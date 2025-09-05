Новини
Свят »
България »
ТАСС: България е част от "коалицията на желаещите", но няма да праща войски в Украйна
  Тема: Украйна

ТАСС: България е част от "коалицията на желаещите", но няма да праща войски в Украйна

5 Септември, 2025 05:05, обновена 5 Септември, 2025 05:11 1 080 45

  • българия-
  • украйна-
  • росен желязков-
  • ес-
  • антониу коща

Ще осигурим миночистачи и други спомагателни кораби, авиация и друга необходима инфраструктура, заяви българският премиер Желязков

ТАСС: България е част от "коалицията на желаещите", но няма да праща войски в Украйна - 1
Снимка: МС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

България е част от така наречената коалиция на желаещите, но няма да изпрати войските си в Украйна. Това заяви българският премиер Росен Желязков на пресконференция след разговори с ръководителя на Европейския съвет Антониу Коща, който е на официално посещение в София, предаде ТАСС.

„България е част от „коалицията на желаещите“, но мястото ѝ там се определя от решението на Народното събрание на страната. Няма да изпращаме войски в Украйна, но ще осигурим миночистачи и други спомагателни кораби, ще осигурим авиация и друга необходима инфраструктура. Ще изпълним задълженията си в рамките на решението на нашия парламент“, каза премиерът. Той уточни, че България, в сътрудничество с Турция и Румъния, възнамерява да изгради център за сигурност в Черно море.

Още новини от Украйна

На свой ред Коща заяви, че Европа е с Украйна и е неин истински партньор. „ЕС ще предостави финансова подкрепа на украинската армия, ще разширим и разширим мисията си за провеждане на учения, ще помогнем за възстановяването на украинските сили, ще подкрепим отбранителната промишленост и най-вече ще помогнем на Украйна да се присъедини към ЕС. Трябва да работим усилено, за да постигнем това“, каза той.

На 4 септември в Париж се проведе среща на членовете на така наречената коалиция на желаещите. Според френския президент Еманюел Макрон, коалицията вече има 35 членове, от които 26 са изразили готовност да изпратят военен контингент в Украйна след установяване на прекратяване на огъня или мир.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 владѝмир

    9 4 Отговор
    какво желае Бг. ???

    Коментиран от #9, #40

    05:13 05.09.2025

  • 2 Гост

    13 3 Отговор
    Само с желанието разполагаме :))

    05:15 05.09.2025

  • 3 Гневен

    49 7 Отговор
    Тия политици са за Белене...Това ли очаквахме от влизането ни в"клуба на богатите"--да направят страната ни фронтова държава и децата ни пушечно месо...???

    05:16 05.09.2025

  • 4 веселяк

    16 1 Отговор
    Имам желание,но не искам!

    05:16 05.09.2025

  • 5 Аха ха хахаха

    32 4 Отговор
    "ще осигурим авиация и друга необходима инфраструктура"

    Коментиран от #27

    05:18 05.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Косе Босе

    7 3 Отговор
    Страх лозе пази !

    05:21 05.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Само

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "владѝмир":

    жеЛАЕ !

    Коментиран от #25

    05:30 05.09.2025

  • 10 8548

    27 3 Отговор
    България е горд член на коалицията на желаещите, но неможещите.

    05:31 05.09.2025

  • 11 Ясно е едно-боклуци бол

    35 1 Отговор

    До коментар #6 от "Да е ясно!":

    А кога България поне веднъж ще защити собствените си интереси-- на тебе ясно ли ти е кога?

    05:31 05.09.2025

  • 12 Предник

    17 2 Отговор
    Кораби, авиация и войски?

    05:33 05.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Алуминчев

    1 5 Отговор
    Може на по-късен етап,да изпратим в Русия !

    05:35 05.09.2025

  • 15 И Киев е Руски

    18 2 Отговор
    Абе за авиация съм сигурен че ще изпратим но за останалото съм скептичен

    Коментиран от #22

    05:38 05.09.2025

  • 16 Соленкова

    4 2 Отговор
    Ще отговорим реципрочно ,на всички участници !

    05:38 05.09.2025

  • 17 Никой

    22 0 Отговор
    Какви войски - ние имаме сигурно - малко войска. Защо ще се напъваме и там - имаме да си уреждаме държавата - пък изведнъж - айде - на война. Кои са тези луди хора - да отидат срещу най-силната армия - руската. Хитлер не успя - при - най-модерна техника - имаше и самолети и всякакви танкове.

    Кога Русия е агресор - напусна доброволно Германия - 1989 година - няма и Берлинска стена. Впрочем - правят й реклама - всяка 2-ра дума в Интернет е - Русия.

    Коментиран от #20

    05:38 05.09.2025

  • 18 Сандо

    20 2 Отговор
    А рота баняджии няма ли да изпратят нашите мекерета?Май освен всички други разходи ще ни се наложи да плащаме и репарации.

    05:38 05.09.2025

  • 19 Коалиция

    16 1 Отговор
    на треперещите....

    05:40 05.09.2025

  • 20 Кой

    1 4 Отговор

    До коментар #17 от "Никой":

    За Ирак и Афганистан имахме!И за Босна!

