Зеленски обсъжда с Коща и Фицо спирането на руския петрол през Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне днес с председателя на Европейския съвет Антониу Коща и словашкия премиер Роберт Фицо, за да обсъдят енергийните въпроси, съобщи „Ройтерс“, предава News.bg.
По думите на заместник-министъра на енергетиката на Украйна Роман Андарак, в дневния ред е включено и поетапното спиране на доставките на руски петрол през украинска територия.
Словакия е силно зависима от руския петрол, който достига страната по тръбопровода „Дружба“. През последните месеци инфраструктурата му бе атакувана от украински дронове, което доведе до прекъсвания на доставките и предизвика остра реакция от Братислава.
Киев настоява европейските страни да прекратят покупките на руски енергоносители, за да ограничат приходите на Москва, използвани за водене на войната срещу Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #3, #9, #10
12:39 05.09.2025
2 Последния Софиянец
12:39 05.09.2025
3 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Варна 3":Във Варна матроси получават масово повиквателни за Одеса.
12:40 05.09.2025
4 Сталин
12:40 05.09.2025
5 Пич
12:41 05.09.2025
6 Отец Сатанаил
12:41 05.09.2025
7 Време е да пратят просячето
12:42 05.09.2025
8 Ей сега ще стане
12:43 05.09.2025
9 Кер Естетто
До коментар #1 от "Варна 3":Кво ша спреш бре калмар по родопски ,отур си кимме бак Истанбул .Анадъм?
12:43 05.09.2025
10 Ми спри си ги бре
До коментар #1 от "Варна 3":Не зареждай на бензиностънцията
возилото си нов внос и си готов 😉🤣
12:44 05.09.2025
11 Таkа.
Коментиран от #12, #14
12:45 05.09.2025
12 Кирил Петков
До коментар #11 от "Таkа.":Така ли бе прррр ∆ льооо анонимен , ааа ти кой беше ,че не моа сее сетяя ?
12:47 05.09.2025
13 ха-ха
12:48 05.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.