Песков: Русия никога няма да продава енергийните си ресурси на неизгодна за нея цена

Русия никога няма да продава енергийните си ресурси на цена, която е неизгодна за нея. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в разговор с журналисти на РИА Новости на Източния икономически форум (ИЗФ).
Официалният представител на Кремъл беше попитан дали руските интереси са били спазени в споразумението по проекта „Силата на Сибир 2“. „Разбира се, Русия никога няма да продава енергийните си ресурси на цена, която би била неизгодна за нашата страна“, отговори Песков.
По-рано, на срещата на ИЗФ, руският президент Владимир Путин обясни разликата в цените на руския газ за Европа и Китай. Както отбеляза руският лидер, разликата е възникнала поради различните цени на продуктите, които съставляват общата цена на енергийните ресурси.
На 2 септември стана известно, че „Газпром“ е подписал меморандум в Китай за изграждането на газопровода „Силата на Сибир 2“. Ръководителят на компанията Алексей Милер съобщи, че цената на газа за Китай ще бъде по-ниска, отколкото за Европа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вече
Ще го гледат през крив макарон.
Коментиран от #2, #23
07:19 06.09.2025
2 Ердо
До коментар #1 от "Вече":Като не си знаят и Тереса ще ядат феса.
07:20 06.09.2025
3 Гръч
07:21 06.09.2025
4 Роко Сифреди
Много ясно. Но ако не плащаш на работниците и енергията за добив е без пари можеш да продаваш 1 барел за 1 долар. Индийците също не биха купували, освен ако не е на безценица, защото отсреща са Тарифите.
Коментиран от #7, #36
07:22 06.09.2025
5 Тия са куку психопати
07:27 06.09.2025
6 Злобното Джуджи
Досега нито едно Копейка не е заминала за Русия 😁
Коментиран от #9, #15
07:35 06.09.2025
7 Мишел
До коментар #4 от "Роко Сифреди":Индийските компании купуват руския нефт с дисконт 0.5 долара на барел. Купуване на безценица са само приказки.
Коментиран от #32
07:36 06.09.2025
8 Тити
Коментиран от #11, #17
07:36 06.09.2025
9 Аз не съм видял ни един пламенен
До коментар #6 от "Злобното Джуджи":форумен уктротрол и украинска копiйка да е заминала за Украйна.Факт!
07:47 06.09.2025
10 Боруна Лом
Коментиран от #33
07:47 06.09.2025
11 Затова пък Европа купува в пъти
До коментар #8 от "Тити":по-евтин газ от САЩ, нали?😂Как беше казала Виктория Нюланд Fu ck the EU
07:49 06.09.2025
12 Факти
Коментиран от #13, #14, #18
07:49 06.09.2025
13 Освен това нямат чипове за ракети
До коментар #12 от "Факти":имаше бият със сапьорски лопатки, фалираха два месеца след налагането санкциите, а Путин умрятри пъти когато долара стана 200 рубли, ...знаем ги ние тези неща.😂
07:50 06.09.2025
14 Важното е контранаступа да върви
До коментар #12 от "Факти":и плана по Перемогата.
07:52 06.09.2025
15 Мишел
До коментар #6 от "Злобното Джуджи":Логика на жълтопаветнк :Жител на държава , която е с нисък БВП/по ППС твърди, че жителите на държава с по- висок БВП/ по ППС са най бедните в света.
Коментиран от #24, #34
07:53 06.09.2025
16 Факти
07:55 06.09.2025
17 Мишел
До коментар #8 от "Тити":Русия продава нефт и газ на Китай по усреднените цени на нефтопродукти за предните три месеца на Токийската борса.
07:57 06.09.2025
18 Орк
До коментар #12 от "Факти":Русия на каишка- нова спусната опорка. Предишните вече не работят. Айде повторяй, работи!!!
Коментиран от #28
08:03 06.09.2025
19 Китай
Коментиран от #37
08:04 06.09.2025
20 Поредната, порция лъжи на Кремъл
08:04 06.09.2025
21 Вярвам му... 😁
08:08 06.09.2025
22 Фактите говорят
08:09 06.09.2025
23 Кои са лаещите?
До коментар #1 от "Вече":Медведев и Захарова ли?
08:10 06.09.2025
24 Злобното Джуджи
До коментар #15 от "Мишел":"..жителите на държава с по- висок БВП/ по ППС са най бедните в света..."
Логично след като 50% от БВП на Русия са военни разходи. Какво да остане за нищия руски деревенщик ?
08:10 06.09.2025
25 Аз съм веган
08:10 06.09.2025
26 Песков:
08:13 06.09.2025
27 Пазарът
08:14 06.09.2025
28 Мух-аха
До коментар #18 от "Орк":Кочината РФ не може да произведе един чайник.И внася бензин от Беларус.И картофи.
08:16 06.09.2025
29 Другаря Си
08:16 06.09.2025
30 Дългият
08:17 06.09.2025
31 Добивите
08:17 06.09.2025
32 Заради $0,50 на барел
До коментар #7 от "Мишел":Губят $100 милиарда продажби на американския пазар?
