Фериботът бе ескортиран от корвета, миночистач и хеликоптер. В рамките на учението експерти демонстрираха прехващане на дронове, а изтребители „Юрофайтър“ прелетяха над пристанището.

Учението се провежда под ръководството на германския военноморски флот и включва армията и военновъздушните сили. В него участват над 8000 военнослужещи от 14 държави, включително всички балтийски съюзници от НАТО, САЩ, Великобритания, Франция и Канада. Общият военен контингент включва 40 кораба, 20 самолета и над 1800 сухопътни превозни средства.

Генерал Карстен Бройер, началник на германската армия, подчерта: „Днес виждаме отблизо какво означава Германия да поеме международна отговорност и да действа като надежден център за снабдяване на НАТО. Почти всички маршрути за доставки към източния фланг минават през Германия.“

На фона на опасенията от руска агресия Германия увеличи военното си присъствие в Литва през май. Оглавеното от Германия учение ще продължи няколко седмици и ще съвпадне по време със съвместните учения на Русия и Беларус „Запад“, в които се очаква да участват над 13 000 войници.

Ген. Бройер подчерта, че целта е възпиране, а не ескалация, като предупреди, че Русия може да използва учението „Запад“ за засилване на несигурността и заплахите за ескалация.