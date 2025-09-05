ТАСС: България е част от "коалицията на желаещите", но няма да праща войски в Украйна

България е част от така наречената коалиция на желаещите, но няма да изпрати войските си в Украйна. Това заяви българският премиер Росен Желязков на пресконференция след разговори с ръководителя на Европейския съвет Антониу Коща, който е на официално посещение в София, предаде ТАСС.
„България е част от „коалицията на желаещите“, но мястото ѝ там се определя от решението на Народното събрание на страната. Няма да изпращаме войски в Украйна, но ще осигурим миночистачи и други спомагателни кораби, ще осигурим авиация и друга необходима инфраструктура. Ще изпълним задълженията си в рамките на решението на нашия парламент“, каза премиерът. Той уточни, че България, в сътрудничество с Турция и Румъния, възнамерява да изгради център за сигурност в Черно море.
На свой ред Коща заяви, че Европа е с Украйна и е неин истински партньор. „ЕС ще предостави финансова подкрепа на украинската армия, ще разширим и разширим мисията си за провеждане на учения, ще помогнем за възстановяването на украинските сили, ще подкрепим отбранителната промишленост и най-вече ще помогнем на Украйна да се присъедини към ЕС. Трябва да работим усилено, за да постигнем това“, каза той.
На 4 септември в Париж се проведе среща на членовете на така наречената коалиция на желаещите. Според френския президент Еманюел Макрон, коалицията вече има 35 членове, от които 26 са изразили готовност да изпратят военен контингент в Украйна след установяване на прекратяване на огъня или мир.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 владѝмир
Коментиран от #9, #40
05:13 05.09.2025
2 Гост
05:15 05.09.2025
3 Гневен
05:16 05.09.2025
4 веселяк
05:16 05.09.2025
5 Аха ха хахаха
Коментиран от #27
05:18 05.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Косе Босе
05:21 05.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Само
До коментар #1 от "владѝмир":жеЛАЕ !
Коментиран от #25
05:30 05.09.2025
10 8548
05:31 05.09.2025
11 Ясно е едно-боклуци бол
До коментар #6 от "Да е ясно!":А кога България поне веднъж ще защити собствените си интереси-- на тебе ясно ли ти е кога?
05:31 05.09.2025
12 Предник
05:33 05.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Алуминчев
05:35 05.09.2025
15 И Киев е Руски
Коментиран от #22
05:38 05.09.2025
16 Соленкова
05:38 05.09.2025
17 Никой
Кога Русия е агресор - напусна доброволно Германия - 1989 година - няма и Берлинска стена. Впрочем - правят й реклама - всяка 2-ра дума в Интернет е - Русия.
Коментиран от #20
05:38 05.09.2025
18 Сандо
05:38 05.09.2025
19 Коалиция
05:40 05.09.2025
20 Кой
До коментар #17 от "Никой":За Ирак и Афганистан имахме!И за Босна!
05:42 05.09.2025
21 Сидеров
05:44 05.09.2025
22 Предник
До коментар #15 от "И Киев е Руски":Хаха, ти ми направи деня!
Цял самолет имаме!
Коментиран от #26
05:55 05.09.2025
23 Хмм
05:57 05.09.2025
24 Да припомним че
05:59 05.09.2025
25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #9 от "Само":🤣🤣БГ в "КОАЛИЦИЯТА НА жеЛАЕЩИТЕ" 🤣🤣
06:00 05.09.2025
26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #22 от "Предник":По-точно цял
🛩🛩 самоНЕлет🛩🛩
Коментиран от #28
06:02 05.09.2025
27 айдеее,
До коментар #5 от "Аха ха хахаха":отиде но фъто16 .Пак останахме без итребители,пък било то и спрени от движение.
Коментиран от #29
06:04 05.09.2025
28 Предник
До коментар #26 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Чакай сега, нали имаме самолет. Може и да не лети, ама има ли значение?!
06:07 05.09.2025
29 Предник
До коментар #27 от "айдеее,":Спрени от движение? Вероятно не са плащали винетки...
06:17 05.09.2025
30 Посетител
Коментиран от #32
06:19 05.09.2025
31 Боруна Лом
06:20 05.09.2025
32 Предник Балкански
До коментар #30 от "Посетител":Е нали чакаме.
Коментиран от #35
06:24 05.09.2025
33 Кака ти
06:25 05.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Посетител
До коментар #32 от "Предник Балкански":И с чакането ще си останем...
06:29 05.09.2025
36 Хмм
06:30 05.09.2025
37 гочето
Ако зависи от него и войници ще прати!
06:30 05.09.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 така де
Коментиран от #44
06:31 05.09.2025
40 Еу атлантик
До коментар #1 от "владѝмир":Желая да сме чистачи, както в Ирак теляци
06:31 05.09.2025
41 Хмм
06:35 05.09.2025
42 Миночистачите:
06:35 05.09.2025
43 нннн
06:36 05.09.2025
44 Боруна Лом
До коментар #39 от "така де":ОТПАДЪЦИ! ТОГАВА СЕ СЪЗДАДЕ ВСИЧКО ОТ КОЕТО КРАДЕТЕ И ДНЕС! БЕЗРОДНИКОО!
06:38 05.09.2025
45 Артилерист
06:39 05.09.2025