08:20 06.09.2025
33 Печени орки
До коментар #10 от "Боруна Лом":Понякога и опърлени
08:21 06.09.2025
34 Факти
До коментар #15 от "Мишел":Ще те светна как в Русия изчисляват ППС - държавата субсидира няколко избрани продукта за да свали цената на малката потребителска кошница. Така си намества статистиката с цел пропаганда. Никой обаче не може да живее само с тези продукти, а цените на всички останали са като в Европа. Някои дори са по-скъпи като плодовете и зеленчуците например. Техниката също е по-скъпа. Накрая се получава така, че минималната и средната заплата и пенсия в Русия са два пъти по-ниски отколкото в България, а цената на живота като цяло е същата. Ти дори не можеш да си представиш колко зле е обикновения руснак. Имам близък приятел, който познава много руснаци и те му разказват, че там положението е плачевно. Говорим за Москва. В провинцията пък нещата са трагични. Ние тук обичаме да мрънкаме и да се жалваме колко сме зле защото все се сравняваме със Западна Европа, която има един от най-високите жизнени стандарти в света. На фона на целия свят обаче сме висока средна класа, докато руснаците са ниска средна класа. Ние също така без ресурси имаме по-висок БВП на човек от тях. БВП (ППС) на човек ни е равен, но вече ти обясних как и защо манипулират техния. Гледай в тубата интервюта със случайни минувачи в Русия. То няма пенсионер, който да не продължава да работи. На хората пенсията буквално не им стига за храна и лекарства. И почти всички са жени. Мъжете живеят средно 4 години след пенсия (63-67). През 2028 г. ще станат само 2 години след пенсия (65-67). Извинявай, но ние сме по
Коментиран от #39, #42, #43, #44
08:24 06.09.2025
35 Асен
Коментиран от #41
08:28 06.09.2025
36 да бе
До коментар #4 от "Роко Сифреди":не знам на каква безценица купуват индийците, на се знае с каква надценка ти го продават.
В сделката между Русия и Индия, всеки е намирил своя интерес. Пита се къде е този на ЕС, явно да купува колкото се може по-скъпо. Избора на ЕС е сведен до това - скъпо от Индия или още по-скъпо от САЩ.
Тоя твой коментар показва единствено нивото на опосредственото ти мислене, сведено до жалкия манталитет на злобара, чието верую в кратце се свежда до "Не е важно на мен да ми е добре, а на Вуте да му е зле".
Коментиран от #38
08:36 06.09.2025
37 Факти
До коментар #19 от "Китай":Китай ще изостави нефта и газа. Можеш да бъдеш сигурен. Те работят много активно в тази посока. Няма как да стане от днес за утре, но до няколко десетилетия ще е факт. Китай няма да остане зависим от ресурси, които няма. Същото се отнася и за Европа. В САЩ не съм се интересувал как стоят нещата с газа, но при нефта те едва задоволяват собственото си потребление. Там обаче населението и потреблението продължава да расте, което се очаква да продължи поне до 2080 г. В същото време нефтът се изчерпва и трябва да дълбаят все по-дълбоко, което е по-скъпо. Накратко - в дългосрочен план и САЩ ще станат зависими от вноса. Щом трите велики сили имат интерес да изоставят изкопаемите горива дали това няма да се случи? То е неизбежно. Какво ще прави тогава Русия? Без този износ тя умира права. Тя спешно трябва да започне да инвестира парите от нефт и газ в модернизиране и диверсифициране на икономиката с акцент върху технологичните продукти. Путин обаче прави точно обратното. Хем получава по-малко пари за ресурсите, хем ги харчи за една безсмислена война. Ако това не се промени Русия ще влезе в новия свят гола и боса.
Коментиран от #40
08:37 06.09.2025
38 Факти
До коментар #36 от "да бе":Остава да обясниш как купуваме руски газ и нефт през посредници с надценка, а цените са по-ниски, отколкото от преди войната. При газа специално разликата е брутална. Цена на Газпром за януари 2021 г. - 134 лв., а за януари 2025 година - 83 лв. На бензиностанцията сам виждаш какви са цените.
08:43 06.09.2025
39 смешник
До коментар #34 от "Факти":в мрежата е пълно с клипчета от различни супермаркети в Русия. Виждат се прекрасно "празните рафтове" и "високите цени".
Тези клипчета еднозначно показват на жертвите на пропагандата как почти никой не се махнал от техния пазар, и още по-важното е, че доста от основните продукти (хляб, месо, сирене, кашавал, риба и т.н.) се продават много по-евтино от тук.
Вярно, техния стандарт е по-нисък (средната заплата е някъде 800 евро), но пък при техните цени за комунални услуги и храна - май руснак си живее доста по-нашироко от нас.
Тия приказки за празни рафтове и скъпи стоки са митове, разправяни от такива като теб, за да се скрие безсилието на евроатлантика. Имат си хората проблеми (навсякъде има), но не са от естеството дето го ръсиш.
08:49 06.09.2025
40 Истината
До коментар #37 от "Факти":Абе умник ,що реши ,че нефта само за гориво се използва ,а от газа се синтезират торове за селското стопанство ?А вземи се образовай първо преди да говориш на ангро зелена 🛴 .
08:49 06.09.2025
41 Димитър Георгиев
До коментар #35 от "Асен":Тихоо ,тихо прррррр ∆ льооо ,коментиращ от външния си ниж ниkkk !
08:51 06.09.2025
42 Рублевка
До коментар #34 от "Факти":А пък България например изнася само леки жени в Европа .
08:53 06.09.2025
43 факт 2..
До коментар #34 от "Факти":А аз ще те светна как бг-то изигра е.с..и свали инфлацията за да влезе в юръпзоната.. първо държавата свали таксата за престой в болнични заведения от 6 лв.на левче,после намали цената на билетчетата при пътуване с бдж през април с 20%,а цените по магазините се увеличава,а бедните стават още по бедни..
08:54 06.09.2025
44 Истината
До коментар #34 от "Факти":Цена на бензина днес в Краснодар например е Р60 или 1.20лв за литър ,а цена за 10яйца Р 99 или 2лв .
08:58 06.09.2025