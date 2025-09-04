Германия провежда големи военни учения за прехвърляне на войски и техника в Литва

Германия започна големи военни учения, насочени към прехвърляне на войски и оборудване в Литва, съобщи Асошиейтед прес. Ученията се провеждат на фона на засилващо се напрежение с Русия на източната граница на НАТО, предава БТА.
Учението стартира в пристанището на Рощок, където на ферибот за литовския град Клайпеда бяха натоварени военни превозни средства. Фериботът бе ескортиран от корвета, миночистач и хеликоптер. В рамките на учението експерти демонстрираха прехващане на дронове, а изтребители „Юрофайтър“ прелетяха над пристанището.
Учението се провежда под ръководството на германския военноморски флот и включва армията и военновъздушните сили. В него участват над 8000 военнослужещи от 14 държави, включително всички балтийски съюзници от НАТО, САЩ, Великобритания, Франция и Канада. Общият военен контингент включва 40 кораба, 20 самолета и над 1800 сухопътни превозни средства.
Генерал Карстен Бройер, началник на германската армия, подчерта: „Днес виждаме отблизо какво означава Германия да поеме международна отговорност и да действа като надежден център за снабдяване на НАТО. Почти всички маршрути за доставки към източния фланг минават през Германия.“
На фона на опасенията от руска агресия Германия увеличи военното си присъствие в Литва през май. Оглавеното от Германия учение ще продължи няколко седмици и ще съвпадне по време със съвместните учения на Русия и Беларус „Запад“, в които се очаква да участват над 13 000 войници.
Ген. Бройер подчерта, че целта е възпиране, а не ескалация, като предупреди, че Русия може да използва учението „Запад“ за засилване на несигурността и заплахите за ескалация.
1 Втори Горбачов няма да се роди
19:01 04.09.2025
2 Пак казвам
Коментиран от #8
19:02 04.09.2025
3 Гост№4442
19:06 04.09.2025
4 Вашингтон, Лондон и Париж,
верни във борбата,
скоро ще наложат нов ред на земята.
Към тях "се присъединяват Унгария, Румъния, България, Словакия и Хърватия."
19:06 04.09.2025
5 Диктатор зеленски
Коментиран от #11
19:07 04.09.2025
6 Сталин
Коментиран от #10, #14
19:08 04.09.2025
7 Путин е лабав
После да удари всичкото евроджендър с ЯО
После да следи за движение по територията ЕС и.да удря пак .
Коментиран от #9
19:08 04.09.2025
8 Трай бре
До коментар #2 от "Пак казвам":Мръшляк,това е отговор на дънкането на оръжия в Беларус що не коментираш тяхното учение до границата с постоянни заплахи за въстановяване на границите на бившата руска империя.Чу ли бе Тъ пир.
19:08 04.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ей натакива
До коментар #6 от "Сталин":Руски тръбари скоро ще им де рем кожата.И по 20 г затвор като в Англия.
19:10 04.09.2025
11 Споко беЛешпер
До коментар #5 от "Диктатор зеленски":3 г и половина плашите ,а ти кой си бе Семката ти едногънкова.
19:12 04.09.2025
12 След разпада на СССР
Коментиран от #16
19:12 04.09.2025
13 Ориз на Клечки
19:14 04.09.2025
14 Другарю Сталин, помниш ли
До коментар #6 от "Сталин":ленд-лиза? до края на септември 1945 г. СССР получил само от САЩ:
Самолети – 14 795; Радарни установки – 2 626; Танкове – 7 056; Джипове – 51 503; Камиони – 375 883; Мотоциклети – 35 170; Трактори – 8 071; Оръдия – 8 218; Картечници – 131 633; Взривни вещества – 345 633 тона; Строително оборудване - на стойност 10 910 000 $; Железопътни вагони – 11 155; Локомотиви - 1981; Товарни кораби - 90; Кораби за борба с подводници - 140; Торпедни катери – 197; Фрегати – 28; Подводници – 105; Корабни двигатели – 7 784; Продоволствия ( консерви ) – 4 478 000 тона; Машиностроително оборудване – на стойност 1 078 965 000 $; Стомана – 2,3 милиона тона ( това количество стомана е достатъчно за изработването на 70 000 танка Т-34 ); Цветни метали – 802 000 тона; Нефтопродукти – 2 670 000 тона; Химически вещества – 842 000 тона; Памучно-хартиени изделия – 106 893 000 кв. ярда. Кожи – 49 860 тона; Автомобилни шини(джанти) – 3 786 000; Полеви телефони – 245 000 ( телефони всичко - 423 000 ); Армейски ботуши – 15 417 000 чифта; войнишки копчета с петолъчка - 257 723 498 бройки. СССР получил от ленд-лиза 622,1 хиляди тона железопътни релси ( 56 % от собственото си производство ) 1900 локомотива ( 2,4 пъти повече, отколкото СССР е произвел през годините на войната ) и 11075 вагона ( повече от 10,2 пъти ). Именно ленд-лиза станал основата на цялата логистика на Червената Армия.