    05:42 05.09.2025

  • 21 Сидеров

    2 9 Отговор
    Естествено,каквото каже ТАСС !

    05:44 05.09.2025

  • 22 Предник

    11 2 Отговор

    До коментар #15 от "И Киев е Руски":

    Хаха, ти ми направи деня!
    Цял самолет имаме!

    Коментиран от #26

    05:55 05.09.2025

  • 23 Хмм

    6 1 Отговор
    миночистачи - с жертви?

    05:57 05.09.2025

  • 24 Да припомним че

    17 1 Отговор
    България беше част и от Тристранният пакт на Хитлер! Все не можем да уцелваме посоката и след това правим Народни съдилища!

    05:59 05.09.2025

  • 25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Само":

    🤣🤣БГ в "КОАЛИЦИЯТА НА жеЛАЕЩИТЕ" 🤣🤣

    06:00 05.09.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #22 от "Предник":

    По-точно цял
    🛩🛩 самоНЕлет🛩🛩

    Коментиран от #28

    06:02 05.09.2025

  • 27 айдеее,

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "Аха ха хахаха":

    отиде но фъто16 .Пак останахме без итребители,пък било то и спрени от движение.

    Коментиран от #29

    06:04 05.09.2025

  • 28 Предник

    8 0 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Чакай сега, нали имаме самолет. Може и да не лети, ама има ли значение?!

    06:07 05.09.2025

  • 29 Предник

    8 0 Отговор

    До коментар #27 от "айдеее,":

    Спрени от движение? Вероятно не са плащали винетки...

    06:17 05.09.2025

  • 30 Посетител

    8 0 Отговор
    Авиация?!? Откъде?!

    Коментиран от #32

    06:19 05.09.2025

  • 31 Боруна Лом

    9 0 Отговор
    ЕЙ ОТПАДЪЦИ МРЪСНИ! ПРАТЕТЕ ВАШИТЕ ДЕЦА В УКРИЯ! БЕЗРОДНИКОО! ЧЕРВЕН ВКИСНАТ ДОМАТ!

    06:20 05.09.2025

  • 32 Предник Балкански

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Посетител":

    Е нали чакаме.

    Коментиран от #35

    06:24 05.09.2025

  • 33 Кака ти

    6 0 Отговор
    Щял да праща нашенци да разминирват!Тоя с ума си ли е,или хич го няма !

    06:25 05.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Посетител

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Предник Балкански":

    И с чакането ще си останем...

    06:29 05.09.2025

  • 36 Хмм

    1 0 Отговор
    много шум за нищо, защото това може да стане само ако бъдат прекратени военните действия, което не се очаква

    06:30 05.09.2025

  • 37 гочето

    2 0 Отговор
    Желязков е служител на СБУ!
    Ако зависи от него и войници ще прати!

    06:30 05.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 така де

    1 4 Отговор
    Навремето когато бяхме под руска окупация нямахме такъв избор, руснаците ни нареждаха и ние изпращахме,а народа мълчеше защото щяха да ги пратят в лагерите на смъртта. Руснаците ни наредиха и изпратихме български войници и военна техника в Чехословакия за да умират за Русия. Някой да е питал българския народ?

    Коментиран от #44

    06:31 05.09.2025

  • 40 Еу атлантик

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "владѝмир":

    Желая да сме чистачи, както в Ирак теляци

    06:31 05.09.2025

  • 41 Хмм

    2 0 Отговор
    точно като по време на ВСВ, предоставяме страната и нейната инфраструктура за корабите, самолетите на тази "коалиция на желаещите", в украйна може да не идат, но ние в Бългрия ще ги настаним тези 10 хиляди войници и американски генерали, със съответната издръжка и обгрижване

    06:35 05.09.2025

  • 42 Миночистачите:

    1 0 Отговор
    Боко, Шиши, Джилязку, Мирчевия, Гномя по прякор женерал, Тагаренко, Пр0ст0 Киру, Монката Ревящия, Лорерката и др. Я колко много миночистачи можем да им пратим

    06:35 05.09.2025

  • 43 нннн

    3 0 Отговор
    Българите НЕ желаят, но България Е в ,,Коалицията на желаещите". Това е шизофрения.

    06:36 05.09.2025

  • 44 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "така де":

    ОТПАДЪЦИ! ТОГАВА СЕ СЪЗДАДЕ ВСИЧКО ОТ КОЕТО КРАДЕТЕ И ДНЕС! БЕЗРОДНИКОО!

    06:38 05.09.2025

  • 45 Артилерист

    1 0 Отговор
    Европейските чиновници с лекота говорят и обещават на едро, но нещата хич не са розови. Водещите коалицията на желаещите държави са в задълбочаваща се криза заради скъпата енергия. Англия е завладяна от агресивни емигранти, Франция е пред финансов фалит, Германия големите фирми я напускат и промишленото производство намалява, а резервите й се стопяват и тн. Урсула е агресивна, но заръчва да се теглят заеми, щото няма откъде другаде да дойдат пари. Само при намека за вдигане на данъците, таксите и съкращаване на социалните програми и обществата са готови на бунт. Охолството и комфорта са на приключване в ЕС и хич не е ясно с какво точно ще се извършва милитаризацията...

    06:39 05.09.2025