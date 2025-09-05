Зеленски обсъжда с Коща и Фицо спирането на руския петрол през Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне днес с председателя на Европейския съвет Антониу Коща и словашкия премиер Роберт Фицо, за да обсъдят енергийните въпроси, съобщи „Ройтерс“, предава News.bg.

По думите на заместник-министъра на енергетиката на Украйна Роман Андарак, в дневния ред е включено и поетапното спиране на доставките на руски петрол през украинска територия.

Словакия е силно зависима от руския петрол, който достига страната по тръбопровода „Дружба“. През последните месеци инфраструктурата му бе атакувана от украински дронове, което доведе до прекъсвания на доставките и предизвика остра реакция от Братислава.

Киев настоява европейските страни да прекратят покупките на руски енергоносители, за да ограничат приходите на Москва, използвани за водене на войната срещу Украйна.