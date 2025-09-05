Новини
Виетнам подкрепя разоръжаването и ядрената безопасност

5 Септември, 2025 11:34 503 6

Страната призовава за укрепване на Договора за неразпространение на ядрено оръжие

Виетнам подкрепя разоръжаването и ядрената безопасност - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Заместник-постоянният представител на Виетнам в ООН Нгуен Хоанг Нгуен потвърди твърдата и последователна позиция на страната си за разоръжаване, предотвратяване разпространението на ядрено оръжие и защита на правото на държавите да използват ядрената енергия за мирни цели, съобщава Виетнамската новинарска агенция (ВНА), предава БТА.

В изказването си Нгуен подчерта значението на предстоящата Конференция за преразглеждане на Договора за неразпространение на ядрени оръжия през 2026 г. и призова всички държави да допринасят активно за укрепването на процеса. Виетнам и страните от АСЕАН призоваха държавите членки на ООН да подкрепят инициативата за зона, свободна от ядрено оръжие, в Югоизточна Азия като важна стъпка към регионален и глобален мир и сигурност.

Заместник-генералният секретар на ООН и върховен представител по въпросите на разоръжаването Идзуми Накамицу отбеляза, че 80 години след бомбардировките над Хирошима и Нагасаки светът все още е изправен пред ядрени заплахи. Тя подчерта, че прекратяването на ядрените тестове е обща отговорност за международния мир и сигурност и призова страните, които все още не са подписали или ратифицирали Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити, да го направят спешно, по повод наближаващата 30-та годишнина от подписването му.


Виетнам
