Виетнам подкрепя разоръжаването и ядрената безопасност

Заместник-постоянният представител на Виетнам в ООН Нгуен Хоанг Нгуен потвърди твърдата и последователна позиция на страната си за разоръжаване, предотвратяване разпространението на ядрено оръжие и защита на правото на държавите да използват ядрената енергия за мирни цели, съобщава Виетнамската новинарска агенция (ВНА), предава БТА.
В изказването си Нгуен подчерта значението на предстоящата Конференция за преразглеждане на Договора за неразпространение на ядрени оръжия през 2026 г. и призова всички държави да допринасят активно за укрепването на процеса. Виетнам и страните от АСЕАН призоваха държавите членки на ООН да подкрепят инициативата за зона, свободна от ядрено оръжие, в Югоизточна Азия като важна стъпка към регионален и глобален мир и сигурност.
Заместник-генералният секретар на ООН и върховен представител по въпросите на разоръжаването Идзуми Накамицу отбеляза, че 80 години след бомбардировките над Хирошима и Нагасаки светът все още е изправен пред ядрени заплахи. Тя подчерта, че прекратяването на ядрените тестове е обща отговорност за международния мир и сигурност и призова страните, които все още не са подписали или ратифицирали Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити, да го направят спешно, по повод наближаващата 30-та годишнина от подписването му.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #4
11:36 05.09.2025
2 Наблюдател
Реваншистите, които подкрепят възродилия се бандеровски фашистки режим, гледаха като мишки в трици.
В България внуците ви ще попитат едон ден:
- Как допуснате 3-та национална катастрофа, като 70-80% от населението вижда правдата и подкрепя Русия?
Отговорът ще е смразителен:
- Излъгаха 70% от хората, че нямало смусъл да се гласува и мафията с малко купени гласове завладя държавата.
Извод: "С малко ум трудно се живее"!
Коментиран от #5
11:49 05.09.2025
3 604
11:54 05.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Помнещ
До коментар #2 от "Наблюдател":Това, че излъгаха хората, затова че няма смисъл да се гласува, не е проблема.
Проблема е че 70 % от хората не включиха мисловна дейност и им се вързаха на лъжата.
Глава требе да се носи на раменете, глава, а не телевизор.
12:01 05.09.2025
6 Шопо
12:46 05.09.2025