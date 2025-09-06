Новини
Първата цигулка на Айнщайн ще бъде продадена на търг за 405 000 долара

6 Септември, 2025 20:07 465 3

Айнщайн започва да свири на цигулка като дете по настояване на майка си Паулина

Първата цигулка на Айнщайн ще бъде продадена на търг за 405 000 долара - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цигулка, принадлежала на учения Алберт Айнщайн (1879-1955), беше пусната на търг във Великобритания с приблизителна стойност от 200 000 до 300 000 паунда (270 000-405 000 USD), съобщи английската аукционна къща Dominic Winter, която ще проведе търга на 8 октомври.

Според изданието бъдещият Нобелов лауреат и автор на теорията на относителността е придобил музикалния инструмент в Германия в средата на 1890-те години, малко преди да замине за Швейцария, за да учи в Политехническия институт в Цюрих. Когато нацистите идват на власт през 30-те години на миналия век, Айнщайн решава да емигрира в САЩ. Той дал вещите си на колегата си физик Макс фон Лау, за да не изчезнат безследно. Сред тях била гореспоменатата цигулка, първата, която ученият лично купил, както и велосипед и книга по философия, подарени на младия Айнщайн от баща му.

Двадесет години по-късно фон Лау подарил тези вещи на голяма почитателка на Айнщайн, Маргарете Хомрих от Брауншвайг. Нещата останали в семейството ѝ повече от 70 години. Праправнучката на Хомрих решила да ги продаде на търг.

Седалката за велосипед (самата тя била в лошо състояние) е обявена за продажба на търг за 50 000 паунда, а изданието от 1843 г. на Рене Декарт и Бенедикт Спиноза с моливни бележки на Айнщайн - за 3000 паунда.

Айнщайн започва да свири на цигулка като дете по настояване на майка си Паулина и поддържа тази страст през целия си живот, често изпълнявайки произведения на Моцарт, Бах и Бетовен за приятели. Той свири и докато мисли - ученият казва, че музиката му помага в мислите. Той нарича всичките си цигулки, включително тази, която се продава в Англия, „Лина".


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    преди години нали се доказа в екулайзера. че има скорост по-голяма от светлиннатА?!защо се потули случая?

    20:24 06.09.2025

  • 2 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Запазете ми две-три такива цигулки!

    20:37 06.09.2025

  • 3 Да,бе

    0 0 Отговор
    Явно търга е нагласен,щом се знае цената предварително.Иначе е първоначална цена.Явно никой няма да наддава...Тъпи сте,та дрънкате.

    20:59 06.09.2025

