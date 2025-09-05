ТАСС: България е част от "коалицията на желаещите", но няма да праща войски в Украйна

България е част от така наречената коалиция на желаещите, но няма да изпрати войските си в Украйна. Това заяви българският премиер Росен Желязков на пресконференция след разговори с ръководителя на Европейския съвет Антониу Коща, който е на официално посещение в София, предаде ТАСС.

„България е част от „коалицията на желаещите“, но мястото ѝ там се определя от решението на Народното събрание на страната. Няма да изпращаме войски в Украйна, но ще осигурим миночистачи и други спомагателни кораби, ще осигурим авиация и друга необходима инфраструктура. Ще изпълним задълженията си в рамките на решението на нашия парламент“, каза премиерът. Той уточни, че България, в сътрудничество с Турция и Румъния, възнамерява да изгради център за сигурност в Черно море.

На свой ред Коща заяви, че Европа е с Украйна и е неин истински партньор. „ЕС ще предостави финансова подкрепа на украинската армия, ще разширим и разширим мисията си за провеждане на учения, ще помогнем за възстановяването на украинските сили, ще подкрепим отбранителната промишленост и най-вече ще помогнем на Украйна да се присъедини към ЕС. Трябва да работим усилено, за да постигнем това“, каза той.

На 4 септември в Париж се проведе среща на членовете на така наречената коалиция на желаещите. Според френския президент Еманюел Макрон, коалицията вече има 35 членове, от които 26 са изразили готовност да изпратят военен контингент в Украйна след установяване на прекратяване на огъня или мир.