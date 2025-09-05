Страните от БРИКС провеждат извънредна среща на 8 септември заради американските мита и санкции

Китайският президент Си Дзинпин ще участва в извънредна среща на върха на БРИКС чрез видеоконферентна връзка, насрочена за 8 септември, съобщи бразилският вестник O Globo, позовавайки се на Селсо Аморим, главен съветник на бразилския президент.

Както отбеляза дипломатът след посещението си в Пекин, Си Дзинпин „е потвърдил участието си“ в срещата на върха на БРИКС. Аморим се срещна и с китайския външен министър Ван И. Страните обсъдиха подготовката за срещата на лидерите на общностите, конфликта в Украйна и новата инициатива за глобално управление, която китайският лидер обяви на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, проведена в Тиендзин. По-рано руският президент Владимир Путин нарече инициативата "много навременна и позитивна".

Извънредната среща на върха на БРИКС чрез ще бъде организирана по инициатива на бразилския президент Лула да Силва.

По-рано източници от бразилското ръководство потвърдиха пред вестник „Correio Braziliense“, че срещата на лидерите на БРИКС е насрочена за 8 септември. Както отбелязва телевизионният канал CNN Brasil, бразилският лидер възнамерява да обсъди с партньорите от общността заплахите за многополюсния световен ред, както и общия отговор на блока на американските тарифни мерки и санкции.