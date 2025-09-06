Американският президент Доналд Тръмп подписа указа, с който Министерството на отбраната се преименува на Министерство на войната, предаде БНР.
"Това е много по-подходящо име предвид света, в който живеем днес", изтъкна той пред репортери в Овалния кабинет в присъствието на ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет, който отсега нататък ще се води "министър на войната".
"Мисля, че това име изпраща послание за победа! Мисля, че изпраща и послание за сила!", подчерта американският държавен глава.
Това не е първото преименуване на институция или място от страна на американския лидер. То цели да предаде послание за "сила и решителност", тъй като предходното "набляга само на отбранителните способности", коментира Би Би Си, както и напомня, че промяната на името на министерства изисква и одобрение от Конгреса на Съединените щати.
Ако стане факт, преименуването ще върне историческото име на ведомството, използвано до 1947 година и заменено след Втората световна война.
Тръмп подписа указа, с който Пентагонът ще се нарича Министерство на войната
6 Септември, 2025 03:55, обновена 6 Септември, 2025 03:58 440 3
Промяната на името изисква и одобрение от Конгреса на Съединените щати
Американският президент Доналд Тръмп подписа указа, с който Министерството на отбраната се преименува на Министерство на войната, предаде БНР.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Свободен
То ако името правеше войната, ехее...
04:05 06.09.2025
2 Краварски залив
04:09 06.09.2025
3 Варненец
04:20 06.09.2025