Новини
Свят »
Русия »
Песков: Русия никога няма да продава енергийните си ресурси на неизгодна за нея цена

Песков: Русия никога няма да продава енергийните си ресурси на неизгодна за нея цена

6 Септември, 2025 07:12, обновена 6 Септември, 2025 07:16 1 267 44

  • песков-
  • русия-
  • газ-
  • цени

Газът за Китай по проекта „Силата на Сибир 2“ ще бъде по-евтин, отколкото горивото за Европа

Песков: Русия никога няма да продава енергийните си ресурси на неизгодна за нея цена - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия никога няма да продава енергийните си ресурси на цена, която е неизгодна за нея. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в разговор с журналисти на РИА Новости на Източния икономически форум (ИЗФ).

Официалният представител на Кремъл беше попитан дали руските интереси са били спазени в споразумението по проекта „Силата на Сибир 2“. „Разбира се, Русия никога няма да продава енергийните си ресурси на цена, която би била неизгодна за нашата страна“, отговори Песков.

По-рано, на срещата на ИЗФ, руският президент Владимир Путин обясни разликата в цените на руския газ за Европа и Китай. Както отбеляза руският лидер, разликата е възникнала поради различните цени на продуктите, които съставляват общата цена на енергийните ресурси.

На 2 септември стана известно, че „Газпром“ е подписал меморандум в Китай за изграждането на газопровода „Силата на Сибир 2“. Ръководителят на компанията Алексей Милер съобщи, че цената на газа за Китай ще бъде по-ниска, отколкото за Европа.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вече

    27 29 Отговор
    Лаещите никога няма да купуват евтин руски ресурс. НИКОГА!
    Ще го гледат през крив макарон.

    Коментиран от #2, #23

    07:19 06.09.2025

  • 2 Ердо

    18 4 Отговор

    До коментар #1 от "Вече":

    Като не си знаят и Тереса ще ядат феса.

    07:20 06.09.2025

  • 3 Гръч

    15 5 Отговор
    Каква е цената на газа и как ние българските граждани да си купим директно от Русия?Искаме и бензин да си купим на руските цени

    07:21 06.09.2025

  • 4 Роко Сифреди

    10 11 Отговор
    "Русия никога няма да продава енергийните си ресурси на неизгодна за нея цена"

    Много ясно. Но ако не плащаш на работниците и енергията за добив е без пари можеш да продаваш 1 барел за 1 долар. Индийците също не биха купували, освен ако не е на безценица, защото отсреща са Тарифите.

    Коментиран от #7, #36

    07:22 06.09.2025

  • 5 Тия са куку психопати

    11 4 Отговор
    Welt: Пращането на западни войски в Украйна без съгласието на Русия е билет за другия свят 😂

    07:27 06.09.2025

  • 6 Злобното Джуджи

    15 14 Отговор
    Правдата - въпреки че руснака се къпе в нефт, газ и злато пак остава най-бедния человек на Земята.
    Досега нито едно Копейка не е заминала за Русия 😁

    Коментиран от #9, #15

    07:35 06.09.2025

  • 7 Мишел

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "Роко Сифреди":

    Индийските компании купуват руския нефт с дисконт 0.5 долара на барел. Купуване на безценица са само приказки.

    Коментиран от #32

    07:36 06.09.2025

  • 8 Тити

    12 10 Отговор
    Само дето на Китайците придавате почти без пари защото сте натирени в ъгъла и нямате избор. Каквото каже господаря Си на толкова продавате.

    Коментиран от #11, #17

    07:36 06.09.2025

  • 9 Аз не съм видял ни един пламенен

    7 5 Отговор

    До коментар #6 от "Злобното Джуджи":

    форумен уктротрол и украинска копiйка да е заминала за Украйна.Факт!

    07:47 06.09.2025

  • 10 Боруна Лом

    6 3 Отговор
    БРАТУШКИТЕ СА ПЕЧЕНИ!