Коментиран от #26, #30, #40
19:15 04.09.2025
15 Не е тайна ,
Коментиран от #27
19:15 04.09.2025
16 А бе ти
До коментар #12 от "След разпада на СССР":Високоточен снаряд 155 мм с корейските дето пръскаха руските цеви ли.Това е като руската тактика месните щурмове юруш такава им е истрелбата срутване на всичко с масови обстрели.
19:16 04.09.2025
17 Kaлпазанин
19:16 04.09.2025
18 МЕРЦ - ШПЕРЦ
19:17 04.09.2025
19 Германия пак прехвърля...
Коментиран от #23
19:17 04.09.2025
20 Ала бала глупости
19:18 04.09.2025
21 Хи хи хи . Голям майтап !
Коментиран от #28
19:20 04.09.2025
22 ЖЕКО
Коментиран от #24
19:20 04.09.2025
23 Русия не
До коментар #19 от "Германия пак прехвърля...":СпазваДоговора от 1994 г за ядр.оръжия.Украйна предаде ядр.оръжия ,Русия се подписа ,че няма да ги напада,кой не спазва междунар.договори според теб.Ако Украйна имаше ядр.оръжие дали Сибирското джудже щеше да ги нападне
19:21 04.09.2025
24 Тихо бе
До коментар #22 от "ЖЕКО":Руски иб рик чия.
19:21 04.09.2025
25 Ъъъъъъъъъ
Усещам, че пак ще се вее руско знаме на Райхстага.
19:23 04.09.2025
26 Питам:
До коментар #14 от "Другарю Сталин, помниш ли":А ти знаеш ли, че през ВСВ е унищожена 70 % от икономиката на СССР и около 25 милиона жертви, до като над територията на САЩ пада само 1 /ЕДНА/ бомба пусната от хидросамолет сглобен в морето, докаран от подводница над Сан Франциско и САЩ дават само 480 000 жертви и то предимно в Тихиокеанския театър на бойните действия?
Коментиран от #34
19:23 04.09.2025
27 Атина Палада
До коментар #15 от "Не е тайна ,":Членките на МатЮ разполагат войски в Украйна само по техните медии:)
19:23 04.09.2025
28 Ааааааа не !
До коментар #21 от "Хи хи хи . Голям майтап !":То целия ес ходи като побъркан накъдето го бутне кавата , и не знае къде се намира ......чака само българските снаряди за да победи Русия .....железаря тъй каза !!!!!
Коментиран от #31
19:24 04.09.2025
29 Селския бик съм
19:24 04.09.2025
30 Общо
До коментар #14 от "Другарю Сталин, помниш ли":към то 12-13% от съветското производството.
Коментиран от #32
19:25 04.09.2025
31 Ти кое не разбра
До коментар #28 от "Ааааааа не !":Е С показва на блатаря ,че не може да заплашва ненаказано.
Коментиран от #37
19:25 04.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ехааааааа
19:27 04.09.2025
34 И за това
До коментар #26 от "Питам:":Ватенките трябва да са благодарни за Ленд Лиза от САЩ и Англия.
19:29 04.09.2025
35 Търновец
19:29 04.09.2025
36 Опасенията от руска агресия
А как ще се оправдават пред данъкоплатците си за якото им преджобване - направо им се изправят косите, особено на Мерц
"На фона на опасенията от руска агресия Германия увеличи военното си присъствие в Литва през май."
19:29 04.09.2025
37 Атина Палада
До коментар #31 от "Ти кое не разбра":ЕС не знае на кой свят се намира,ти за показване говориш ))))бива ли такива вицове да ни разказваш.:)
19:30 04.09.2025
38 Неразбрал
19:31 04.09.2025
39 Никой
.
Хитлер си изяжда фуражката - като разбира - че Русия има над 200 дивизии, при това - не - оскубани -а - пълноценни. Въпреки първоначалните успехи - Германия рухва.
Русия вкарва и тежка артилерия - много оръдия се насочват едновременно.
По-добре - Джерманците - да не се бутат пак.
19:33 04.09.2025
40 Ако ставаше само с ленд-лиза
До коментар #14 от "Другарю Сталин, помниш ли":До сега Украйна да бе победила, нали!?
Просто преди, запада бе от правилната страна, срещу хитлеристите ! А сега е от страната на бандеровците! И това обяснява нещата и резултата. Дано не се стига пак до Берлин.
Мерз обаче май се е клел, да продължи делото на дядо си! Както и Бербок и др.
19:39 04.09.2025
41 Ъъъъъъъъ
19:39 04.09.2025