Тръмп подписа указа, с който Пентагонът ще се нарича Министерство на войната

6 Септември, 2025 03:55, обновена 6 Септември, 2025 03:58 440 3

Промяната на името изисква и одобрение от Конгреса на Съединените щати

Тръмп подписа указа, с който Пентагонът ще се нарича Министерство на войната - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп подписа указа, с който Министерството на отбраната се преименува на Министерство на войната, предаде БНР.

"Това е много по-подходящо име предвид света, в който живеем днес", изтъкна той пред репортери в Овалния кабинет в присъствието на ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет, който отсега нататък ще се води "министър на войната".

"Мисля, че това име изпраща послание за победа! Мисля, че изпраща и послание за сила!", подчерта американският държавен глава.

Това не е първото преименуване на институция или място от страна на американския лидер. То цели да предаде послание за "сила и решителност", тъй като предходното "набляга само на отбранителните способности", коментира Би Би Си, както и напомня, че промяната на името на министерства изисква и одобрение от Конгреса на Съединените щати.

Ако стане факт, преименуването ще върне историческото име на ведомството, използвано до 1947 година и заменено след Втората световна война.


САЩ
  • 1 Свободен

    3 0 Отговор
    Той и путин направи "космически войски", ама четири години не може да превземе пет села!
    То ако името правеше войната, ехее...

    04:05 06.09.2025

  • 2 Краварски залив

    1 0 Отговор
    Рижия ненормалник, може ли нещо друго да измисли? В краварника всичко е лъжи, измислици и бутафория….

    04:09 06.09.2025

  • 3 Варненец

    1 0 Отговор
    Тоя копейкин, такива золуми направи за няколко месеца, че не е истина. Съжалявам ги американците.

    04:20 06.09.2025