    Коментиран от #33

    07:47 06.09.2025

  • 11 Затова пък Европа купува в пъти

    9 4 Отговор

    До коментар #8 от "Тити":

    по-евтин газ от САЩ, нали?😂Как беше казала Виктория Нюланд Fu ck the EU

    07:49 06.09.2025

  • 12 Факти

    13 5 Отговор
    Русия никога няма да прави това, което прави четвърта година 😂 Затова Газпром е на оперативна загуба от три години и миналата година започна да продава активи за да я покрива, като също така уволни 1600 души в централата, между които много мениджъри. При нефта маржът й пък така се е стопил, че едва излиза над чертата. Нали знаете, че когато Кремъл обяви нещо на всеослушание, значи обратното е вярно? Русия беше 100 пъти по-добре когато продаваше на Европа. Сега няма избор и Китай й извива ръцете за отстъпки под пазарна цена. Щом Путин излиза лично и казва, че ЩЯЛ да продава на пазарна цена значи работата е ясна. Русия се на бамбука здраво с тази война. Планът беше за бърза победа за да не може Европа да реагира и да отхвърли руската зависимост. Путин се провали брутално и Русия загуби европейския пазар. Китай вече я държи на каишка.

    Коментиран от #13, #14, #18

    07:49 06.09.2025

  • 13 Освен това нямат чипове за ракети

    7 6 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    имаше бият със сапьорски лопатки, фалираха два месеца след налагането санкциите, а Путин умрятри пъти когато долара стана 200 рубли, ...знаем ги ние тези неща.😂

    07:50 06.09.2025

  • 14 Важното е контранаступа да върви

    7 4 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    и плана по Перемогата.

    07:52 06.09.2025

  • 15 Мишел

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Злобното Джуджи":

    Логика на жълтопаветнк :Жител на държава , която е с нисък БВП/по ППС твърди, че жителите на държава с по- висок БВП/ по ППС са най бедните в света.

    Коментиран от #24, #34

    07:53 06.09.2025

  • 16 Факти

    8 5 Отговор
    Продаваме на Китай по-евтино и това е изгодно за нас 😂 В Кремъл всички са комедианти.

    07:55 06.09.2025

  • 17 Мишел

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Тити":

    Русия продава нефт и газ на Китай по усреднените цени на нефтопродукти за предните три месеца на Токийската борса.

    07:57 06.09.2025

  • 18 Орк

    2 8 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    Русия на каишка- нова спусната опорка. Предишните вече не работят. Айде повторяй, работи!!!

    Коментиран от #28

    08:03 06.09.2025

  • 19 Китай

    7 3 Отговор
    е най голямата икономика в света. И пет подобни потока от Русия няма да са достатъчни за китайските нужди, които ще се увеличават в геометрична прогресия във времето.

    Коментиран от #37

    08:04 06.09.2025

  • 20 Поредната, порция лъжи на Кремъл

    14 4 Отговор
    Както винаги дърти, рашистки лъжи. Русия продава на Китай всичко с почти нулева печалба. Такива са условията на Си...

    08:04 06.09.2025

  • 21 Вярвам му... 😁

    7 2 Отговор
    Колкото и на шефа му.

    08:08 06.09.2025

  • 22 Фактите говорят

    6 1 Отговор
    Щом газпром е пред фалит е ясно на какви цени продават.

    08:09 06.09.2025

  • 23 Кои са лаещите?

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вече":

    Медведев и Захарова ли?

    08:10 06.09.2025

  • 24 Злобното Джуджи

    7 2 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

     "..жителите на държава с по- висок БВП/ по ППС са най бедните в света..."

    Логично след като 50% от БВП на Русия са военни разходи. Какво да остане за нищия руски деревенщик ?

    08:10 06.09.2025

  • 25 Аз съм веган

    2 0 Отговор
    Ще. И хоро ще играе.

