Израел обяви контрол над 40% от град Газа в нова офанзива

Израелските военни съобщиха, че вече държат 40% от територията на град Газа, най-големия град в палестинската територия, и подготвят разширяване на офанзивата. „Операцията ще продължи да се разширява и засилва през следващите дни. Ще увеличим натиска върху Хамас, докато не бъде победен“, заяви военният говорител бригаден генерал Ефи Дефрин, предава News.bg.

Според здравните власти в Газа най-малко 28 души са загинали в четвъртък при израелски атаки, основно в града, където армията напредва към центъра. Израелските бомбардировки изтласкаха хиляди жители от домовете им, но много палестинци отказват да напуснат въпреки призивите на израелските сили.

Офанзивата започна на 10 август като част от план на премиера Бенямин Нетаняху за окончателно разгромяване на Хамас. Кампанията обаче предизвика международна критика и вътрешни спорове в Израел заради тежката хуманитарна ситуация и разрушенията.

Град Газа, където преди войната са живели около милион души, бе силно разрушен още в първите месеци на конфликта през 2023 г. Израел твърди, че 70 000 цивилни вече са напуснали града, но според палестинските власти реалният брой е по-малък от половината. Хуманитарни организации предупреждават, че разселването застрашава най-уязвимите, включително деца, страдащи от недохранване.

Войната избухна на 7 октомври 2023 г., когато бойци на Хамас нападнаха Южен Израел, убивайки около 1200 души и отвличайки 251 заложници. Оттогава, според местни здравни източници, израелската офанзива е отнела живота на над 63 000 палестинци, предимно цивилни.

Перспективите за примирие и освобождаване на останалите 48 заложници остават неясни, докато в Израел се засилват протестите с призив за прекратяване на войната и сключване на споразумение.