Израел обяви контрол над 40% от град Газа в нова офанзива

4 Септември, 2025 21:55 579 13

Военните засилват натиска върху Хамас, докато хуманитарната криза се изостря

Израел обяви контрол над 40% от град Газа в нова офанзива - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелските военни съобщиха, че вече държат 40% от територията на град Газа, най-големия град в палестинската територия, и подготвят разширяване на офанзивата. „Операцията ще продължи да се разширява и засилва през следващите дни. Ще увеличим натиска върху Хамас, докато не бъде победен“, заяви военният говорител бригаден генерал Ефи Дефрин, предава News.bg.

Според здравните власти в Газа най-малко 28 души са загинали в четвъртък при израелски атаки, основно в града, където армията напредва към центъра. Израелските бомбардировки изтласкаха хиляди жители от домовете им, но много палестинци отказват да напуснат въпреки призивите на израелските сили.

Офанзивата започна на 10 август като част от план на премиера Бенямин Нетаняху за окончателно разгромяване на Хамас. Кампанията обаче предизвика международна критика и вътрешни спорове в Израел заради тежката хуманитарна ситуация и разрушенията.

Град Газа, където преди войната са живели около милион души, бе силно разрушен още в първите месеци на конфликта през 2023 г. Израел твърди, че 70 000 цивилни вече са напуснали града, но според палестинските власти реалният брой е по-малък от половината. Хуманитарни организации предупреждават, че разселването застрашава най-уязвимите, включително деца, страдащи от недохранване.

Войната избухна на 7 октомври 2023 г., когато бойци на Хамас нападнаха Южен Израел, убивайки около 1200 души и отвличайки 251 заложници. Оттогава, според местни здравни източници, израелската офанзива е отнела живота на над 63 000 палестинци, предимно цивилни.

Перспективите за примирие и освобождаване на останалите 48 заложници остават неясни, докато в Израел се засилват протестите с призив за прекратяване на войната и сключване на споразумение.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да,бе

    7 3 Отговор
    Израил е най-голямото юдейско гробище...Холокост та дрънка...

    Коментиран от #4

    21:57 04.09.2025

  • 2 тоя

    3 7 Отговор
    Нетаняху си знае работата , нека не му пречим с празни приказки .

    Коментиран от #6

    22:00 04.09.2025

  • 3 Латино сериал

    1 5 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии.

    Коментиран от #5

    22:03 04.09.2025

  • 4 Али

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    Явно лапашсигаски салам. Харесвати, иди в Сирия, ще ти се отрендосат.

    22:07 04.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Казваш,

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "тоя":

    че дяволът си знае работата и призоваваш да не го безспокоим? Така ли?

    Коментиран от #13

    22:12 04.09.2025

  • 7 Майна

    5 0 Отговор
    Нещата вървят към нов горещ конфликт..
    Турция , Израел , Сирия , Иран..
    Дано се размине
    ,но едва ли..
    Окраина свързва, но ционисти и Турция са вече ..влезли..

    22:15 04.09.2025

  • 8 Отговор

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "И май":

    А баща ти е Диана Русинова с очи различни.

    Коментиран от #11

    22:24 04.09.2025

  • 9 Абе

    4 1 Отговор
    Русия контролира само 20% от украйна, но западния свят пощръкля от злоба и санкции, а за тук нищо. Що така?

    22:29 04.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Като ти гЪтнат детето

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Отговор":

    Ще те питам дали ще имаш очи
    да си пишеш τΥπиΤε коментар 😉

    22:36 04.09.2025

  • 12 Какво

    0 1 Отговор
    Им трябваше на,Хавас да вървят по гайдата на путин

    22:40 04.09.2025

  • 13 тоя

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Казваш,":

    Точно така !

    22:54 04.09.2025