    08:10 06.09.2025

  • 26 Песков:

    7 2 Отговор
    Русия никога няма да продава енергийните си ресурси на неизгодна за нея цена, но в момента ги продаваме на безценица понеже много закъсахме.

    08:13 06.09.2025

  • 27 Пазарът

    3 2 Отговор
    на руски минерални ресурси е гарантират за следващите минимум 100 години. Със съседи като Китай и Индия търсенето ще расте лавинообразно поне още половин век. Руските компании няма да са единствените доставчици. Няма как да насмогнат

    08:14 06.09.2025

  • 28 Мух-аха

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Орк":

    Кочината РФ не може да произведе един чайник.И внася бензин от Беларус.И картофи.

    08:16 06.09.2025

  • 29 Другаря Си

    7 1 Отговор
    Ще ви построя Силата на Сибир 2 ама друг път, когато ми предложите цена по-ниска от цената на която купувам от Туркменистан.

    08:16 06.09.2025

  • 30 Дългият

    7 1 Отговор
    На Русия,,,,никога.....никога не може да имаш вяра...те може и за 20 долара да продават и пак ще кажат че са на далавера......ще го кажат,бъдете сигурни...

    08:17 06.09.2025

  • 31 Добивите

    2 0 Отговор
    на газ и петрол са с много ниска себестойност. Дори наскоро министърът на петрола в Саудитска Арабия призна, че добивът един барел петрол не излизал повече от 4 долара. В руската федерация, с техните ценови равнища навярно е наполовина от това.

    08:17 06.09.2025

  • 32 Заради $0,50 на барел

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    Губят $100 милиарда продажби на американския пазар?

    08:20 06.09.2025

  • 33 Печени орки

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Боруна Лом":

    Понякога и опърлени

    08:21 06.09.2025

  • 34 Факти

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    Ще те светна как в Русия изчисляват ППС - държавата субсидира няколко избрани продукта за да свали цената на малката потребителска кошница. Така си намества статистиката с цел пропаганда. Никой обаче не може да живее само с тези продукти, а цените на всички останали са като в Европа. Някои дори са по-скъпи като плодовете и зеленчуците например. Техниката също е по-скъпа. Накрая се получава така, че минималната и средната заплата и пенсия в Русия са два пъти по-ниски отколкото в България, а цената на живота като цяло е същата. Ти дори не можеш да си представиш колко зле е обикновения руснак. Имам близък приятел, който познава много руснаци и те му разказват, че там положението е плачевно. Говорим за Москва. В провинцията пък нещата са трагични. Ние тук обичаме да мрънкаме и да се жалваме колко сме зле защото все се сравняваме със Западна Европа, която има един от най-високите жизнени стандарти в света. На фона на целия свят обаче сме висока средна класа, докато руснаците са ниска средна класа. Ние също така без ресурси имаме по-висок БВП на човек от тях. БВП (ППС) на човек ни е равен, но вече ти обясних как и защо манипулират техния. Гледай в тубата интервюта със случайни минувачи в Русия. То няма пенсионер, който да не продължава да работи. На хората пенсията буквално не им стига за храна и лекарства. И почти всички са жени. Мъжете живеят средно 4 години след пенсия (63-67). През 2028 г. ще станат само 2 години след пенсия (65-67). Извинявай, но ние сме по

    Коментиран от #39, #42, #43, #44

    08:24 06.09.2025

  • 35 Асен

    3 0 Отговор
    Пессков докато продавате на Индия и на Китай за жълти стотинки ще сте кочина.

    Коментиран от #41

    08:28 06.09.2025

  • 36 да бе

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Роко Сифреди":

    не знам на каква безценица купуват индийците, на се знае с каква надценка ти го продават.
    В сделката между Русия и Индия, всеки е намирил своя интерес. Пита се къде е този на ЕС, явно да купува колкото се може по-скъпо. Избора на ЕС е сведен до това - скъпо от Индия или още по-скъпо от САЩ.

