Песков: Русия никога няма да продава енергийните си ресурси на неизгодна за нея цена

Русия никога няма да продава енергийните си ресурси на цена, която е неизгодна за нея. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в разговор с журналисти на РИА Новости на Източния икономически форум (ИЗФ).

Официалният представител на Кремъл беше попитан дали руските интереси са били спазени в споразумението по проекта „Силата на Сибир 2“. „Разбира се, Русия никога няма да продава енергийните си ресурси на цена, която би била неизгодна за нашата страна“, отговори Песков.

По-рано, на срещата на ИЗФ, руският президент Владимир Путин обясни разликата в цените на руския газ за Европа и Китай. Както отбеляза руският лидер, разликата е възникнала поради различните цени на продуктите, които съставляват общата цена на енергийните ресурси.

На 2 септември стана известно, че „Газпром“ е подписал меморандум в Китай за изграждането на газопровода „Силата на Сибир 2“. Ръководителят на компанията Алексей Милер съобщи, че цената на газа за Китай ще бъде по-ниска, отколкото за Европа.