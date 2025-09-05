Новини
Зеленски обсъжда с Коща и Фицо спирането на руския петрол през Украйна
  Тема: Украйна

Зеленски обсъжда с Коща и Фицо спирането на руския петрол през Украйна

5 Септември, 2025 12:39 478 14

  • словакия-
  • руски петрол-
  • володимир зеленски-
  • роберт фицо-
  • антонио коща

Словакия е силно зависима от руския петрол, който достига страната по тръбопровода „Дружба“.

Зеленски обсъжда с Коща и Фицо спирането на руския петрол през Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне днес с председателя на Европейския съвет Антониу Коща и словашкия премиер Роберт Фицо, за да обсъдят енергийните въпроси, съобщи „Ройтерс“, предава News.bg.

По думите на заместник-министъра на енергетиката на Украйна Роман Андарак, в дневния ред е включено и поетапното спиране на доставките на руски петрол през украинска територия.

Словакия е силно зависима от руския петрол, който достига страната по тръбопровода „Дружба“. През последните месеци инфраструктурата му бе атакувана от украински дронове, което доведе до прекъсвания на доставките и предизвика остра реакция от Братислава.

Киев настоява европейските страни да прекратят покупките на руски енергоносители, за да ограничат приходите на Москва, използвани за водене на войната срещу Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