    Тоя твой коментар показва единствено нивото на опосредственото ти мислене, сведено до жалкия манталитет на злобара, чието верую в кратце се свежда до "Не е важно на мен да ми е добре, а на Вуте да му е зле".

    Коментиран от #38

    08:36 06.09.2025

  • 37 Факти

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Китай":

    Китай ще изостави нефта и газа. Можеш да бъдеш сигурен. Те работят много активно в тази посока. Няма как да стане от днес за утре, но до няколко десетилетия ще е факт. Китай няма да остане зависим от ресурси, които няма. Същото се отнася и за Европа. В САЩ не съм се интересувал как стоят нещата с газа, но при нефта те едва задоволяват собственото си потребление. Там обаче населението и потреблението продължава да расте, което се очаква да продължи поне до 2080 г. В същото време нефтът се изчерпва и трябва да дълбаят все по-дълбоко, което е по-скъпо. Накратко - в дългосрочен план и САЩ ще станат зависими от вноса. Щом трите велики сили имат интерес да изоставят изкопаемите горива дали това няма да се случи? То е неизбежно. Какво ще прави тогава Русия? Без този износ тя умира права. Тя спешно трябва да започне да инвестира парите от нефт и газ в модернизиране и диверсифициране на икономиката с акцент върху технологичните продукти. Путин обаче прави точно обратното. Хем получава по-малко пари за ресурсите, хем ги харчи за една безсмислена война. Ако това не се промени Русия ще влезе в новия свят гола и боса.

    Коментиран от #40

    08:37 06.09.2025

  • 38 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "да бе":

    Остава да обясниш как купуваме руски газ и нефт през посредници с надценка, а цените са по-ниски, отколкото от преди войната. При газа специално разликата е брутална. Цена на Газпром за януари 2021 г. - 134 лв., а за януари 2025 година - 83 лв. На бензиностанцията сам виждаш какви са цените.

    08:43 06.09.2025

  • 39 смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    в мрежата е пълно с клипчета от различни супермаркети в Русия. Виждат се прекрасно "празните рафтове" и "високите цени".
    Тези клипчета еднозначно показват на жертвите на пропагандата как почти никой не се махнал от техния пазар, и още по-важното е, че доста от основните продукти (хляб, месо, сирене, кашавал, риба и т.н.) се продават много по-евтино от тук.
    Вярно, техния стандарт е по-нисък (средната заплата е някъде 800 евро), но пък при техните цени за комунални услуги и храна - май руснак си живее доста по-нашироко от нас.
    Тия приказки за празни рафтове и скъпи стоки са митове, разправяни от такива като теб, за да се скрие безсилието на евроатлантика. Имат си хората проблеми (навсякъде има), но не са от естеството дето го ръсиш.

    08:49 06.09.2025

  • 40 Истината

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Факти":

    Абе умник ,що реши ,че нефта само за гориво се използва ,а от газа се синтезират торове за селското стопанство ?А вземи се образовай първо преди да говориш на ангро зелена 🛴 .

    08:49 06.09.2025

  • 41 Димитър Георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Асен":

    Тихоо ,тихо прррррр ∆ льооо ,коментиращ от външния си ниж ниkkk !

    08:51 06.09.2025

  • 42 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    А пък България например изнася само леки жени в Европа .

    08:53 06.09.2025

  • 43 факт 2..

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    А аз ще те светна как бг-то изигра е.с..и свали инфлацията за да влезе в юръпзоната.. първо държавата свали таксата за престой в болнични заведения от 6 лв.на левче,после намали цената на билетчетата при пътуване с бдж през април с 20%,а цените по магазините се увеличава,а бедните стават още по бедни..

    08:54 06.09.2025

  • 44 Истината

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    Цена на бензина днес в Краснодар например е Р60 или 1.20лв за литър ,а цена за 10яйца Р 99 или 2лв .

    08:58 06.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания